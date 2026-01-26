Spectacolul din campionatul Turciei se vede pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro. Stranierii români ies la rampă
Primanews.ro, 26 ianuarie 2026 12:50
Spectacolul din campionatul Turciei se vede pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro. Stranierii români ies la rampă
• • •
Alte ştiri de Primanews.ro
Acum o oră
12:50
Budăi, după ce Bolojan a zis că impozitul pe proprietate e printre cele mai mici din UE: La fel sunt şi veniturile românilor # Primanews.ro
Budăi, după ce Bolojan a zis că impozitul pe proprietate e printre cele mai mici din UE: La fel sunt şi veniturile românilor
12:50
Spectacolul din campionatul Turciei se vede pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro. Stranierii români ies la rampă # Primanews.ro
Spectacolul din campionatul Turciei se vede pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro. Stranierii români ies la rampă
12:50
Kremlinul insistă ca Ucraina să cedeze întreg Donbasul în cadrul negocierilor
12:40
Premierul, discuţii cu preşedintele Nicuşor Dan, la Palatul Cotroceni
12:30
Liderii europeni au găsit o modalitate de a vorbi pe o singură voce împotriva lui Trump # Primanews.ro
Liderii europeni au găsit o modalitate de a vorbi pe o singură voce împotriva lui Trump
Acum 2 ore
12:00
Eric Trump poate investi în România. Vizită privată pregătită: Iubeşte România, ştie multe lucruri # Primanews.ro
Eric Trump poate investi în România. Vizită privată pregătită: Iubeşte România, ştie multe lucruri
11:40
USR validează propunerile de modificare a statutului partidului
Acum 24 ore
14:10
Peste 4.500 de arme de foc confiscate de Poliţia Română într-un an. Mii de controale şi percheziţii pentru combaterea deţinerii ilegale şi a braconajului # Primanews.ro
Peste 4.500 de arme de foc confiscate de Poliţia Română într-un an. Mii de controale şi percheziţii pentru combaterea deţinerii ilegale şi a braconajului
Ieri
13:10
Rogobete: Proiectul ROGEN intră într-o etapă decisivă. Datele genetice vor permite prevenţie şi tratamente personalizate # Primanews.ro
Rogobete: Proiectul ROGEN intră într-o etapă decisivă. Datele genetice vor permite prevenţie şi tratamente personalizate
12:00
Sondaj Avangarde: Românii susţin majoritar Consiliul de Pace propus de Trump şi critică absenţa lui Nicuşor Dan de la Davos # Primanews.ro
Sondaj Avangarde: Românii susţin majoritar Consiliul de Pace propus de Trump şi critică absenţa lui Nicuşor Dan de la Davos
12:00
NBA: Chicago Bulls a retras tricoul cu numărul 1 al lui Derrick Rose
11:20
Cod galben de vânt în vest şi la munte, urmat de ploi şi ninsori în mai multe regiuni ale ţării # Primanews.ro
Cod galben de vânt în vest şi la munte, urmat de ploi şi ninsori în mai multe regiuni ale ţării
24 ianuarie 2026
15:50
Oana Gheorghiu: „Nu fac politică, nu mă interesează, n-am miză, nu caut electorat”
15:40
VIDEO. Florin Barbu îl critică pe Ilie Bolojan pentru lipsa de comunicare cu miniştrii din Guvern # Primanews.ro
VIDEO. Florin Barbu îl critică pe Ilie Bolojan pentru lipsa de comunicare cu miniştrii din Guvern
15:40
VIDEO. Florin Barbu spune că teza sa de doctorat are „1,6%-1,8% plagiat” şi invocă un aviz al Ministerului Educaţiei # Primanews.ro
VIDEO. Florin Barbu spune că teza sa de doctorat are „1,6%-1,8% plagiat” şi invocă un aviz al Ministerului Educaţiei
15:20
Florin Barbu îl critică pe Ilie Bolojan pentru lipsa de comunicare cu miniştrii din Guvern # Primanews.ro
Florin Barbu îl critică pe Ilie Bolojan pentru lipsa de comunicare cu miniştrii din Guvern
13:40
VIDEO. Florin Barbu avertizează asupra acordului UE–Mercosur: „Nu avem de câştigat” / Produsele agricole vor intra în UE la preţuri mult mai mici # Primanews.ro
VIDEO. Florin Barbu avertizează asupra acordului UE–Mercosur: „Nu avem de câştigat” / Produsele agricole vor intra în UE la preţuri mult mai mici
Mai mult de 2 zile în urmă
13:00
VIDEO. Florin Barbu avertizează asupra acordului Mercosur: „Nu avem de câştigat” / „Până când Curtea Supremă de Justiţie nu se pronunţă, nu va fi aplicabil” # Primanews.ro
VIDEO. Florin Barbu avertizează asupra acordului Mercosur: „Nu avem de câştigat” / „Până când Curtea Supremă de Justiţie nu se pronunţă, nu va fi aplicabil”
12:50
Florin Barbu avertizează asupra acordului Mercosur: „Nu avem de câştigat” / „Până când Curtea Supremă de Justiţie nu se pronunţă, nu va fi aplicabil” # Primanews.ro
Florin Barbu avertizează asupra acordului Mercosur: „Nu avem de câştigat” / „Până când Curtea Supremă de Justiţie nu se pronunţă, nu va fi aplicabil”
12:20
Nicuşor Dan, întâmpinat cu aplauze şi huiduieli la Focşani: „La mulţi ani, dragi focşăneni care huiduiţi” / „Uitaţi-vă la cine sunt oamenii în care vă puneţi speranţele” / Preşedintele a participat la Hora Unirii # Primanews.ro
Nicuşor Dan, întâmpinat cu aplauze şi huiduieli la Focşani: „La mulţi ani, dragi focşăneni care huiduiţi” / „Uitaţi-vă la cine sunt oamenii în care vă puneţi speranţele” / Preşedintele a participat la Hora Unirii
12:10
Nicuşor Dan, despre unirea Republicii Moldova cu România: „Este o chestiune care ţine strict de cetăţenii Republicii Moldova” # Primanews.ro
Nicuşor Dan, despre unirea Republicii Moldova cu România: „Este o chestiune care ţine strict de cetăţenii Republicii Moldova”
12:10
Mii de clădiri din Kiev au rămas fără căldură în urma atacului rusesc din noaptea de vineri spre sâmbătă # Primanews.ro
Mii de clădiri din Kiev au rămas fără căldură în urma atacului rusesc din noaptea de vineri spre sâmbătă
12:10
Superliga: FC Hermannstadt îşi întăreşte lotul cu mijlocaşul israelian Aviel Zargary
23 ianuarie 2026
21:50
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, vine la Insider Politic, sâmbătă, de la ora 12
21:40
The New York Times: „NATO, aşa cum o ştim, se apropie de sfârşit”. Europa, între ruptura de SUA şi şansa autonomiei strategice # Primanews.ro
The New York Times: „NATO, aşa cum o ştim, se apropie de sfârşit”. Europa, între ruptura de SUA şi şansa autonomiei strategice
21:00
Bolojan: România va analiza alături de statele europene aderarea la Consiliul pentru Pace. Contribuţia de un miliard de dolari trebuie justificată prin interesul naţional # Primanews.ro
Bolojan: România va analiza alături de statele europene aderarea la Consiliul pentru Pace. Contribuţia de un miliard de dolari trebuie justificată prin interesul naţional
18:40
Ilie Bolojan: Corectarea deficitului se încheie anul acesta. Nu vor mai creşte taxe, iar aparatul de stat va prelua greul # Primanews.ro
Ilie Bolojan: Corectarea deficitului se încheie anul acesta. Nu vor mai creşte taxe, iar aparatul de stat va prelua greul
18:40
Negocieri istorice la Abu Dhabi: Ucraina, Rusia şi SUA au început prima întâlnire trilaterală pentru încheierea războiului # Primanews.ro
Negocieri istorice la Abu Dhabi: Ucraina, Rusia şi SUA au început prima întâlnire trilaterală pentru încheierea războiului
17:10
Bolojan: Taxele pe proprietate nu vor creşte în 2027. Un soft va genera valoarea de piaţă a proprietăţilor # Primanews.ro
Bolojan: Taxele pe proprietate nu vor creşte în 2027. Un soft va genera valoarea de piaţă a proprietăţilor
17:10
Viena se laudă cu cel mai scump şniţel din lume. Cât costă un Kaiser Franz
17:00
Bolojan anunţă un pachet de relansare economică, angajat de Guvern
17:00
Cursurile anului şcolar 2026-2027 ar urma să înceapă în 7 septembrie şi să se încheie în 18 iunie # Primanews.ro
Cursurile anului şcolar 2026-2027 ar urma să înceapă în 7 septembrie şi să se încheie în 18 iunie
16:50
Au fost efectuate primele testări pe Linia Electrică Aeriană Vulcăneşti - Chişinău
14:50
Kremlinul afirmă că trupele ucrainene trebuie să părăsească Donbasul pentru a avea un acord de pace durabil. # Primanews.ro
Kremlinul afirmă că trupele ucrainene trebuie să părăsească Donbasul pentru a avea un acord de pace durabil.
14:40
UE nu cred în Consiliul pentru Pace al lui Trump. Premierul Spaniei: Trump încearcă să joace Monopoly cu Groenlanda # Primanews.ro
UE nu cred în Consiliul pentru Pace al lui Trump. Premierul Spaniei: Trump încearcă să joace Monopoly cu Groenlanda
14:40
Preşedintele Nicuşor Dan: Sunt şanse ca numirile la SRI şi SIE să fie în următoarele săptămâni # Primanews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan: Sunt şanse ca numirile la SRI şi SIE să fie în următoarele săptămâni
14:40
Ilie Bolojan: Două treimi din administraţia din România are nevoie de o reducere de personal # Primanews.ro
Ilie Bolojan: Două treimi din administraţia din România are nevoie de o reducere de personal
14:20
Trump dezvăluie detalii din acordul cu privire la Groenlanda
13:30
Trump vrea să testeze NATO şi să invoce Articolul 5
13:30
Reacţia lui Nicuşor Dan la noile declaraţii ale Maiei Sandu despre Unire
13:00
Temperaturi peste cele obişnuite în ultimele zile din ianuarie şi în cea mai mare parte a lunii februarie # Primanews.ro
Temperaturi peste cele obişnuite în ultimele zile din ianuarie şi în cea mai mare parte a lunii februarie
12:40
Liderii UE au convenit într-o reuniune discretă că Europa trebuie să acţioneze singură: „Acesta este momentul Rubiconului” # Primanews.ro
Liderii UE au convenit într-o reuniune discretă că Europa trebuie să acţioneze singură: „Acesta este momentul Rubiconului”
12:30
Trump vrea să testeze NATO şi invoce Articolul 5
12:20
Kremlinul anunţă că o întâlnire „trilaterală” va avea loc vineri în Emiratele Arabe Unite # Primanews.ro
Kremlinul anunţă că o întâlnire „trilaterală” va avea loc vineri în Emiratele Arabe Unite
22 ianuarie 2026
23:40
Zelenski: Garanţiile de securitate pentru Ucraina sunt finalizate, dar disputa teritorială rămâne nerezolvată / Emisarul lui Trump, în negocieri cu Putin la Moscova, la această oră # Primanews.ro
Zelenski: Garanţiile de securitate pentru Ucraina sunt finalizate, dar disputa teritorială rămâne nerezolvată / Emisarul lui Trump, în negocieri cu Putin la Moscova, la această oră
23:30
VIDEO. Veronica Duţu şi Adrian Negrescu, la Prima News: analiza atacului lui Ciolacu la adresa Guvernului Bolojan privind bugetul României # Primanews.ro
VIDEO. Veronica Duţu şi Adrian Negrescu, la Prima News: analiza atacului lui Ciolacu la adresa Guvernului Bolojan privind bugetul României
23:20
Bolojan reclamă dezechilibre majore în administraţia locală: salarii peste venituri şi dependenţă excesivă de banii de la stat # Primanews.ro
Bolojan reclamă dezechilibre majore în administraţia locală: salarii peste venituri şi dependenţă excesivă de banii de la stat
20:20
Dinamo Zagreb - FCSB, ASTĂZI, de la 22:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Campioana României nu are decât varianta victoriei # Primanews.ro
Dinamo Zagreb - FCSB, ASTĂZI, de la 22:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Campioana României nu are decât varianta victoriei
20:10
Negocieri de pace SUA-Ucraina-Rusia: întâlnire trilaterală la nivel înalt, vineri, în Emiratele Arabe Unite # Primanews.ro
Negocieri de pace SUA-Ucraina-Rusia: întâlnire trilaterală la nivel înalt, vineri, în Emiratele Arabe Unite
18:30
Zelenski critică reacţia UE faţă de Groenlanda: Europa riscă să nu fie luată în serios pe securitatea arctică # Primanews.ro
Zelenski critică reacţia UE faţă de Groenlanda: Europa riscă să nu fie luată în serios pe securitatea arctică
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.