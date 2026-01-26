Ciprian Șerban: Începe modernizarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare la Portul Constanța
PSNews.ro, 26 ianuarie 2026 14:20
Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor, a anunțat pe Facebook că începe modernizarea și extinderea infrastructurii de apă și canalizare în Portul Constanța. Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat luni pe Facebook că a început implementarea proiectului de modernizare și extindere a infrastructurii de apă și canalizare în Portul Constanța. Este unul dintre cele mai importante noduri […] Articolul Ciprian Șerban: Începe modernizarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare la Portul Constanța apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum o oră
14:20
Inspectorii Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au descoperit o practică îngrijorătoare în mai multe zone din țară: sume uriașe obținute din videochat, dar nedeclarate la stat. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Capitală, însă surpriza vine din provincie, unde doi brăileni au devenit milionari sfidând legea fiscală. Conform datelor ANAF, Brăila conduce […] Articolul Sume uriașe din videochat, nedeclarate la stat. Statistici pe județe apare prima dată în PS News.
14:20
Alertă la Rahova: Un turc închis pentru omor nu a mai revenit în penitenciar după permisia pe care a avut-o # PSNews.ro
Un cetățean turc condamnat pentru omor calificat, încarcerat la Penitenciarul București-Rahova, este căutat de autorități după ce nu s-a mai întors din permisia de trei zile acordată în perioada 23–26 ianuarie 2026. Absența a fost constatată luni, 26 ianuarie, în jurul orei 10:05, ora la care deținutul trebuia să revină în penitenciar. Bărbatul, Atas Abdullah, […] Articolul Alertă la Rahova: Un turc închis pentru omor nu a mai revenit în penitenciar după permisia pe care a avut-o apare prima dată în PS News.
14:20
Ponta: ‘De ce politruci sicofanți precum Miruță sau Buzoianu ajung în funcții pentru care nu au nicio pregătire?’ # PSNews.ro
Fostul premier Victor Ponta a reacționat la declarațiile ministrului Apărării, Radu Miruță, privind patriotismul fostului dictator Nicolae Ceaușescu, lansând critici dure la adresa actualei clase politice. Într-un mesaj publicat pe Facebook, Ponta face o comparație între liderii actuali și oficialii din perioada comunistă, amintind gestul ultimului ministru al Apărării din regimul Ceaușescu, Vasile Milea, care, […] Articolul Ponta: ‘De ce politruci sicofanți precum Miruță sau Buzoianu ajung în funcții pentru care nu au nicio pregătire?’ apare prima dată în PS News.
14:20
Cu cât se scumpesc gazele de la 1 aprilie dacă va fi eliminată plafonarea. Tabelul dezvăluit de ANRE # PSNews.ro
Prețul final al gazelor naturale pentru populație va crește cu până la aproape o treime de la 1 aprilie, față de plafonul actual de 0,31 lei/kWh, dacă plafonarea va fi eliminată în conformitate cu legislația în vigoare, arată o analiză a Asociației Energia Inteligentă (AEI), efectuată pe baza ofertelor încărcate de furnizorii de profil în […] Articolul Cu cât se scumpesc gazele de la 1 aprilie dacă va fi eliminată plafonarea. Tabelul dezvăluit de ANRE apare prima dată în PS News.
14:20
Preşedintele Nicuşor Dan, mesaj cu prilejul Zilei Internaţionale de Comemorare a Victimelor Holocaustului # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis luni, un mesaj cu prilejul Zilei Internaţionale de Comemorare a Victimelor Holocaustului şi memoriei victimelor Pogromului legionar antievreiesc din Bucureşti în care arată că comemorarea victimelor Holocaustului devine cu atât mai relevantă într-o lume în care memoria colectivă pare să se estompeze, iar mişcările extremiste sunt în ascensiune, el menţionând […] Articolul Preşedintele Nicuşor Dan, mesaj cu prilejul Zilei Internaţionale de Comemorare a Victimelor Holocaustului apare prima dată în PS News.
