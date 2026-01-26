Cine sunt românii care vor primi ajutor de la stat pentru plata facturilor la curent și gaze. Condițiile pentru acordarea noilor vouchere
Gândul, 26 ianuarie 2026 10:20
Un nou ajutor de stat pentru o anumită categorie de români. Acești consumatori vor primi sprijin financiar pentru plata facturilor la gaze și electricitate. Ajutorul va fi acordat lunar, direct pe factură, diferențiat în funcție de sezon, a anunțat ministrul Energiei. Românii cu venituri reduse vor beneficia, începând din perioada următoare, de un nou mecanism […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
10:50
„Am auzit un zgomot puternic, o bubuitură”. Zidul înclinat din Parcul Reconcilierii, din Arad, s-a prăbușit peste o mașină de Poliție # Gândul
La un pas de tragedie. Duminică, 25 ianuarie, în jurul orelor 22, o porțiune de câțiva metri din zidul de cărămidă de la Parcul Reconcilierii, cel aflat pe partea dinspre IPJ Arad, s-a prăbușit și a căzut peste o mașină de Poliție. Potrivit specialarad.ro, prăbușirea zidului nu a surprins pe nimeni, locuitorii din zonă cunoscând […]
10:50
Victor Ponta: „De ce politruci sicofanţi precum Miruţă sau Buzoianu ajung în funcții pentru care nu au nicio pregătire” # Gândul
Deputatul Victor Ponta cugetă în scris, luni dimineaţă, despre afirmaţiile nefericite ale ministrului Apărării, Radu Miruţă, cu privire la patriotismul fostului dictator Nicolae Ceauşescu „Dacă tot este ziua de naștere a lui Ceaușescu, cred că ar trebui să facem mai mult decât să ne minunăm de prostiile colosale spuse de Miruta la o întrebare mult […]
10:50
Obligație pentru șoferi. Dotările auto care nu trebuie să lipsească. Amenzile ajung la 4.050 de lei # Gândul
Codul Rutier 2026 obligă șoferii să își echipeze autovehiculele cu anumite elemente și să fie atenți la cele care trebuie să fie întreținute sau schimbate periodic. În caz contrar, amenzile pot ajunge la câteva mii de lei. În cazul persoanelor juridice (amenzi din clasa a V-a), amenzile ating și pragul de 20.250 de lei. Legislația […]
Acum 30 minute
10:30
Bolojan taie și de la donatorii de sânge. De anul acesta nu mai beneficiază de reduceri la impozite # Gândul
Premierul Ilie Bolojan devine continuă seria de măsuri de austeritate care lovește categoriile vulnerabile din România. După ce a tăiat beneficiile persoanelor cu handicap și a mamelor aflate în concediu de creștere a copilului, Executivul îi lovește acum și pe donatorii de sânge. De la 1 ianuarie 2026, persoanele care donează sânge nu mai beneficiază […]
10:30
Cât durează episodul de ploaie și când se întorc zăpezile. ANM, noi informații pentru Gândul: „În vigoare este un cod portocaliu” # Gândul
Mai multe județe din țara noastră se află sub o atenționare de cod galben, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), însăafost emis, în urmă cu puțin timp, și un cod portocaliu. Vor fi precipitații însemnate cantitativ sub formă de ploaie în sudul Banatului, în nordul Olteniei și al Munteniei și mixte în zona Carpaților Meridionali, […]
10:30
(P) Mergea la controale periodice, de teamă că va dezvolta o boală gravă. Ce a aflat un bărbat # Gândul
Controalele periodice și investigațiile de screening au un rol esențial în depistarea din timp a unor afecțiuni grave, precum cancerul. Andrei, în vârstă de 75 de ani, mergea de mai bine de zece ani la controale de urologie, deoarece monitoriza evoluția unor chisturi la rinichi, pe care le-a descoperit din întâmplare, în timpul unei ecografii […]
Acum o oră
10:20
Cine sunt românii care vor primi ajutor de la stat pentru plata facturilor la curent și gaze. Condițiile pentru acordarea noilor vouchere # Gândul
Un nou ajutor de stat pentru o anumită categorie de români. Acești consumatori vor primi sprijin financiar pentru plata facturilor la gaze și electricitate. Ajutorul va fi acordat lunar, direct pe factură, diferențiat în funcție de sezon, a anunțat ministrul Energiei. Românii cu venituri reduse vor beneficia, începând din perioada următoare, de un nou mecanism […]
