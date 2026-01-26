Drone ucrainene ar fi atacat o rafinărie de petrol din regiunea Krasnodar din Rusia

22:20

Doi adolescenți din Vaslui au plecat la săniuș, dar în cele din urmă au ajuns la spital. Copiii au incendiat câteva anvelope și, accidental, s-au izbit de ele cu sania. Aceștia s-au ales cu arsuri de gradul 2 și 3. Doi adolescenți din județul Vaslui, de 14 și 17 ani, au ajuns la spital, după […]