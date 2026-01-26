Clujenii pot face rezervări la bazele sportive din Gheorgheni și Mănăștur printr-o nouă aplicație
26 ianuarie 2026
Primăria Cluj-Napoca lansează o nouă aplicație pentru gestionarea rezervărilor la bazele sportive aflate în subordinea municipalității, respectiv Baza Sportivă Gheorgheni și Baza Sportivă „La Terenuri” din cartierul Mănăștur. „Primăria Municipiului Cluj-Napoca a dezvoltat o nouă aplicație online de rezervări pentru Baza Sportivă Gheorgheni și Baza Sportivă La Terenuri. Pentru a face rezervări până în data […] The post Clujenii pot face rezervări la bazele sportive din Gheorgheni și Mănăștur printr-o nouă aplicație appeared first on ViaClujTV.
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor informează consumatorii despre o rechemare de produs. Nestlé România retrage voluntar de pe piață încă un lot pe lista de formulă de lapte. Este vorba despre produsul NAN 1 Comfortis 800g, care a fost retras din supermarketurile Lidl și Kaufland din România. „Această situație este cauzată de […] The post Alertă alimentară: Lapte praf pentru bebeluși, retras din supermarketuri appeared first on ViaClujTV.
CFR Cluj a învins pe FCSB duminică seara, scor 1-4, într-un meci din etapa a 23-a din Superligă. În urma acestui rezultat, clujenii au trecut peste campioană în clasament și au 32 de puncte (locul 9) în timp ce FCSB 31 și se află pe locul 10. Prima repriză a partidei de pe Arena Națională […] The post CFR Cluj învinge pe FCSB cu 4-1 și o depășește în clasament appeared first on ViaClujTV.
Primăria comunei Sic a încheiat lucrările de reparare a acoperișului și a fațadei Școlii Gimnaziale. Intervențiile au fost necesare din cauza degradărilor majore apărute în timp, care au dus la infiltrații de apă și la afectarea spațiilor interioare. Școala Gimnazială din localitatea Sic a fost reabilitată în urma unei finanțări acordate din fondul de rezervă al […] The post Școala Gimnazială din localitatea Sic, reabilitată cu fonduri din bugetul județului appeared first on ViaClujTV.
Strada Pădurii din Dezmir este modernizată printr-o investiție record de peste 88 milioane de lei # ViaCluj
Cel mai amplu contract de finanțare accesat vreodată de comuna Apahida prevede modernizarea mai multor sectoare de drum, inclusiv strada Pădurii din localitatea Dezmir, ca parte a unui proiect major de infrastructură rutieră. „Strada Pădurii beneficiază de lucrări de modernizare menite să îmbunătățească siguranța rutieră și condițiile de circulație pentru locuitorii din zonă”, a transmis […] The post Strada Pădurii din Dezmir este modernizată printr-o investiție record de peste 88 milioane de lei appeared first on ViaClujTV.
Unul dintre cele mai dinamice cluburi de afaceri din Cluj este BNI Crystal. Este vorba de unul dintre cele patru cluburi din Cluj care sunt membre ale uneia dintre cele mai mari rețele din Europa. Echipa BNI Crystal organizează un important eveniment dedicat antreprenorilor, în data de 28 ianuarie de la ora 18.00, în sala […] The post Cum conectează BNI Crystal antreprenori de calibru în Transilvania appeared first on ViaClujTV.
Artistul fotograf Camelia Burduja a fost printre primii care au practicat fotografia de nou-născuți din România, o nișă sensibilă, care are nevoie de multă răbdare și înțelegere. Un alt proiect de suflet al Cameliei este unul care îi aduce împreună în fața aparatului foto pe copii, dar și pe bunicii și străbunicii lor. Ce a […] The post Emoția dintr-o fotografie: Ce vezi dacă mergi la expoziția Rădăcini appeared first on ViaClujTV.
În ultimele zile din ianuarie şi în cea mai mare parte a lunii februarie, temperaturile se vor situa peste valorile obişnuite în toată ţara, conform prognozei pe patru săptămâni anunţată de meteorologi. Săptămâna 26.01.2026 – 02.02.2026 Valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere […] The post Prognoza meteo până la sfârșit de februarie appeared first on ViaClujTV.