14:20
Un an de la furtul Coifului dacic de la Coțofenești: de ce cred experții că nu a fost topit # PSNews.ro
În noaptea de 25 ianuarie 2025, patru artefacte dacice de valoare inestimabilă au fost furate din Muzeul Drents din Olanda, într-un jaf care a durat mai puțin de trei minute. Putem spune că istoria României a dispărut într-un rucsac? Putem! La un an de la furtul celui mai de preț obiect identitar al devenirii României, […] Articolul Un an de la furtul Coifului dacic de la Coțofenești: de ce cred experții că nu a fost topit apare prima dată în PS News.
14:20
Ciprian Șerban: Începe modernizarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare la Portul Constanța # PSNews.ro
Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor, a anunțat pe Facebook că începe modernizarea și extinderea infrastructurii de apă și canalizare în Portul Constanța. Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat luni pe Facebook că a început implementarea proiectului de modernizare și extindere a infrastructurii de apă și canalizare în Portul Constanța. Este unul dintre cele mai importante noduri […] Articolul Ciprian Șerban: Începe modernizarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare la Portul Constanța apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
13:20
Mihai Fifor îi cere demisia lui Ilie Bolojan: 76% dintre români cred că țara se îndreaptă într-o direcție greșită # PSNews.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor a lansat un atac vehement la adresa premierului Ilie Bolojan, comentând rezultatele ultimului sondaj CURS. Conform acestuia, 76% dintre români cred că țara se îndreaptă într-o direcție greșită, iar 73% nu mai au încredere în premier. Fifor susține că, în loc să se pregătească pentru o nouă asumare, Bolojan ar trebui […] Articolul Mihai Fifor îi cere demisia lui Ilie Bolojan: 76% dintre români cred că țara se îndreaptă într-o direcție greșită apare prima dată în PS News.
13:20
Ilei Bolojan a discutat doua ore cu Nicușor Dan, la Cotroceni. Urmează o ședința cu mize mari a Coaliției # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan au avut, luni, consultări de aproximativ două ore, la Palatul Cotroceni, pe tema legii bugetului, într-un context tensionat în interiorul coaliției de guvernare. Discuțiile au vizat atât alocările bugetare, în special pentru București, cât și situația politică generală din alianța aflată la putere, potrivit Antena 3 CNN. Întâlnirea […] Articolul Ilei Bolojan a discutat doua ore cu Nicușor Dan, la Cotroceni. Urmează o ședința cu mize mari a Coaliției apare prima dată în PS News.
13:20
Radu Miruță clarifică declarațiile sale despre Ceaușescu: „Sacrificarea libertății nu poate fi vreodată patriotism” # PSNews.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a revenit duminică asupra declarațiilor sale din emisiunea Digi24, în care fusese întrebat dacă Nicolae Ceaușescu poate fi considerat patriot, pentru a clarifica sensul răspunsurilor sale și a evita interpretările greșite. „Am primit mai multe întrebări de ce nu am răspuns «tăios» la Digi24 când am fost întrebat dacă Ceaușescu a […] Articolul Radu Miruță clarifică declarațiile sale despre Ceaușescu: „Sacrificarea libertății nu poate fi vreodată patriotism” apare prima dată în PS News.
13:20
Femicidul, sancționat cu închisoare pe viață, raport adoptat în Parlament. 60 de femei ucise în 2025 # PSNews.ro
Comisia specială parlamentară ”România fără violență domestică” și Comisia juridică a Senatului au acordat, luni, raport de admitere cu amendamente proiectului de lege privind prevenirea și combaterea femicidului și a violențelor care le preced. ”În conformitate cu datele oficiale, 2025 a fost un an negru. Vorbim de aproape 60 de femei ucise și majoritatea dintre […] Articolul Femicidul, sancționat cu închisoare pe viață, raport adoptat în Parlament. 60 de femei ucise în 2025 apare prima dată în PS News.
