Noile troleibuze electrice pentru STB au început să ajungă în țară. Primăria Capitalei a cumpărat 22 de vehicule pentru linia 86
B365.ro, 23 ianuarie 2026 17:50
• • •
Acum o oră
17:50
Noile troleibuze electrice pentru STB au început să ajungă în țară. Primăria Capitalei a cumpărat 22 de vehicule pentru linia 86 # B365.ro
Acum 2 ore
17:10
Apare o nouă parcare specială pentru microbuze și autobuze în apropiere de Autogara Militari. Lucrările ar putea fi gata la finalul lui martie, în funcție de vreme # B365.ro
16:40
„Trenul Unirii” circulă între București și Iași, mâine, 24 ianuarie. Va pleca dimineața devreme din Capitală și va opri în 11 stații pe traseu # B365.ro
Acum 4 ore
15:40
Blocaj în intersecția Baba Novac, tramvaiele nu mai circulă. STB anunță cauza: vandalism. Linia 10, deviată # B365.ro
15:30
FOTO | Mersul pe trotuarele cu pavele din S3 e sport extrem. Dacă ajungi întreg la muncă, ești deja campion: „Eu merg pe șosea, nu risc de nebună” # B365.ro
15:30
Ciucu, contraatac la Băluță, în războiul dus din sediile virtuale de partid. „Știu că se pricepe să facă rost de bani din pix, de multe ori pentru proiecte scumpe și inventate” # B365.ro
15:30
FOTO | Un punct de compostare a fost inaugurat la Școala 150 din Cotroceni. Resturile vegetale îi vor ajuta pe copii și profesori să planteze în grădina instituției # B365.ro
15:00
Ceremonii ale Forțelor Navale de Mica Unire în București și alte orașe, mâine. Militarii marini se adună în Capitală pe Dealul Patriarhiei Române # B365.ro
14:50
Trafic ALERT | Accident pe Bulevardul Pipera, pe sensul spre Tunari. Martor: Un BMW a intrat în gard și în țevile de gaze, servicii de urgență mobilizate # B365.ro
Acum 6 ore
14:20
VIDEO | Miniprix închide magazinul din cartierul Militari. Ultima zi în care bucureștenii mai pot face cumpărături aici este 29 ianuarie # B365.ro
14:20
Economia de timp în era digitală: Cum preiei controlul asupra informațiilor tale vitale (P) # B365.ro
14:00
Ce program vor avea magazinele din București de Mica Unire. Lidl, Kaufland și Carrefour au anunțat cum vor funcționa pe 24 ianuarie # B365.ro
13:00
Băluță îl atacă pe Ciucu pentru cum administrează Capitala. „Îl somez public să nu se mai plângă și să vină cu soluțiile promise în campania electorală” # B365.ro
12:50
FOTO | Cum sunt spălate autobuzele, troleibuzele și tramvaiele din București. Cele 1.300 de mijloace de transport STB sunt igienizate zilnic, la retragerea în depouri # B365.ro
12:40
Saga lipsei de apă caldă și căldură continuă. Bucureștean din S3: „Caloriferul bocnă, parcă șoptindu-mi: Doamne, ce mână caldă ai” # B365.ro
12:30
Palatul Oscar Maugsch va avea un nou proprietar. Clădirea istorică din Piața Universității va fi vândută, mai mulți investitori români vor s-o cumpere # B365.ro
Acum 8 ore
12:10
11:50
O companie care va moderniza Gara de Nord din București a primit calificativ nesatisfăcător de la CFR. A terminat un proiect similar cu o întârziere de aproape un an # B365.ro
11:30
VIDEO | Tavan distrus de infiltrații în noua locație a Direcției Taxe și Impozite Sector 1. Clotilde Armand: Mutarea sediului din Piața Amzei nu are o bază legală # B365.ro
11:10
VIDEO | Negoiță, bălăbănindu-se prin birou, îi întreabă pe oameni cum li se pare ideea unei mese calde pentru copiii sărmani din S3, în programul Școala după Școală # B365.ro
10:30
VIDEO | Strada din București care n-a cunoscut niciodată asfaltul e „la corporatiști”, în zona Dimitrie Pompeiu. Oamenii, disperați, strâng semnături să se ducă la primărie # B365.ro
Acum 12 ore
10:20
Kaufland deschide un mare magazin în Pipera. Face o investiție de aproximativ 2,6 milioane de euro pe un teren luat de la Becali # B365.ro
09:50
FOG ALERT | Cod Galben de ceață în București și pe străzile și autostrăzile care pornesc din oraș. Bucureșteancă: „De la etajul 6, senzația e că locuiesc în nori” # B365.ro
09:30
Ciucu promite să transforme Bucureștiul „într-un loc modern și atractiv”. Primarul general a discutat cu BDCE regenerarea urbană în Centrul Capitalei # B365.ro
08:40
