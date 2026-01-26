A ieșit la plimbare fără permis și s-a întâlnit cu polițiștii la Grumăzești
A ieșit la plimbare fără permis și s-a întâlnit cu polițiștii – așa s-a încheiat drumul unui tânăr din Grumăzești, oprit de oamenii legii în seara de 25 ianuarie. Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Crăcăoani au oprit pentru control, în jurul orei 18:40, pe DJ 155J, în localitatea Grumăzești, un autoturism condus de […]
A ieșit la plimbare fără permis și s-a întâlnit cu polițiștii – așa s-a încheiat drumul unui tânăr din Grumăzești, oprit de oamenii legii în seara de 25 ianuarie. Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Crăcăoani au oprit pentru control, în jurul orei 18:40, pe DJ 155J, în localitatea Grumăzești, un autoturism condus de […]
Locuință inundată în Roman a fost situația semnalată în dimineața zilei de 24 ianuarie 2025, în urma unui apel la 112. Pompierii au fost solicitați să intervină la ora 07:07, după ce a fost anunțat faptul că o locuință situată pe Bulevardul Republicii din municipiul Roman este afectată de inundații. Defecțiune la centrala termică La […]
Un accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme în care se aflau patru persoane s-a produs luni, 26 ianuarie, în comuna Dobreni. "La ora 12:25, prin apel la 112 a fost anunțat un accident rutier produs pe DN 15C, în comuna Dobreni, unde au fost implicate trei autoturisme în care se aflau patru […]
Bilanțul poliției în ultimele 48 de ore în Neamț arată zeci de intervenții la solicitările cetățenilor, sute de sancțiuni aplicate și mai multe permise de conducere reținute. Polițiștii au acționat pentru prevenirea faptelor antisociale, intervenind la 69 de evenimente, dintre care 56 au fost sesizate de cetățeni prin apel la 112. Sute de sancțiuni contravenționale: […]
Braconaj pe Siret a fost constatat de polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Ion Creangă, în seara de 25 ianuarie. În jurul orei 19:20, polițiștii au depistat în flagrant delict, pe albia râului Siret, în localitatea Ion Creangă, un bărbat în vârstă de 41 de ani, din aceeași localitate, care avea asupra sa o […]
Accident rutier în Vânători-Neamț, produs în dimineața zilei de 26 ianuarie, în urma impactului dintre un autoturism și o autoutilitară. Polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu-Neamț au fost sesizați la ora 07.15 cu privire la producerea evenimentului rutier. Neacordare de prioritate la plecarea de pe loc În urma verificărilor efectuate de polițiști s-a stabilit faptul […]
Incendiu în comuna Borlești în această dimineață, după ce pompierii au fost chemați să intervină pentru stingerea unui foc izbucnit într-o gospodărie din satul Mastacăn. Intervenție a pompierilor în satul Mastacăn În această dimineață, la ora 05:35, prin apel la 112 pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Borlești pentru stingerea unui incendiu produs […]
Combaterea „nostalgiei comunismului", ultima strategie de limitare a „libertăţii de exprimare"
De la 31 decembrie 1947, când s-a instalat la putere în România regimul comunist şi până pe 22 decembrie 1989, când acest regim s-a autodizolvat, cei care au trăit ca oameni maturi în perioada de 42 de ani, sunt singurii îndreptăţiţi să se pronunţe în legătură cu ce a fost rău sau ce a fost […]
Întâlnirea ce ar putea decide viitorul CSM Ceahlăul a fost stabilită pentru ora 14, luni, 26 ianuarie. „Luni, începând cu ora 14:00, va avea loc o întâlnire a membrilor clubului ACSM Ceahlăul, în frunte cu președintele Angelo Dumitru Alistar, alături de reprezentanții autorităților locale și județene: Consiliul Local, prin domnul primar Vasile Adrian Niță Consiliul […]
„Cristi şi doi prieteni" – doar aşa au dorit să fie nominalizaţi – au ajutat la rezolvarea situației scaunelor de la Oncologie, în regim de voluntariat. Scaunele vechi arătau ca şi cum ar fi fost din Evul Mediu, iar situaţia a fost sesizată în mediul online. Un grup de pietreni a ales să se implice. […]