13:20
Dezastru în Educație: Clasamentul THE 2026 confirmă prăbușirea universităților românești # PSNews.ro
Clasamentul Times Higher Education pentru 2026, în funcție de domeniile de studiu, este dezamăgitor pentru România. Doar în unul singur, țara noastră a reușit să se plaseze în prima jumătate a clasamentului. Surprinzător poate, în domeniul Informatică stăm rău. Dar și mai rău la Educație, iar la categoria Drept, universitățile din țara noastră lipsesc cu […] Articolul Dezastru în Educație: Clasamentul THE 2026 confirmă prăbușirea universităților românești apare prima dată în PS News.
13:20
IICCMER îl somează pe ministrul Radu Miruţă să își ceară scuze, după declarațiile legate de Nicolae Ceauşescu # PSNews.ro
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) îi solicită ministrului Apărării, Radu Miruță, să adreseze scuze publice, în urma unor declarații făcute într-o emisiune televizată, în care a sugerat, într-o formulare ambiguă, că Nicolae Ceaușescu ar fi putut fi considerat patriot. Reprezentanții Institutului cer scuze atât față de victimele regimului comunist, […] Articolul IICCMER îl somează pe ministrul Radu Miruţă să își ceară scuze, după declarațiile legate de Nicolae Ceauşescu apare prima dată în PS News.
13:20
Subvențiile pentru agricultură întârzie. Cât mai au de așteptat fermierii până să le intre banii în cont # PSNews.ro
Plățile pentru subvențiile agricole, care urmează să fie acordate fermierilor pentru campania din anul 2025, vor fi efectuate abia după ce Legea bugetului de stat pe 2026 este aprobată și publicată. Aceste scheme de sprijin sunt plătite din bugetul de stat în anul următor celui pentru care se solicită, astfel că APIA nu poate autoriza […] Articolul Subvențiile pentru agricultură întârzie. Cât mai au de așteptat fermierii până să le intre banii în cont apare prima dată în PS News.
13:20
Limitarea mandatelor pentru aleși, noua idee a USR. Argumentele pro și contra, explicate de politologi # PSNews.ro
Între promisiunile neîndeplinite ale politicienilor sau chiar scandalurile cu privire la plagiate sau CV-urile aleșilor, o propunere recentă a doi membri USR, ridică semne de întrebare cu privire la mandatele aleșilor. Claudiu Năsui și Cristina Prună au propus ca toate funcțiile publice din USR – parlamentari, primari, europarlamentari – să fie supuse unei limitări a […] Articolul Limitarea mandatelor pentru aleși, noua idee a USR. Argumentele pro și contra, explicate de politologi apare prima dată în PS News.
13:20
O dronă a fost semnalată în Marea Neagră. Scafandri specializaţi în explozibili urmează să evalueze situaţia # PSNews.ro
O dronă a fost semnalată în Marea Neagră, luni, în zona Midia, iar specialiştii se îndreaptă acolo pentru evaluarea situaţiei. Reprezentanţii Forţelor Navale Române au declarat, luni, că în zona respectivă se deplasează o ambarcaţiune a Gărzii de Coastă cu scafandri EOD (Explosive Ordnance Disposal) la bord. Aceştia urmează să evalueze situaţia, urmând ca apoi […] Articolul O dronă a fost semnalată în Marea Neagră. Scafandri specializaţi în explozibili urmează să evalueze situaţia apare prima dată în PS News.
13:20
Piața spot de energie electrică rămâne dominantă: aproape o treime din consumul de energie al României, în 2025 # PSNews.ro
Piața pentru a doua zi de energie electrică, acolo unde se întregistrează adesea printre cele mai mari prețuri din Europa, continuă să reprezinte o parte semnificativă din cosumul național – aproape o treime, potrivit datelor aferente anului 2025, prezentate recent de operatorul pieței, OPCOM. „Un număr de 136 participanți au activat pe platforma PZU (piața pentru […] Articolul Piața spot de energie electrică rămâne dominantă: aproape o treime din consumul de energie al României, în 2025 apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
12:10
Radu Burnete propune un mecanism de sprijin pentru expansiunea externă a firmelor românești, inclusiv prin Pilonul 2 # PSNews.ro
Radu Burnete, consilier al președintelui Nicușor Dan, a ridicat public problema ca o parte din banii acumulați în conturile participanților la fonduri de pensii private obligatorii (Pilonul 2) să fie folosiți la finanțarea extinderii în străinătate a companiilor cu capital românesc, scrie Profit.ro. Acesta susține că România are nevoie de mai multe firme private cu […] Articolul Radu Burnete propune un mecanism de sprijin pentru expansiunea externă a firmelor românești, inclusiv prin Pilonul 2 apare prima dată în PS News.