10:10
Încă o provocare pentru Rusia. Ar putea fi forțată să renunțe la baza din nordul Siriei, dar păstrează două puncte cheie. „Baza navală din Tartus și baza aeriană de la Khmeimim sunt centre vitale” # Gândul
Rusia s-ar putea confrunta cu o nouă provocare în Siria. La câteva zile după ce teritoriul deținut de kurzi a fost adus sub controlul guvernului, Damasc se pregătește să solicite forțelor ruse să se retragă de pe aerodromul Qamishli. Guvernul sirian ar putea cere în curând forțelor ruse să părăsească aerodromul din Qamishli, una dintre […]
10:00
Ceanu Zheng este unul dintre concurenții de la „Survivor”, emisiunea care rulează la Antena 1, în prezent. Creatorul de conținut face parte din echipa „Faimoșilor”, este o fire optimistă și emană energie pozitivă. De altfel, sunt două dintre trăsăturile care l-au ajutat pe concurent să crească în popularitate pe internet. De-a lungul timpului, influencerul a […]
10:00
Un feribot care transporta peste 350 de pasageri în sudul Filipinelor a naufragiat și cel puțin 15 persoane și-au pierdut viața. Alte 28 au fost date dispărute, informează AFP. Autoritățile au transmis că 316 persoane au fost salvate, dar despre 28 de pasageri nu se știe nimic. Sunt confirmate 15 decese. Naufragiul, în provincia Basilan […]
Acum 2 ore
09:50
Accident grav pe DN 7 soldat cu un mort și patru răniți, după ce un TIR și un autoturism s-au ciocnit violent. Trafic îngreunat în zona Seaca # Gândul
Un accident rutier grav s-a produs luni dimineață pe DN 7, pe Valea Oltului, după ce un TIR și un autoturism s-au ciocnit violent în zona localității Seaca, județul Vâlcea. În urma coliziunii, patru persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, șoferul autoturismului fiind în stare foarte gravă. Update: Un tânăr de 19 ani din […]
09:40
Piața muncii în Europa în 2026. Care sunt țările în care câștigi cel mai bine. România peste Polonia, dar sub Ungaria # Gândul
Un nou clasament privind atractivitatea pieței muncii arată unde este cel mai bine, dar și cel mai greu să angajezi în Europa anului 2026. În acest nou clasament România se situează peste Polonia, dar rămâne în urma vecinilor maghiari, pe fondul diferențelor de competitivitate și productivitate. Într-o Europă care încearcă să rămână competitivă pentru investiții […]
09:30
Război în Orientul Mijlociu, ziua 842. Israelul anunță „redeschiderea limitată” a punctului de frontieră Rafah # Gândul
Israelul a anunțat „redeschiderea limitată” a punctului de trecere a frontierei Rafah, dintre Fâșia Gaza și Egipt, așa cum este prevăzut în acordul de încetare a focului, în vigoare din 10 octombrie. „În cadrul planului în 20 de puncte al președintelui Trump, Israelul a acceptat redeschiderea limitată a punctului de trecere a frontierei Rafah, rezervată […]
09:30
Un adolescent de 14 ani din Oradea a sfârșit tragic, luni dimineață. Ar fi căzut de la înălțime, dintr-un bloc cu 8 etaje # Gândul
O tragedie a avut loc în Oradea, luni dimineață, 26 ianuarie 2026. Potrivit primelor date, un adolescent a murit, după ce s-ar fi precipitat de pe un bloc din cartierul Nufărul. Alarma a fost dată în jurul orei 07:50, la numărul unic 112. La fața locului s-au deplasat echipajele de salvare și cele de intervenție. […]
09:20
Proiectul reactoarelor 3 și 4 Cernavodă intră în linie dreaptă. Va fi cea mai mare investiție energetică din ultimii 35 de ani # Gândul
Proiectul reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă avansează în faza finală a lucrărilor. EnergoNuclear, care în prezent așteaptă avizul tehnic de racordare la SEN, solicită oferte pentru materiale și pregătește finanțarea și autorizațiile necesare construcției. Filiala EnergoNuclear a companiei de stat Nuclearelectrica, responsabilă de dezvoltarea proiectului reactoarelor 3 și 4 de la Centrala Nucleară […]
09:20