Cristiana Gavriș, de formație psiholog cu o vastă experiență coaching de business și în resurse umane, și-a dat seama că ceea ce a învățat în meseria sa, poate fi aplicat și în sport, nu doar în business. De 9 ani, Cristiana face coaching sportiv cu karatiștii de la Palatul copiilor din Cluj. Pe lângă rezultatele […] The post Știința din spatele performanței: rolul coachingului sportiv appeared first on ViaClujTV.
CFR Cluj a renunțat la serviciile atacantului David Ciubăncan (21 de ani). Clubul l-a transferat pe David Ciubăncan la UTA. Atacantul de 1,97 nu a fost nici măcar deplasat de Daniel Pancu în cantonamentul din Spania în această iarnă. CFR Cluj nu a încasat niciun ban de pe urma mutării, dar a păstrat 50% dintr-un transfer ulterior. „Mulțumim, […] The post CFR Cluj și-a cedat atacantul la o altă echipă din Superligă appeared first on ViaClujTV.
Compania de Transport Public Cluj-Napoca (CTP) a făcut public programul de circulație al mijloacelor de transport în comun pentru ziua de 24 ianuarie 2026, când este celebrată Ziua Unirii Principatelor Române. Potrivit anunțului oficial, transportul public de călători va funcționa între orele 06:00 și 23:00, conform programului specific zilelor de duminică. Linii CTP suplimentate pentru […] The post Program CTP Cluj de Ziua Unirii 2026: linii suplimentate și restricții de trafic appeared first on ViaClujTV.
CFR Cluj l-a transferat pe Mihai Popa (25 de ani) de la Torino. Produs al Academiei Hagi, Popa a mai evoluat la Viitorul, actuala Farul, Astra, Rapid, FC Voluntari, iar în 2023 a fost transferat de Torino. N-a prins niciun meci la gruparea din Serie A, care l-a împrumutat în sezonul precedent la CFR. 13 partide a […] The post Al patrulea transfer al iernii la CFR Cluj – Mihai Popa a revenit în Gruia appeared first on ViaClujTV.
Nu patinați pe lacul din Gheorgheni, gheața e subțire – Risc major de înec și amenzi de minimum 500 de lei # ViaCluj
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a transmis în seara de joi, 22 ianuarie, un avertisment public ferm, direct de pe malul lacului din cartierul Gheorgheni. Odată cu încălzirea ușoară a vremii din următoarele zile, gheața devine extrem de periculoasă, iar riscul de înec pe malurile din oraș este major. „Începând din seara aceasta și în zilele […] The post Nu patinați pe lacul din Gheorgheni, gheața e subțire – Risc major de înec și amenzi de minimum 500 de lei appeared first on ViaClujTV.
Divorțurile și partajele nu afectează doar viața personală, ci pot pune în pericol și afacerile de familie și averea multigenerațională. În acest episod al podcastului Business de Familie, avocatul Romulus Luca dezvăluie provocările juridice cu care se confruntă familiile care gestionează averi și afaceri comune: moștenirea valorilor și carierei părintești, impactul divorțurilor și al partajelor […] The post Business de Familie – Romulus Luca, avocat: Impactul divorțului într-o afacere de familie appeared first on ViaClujTV.
În fiecare an, în stațiunea elvețiană Davos, liderii lumii și cei mai influenți oameni de afaceri se reunesc în cadrul Forumului Economic Mondial, un eveniment care depășește cu mult eticheta unei simple conferințe. Dincolo de reuniunile plenare și discursurile oficiale, Davos devine o platformă intensă de negocieri, întâlniri bilaterale și constituire a unor grupuri de […] The post Lideri, afaceriști și negocieri: Importanța ascunsă a Forumului de la Davos appeared first on ViaClujTV.
UMF Cluj construiește un centru de simulare, training și cercetare, dar și o bibliotecă nouă # ViaCluj
Proiectul de 17.000 de metri pătrați, în valoare totală de 255 de milioane de lei, va avea două corpuri de clădire: Corpul A, care va fi centrul propriu-zis de simulare și training (cu o valoare de 208 milioane de lei, fonduri proprii ale UMF Cluj) și Corpul B, o bibliotecă ce va avea aproximativ 250 […] The post UMF Cluj construiește un centru de simulare, training și cercetare, dar și o bibliotecă nouă appeared first on ViaClujTV.