12:10
Diaspora rămâne un electorat neglijat: analiștii avertizează că AUR își consolidează avantajul # PSNews.ro
Partidele tradiționale au promis că vor învăța din votul de blam dat de românii din diaspora la ultimele alegeri și că vor încerca să le recâștige acestora încrederea. Cu bazinele electorale decimate în rândul românilor de peste hotare, partidele politice tradiționale nu și-au structurat nici până acum – la mai bine de un an – […] Articolul Diaspora rămâne un electorat neglijat: analiștii avertizează că AUR își consolidează avantajul apare prima dată în PS News.
12:10
Un bărbat din București a formulat plângere penală la Parchetul general împotriva conducerii Termoenergetica, pentru fals în declarații și abuz în serviciu, potrivit Profit.ro. Bucureșteanul acuză conducerea Termoenergetica că minte atunci când susține că livrează apă caldă și agent termic, în condițiile în care, în realitate, livrează apă rece și agent termic rece. Având în […] Articolul Plângere penală împotriva Termoenergetica: acuzații de fals și abuz în serviciu apare prima dată în PS News.
12:10
Jumătate dintre români vor ca UE să se ocupe de securitatea și apărarea lor, iar jumătate vor ca statele membre să păstreze controlul. Atribuțiile UE în materie de securitate 41.7% dintre români își exprimă acordul cu afirmația: „Uniunea Europeană ar trebui să preia mai multe atribuții de la statele membre UE în materie de securitate […] Articolul SONDAJ Jumătate dintre români vor ca UE să se ocupe de securitatea și apărarea lor apare prima dată în PS News.
12:10
Ministrul energiei, Bogdan Ivan, a detaliat, duminică seară, subiectele discuţiei pe care a avut-o, la Forumul Economic Mondial de la Davos, cu Eric Trump, preşedintele Trump Organization şi susţine că acesta ar putea investi în România, potrivit agenșiei de presă News.ro. Eric Trump ar urma să facă o vizită privată în România. “Ştia multe lucruri […] Articolul Ce a vorbit ministrul Ivan cu fiul lui Trump la Davos. Urmează să vină în România apare prima dată în PS News.
11:10
Recentele controale efectuate de ANAF scot la iveală o realitate economică surprinzătoare: industria conținutului pentru adulți a devenit o alternativă extrem de profitabilă în județele afectate de sărăcie și lipsa locurilor de muncă. În timp ce economia locală suferă, iar combinatul siderurgic traversează o perioadă incertă, Galațiul a urcat direct pe „masa puternicilor” în mediul […] Articolul Galațiul ocupă locul al doilea pe țară la încasări din platformele pentru adulți apare prima dată în PS News.
11:10
Demisie la vârful USR: „A venit timpul ca alţi colegi să se ocupe de bunul mers al organizaţiei” # PSNews.ro
Senatorul USR de Galați, Gheorghe Ștefănache, a anunțat duminică seara, printr-o postare pe Facebook, că a luat decizia de a se retrage din funcția de președinte al Organizației Județene a USR Galați. Gheorghe Ștefănache a spus că va continua să fie membru activ al partidului și că își va concentra eforturile pe activitatea parlamentară. El […] Articolul Demisie la vârful USR: „A venit timpul ca alţi colegi să se ocupe de bunul mers al organizaţiei” apare prima dată în PS News.