Aurul trece de 5.000 de dolari pe uncie pentru prima dată în istorie. Amenințările cu tarife ale lui Donald Trump zguduie piețele globale # Gândul
Aurul depăștește pragul de 5.000 de dolari pe uncie pentru prima dată în istorie, pe fondul tensiunilor și al incertitudinilor geopolitice, transmite Reuters. Valoarea aurului a crescut cu aproape 2%, în timp ce argintul a crescut cu 5,79% și se apropie de 110 dolari pe uncie. Declarațiile și amenințările recente ale lui Donald Trump, legate […]
09:20
Caramitru îl „îngroapă” pe Miruță: Cum ar fi ca ministrul Apărării din Germania să zică în 2026 că domne poate Adolf a fost totuși patriot așa un pic # Gândul
Andrei Caramitru îl „îngroapă” pe Radu Miruță, Ministrul Apărării. Într-o postare pe Facebook, și-a expus opinia și a adus în atenție 3 motive pentru care Caramitru crede că ministrul a avut declarațiile controversate. Vă reamintim că Ministrul Apărării a avut o serie de declarații controversate, la Digi24, după ce a fost întrebat dacă îl vede […]
Acum 4 ore
08:50
Un fizician de la Harvard susține că a calculat „locația exactă a lui Dumnezeu” în Univers. Unde se află locul în care timpul se oprește # Gândul
Un fizician american, fost profesor la Harvard, susține că a identificat „locația exactă a lui Dumnezeu” în Univers, la o distanță de 439 de miliarde de trilioane de kilometri de Pământ, combinând textele biblice cu anumite concepte din astrofizică. Fizicianul american Michael Guillen, în vârstă de 66 de ani, afirmă că a calculat „locația exactă […]
08:50
Cât plătește șeful ANRE la energie, după ce și-a schimbat furnizorul. „Procesul a fost foarte simplu” # Gândul
George Niculescu, șeful ANRE, a menționat faptul că și-a schimbat furnizorul de energie și a spus despre proces că a fost „foarte simplu”. De altfel, și alți peste 650.000 de consumatori de energie eletrică au ales să se porteze. Gândul.ro v-a arătat aici cum poate fi schimbat furnizorul de gaze sau de energie electrică, în […]
08:50
Incident șocant petrecut duminică, 25 ianuarie, la Brasilia, capitala federativă a Braziliei. Un fulger a lovit lângă un miting al susținătorilor fostului președinte de extremă dreapta Jair Bolsonaro, făcând 89 de răniți, informează presa locală. Duminică, mii de manifestanți s-au adunat pe o ploaie torențială în jurul unei piețe din capitala braziliană pentru a-l susține […]
08:40
Accident grav pe DN 7 pe Valea Oltului soldat cu patru victime, după ce un TIR și un autoturism s-au ciocnit violent. Trafic îngreunat în zona Seaca # Gândul
Un accident rutier grav s-a produs luni dimineață pe DN 7, pe Valea Oltului, după ce un TIR și un autoturism s-au ciocnit violent în zona localității Seaca, județul Vâlcea. În urma coliziunii, patru persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, șoferul autoturismului fiind în stare foarte gravă. Un accident rutier deosebit de grav a […]
08:30
Accident grav pe DN 7 pe Valea Oltului soldat cu atru victime, după ce un TIR și un autoturism s-au ciocnit violent. Trafic îngreunat în zona Seaca # Gândul
Un accident rutier grav s-a produs luni dimineață pe DN 7, pe Valea Oltului, după ce un TIR și un autoturism s-au ciocnit violent în zona localității Seaca, județul Vâlcea. În urma coliziunii, patru persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, șoferul autoturismului fiind în stare foarte gravă. Un accident rutier deosebit de grav a […]
08:30
Istoria familiilor regale persane (550 î. en. – 1979). Cum s-a făurit Imperiul Persan de la Cirus cel Mare la Șahul Pahlavi # Gândul
Povestea Persiei a început cu o legendă după cum a relatat Herodot din Halicarnas în „Istoriile” sale. În 590 î.Hr., Astyages, regele mezilor, a avut două coșmaruri care l-au tulburat: în primul a visat un potop, iar în al doilea cum o viță de vie ieșită din pelvisul fiicei sale, Mandane, a crescut atât de […]
08:20
În urma duelului eliminatoriu, Roxana Condurache a părăsit Survivor România de la Antena 1. Concurenta din echipa „Faimoșilor” a pierdut în fața lui Cristian Boureanu. Iată câți bani a primit pentru cele 3 săptămâni petrecute în competiție. Concurenții care participă în emisiunea Survivor demonstrează pe teren nu doar capacitatea de a urma o strategie, ci […]
