Clujenii pot face rezervări la bazele sportive din Gheorgheni și Mănăștur printr-o nouă aplicație

14:40

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat că se află în contact cu un cetățean român care se afla la bordul unuia dintre trenurile implicate în accidentul de tren din Spania. Incidentul grav a avut loc în apropiere de Adamuz, provincia Córdoba, când un tren de mare viteză care circula din Málaga spre Madrid a deraiat […] The post Accident grav între două trenuri în Spania: 39 de morți și un român rănit ușor appeared first on ViaClujTV.