11:10
Sancțiuni după incidentele de Ziua Unirii: Amenzi de zeci de mii de lei pentru protestatarii din Iași și Focșani # PSNews.ro
Manifestările dedicate Zilei Unirii Principatelor Române, desfășurate sâmbătă, 24 ianuarie, au fost marcate de tensiuni și sancțiuni dure, după ce mai multe grupuri organizate au perturbat ceremoniile oficiale. Jandarmeria Română a intervenit prompt în urma huiduielilor și scandărilor care l-au vizat, printre alții, pe președintele Nicușor Dan, aplicând amenzi a căror valoare totală depășește pragul […] Articolul Sancțiuni după incidentele de Ziua Unirii: Amenzi de zeci de mii de lei pentru protestatarii din Iași și Focșani apare prima dată în PS News.
11:10
Aurul a depăşit pentru prima dată pragul de 5.000 de dolari pe uncie, pe fondul politicilor şi declaraţiilor haotice ale lui Donald Trump, care determină tot mai mulţi investitori să caute un refugiu sigur în metalul preţios, relatează The Guardian, potrivit news.ro. Preţul metalului galben a crescut cu 1,8%, ajungând luni la 5.078 de dolari […] Articolul Preț istoric! Cotaţia aurului depăşeşte 5.000 de dolari pe uncie apare prima dată în PS News.
11:10
Într-o dezbatere transmisă de România TV, foștii premieri Theodor Stolojan și Victor Ponta au analizat starea de vulnerabilitate a României în fața marilor reforme. Theodor Stolojan a avertizat că restructurarea administrației publice este abia la început, subliniind că reducerea cheltuielilor cu 10% reprezintă doar un prim pas dintr-un proces mult mai dur: reorganizarea teritorial-administrativă și […] Articolul Reformele structurale și „poziția Țoiului” în politica externă apare prima dată în PS News.
11:10
Executivul poate guverna atât de eficient cât i se permite, spune la RFI liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, după valul de critici din partea PSD la adresa premierului. Parlamentarul consideră că nu există motive pentru înlocuirea lui Ilie Bolojan. Daniel Fenechiu crede că nu sunt motive ca premierul Ilie Bolojan să fie înlocuit din funcție: […] Articolul Daniel Fenechiu: Nu există nici un motiv rezonabil pentru ca Ilie Bolojan să plece apare prima dată în PS News.
11:10
Ilie Bolojan a convocat pentru luni, 26 ianuarie 2026, la ora 16:00, o ședință extraordinară la Guvern. Surse politice susţin că în cadrul ședinței va fi discutat bugetul pentru anul 2026 și în special Legea plafoanelor, care stabilește parametrii bugetari pentru anul în curs. Aceleaşi surse politice mai susţin că Ilie Bolojan ar putea merge, […] Articolul A fost convocată o şedinţă extraordinară de Guvern. Se discută bugetul pentru anul 2026 apare prima dată în PS News.
11:10
Ciprian Ciucu: Situația bugetului Bucureștiului este „dezastruoasă”. Primăria mai are 5 milioane de lei în ianuarie # PSNews.ro
Invitat în studioul Antena 3 CNN, Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, a abordat provocările financiare cu care se confruntă administrația locală, menționând că situația bugetului Bucureștiului este „dezastruoasă”. Edilul a subliniat dificultățile structurale ale bugetului municipalității, în contextul în care primarul are „mâinile legate” de Legea bugetului atunci când vine vorba de construcția acestuia. Ciucu a explicat că, după […] Articolul Ciprian Ciucu: Situația bugetului Bucureștiului este „dezastruoasă”. Primăria mai are 5 milioane de lei în ianuarie apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
10:00
Reformă radicală în Capitală – Ciucu anunță desființarea primelor instituții: Acumulează datorii și costuri inutile # PSNews.ro
Primarul General, Ciprian Ciucu, își asumă cele mai ample reforme structurale ale administrației bucureștene din ultimele trei decenii, demarând un proces drastic de eficientizare a cheltuielilor. Edilul a anunțat deja punerea pe masa Consiliului General a proiectelor pentru desființarea a patru instituții care, în opinia sa, nu produc rezultate reale, ci doar acumulează datorii prin […] Articolul Reformă radicală în Capitală – Ciucu anunță desființarea primelor instituții: Acumulează datorii și costuri inutile apare prima dată în PS News.
