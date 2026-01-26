Cod portocaliu de ninsori şi viscol în 6 judeţe, Cod galben de ploi şi lapoviţă în 14 judeţe. Vezi zonele afectate

10:50

Un report de peste 49,03 milioane de lei (peste 9,62 milioane de euro) se înregistrează la tragerea Joker, la categoria I, în timp ce la Loto 6/49, la aceeași categorie, este în joc un report de peste 17,90 milioane de lei (peste 3,51 milioane de euro), informează Loteria Română.