08:10
Pancu declară război Rapidului, după ce a zdrobit FCSB, pe Arena Națională, 4-1: „E egalitate sau nu?! Sunt foarte nemulțumit!” # Gândul
Daniel Pancu este omul etapei cu numărul 23 în Superligă, după ce echipa sa, CFR Cluj, a zdrobit FCSB, la București, pe Arena Națională, cu 4-1. La finalul întâlnirii, antrenorul ardelenilor a acuzat jocurile de culise, cu referire directă la Rapid, adversara din Cupa România. Meciul CFR – Rapid este decisiv pentru calificarea în faza […]
08:00
Amenzi 2026. De mai bine de un deceniu, legislația românească interzice fumatul în toate spațiile publice închise, precum și la locul de muncă și în mijloacele de transport în comun. De asemenea, cetățenii nu au voie să fumeze nici în locurile de joacă special amenajate. În caz contrar, pot fi amendați. Iată câți lei primești […]
07:40
Gigi Becali i-a pus pe liber imediat după rușinea cu CFR. „Cine ești tu ca să dai din prima? Ești calculator?”. Ce amenințare a făcut pentru la vară # Gândul
FCSB a fost spulberată de CFR în derby-ul rundei cu numărul 23, iar Gigi Becalia spune că lucrurile nu vor rămâne așa. După ce a anunțat primele măsuri, latifundiarul din Pipera a dat de înțeles că adevăratul „tsunami” va veni la vară, după terminarea campionatului. FCSB – CFR Cluj 1-4 este șocul ultimei etape. Deținătoarea […]
07:40
Cât costă o chirie în 2026 în București, în funcție de cartier, pentru garsonieră sau apartament cu 2 și 3 camere # Gândul
Iată cât costă o chirie în 2026 în București, în funcție de cartier, pentru garsonieră sau apartament cu 2 și 3 camere. Începutul acestui an aduce o piață imobiliară destul de dinamică în Capitală. Dacă te afli în situația de a face o schimbare în acest sens, trebuie să cunoști noile tarife. Deși prețurile au […]
07:20
26 Ianuarie, calendarul zilei: José Mourinho împlinește 63 de ani. Moare Kobe Bryant, în urma unui accident de elicopter # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 26 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. José Mourinho este un antrenor de fotbal portughez de renume mondial, considerat unul dintre cei mai influenți tehnicieni ai fotbalului modern. Născut la 26 ianuarie 1963, în Setúbal, Portugalia, și-a început cariera […]
Acum 6 ore
06:10
Dietele pe termen scurt, ineficiente pe termen lung. Nutriționist: „Ne distrag de la obiectivul principal, acela de a avea o alimentație sănătoasă” # Gândul
În ultimii ani, dietele au devenit populare în mediul online. Astfel că, oamenii au acces facil la diverse rețete pentru scăderea în greutate. În acest context, riscurile apar la orice pas, întrucât aceste promisiuni par din ce în ce mai atractive pentru cei care nu au timp sau nu au resurse financiare pentru a ajunge […]
05:10
După iarnă, ca după război. Străzile din București par bombardate, iar șoferii fac slalom printre cratere. Unde se află cea mai mare groapă din Capitală # Gândul
Primele grade cu plus din Capitală n-au topit doar zăpada, ci și asfaltul. Șoferii bucureșteni s-au trezit într-un oraș în care străzile par lovite de bombe, care au lăsat în urmă cratere până ăla 1,5 metri diametru, chiar în centrul Capitalei. Reporterii Gândul au identificat cele mai mari gropi, iar specialiștii spun că de vină […]
05:10
Ar putea România să-și apere singură, fără NATO, cea mai mare investiție energetică? Cum va fi protejat proiectul Neptun Deep și cine ne-ar putea ajuta # Gândul
Neptun Deep, cel mai mare proiect energetic al României și una dintre cele mai importante investiții strategice din regiune, 4 miliarde de euro, ridică întrebări serioase de securitate. Proiectul de producție de gaze la mare adâncime din Marea Neagră, dezvoltat de OMV Petrom și Romgaz ar trebui să înceapă producția din toamna anului viitor, dar […]
Acum 8 ore
03:40
Cei care l-au huiduit pe Nicușor Dan, la Iași, sunt vânați pentru amenzi de autoritățile locale. Plouă cu procese verbale # Gândul