10:00
Excelența românească la Roma: Artista Valentina Anton, premiată la concursul internațional Roma, Regina della Storia # PSNews.ro
Ambasadorul României la Roma, Gabriela Dancău, a transmis felicitări oficiale artistei plastice Valentina Anton, care a fost desemnată câștigătoarea „Premio della Tecnica” în cadrul renumitului concurs „Roma, Regina della Storia” – ediția 2026. Desfășurat sub patronaje instituționale de rang înalt, evenimentul a celebrat măiestria tehnică și viziunea creativă a artistei, consolidând dialogul cultural dintre România […] Articolul Excelența românească la Roma: Artista Valentina Anton, premiată la concursul internațional Roma, Regina della Storia apare prima dată în PS News.
10:00
Bogdan Stoica: Încă un cadou făcut multinaționalelor când tu te uitai la știrile cu Mario # PSNews.ro
Te-ai uitat la toate știrile cu Mario? Bravo. Uite ce-a făcut Guvernul, în perioada asta: a lansat în consultare publicã un proiect de Ordonanțã pentru modificarea și completarea Codului de Procedurã Fiscală. Se dorește preluarea în legislația naționalã a Directivei UE 2025/872, cunoscutã ca DAC9. Ceva plictisitor, cu reguli actualizate privind cooperarea dintre autoritãțile fiscale […] Articolul Bogdan Stoica: Încă un cadou făcut multinaționalelor când tu te uitai la știrile cu Mario apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
21:30
Alexandru Tănase vine luni la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook, Youtube și X # PSNews.ro
Alexandru Tănase, fost președinte al Curții Constituționale din R.Moldova, este invitat, luni, la emisiunea ”Puterea Știrilor”, moderată de redactorul-șef PS News, Marinela Angheluș. Emisiunea poate fi urmărită live, la ora 16:00, pe pagina de Facebook PS News și pe canalul oficial de Youtube al PS News. Articolul Alexandru Tănase vine luni la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook, Youtube și X apare prima dată în PS News.
20:10
„Atenție la dezinformare!” Avertismentul Poliției: Circulă o fotografie creată cu AI și asociată crimei din Timiș # PSNews.ro
Poliţia Română avertizează asupra distribuirii unei fotografii realizate cu inteligenţă artificială, prezentată în mod fals ca având legătură cu cazul de omor din judeţul Timiş. Autorităţile atrag atenţia că astfel de imagini pot induce în eroare. Poliţia face apel la responsabilitate în mediul online. „Atenţie la dezinformare! În mediul online circulă o fotografie apărută în […] Articolul „Atenție la dezinformare!” Avertismentul Poliției: Circulă o fotografie creată cu AI și asociată crimei din Timiș apare prima dată în PS News.
20:10
Alerte aeriene aproape în fiecare noapte pe telefonul operativ de la MApN. „Nu putem sta cu mâinile în sân” # PSNews.ro
Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă (USR), a afirmat, duminică după-amiază, că aproape în fiecare noapte primeşte alerte aeriene pe telefonul operativ de la Ministerul Apărării, dar ţinta nu este România, ci porturile ucrainene de la Dunăre. Distanţa este mică şi se parcurge în câteva secunde, aşa că, în funcţie de anumite analize militare, se decide […] Articolul Alerte aeriene aproape în fiecare noapte pe telefonul operativ de la MApN. „Nu putem sta cu mâinile în sân” apare prima dată în PS News.
20:10
Amenzi totale în valoare de 38.000, după mitingurile de la Iaşi şi Focşani de Ziua Unirii # PSNews.ro
Jandarmii au aplicat amenzi totale în valoare de 38.000 de lei şi au întocmit acte de sesizare penală într-un caz, după mitingurile de la Iaşi şi Focşani de Ziua Unirii. Mai multe persoane au fost amendate pentru că au forţat cordonul de jandarmi, au făcut scandal sau au adresat injurii. Jandarmii continuă să verifice imaginile […] Articolul Amenzi totale în valoare de 38.000, după mitingurile de la Iaşi şi Focşani de Ziua Unirii apare prima dată în PS News.