Simona Halep, ambasadorul onorific al Transylvania Open – Fostul lider mondial va înmâna trofeul # ViaCluj
Simona Halep, cea mai valoroasă jucătoare din istoria tenisului românesc, se întoarce la Cluj în calitate de ambasador onorific al Transylvania Open WTA 250. Fost lider mondial și una dintre cele mai valoroase jucătoare din istoria tenisului, Simona continuă astfel să inspire noua generație, chiar și din afara terenului de joc. Simona va fi prezentă […] The post Simona Halep, ambasadorul onorific al Transylvania Open – Fostul lider mondial va înmâna trofeul appeared first on ViaClujTV.
Ce legătură există între Inteligența Artificială, marketing și comunicare? Răspunde Attila Király, fondator SEO 365 # ViaCluj
Utilizarea Inteligenței Artificiale a devenit tot mai răspândită în domenii precum marketingul sau comunicarea. Practic, Inteligența Artificială oferă oportunități de a fructifica resursele companiilor, pentru a-i informa pe specialiști, pentru a analiza datele, pentru a automatiza procesele și pentru a crea conținut, spune fondatorul agenției SEO 365, Attila Király. El este, totodată, fondatorul site-ului cluj.com. […] The post Ce legătură există între Inteligența Artificială, marketing și comunicare? Răspunde Attila Király, fondator SEO 365 appeared first on ViaClujTV.
Consiliul Județean Cluj extinde programul de microcipare și sterilizare a câinilor în 19 localități # ViaCluj
Consiliul Județean Cluj continuă extinderea Programului județean de microcipare, înregistrare și sterilizare a câinilor cu stăpân, prin semnarea a două noi contracte de prestări servicii medical-veterinare. Noile contracte vizează alte 19 unități administrativ-teritoriale (UAT-uri) din județ. UAT-uri incluse în noile loturi contractate LOT 3 cuprinde următoarele localități: Bobâlna, Cășeiu, Câțcău, Chiuiești, Cuzdrioara, Dej, Jichișu de […] The post Consiliul Județean Cluj extinde programul de microcipare și sterilizare a câinilor în 19 localități appeared first on ViaClujTV.
În ciuda temperaturilor scăzute, lucrările de renovare și extindere continuă la Școlala Gimnazială „Ion Creangă” din Cluj-Napoca. „Lucrările de modernizare și extindere a școlii sunt în desfășurare, inclusiv în această perioadă. Intervenția vizează o ̦̆ ̆, adaptată normelor actuale și nevoilor reale ale unei unități de învățământ moderne. Prin ̆, suprafața desfășurată crește de la […] The post Renovarea școlii „Ion Creangă” din Cluj-Napoca continuă appeared first on ViaClujTV.
Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit în dimineața de joi, 22 ianuarie, în jurul orei 06.20, pentru a stinge un incendiu care a afectat trei autoturisme parcate pe strada Bucegi din municipiul Cluj-Napoca. Incendiul a izbucnit inițial la un autorurism, iar un bărbat a reușit să se autoevacueze la timp. A suferit însă […] The post Explozie pe strada Bucegi din Mănăștur – Un bărbat cu arsuri a fost preluat de SMURD appeared first on ViaClujTV.
UBB, în fruntea universităților românești în clasamentele internaționale Times Higher Education # ViaCluj
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) își confirmă statutul de lider național în clasamentele internaționale ale universităților pe domenii științifice publicate recent de Times Higher Education (THE) pentru anul 2026. UBB este universitatea din România cu cea mai amplă prezență în aceste clasamente, fiind inclusă în 9 din cele 11 domenii evaluate la nivel global. În […] The post UBB, în fruntea universităților românești în clasamentele internaționale Times Higher Education appeared first on ViaClujTV.
Primăria Cluj-Napoca anunță restricții de circulație cu ocazia manifestărilor organizate pentru sărbătorirea Zilei Unirii Principatelor Române (24 Ianuarie): din data de 22 ianuarie 2026, ora 7.00 până în data de 25 ianuarie 2026, ora 22.00 restricționarea circulației rutiere pe banda trei de pe latura de Est a Pieței Unirii, când situația o impune; în data […] The post Restricții de circulație la Cluj-Napoca cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române appeared first on ViaClujTV.
CFR Cluj a anunțat transferul lui Denis Crișan, atacant lateral în vârstă de doar 18 ani. Fotbalistul revine la Cluj-Napoca, orașul său natal, și devine oficial jucătorul echipei din Gruia. „Un nou tânăr de perspectivă la CFR Cluj! Începând de astăzi, Denis Crișan este noul nostru atacant lateral! În vârstă de doar 18 ani, Denis […] The post CFR Cluj își întărește atacul cu un tânăr format în academii europene appeared first on ViaClujTV.