FOTO | Accident la intrarea pe Autostrada A3 București-Ploiești, cu mașină intrată în parapet fix la giratoriu # B365.ro
08:00
Alt accident pe DN1, mai multe mașini implicate, într-o zonă cu restricții pentru Șantierul M6. „Traficul e deviat în bătaie de joc!” CNAIR amenință constructorii cu amenzi # B365.ro
07:10
Din Ghencea, Giulești și Ștefan cel Mare, până la Arena Națională. Povestea stadioanelor care au crescut generații de microbiști # B365.ro
07:00
BREAKING | Biletele STB se scumpesc mai mult ca sigur. Ciucu spune că n-are încotro, e criză la PMB, urmează și restructurări, închideri de companii și instituții # B365.ro
Acum 24 ore
05:00
Burgeria din București cu un singur burger în meniu, adevărat Făt-Frumos din Vită. Circus Burgers Luterană # B365.ro
03:10
22 ianuarie 2026
19:30
Sămânță de scandal pe Șantierul M6. CNAIR le cere constructorilor să ia urgent măsuri corecte de semnalizare și amenajare în zonele cu restricții de pe DN1 # B365.ro
19:00
FOTO | Adăposturile improvizate de sub Pasajul Basarab au fost desființate, zona este acum curată. Persoanele de acolo au refuzat să meargă la centrele sociale # B365.ro
18:40
Bucureștenii trebuie să-și facă programare pentru a patina pe Berceni Arena, din acest weekend. Programul de agrement în perioada 23-25 ianuarie # B365.ro
Ieri
17:50
BREAKING | Accident grav în Pasajul Victoriei, unde o mașină s-a izbit de un stâlp de beton și-a ajuns pe șina de tramvai. Linii STB blocate, trafic infernal # B365.ro
17:00
Sute de oameni cer, printr-o petiție, dirijarea și supravegherea zilnică a traficului de pe DN1. Restricțiile de la M6 provoacă blocaje infernale în nordul Bucureștiului # B365.ro
16:50
Bătrânica acrobată și tinereii cu reflexe fulgerătoare. Două, trei secunde ca-n filmele cu ninja, în parcare la Kaufland din Berceni # B365.ro
15:50
Asociere între Metrorex și Primăria Sector 1 pentru metroul până la Mogoșoaia – prelungirea M4. E vorba de 2 kilometri de traseu și două stații în plus # B365.ro
15:50
VIDEO | Bucureștenii pot încheia contractul cu Termoenergetica și pe internet. Compania a lansat o platformă online unde se poate face asta # B365.ro
15:50
O veste bună și-una rea de la meteo. Scăpăm de ger în București, dar vor fi ploi slabe și burniță în weekend. Cum va fi vremea săptămâna viitoare # B365.ro
14:50
FOTO | Start lucrări la Parcul Timișoara, unde vor fi terenuri de sport, zone de cățărare și de fitness urban. Va fi gata în patru luni # B365.ro
14:40
Bărbatul care a distrus mai multe căsuțe de pisici din Sectorul 3 este acum sub control judiciar pentru 60 de zile. Cercetările în dosarul penal continuă # B365.ro
14:30
Orbital București | Drumul Radial 9 – Sud Expres va fi construit în 2 ani și va trece prin Berceni și Vidra, legând A0 și Centura Capitalei # B365.ro
13:40
FOTO | Atenție, șoferi și pietoni! Capac de canalizare spart în stația STB „Șoseaua București-Ploiești” de pe Bulevardul Aerogării # B365.ro
13:20
FOTO | Un nou complex cu sute de locuințe se construiește în cartierul Aviației. Primele apartamente din Queen District vor fi gata la începutul anului 2027 # B365.ro
13:00
ESENȚIAL | Cât vor plăti bucureștenii care nu au apă caldă și căldură. Termoenergetica explică: „Nu plătiți dacă nu beneficiați de ele” # B365.ro
12:20
Ce e „Black Ice”, fenomenul înnebunitor care a transformat Bucureștiul într-un imens patinoar. „Probabil cel mai afurisit polei!” # B365.ro
12:20
Pas înainte pentru extinderea Magistralei 2 în zona Pipera-Petricani. PS2 a depus cererea de finanțare pentru realizarea documentațiilor tehnico-economice # B365.ro
12:20
Mașinile parcate aiurea și ridicate din Sectorul 1 vor fi duse la altă adresă. De unde îți poți recupera mașina și de când # B365.ro
11:50
Service Ciclop, cumva ca în mitologie: uriașul cu un singur ochi, care la noi „mănâncă” bani publici. E al PMB și nu aduce niciun beneficiu. Și nici nu repară vreo mașină # B365.ro
11:20
FOTO | „Dl. Negoiță știe să cânte la pian, dar nimeni nu apreciază”. În schimb, se enervează că alunecă înfiorător pe pavelele cu polei din S3, mai rele decât asfaltul # B365.ro