18:50
Cum se duc banii din PNRR pe echipamente scumpe, rar folosite. Drone de zeci de mii de euro în comune # PSNews.ro
O primărie de comună din județul Cluj a cumpărat o dronă profesională de cartografiere, în valoare de 36.000 de euro – un echipament folosit, potrivit producătorului, în proiecte industriale din Statele Unite până în Africa. În comună, însă, drona este utilizată deocamdată doar ocazional, pentru „siguranța cetățenilor”. Adică survolează și monitorizează, ca orice dronă mult […] Articolul Cum se duc banii din PNRR pe echipamente scumpe, rar folosite. Drone de zeci de mii de euro în comune apare prima dată în PS News.
18:50
Guvernul Austriei a ajuns la un acord asupra unui pachet de reduceri fiscale și subvenții menit să atenueze presiunea costurilor pentru gospodării și companii. Decizia vine într-un moment în care țara se confruntă cu una dintre cele mai ridicate rate ale inflației din zona euro. Măsurile au fost negociate în cadrul coaliției aflate la guvernare, […] Articolul Țara europeană care reduce TVA-ul la alimente și scade drastic costul electricității apare prima dată în PS News.
18:50
Comitetul Politic al USR a validat propunerile de modificare a statutului. Congresul, între 27 februarie şi 1 martie # PSNews.ro
Comitetul Politic al USR a validat, duminică, într-o şedinţă care a durat mai bine de patru ore, propunerile de modificare a Statutului care vor fi dezbătute la Congres. Între acestea se numără cooptarea unor personalităţi în forurile de conducere şi un sistem de vot intern care susţine pluralismul de opinii. Congresul formaţiunii va avea loc […] Articolul Comitetul Politic al USR a validat propunerile de modificare a statutului. Congresul, între 27 februarie şi 1 martie apare prima dată în PS News.
18:50
O groapă uriaşă a apărut în asfalt, pe o stradă din municipiul Brăila, iar roţile din spate ale unui autobuz au căzut. Potrivit relatărilor de pe reţelele de socializare, autobuzul era plin cu călători. ”Un autobuz de la Braicar. Ia uite câta groapa aici! Mamăăă, ce e aici! Uite, avem izvoare subterane aici. Autobuzul a […] Articolul VIDEO Groapă uriașă în asfalt, pe o stradă din Brăila. Un autobuz a rămas blocat apare prima dată în PS News.
18:50
Sondaj CURS: AUR își consolidează primul loc. Cât au partidele din coaliție şi ce cred românii despre unirea cu Moldova # PSNews.ro
Un sondaj de opinie realizat de Centrul de Sociologie Urbană și Regională – CURS în luna ianuarie 2026 arată că Alianța pentru Unirea Românilor s-ar clasa pe primul loc, cu 35% din intențiile de vot, dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare. Scorul plasează AUR la o distanță considerabilă față de următorii competitori și confirmă tendința de consolidare a […] Articolul Sondaj CURS: AUR își consolidează primul loc. Cât au partidele din coaliție şi ce cred românii despre unirea cu Moldova apare prima dată în PS News.
17:30
Veste emoționantă pentru iubitorii F1. După 12 ani, Michael Schumacher nu mai este imobilizat la pat # PSNews.ro
La aproape 12 ani de la gravul accident suferit pe pârtia din Meribel, în Alpii francezi, apar informații neașteptate despre starea de sănătate a lui Michael Schumacher. Fostul campion mondial de Formula 1, în prezent în vârstă de 57 de ani, ar fi înregistrat un progres important, potrivit presei britanice. Aceasta susține că legenda Ferrari nu mai […] Articolul Veste emoționantă pentru iubitorii F1. După 12 ani, Michael Schumacher nu mai este imobilizat la pat apare prima dată în PS News.
17:30
Un episod extrem de grav a avut loc joi în satul Costești, din județul Gorj. Un consilier local din comuna Aninoasa a fost agresat cu o secure, iar presupusul atacator a fost reținut de autorități pentru tentativă de omor, relatează Jurnalul Olteniei. Persoana rănită este Emil Cojocaru, consilier local din partea PNL. În momentul incidentului, acesta se afla […] Articolul „Am venit să te omor!” Consilier PNL atacat cu securea în Gorj apare prima dată în PS News.