În anul 2025 echipa Salvamont a Serviciului Public Județean Salvamont Salvaspeo Cluj și cea a Formației Salvamont Vlădeasa a participat la mai multe solicitări şi intervenţii, atât în staţiunile de schi, cât şi în zonele montane cu aflux de turiști. Lunile „de foc” din punct de vedere al intervențiilor salvatorilor montani au rămas ianuarie și […] The post Peste trei sute de persoane au fost salvate de echipele clujene de salvamontiști în 2025 appeared first on ViaClujTV.
Ziua Unirii Principatelor Române este sărbătorită la Cluj – ceremonii și concerte în Piața Unirii # ViaCluj
Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca invită clujenii și vizitatorii orașului să participe la evenimentele dedicate Zilei Unirii Principatelor Române, organizate vineri, 24 ianuarie. Anul acesta se împlinesc 167 de ani de la Mica Unire, moment istoric celebrat prin ceremonii oficiale, momente artistice și spectacole muzicale. Manifestările debutează la ora 11:00, în scuarul unde se află […] The post Ziua Unirii Principatelor Române este sărbătorită la Cluj – ceremonii și concerte în Piața Unirii appeared first on ViaClujTV.
Ambulatoriul Spitalului de Boli Infecțioase din Cluj, dotat cu echipamente medicale de trei milioane de euro # ViaCluj
Cea mai mare unitate ambulatorie din țară a fost dotată cu echipamente medicale de trei milioane de euro. Este vorba despre Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, dotat de către Consiliul Județean prin finanțare europeană. Prin intermediul proiectului au fost achiziționate 25 de echipamente medicale, dintre care un computer tomograf, un tomograf […] The post Ambulatoriul Spitalului de Boli Infecțioase din Cluj, dotat cu echipamente medicale de trei milioane de euro appeared first on ViaClujTV.
Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit în dimineața de miercuri, 21 ianuarie pentru stingerea unui incendiu izbucnit la compartimentul motor al unui microbuz aflat în incinta autogării de pe strada Giordano Bruno din Cluj-Napoca. „Imediat s-au deplasat la fața locului două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD. Până la sosirea forțelor noastre, […] The post Incendiu în autogara din Cluj – Microbuz în flăcări lângă două rezervoare de motorină appeared first on ViaClujTV.
O nouă premieră națională este produsă la Cluj: medicii prescriu pacienților doze de cultură. Nu este începutul unui banc, ci un parteneriat interesant între unități medicale și culturale. În baza acestuia, pacienții au acces gratuit la cultură. Mai mult, medicii sunt cei care îi îndeamnă pe pacienții lor să se bucure de cultură, pentru că, astfel, […] The post În premieră națională, cultura este prescrisă pe rețetă de medicii clujeni appeared first on ViaClujTV.
Animale înfometate și înghețate într-o gospodărie din Poiana Horea – o cățelușă hipotermică a fost salvată # ViaCluj
O turistă din Oradea a semnalat existența unei curți din localitatea Poiana Horea, comuna Beliș, județul Cluj, în care sunt mai multe animale care trăiesc în condiții improprii. La fața locului au sosit voluntarii Asociației Arca lui Noe Cluj, care au constatat existența unor câini și pisici în gospodăria respectivă, lăsați fără mâncare și în […] The post Animale înfometate și înghețate într-o gospodărie din Poiana Horea – o cățelușă hipotermică a fost salvată appeared first on ViaClujTV.
Una dintre cele mai interesante destinații turistice din Transilvania este satul Mărișel, din inima Munților Apuseni. Acum două decenii, transformarea satului tradițional din Țara Moților într-o destinație turistică părea o utopie. Însă această utopie a devenit o realitate concretă prin eforturile unor întreprinzători grupați în Asociația Pelaghia, o organizație neguvernamentală care onorează deopotrivă memoria eroinei […] The post Cum a devenit Mărișelul o stațiune de schi la modă appeared first on ViaClujTV.
Meteorologii anunță temperaturi peste normalul perioadei în ultimele zile ale lunii ianuarie şi în prima săptămână din luna februarie. Iată noile estimări, pe săptămâni, până la data de 16 februarie 2026: Săptămâna 19 – 26 ianuarie Valorile termice se vor situa sub cele specifice pentru această săptămână în regiunile centrale şi nord-estice, precum şi în […] The post ANM: Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni appeared first on ViaClujTV.