Persoanele care au huiduit și au provocat incidente la manifestările de Ziua Unirii Principatelor Române, desfășurate sâmbătă, 24 ianuarie, în Iași și Focșani, au primit amenzi usturătoare. Amenzi și anchete după huiduielile la adresa lui Nicușor Dan Potrivit Jandarmeriei, valoarea totală a amenzilor aplicate depășește 38.000 de lei, iar într-un caz a fost sesizat și […]
Acum 12 ore
00:00
Volodimir Zelenski a mulțumit României pe durata unei conferințe de presă de la Vilnius. „Încercăm să facem totul pentru a apăra Ucraina și, prin urmare, Europa“. Liderul ucrainean a dezvăluit că au fost făcute “progrese” în discuțiile de pace de la Abu Dhabi, iar documentul SUA pentru garanțiile de securitate este finalizat și gata pentru […]
25 ianuarie 2026
23:00
Gigi Becali a dat afară din teren doi jucători de la FCSB, în partida cu CFR Cluj care s-a disputat pe Arena Națională. Latifundiarul din Pipera a făcut și o serie de declarații, după umilința încasată în urma derby-ului, scorul final de 1-4. Gigi Becali nu a mai suportat umilința din teren, în partida dintre […]
22:40
Miruță își pune cenușă în cap în scandalul „Ceaușescu-patriot”. „Admit că puteam să încadrez și să nuanțez mult mai bine” # Gândul
Radu Miruță a reacționat duminică seară, 25 ianuarie 2026, după mesajul transmis de IICCMER (Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc). Vă reamintim că Ministrul Apărării a avut o serie de declarații controversate, după ce a fost întrebat dacă îl vede „patriot” pe Nicolae Ceaușescu (vezi AICI declarațiile). Duminică seara, 25 ianuarie […]
22:20
Au plecat la săniuș, dar au ajuns la spital. Cum s-au ales cu arsuri de gradul 2 și 3 mai mulți adolescenți, în Vaslui # Gândul
Doi adolescenți din Vaslui au plecat la săniuș, dar în cele din urmă au ajuns la spital. Copiii au incendiat câteva anvelope și, accidental, s-au izbit de ele cu sania. Aceștia s-au ales cu arsuri de gradul 2 și 3. Doi adolescenți din județul Vaslui, de 14 și 17 ani, au ajuns la spital, după […]
22:20
La un an de la revenirea lui Trump, tabăra liderilor naționaliști din UE este divizată pe teme precum cooperarea din cadrul NATO și relațiile cu SUA # Gândul
Discursul lui Donald Trump de la Davos în care a minimalizat rolul aliaților NATO în războiul Americii din Afganistan a stârnit într-un mod neașteptat reacții negative chiar și de la lideri politici europeni cu care liderul american purta relații de prietenie. Giorgia Meloni, prim-ministra naționalistă a Italiei, singurul lider european care a fost prezent la […]
22:10
Marius Tucă Show începe luni, 26 ianuarie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan # Gândul
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Valentin Stan, analist și istoric. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
Acum 24 ore
21:50
Eric Dane, actorul din „Anatomia lui Grey”, se confruntă cu o boală gravă. A lipsit de la o ceremonie de premiere din cauza problemelor de sănătate # Gândul
Eric Dane a ratat o gală de premiere din cauza problemelor de sănătate pe care le înfruntă. Actorul din „Grey’s Anatomy” („Anatomia lui Grey”), în vârstă de 53 de ani, se luptă cu scleroza laterală amiotrofică. Acesta ar fi trebuit să fie prezent la o gală, pentru a-și ridica un premiu, însă condiția fizică l-a […]
21:30
Cei care l-au huiduit pe Nicușor Dan, la Iași, sunt vânați pentru amenzi de autoritățile locale. Plouă cu procese verbale # Gândul
Persoanele care au huduit și au provocat incidente la manifestările de Ziua Unirii Principatelor Române, desfășurate sâmbătă, 24 ianuarie, în Iași și Focșani, au primit amenzi usturătoare Amenzi și anchete după huiduielile la adresa lui Nicușor Dan Potrivit Jandarmeriei, valoarea totală a amenzilor aplicate depășește 38.000 de lei, iar într-un caz a fost sesizat și […]
21:30
Ciprian Ciucu acuză trădarea lui Ilie Bolojan în interiorul PNL. Ce spune despre relația sa cu premierul # Gândul
