A ieșit la plimbare fără permis și s-a întâlnit cu polițiștii la Grumăzești

16:00

„Cristi şi doi prieteni” – doar aşa au dorit să fie nominalizaţi – au ajutat la rezolvarea situației scaunelor de la Oncologie, în regim de voluntariat. Scaunele vechi arătau ca şi cum ar fi fost din Evul Mediu, iar situaţia a fost sesizată în mediul online. Un grup de pietreni a ales să se implice. […] Articolul Scaunele de la Oncologie – un gest din suflet al unor pietreni apare prima dată în Monitorul de Neamț.