U Cluj a ajuns la un acord cu formaţia RAAL La Louviere, care evoluează în prima ligă belgiană, pentru transferul jucătorului francez de bandă dreaptă Oucasse Mendy (24 de ani). Primii pași în fotbal, în tricourile unor campioane ale Franței Pe numele său complet Oucasse N’Dayanthane Mendy, jucătorul care deține și cetățenie senegaleză a evoluat […] The post Universitatea Cluj anunță transferul atacantului francez Oucasse Mendy appeared first on ViaClujTV.
Un fenomen astronomic foarte rar a putut fi observat azi-noapte în România. Aurora Boreală – un fenomen specific zonelor polare ale planetei, a putut fi observat și pe teritoriul României. Specialiștii în meteorologie au explicat că fenomenul a putut fi vizibil datorită activității solare deosebit de intense, scrie Mediafax. Spectacolul de culori în nuanțe de […] The post Imagini superbe cu aurola boreală surprinsă din mai multe localități din județul Cluj appeared first on ViaClujTV.
Vestigii din anii 1800 descoperite în demisolul Palatului Prefecturii – Ce se va întâmpla cu ele? # ViaCluj
În urma lucrărilor de reabilitare și restaurare a Palatului Prefecturii din Cluj, istoricii de Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei au identificat o serie de vestigii arheologice, în demisolul clădirii. Aceasta se află din vara anului 2025 în lucrări de renovare energetică și modernizare. Clădirea în sine este monument istoric de categorie B. Prefectul județului […] The post Vestigii din anii 1800 descoperite în demisolul Palatului Prefecturii – Ce se va întâmpla cu ele? appeared first on ViaClujTV.
Comunitatea juridică din Cluj este în doliu după decesul fostei judecătoare Ioana Tripon, de la Curtea de Apel Cluj. Aceasta a încetat din viață la vârsta de 51 de ani, la șapte luni după pensionare. La momentul retragerii din magistratură, Ioana Tripon ocupa funcția de președintă a Secției a IV-a pentru litigii de muncă din […] The post Fostă judecătoare din Cluj, decedată la 51 de ani appeared first on ViaClujTV.
Prefectul Clujului: Serviciile de permise și pașapoarte ar putea funcționa în viitorul centru comercial RIVUS # ViaCluj
Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, respectiv Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Cluj, care funcționează în două locații diferite ar putea fi mutate în incinta RIVUS, după ce centrul comercial va fi deschis. Anunțul a fost făcut de Prefectul Clujului, Maria Forna, în cadrul emisiunii „În audiență” de la Via […] The post Prefectul Clujului: Serviciile de permise și pașapoarte ar putea funcționa în viitorul centru comercial RIVUS appeared first on ViaClujTV.
Clădirea administrativă cu fațadă din cărămidă roșie din Piața 1 Mai, simbol al fostei platforme industriale Carbochim, traversează o nouă etapă de reabilitare și reconversie, fiind una dintre construcțiile reprezentative păstrate în proiectul mixed-use RIVUS din Cluj-Napoca. Ridicată între anii 1949 și 1952, clădirea are o suprafață de aproximativ 2.300 de metri pătrați, desfășurată pe […] The post Clădirea din cărămidă roșie din Piața 1 Mai, reabilitată și integrată în proiectul RIVUS appeared first on ViaClujTV.
Programul de educație rutieră „Be Cool – Gândește înainte!” revine în ianuarie pentru liceenii clujeni # ViaCluj
Echipa Napoca Rally Academy revine, în 21 ianuarie și 3 februarie 2026, cu primele două sesiuni ale programului de educație rutieră „Be Cool – Gândește înainte!”, dedicat elevilor din clasele a XI-a și a XII-a din liceele municipiului Cluj-Napoca. Evenimentele se vor desfășura în sala mare din incinta Casei de Cultură a Studenților “Dumitru Fărcaș” […] The post Programul de educație rutieră „Be Cool – Gândește înainte!” revine în ianuarie pentru liceenii clujeni appeared first on ViaClujTV.
Celebrul creator de modă italian Valentino Garavani a murit la vârsta de 93 de ani, a anunțat luni, 19 ianuarie 2026, fundația sa oficială, informația fiind preluată de agențiile internaționale ANSA și Reuters. Dispariția legendarului designer vine la doar trei luni după moartea prietenului și rivalului său, Giorgio Armani, decedat pe 4 septembrie, la 91 […] The post Valentino Garavani a murit la 93 de ani appeared first on ViaClujTV.