Acțiune a poliției în școlile din Piatra-Neamț pentru creșterea siguranței publice, desfășurată împreună cu jandarmii, în incinta și în zona adiacentă mai multor unități de învățământ. Activități desfășurate în mai multe unități de învățământ La data de 23 ianuarie a.c., în intervalul orar 09.00-13.00, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț au acționat în […]
Autoturism intrat în gard la Poiana Teiului, după ce un șofer ar fi pierdut controlul volanului, iar ulterior mașina ar fi fost condusă și abandonată de un tânăr fără permis. Accident produs pe un drum comunal La data de 23 ianuarie a.c., ora 07:30, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Bicaz au fost sesizați, […]
Mandat european de arestare emis de autoritățile germane, pus în aplicare în Neamț
Mandat european de arestare pus în executare la data de 23 ianuarie a.c., când polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Târgu-Neamț au acționat în baza unui document emis de autoritățile judiciare germane. Punerea în executare a mandatului La data de 23 ianuarie a.c., în jurul orelor 12:00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală […]
Zaheu și drama modernității; Există o dramă mai adâncă decât sărăcia materială și mai dureroasă decât lipsa siguranței: sărăcia sufletului care L-a pierdut pe Dumnezeu. Evanghelia vameșului Zaheu (Luca 19, 1–10) descoperă cu o limpezime tulburătoare această stare. Zaheu este omul care „avea totul" după criteriile lumii și „nu avea nimic" după măsura veșniciei. El […]
Primarul de Piatra Neamţ, Adrian Niţă, spune tranşant: „PSD ar trebui să iasă de la guvernare". Afirmaţia a fost făcută în cadrul emisiunii Revista presei… altfel, la MonitorTV, în care edilul a explicat: „Cea mai normală reacţie pe care PSD ar trebui să o aibă în momentul de faţă, pentru toate aceste minciuni, pentru lipsa […]
Întâlnire crucială pentru viitorul CSM Ceahlăul, luni, 26 ianuarie. Vor participa primarul municipiului Piatra Neamţ, Adrian Niţă, alături de specialişti din primărie, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, de asemenea secondat de specialişti ai instituţiei, conducerea CSM Ceahlăul, preşedintele Angelo Alistar, dar şi un reprezentant al suporterilor. Scopul acestei întâlniri este găsirea unei soluţii juridice pentru finanţarea […]
Deschiderea expoziției „Jandarmeria Română 1850 – 2020" la Complexul Muzeal Național Neamț
Muzeul Național de Istorie a României, în parteneriat cu Muzeul Casa Mureșenilor Brașov, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române și Complexul Muzeal Național Neamț, anunță deschiderea expoziției itinerante „Jandarmeria Română 1850 – 2020" la sediul prestigioasei instituții de cultură situată în strada Mihai Eminescu, nr. 10, Piatra-Neamț. Vernisajul va avea loc sâmbătă, 24 ianuarie, la ora […]
Proiectil exploziv descoperit la Poiana Largului: intervenție a echipei pirotehnice
Proiectil exploziv descoperit la Poiana Largului pe 22 ianuarie 2026, după ce un bărbat de 55 de ani l-a găsit în timpul unor lucrări de săpături pe un teren proprietate personală. Descoperirea proiectilului În data de 22.01.2026, echipa pirotehnică a intervenit în satul Poiana Largului din comuna Poiana Teiului pentru asanarea unui proiectil exploziv de […]
Accident rutier pe DN 15B, în Stânca: autoturism cu cinci persoane a lovit un cap de pod
Accident rutier pe DN 15B, în Stânca, comuna Pipirig, după ce un autoturism cu cinci persoane a părăsit partea carosabilă și a lovit un cap de pod, fără ca cineva să aibă nevoie de îngrijiri medicale. Sesizarea prin 112 și locul producerii accidentului În jurul orei 23:00, prin apel la 112, a fost anunțat un […]
Cascadorie într-un sens giratoriu: autoturism răsturnat la Săvinești, șofer rănit
Cascadorie într-un sens giratoriu în afara localității Săvinești, unde un șofer de 31 de ani a intrat în coliziune cu amplasamentul giratoriului și s-a răsturnat în afara părții carosabile, fiind transportat la o unitate medicală. Sesizarea polițiștilor La data de 22 ianuarie a.c., în jurul orei 07.20, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț au fost […]