Ciprian Ciucu acuză trădare lui Ilie Bolojan în interiorul PNL. Primarul Capitalei a susținut, la Antena 3 CNN, că premierul României are parte de susținere, în continuare, chiar dacă a văzut „stenograme false” de la Vila Lac. El a mai precizat că PNL „și-a găsit sufletul”, odată cu venirea lui Bolojan. A descris și relația […]
21:20
Ciucu: „O să opereze ANAF-ul transportul, dacă o să ne ia tramvaiele și autobuzele”. Primarul avertizează că STB riscă să fie executată silit # Gândul
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a atras atenția asupra situației financiare grave a Primăriei Municipiului București, care se confruntă cu datorii uriașe către companiile aflate în subordine, printre care și STB și Termoenergetica. Într-o intervenție pentru Antena 3 CNN, Ciucu a explicat că datoriile Primăriei sunt de aproximativ 3 miliarde de lei și a […]
21:10
Ciprian Ciucu spune că își va asuma cele mai importante reforme structurale ale primăriei din ultimii 35 de ani # Gândul
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat, la Antena 3 CNN, că va implementa reforme structurale majore în cadrul primăriei, remarcând că aceasta va fi una dintre cele mai semnificative schimbări din ultimele trei decenii. Începutul acestora constă în desființarea unor autorități și instituții care, în opinia sa, nu aduc un beneficiu real comunității. […]
21:10
Ce au pățit cei care l-au huiduit pe Nicușor Dan de Ziua Unirii. Amenzi totale de 38.000 de lei și un dosar penal # Gândul
Persoanele care au huduit și au provocat incidente la manifestările de Ziua Unirii Principatelor Române, desfășurate sâmbătă, 24 ianuarie, în Iași și Focșani, au primit amenzi usturătoare Amenzi și anchete după huiduielile la adresa lui Nicușor Dan Potrivit Jandarmeriei, valoarea totală a amenzilor aplicate depășește 38.000 de lei, iar într-un caz a fost sesizat și […]
20:40
Ciprian Ciucu a discutat despre proiectele promise pentru Primăria Municipiului București și, printre altele, a precizat că are în plan să atragă bani pentru instituția publică. A mai precizat că poate să pună pe masa Consilului General desființarea a 4 instituții. Declarațiile au fost susținute la Antena 3 CNN, în ediția de duminică seară, 25 […]
20:30
Miruță, torpilat de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, după declarațiile despre Ceaușescu. „Este inadmisibil” # Gândul
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc a reacționat față de afirmațiile Ministrului Apărării, Radu Miruță, făcute în timpul emisiunii „În fața ta” de la Digi24, referitoare la Nicolae Ceaușescu și „patriotismul” acestuia. Radu Miruță, declarații controversate la Digi24 Ministrul Apărării, Radu Miruță, a generat un val de critici după ce l-a […]
20:20
Ciprian Ciucu: ”Nicușor Dan a luat o situație proastă de la Gabriela Firea, eu am luat de la el o situație la fel de proastă” # Gândul
Invitat în sudioul Antenei 3, Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, a abordat provocările financiare cu care se confruntă administrația locală, menționând că situația bugetului Bucureștiului este „dezastruoasă”. Edilul a subliniat dificultățile structurale ale bugetului municipalității, în contextul în care primarul are „mâinile legate” de Legea bugetului atunci când vine vorba de construcția acestuia. Ciucu, despre bugetul […]
20:10
Emil Boc (59 de ani) a fost prezent pe 24 ianuarie 2026, de Ziua Unirii Principatelor Române, la evenimentul organizat în Cluj-Napoca. Primarul a ținut un discurs la bustul domnitorului Alexandru Ioan Cuza din centrul orașului. De altfel, a încărcat un videoclip în care apare în timpul unui dans înfocat. Emil Boc a încărcat un […]
20:10
Noi schimbări în ceea ce privește vremea, ne spun meteorologii, care au emis alerte de vreme rea, cu ploi ce vor lăsa în urmă cantități de apă de peste 40 l/m², în timp ce, în anumite zone, va ninge și se va depune un nou strat de zăpadă. Vântul va prinde putere în vestul țării […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.