17:30
Ministrul Apărării spune că nu e benefic pentru România să comenteze motivul pentru care Trump vrea Groenlanda # PSNews.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță (USR), a declarat că nu este ”benefic” pentru România să comenteze cu privire la intențiile președintelui SUA, Donald Trump, privind Groenlanda. Întrebat dacă România va fi pusă, la un moment dat, să aleagă între Donald Trump și UE, Radu Miruță a declarat că nu își dorește să se întâmple acest lucru. […] Articolul Ministrul Apărării spune că nu e benefic pentru România să comenteze motivul pentru care Trump vrea Groenlanda apare prima dată în PS News.
17:30
Viitorul medicinei. Rogobete: Proiectul de dezvoltare a cercetării genomice ajunge într-o etapă decisivă # PSNews.ro
Investiţia în genomică este una strategică, care permite un diagnostic mai corect, prevenţie timpurie şi terapii adaptate fiecărui pacient. Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, spune că proiectul de dezvoltare a cercetării genomice se află într-o etapă „decisivă”. El a adăugat că, în timp ce se fac investiţii în spitale moderne, servicii mai bune şi finanţare corectă, […] Articolul Viitorul medicinei. Rogobete: Proiectul de dezvoltare a cercetării genomice ajunge într-o etapă decisivă apare prima dată în PS News.
17:30
AUR cere explicaţii oficiale după ce deputatul Gabriel Negrea a fost declarat ”duşman al poporului ucrainean” # PSNews.ro
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) anunţă, duminică după-amiază, că va transmite solicitări oficiale către Ministerul Afacerilor Externe al României şi către Ambasada Ucrainei în România. Totul după ce deputatul Petru-Gabriel Negrea a fost declarat ”duşman al poporului ucrainean”. Formaţiunea acuză că parlamentarul a fost reţinut în condiţii degradante şi împins fizic peste frontieră. ”Deputatul AUR […] Articolul AUR cere explicaţii oficiale după ce deputatul Gabriel Negrea a fost declarat ”duşman al poporului ucrainean” apare prima dată în PS News.
17:30
Acord comercial India-UE: India reduce cu 40% taxele vamale pentru autoturismele europene # PSNews.ro
India intenţionează să reducă tarifele vamale pentru maşinile importate din Uniunea Europeană de la 110% la 40%. Este cea mai mare deschidere de până acum către vasta sa piaţă. Cele două părţi se pregătesc să încheie un acord de liber schimb care ar putea fi semnat chiar de marţi. Guvernul prim-ministrului Narendra Modi a acceptat […] Articolul Acord comercial India-UE: India reduce cu 40% taxele vamale pentru autoturismele europene apare prima dată în PS News.
16:30
Polonia nu se grăbeşte să adere la zona euro. „Economia noastră are performanţe mai bune decât ţări care au euro” # PSNews.ro
Ministrul Finanţelor, Andrzej Domanski, a declarat că Polonia nu se grăbeşte să adere la zona euro. Domanski a susţinut că argumentele pentru adoptarea monedei unice au slăbit, deoarece Polonia înregistrează o creştere mai rapidă decât majoritatea economiilor blocului comunitar. Statele membre ale Uniunii Europene sunt obligate să adopte euro odată ce sunt îndeplinite anumite criterii. […] Articolul Polonia nu se grăbeşte să adere la zona euro. „Economia noastră are performanţe mai bune decât ţări care au euro” apare prima dată în PS News.
16:30
Românii au preferințe în funcție de regiune, atunci când vine vorba de țările unde vor să imigreze. Conform unei analize a Institutului Național de Statistică, cei din zona Transilvaniei au plecat mai mult în Germania. Excepția fac județele cu populație maghiară mai numeroasă, caz în care Ungaria a fost aleasă țară de destinație. În Bihor, […] Articolul HARTA pe județe a plecării românilor în străinătate. Care sunt preferințele regionale apare prima dată în PS News.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.