Accident rutier pe DN 15B, în Pluton, în jurul orei 22:10, unde două autoturisme au fost implicate într-o coliziune, iar cinci persoane au fost transportate la o unitate medicală. Sesizarea prin 112 și forțele de intervenție În jurul orei 22:10, prin apel la 112, a fost anunțat un accident rutier produs pe DN 15B, în […]
„Mutări surprinzătoare și dubioase la AFC Câmpulung Muscel. (…) Trupa argeșeană care până mai ieri avea un viitor nesigur, după ce finanțatorul ei anunța că se retrage, a început pregătirea de iarnă cu două amicale "interesante", a "dispărut" câteva zile din peisaj, iar acum anunță că și-a schimbat nu numai program
Managerul Spitalului Judeţean – declaraţie de independenţă: „Nu am nicio obligaţie faţă de nimeni” # Monitorul de Neamț
Managerul cu concurs al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ a răspuns, întrebat fiind dacă se aşteaptă să se facă presiuni asupra lui – din partea politicului sau a unor grupuri de interese – că „nu le voi permite eu să treacă peste un nivel care să blocheze anumite lucruri”. „În primul rând cred că […] Articolul Managerul Spitalului Judeţean – declaraţie de independenţă: „Nu am nicio obligaţie faţă de nimeni” apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Complexul Muzeal Național Neamț a fost reacreditat pentru o perioadă de cinci ani, la mijlocul lunii decembrie, în cadrul ședinței ordinare a Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor. „Felicit conducerea Complexului Muzeal Național Neamț și pe toți cei care își desfășoară activitatea în acest domeniu. După o perioadă dificilă, creșterea numărului de vizitatori este cel […] Articolul Reacreditarea Complexului Muzeal Național Neamț – ce declară şeful CJ apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Pietrenii, invitați să se prindă în Hora Unirii la Curtea Domnească, pe 24 ianuarie # Monitorul de Neamț
Pe 24 ianuarie, anul acesta, se vor împlini 167 de ani de la Unirea Principatelor Române, sub conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Evenimentul istoric, cunoscut și ca „Unirea Mică”, reprezintă un pilon de bază pentru înfăptuirea statului național român. Pentru a marca acest moment, Municipiul Piatra-Neamț, în parteneriat cu Cercul Militar Piatra-Neamț, își propune să […] Articolul Pietrenii, invitați să se prindă în Hora Unirii la Curtea Domnească, pe 24 ianuarie apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Suporterii pot dona pentru salvarea Ceahlăului. Au fost făcute publice conturile # Monitorul de Neamț
Reprezentanţii ACSM Ceahlăul, club aflat în pericol de desfiinţare din cauza problemelor financiare, a făcut publice conturile în care suporterii pot depune sume de bani pentru a salva echipa. „În urma refuzurilor primite și având în vedere situația actuală a clubului, mai mulți susținători ne-au propus să facem publice conturile bancare pentru cei care doresc […] Articolul Suporterii pot dona pentru salvarea Ceahlăului. Au fost făcute publice conturile apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Accident rutier la Dumbrava Roșie, în jurul orei 07:30, după ce un autoturism a părăsit partea carosabilă, conducătorul auto fiind transportat la spital. Sesizarea și locul producerii accidentului În această dimineață, în jurul orei 07:30, a fost anunțat un accident rutier produs pe DJ 156A, în comuna Dumbrava Roșie, unde un autoturism în care se […] Articolul Accident rutier la Dumbrava Roșie: șofer transportat la spital apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Victimă transportată la spital după un incendiu la Păstrăveni: bărbat cu arsuri # Monitorul de Neamț
Victimă transportată la spital după un incendiu produs la o casă din comuna Păstrăveni, în urma căruia un bărbat de 53 de ani a suferit arsuri pe 20% din suprafața corpului și a fost transportat la UPU Piatra-Neamț. Sesizarea prin 112 și locul intervenției La ora 04:26, prin apel la 112, a fost anunțat un […] Articolul Victimă transportată la spital după un incendiu la Păstrăveni: bărbat cu arsuri apare prima dată în Monitorul de Neamț.
60 de incendii de la începutul anului în Neamț: două persoane au murit, șapte au fost rănite # Monitorul de Neamț
60 de incendii de la începutul anului în Neamț au fost înregistrate, cele mai multe având drept cauze coșurile de fum, instalațiile electrice și mijloacele de încălzire, potrivit informării transmise de pompieri. Bilanț: 60 de incendii de la începutul anului în Neamț De la începutul anului, în județul Neamț s-au produs 60 de incendii, astfel: […] Articolul 60 de incendii de la începutul anului în Neamț: două persoane au murit, șapte au fost rănite apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Nu mai există rânduială, nu mai există respect, nu mai există normalitate. Există doar un haos periculos, căruia, dintr-un reflex de autoapărare, îi spunem sofisticat „evoluție”. Am înlocuit temelia cu improvizația, principiul cu emoția de moment, adevărul cu percepția convenabilă. Totul curge, ni se spune, dar nimeni nu mai știe încotro. Ne mișcăm mult, vorbim […] Articolul Nu judec. Doar constat. Și viitorul nu sună bine deloc apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Legenda Radu Lefter: „Ceahlăul merită să trăiască. Suporterii merită! Orașul merită!” # Monitorul de Neamț
Legendarul portar al Ceahlăului, Radu Lefter, a transmis recent un mesaj pentru pagina de Facebook Suporteri Ceahlăul. “ Pentru mine, Ceahlăul Piatra Neamț nu este doar o echipă de fotbal. Este o parte din identitatea acestui oraș ș,i într-un fel, din istoria fotbalului românesc. Pe acest stadion au jucat echipe mari ale fotbalului mondial – […] Articolul Legenda Radu Lefter: „Ceahlăul merită să trăiască. Suporterii merită! Orașul merită!” apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Reprezentanţii Consiliului Județean Neamț implementează în parteneriat cu Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț proiectul „Investiții de tip dotare în infrastructura Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț pentru creșterea capacității de tratare a pacienților critici cu patologie vasculară cerebrală acută”. Proiectul este finanțat în cadrul Programului Sănătate, cu perioada de implementare 30.12.2025 – 30.05.2027. Obiectivul […] Articolul Bani europeni pentru dotarea Spitalului Judeţean apare prima dată în Monitorul de Neamț.
ULTIMA ORĂ – Concluzia discuţiei de la CJ: „Veste nu tocmai bună pentru viitorul ACSM Ceahlăul” # Monitorul de Neamț
Discuţia purtată miercuri, 21 ianuarie, între reprezentanţi ai CSM Ceahlăul şi ai Consiliului Judeţean Neamţ nu aduce veştile bune aşteptate de suporterii echipei galben-negre. Conform unui comunicat de presă emis de oficialii CSM, concluzia a fost că nu există nicio posibilitate de finanțare, asociere sau altă formă de sprijin pentru club, având în vedere că […] Articolul ULTIMA ORĂ – Concluzia discuţiei de la CJ: „Veste nu tocmai bună pentru viitorul ACSM Ceahlăul” apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Premiul Național pentru Proză „ION CREANGĂ”, OPERA OMNIA –ediția a IX-a 26 februarie – 1 martie 2026 # Monitorul de Neamț
În perioada 26 februarie – 1 martie 2026 va avea loc cea de-a IX-a ediție a Premiului Național pentru Proză „Ion Creangă”, OPERA OMNIA, unul dintre cele mai prestigioase evenimente dedicate literaturii române contemporane. Manifestarea este organizată cu sprijinul Uniunii Scriitorilor din România, al Consiliului Județean Neamț, prin Centrul pentru Cultură și Arte […] Articolul Premiul Național pentru Proză „ION CREANGĂ”, OPERA OMNIA –ediția a IX-a 26 februarie – 1 martie 2026 apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Tânără condamnată pentru tâlhărie calificată: mandat pus în executare la Vânători-Neamț # Monitorul de Neamț
Tânără condamnată pentru tâlhărie calificată, în vârstă de 23 de ani, din Vânători-Neamț, a fost identificată la domiciliu și depusă la Penitenciarul Bacău, după punerea în executare a unui mandat de executare a pedepsei închisorii. Mandat pus în executare de polițiști La data de 20 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Târgu-Neamț […] Articolul Tânără condamnată pentru tâlhărie calificată: mandat pus în executare la Vânători-Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
O persoană care a dovedit o inconştienţă maximă a dat foc la două butelii în interiorul unei locuinţe din comuna Boteşti, miercuri, 21 ianuarie. Pompierii au reuşit să intervină până la producerea unei explozii. „În jurul orei 11:40, prin apel la 112 a fost sesizat faptul că o persoană a dat foc la două butelii […] Articolul Inconştienţă maximă: a dat foc la două butelii în casă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Și-a găsit sfârșitul pe marginea drumului: dosar penal pentru ucidere din culpă # Monitorul de Neamț