Cum te protejezi legal ca să nu ajungi să plătești scump mai târziu? Într-un mediu de business tot mai dinamic și mai expus riscurilor, podcastul Corporate Man își propune să devină un reper pentru antreprenorii care vor să construiască o afacere într-un mod sănătos, informat și pe termen lung. Primul episod aduce în prim-plan una […] The post Corporate Man episodul 1 – Află cum îți protejezi legal afacerea din prima zi appeared first on ViaClujTV.
Dinamica pieței imobiliare din Cluj are consecințe asupra domeniului financiar. Astfel, clujenii au devenit campioni la credite bancare. Cele mai mari sunt luate pentru a cumpăra diferite proprietăți imobiliare, în condițiile în care Cluj-Napoca are cele mai mari prețuri din România în acest domeniu, spune fondatoarea PFG Finance, Florina Pop. În Cluj-Napoca, prețul mediu pe […] The post Florina Pop (PFG Finance): Clujenii au ajuns campioni la credite bancare appeared first on ViaClujTV.
Maria Forna: „Cetățenii străini vor beneficia de un screening amănunțit în urma apariției leprei la Cluj” # ViaCluj
Prefectul Clujului, Maria Forna, prezentă în emisiunea „În audiență” a vorbit despre situația recentă apărută la Cluj-Napoca, când două angajate asiatice ale unui salon de masaj au fost depistate cu lepră. Direcția de Sănătate Publică Cluj, alături de specialiștii Spitalului Clinic de Boli Infecțioase, au acționat prompt la acel moment, cu sprijin și de la […] The post Maria Forna: „Cetățenii străini vor beneficia de un screening amănunțit în urma apariției leprei la Cluj” appeared first on ViaClujTV.
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat că se află în contact cu un cetățean român care se afla la bordul unuia dintre trenurile implicate în accidentul de tren din Spania. Incidentul grav a avut loc în apropiere de Adamuz, provincia Córdoba, când un tren de mare viteză care circula din Málaga spre Madrid a deraiat […] The post Accident grav între două trenuri în Spania: 39 de morți și un român rănit ușor appeared first on ViaClujTV.
Echipa Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) a fost aleasă să participe, la începutul lunii aprilie 2026, la cel mai important concurs de econometrie din lume, The Econometric Game, cunoscut drept Campionatul Mondial de Econometrie (The Premier World Championship in Econometrics). Doar 30 de universități din întreaga lume sunt invitate în fiecare an să participe la […] The post Echipa UBB, selectată să participe la cel mai important concurs de econometrie din lume appeared first on ViaClujTV.
Fanii tenisului au la dispoziție acces gratuit în primele două zile ale Transylvania Open WTA 250, sâmbătă, 31 ianuarie, și duminică, 1 februarie. Biletele gratuite sunt oferite de Banca Transilvania. Fanii tenisului pot urmări, fără costuri, meciurile din calificări, dar și partidele din primul tur de pe tabloul principal, programate duminică în a doua parte […] The post Bilete gratuite în primele două zile ale Transylvania Open 2026 appeared first on ViaClujTV.
În intervalul 19 ianuarie, ora 10:00 – 22 ianuarie, ora 10:00 este anunțat cod galben de vreme deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, intensificări ale vântului, precipitații mixte și polei. În intervalul menționat valul de frig va persista în cea mai mare parte a țării. Va fi ger în timpul nopților […] The post Temperaturile vor coborî până la -20 de grade Celsius noaptea appeared first on ViaClujTV.
Asociația Daisler anunță lansarea ediției cu numărul nouă a campaniei Blue Monday, prin care psihologi din toată țara oferă sute de ore de terapie gratuite persoanelor care se înscriu pe platforma www.bluemonday.ro. Campania e gândită să transforme o perioadă dificil de gestionat din an într-o oportunitate de conectare cu cei care nu știu, nu pot […] The post Blue Monday 2026 – Psihologii oferă terapie gratuită și dialog despre AI la Cluj-Napoca appeared first on ViaClujTV.
Trei persoane au ajuns la spital după ce două autoturisme s-au lovit în dimineața de luni, 19 ianuarie, la intersecția străzii Horea cu David Prodan. Autobuzele care circulau pe strada Horea au fost blocate, iar traficul a fost puternic afectat. „Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit, în această dimineață, la un accident rutier […] The post Accident cu trei răniți pe strada Horea luni dimineața – Traficul a fost paralizat appeared first on ViaClujTV.
