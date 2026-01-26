08:20

De la începutul anului, domnul Ciucu este deosebit de încruntat în aparițiile sale publice, pe pagina sa de Facebook – acolo unde era foarte activ ca primar al sectorului 6 și unde acum legumește postările […] Articolul Una caldă, una rece cu dl. Ciucu. Cea rece e clasică: La PMB e sărăcie lucie, trebuie tăieri, comasări, revoluție. Calda: Ne zâmbește un pic din internet, că prea s-a încruntat la noi apare prima dată în B365.