Și-a găsit sfârșitul pe marginea drumului un bărbat de 55 de ani din localitatea Hociungi. Polițiștii au fost sesizați cu privire la existența unei persoane căzute la sol și au intervenit în apropierea DJ 158. Sesizarea și intervenția polițiștilor La data de 20 ianuarie a.c., în jurul orei 12:00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție […] Articolul Și-a găsit sfârșitul pe marginea drumului: dosar penal pentru ucidere din culpă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
A lovit o femeie și a plecat liniștit mai departe: șofer depistat în Piatra-Neamț # Monitorul de Neamț
A lovit o femeie și a plecat liniștit mai departe, pe strada Dimitrie Leonida din Piatra-Neamț, iar polițiștii au identificat ulterior conducătorul autoturismului, un bărbat de 47 de ani, din municipiu. Sesizarea și verificările polițiștilor La data de 20 ianuarie a.c., ora 18.00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț au fost sesizați cu privire la […] Articolul A lovit o femeie și a plecat liniștit mai departe: șofer depistat în Piatra-Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o nouă atenționare Cod galben de ger, valabilă până joi dimineața în 13 județe, precum și o informare vreme deosebit de rece, precipitații și polei, ce vizează toată țara, până vineri. Conform prognozei de specialitate, în intervalul 21 ianuarie, ora 20:00 – 22 ianuarie, ora 10:00, va […] Articolul Cod galben de ger, până joi. Informare de vreme rece și polei, până vineri apare prima dată în Monitorul de Neamț.
O locuință din comuna Săvinești a fost distrusă de un incendiu cauzat de o țigară, pompierii intervenind la fața locului după un apel la 112, înregistrat la ora 01:36. Sesizarea în miez de noapte La ora 01:36, prin apel la 112, pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Săvinești pentru stingerea unui incendiu produs […] Articolul O locuință din Săvinești a fost distrusă de un incendiu cauzat de o țigară apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Neatenție plătită scump, un bătrân a murit: autoutilitară în manevră de mers înapoi # Monitorul de Neamț
Neatenție plătită scump, un bătrân a murit în urma unui eveniment rutier produs la Roman, după ce a fost accidentat de o autoutilitară care efectua manevra de mers înapoi pe breteaua de legătură dintre strada Ștefăniță Lupu și DJ 280. Sesizarea polițiștilor La data de 20 ianuarie a.c., ora 15.17, polițiștii din cadrul Poliției municipiului […] Articolul Neatenție plătită scump, un bătrân a murit: autoutilitară în manevră de mers înapoi apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Bărbat cu arsuri pe 40% din suprafața corpului a fost preluat de echipajele medicale după un incendiu produs în comuna Crăcăoani, satul Cracăul Negru, intervenția fiind anunțată prin 112 la ora 01:00. Sesizarea și locul intervenției La ora 01:00, prin apel la 112, pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Crăcăoani pentru stingerea unui […] Articolul Bărbat cu arsuri pe 40% din suprafața corpului după un incendiu în Crăcăoani apare prima dată în Monitorul de Neamț.
„Misterul” finanţării copiilor şi juniorilor de la Ceahlăul. Ce se întâmplă cu ei dacă se desfiinţează clubul? # Monitorul de Neamț
Dezbaterea publică privind finanţarea din bani publici a echipei Ceahlăul scoate la iveală noi lucruri interesante. Cum ar fi situaţia finanţării copiilor şi juniorilor de la club. „Misterul” constă în aceea că, deşi a fost promisă, nimeni nu ştie de ce nu s-a mai întâmplat. Sau bine zis nimeni nu spune, din partea autorităţilor, pentru […] Articolul „Misterul” finanţării copiilor şi juniorilor de la Ceahlăul. Ce se întâmplă cu ei dacă se desfiinţează clubul? apare prima dată în Monitorul de Neamț.
„Noul” director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ este „vechiul” director interimar, Alexandru Pătraşcu. Conform informaţiilor oferite de reprezentanţii CJ Neamţ, în urma finalizării concursului organizat pentru ocuparea funcției de manager al Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț, dr. Alexandru Pătrașcu rămâne la conducerea celei mai mari unități sanitare din județ. După cele două probe de […] Articolul Director „nou” la Spitalul Judeţean. