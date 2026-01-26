Alertă la Rahova: Un turc închis pentru omor nu a mai revenit în penitenciar după permisia pe care a avut-o

17:30

India intenţionează să reducă tarifele vamale pentru maşinile importate din Uniunea Europeană de la 110% la 40%. Este cea mai mare deschidere de până acum către vasta sa piaţă. Cele două părţi se pregătesc să încheie un acord de liber schimb care ar putea fi semnat chiar de marţi. Guvernul prim-ministrului Narendra Modi a acceptat […]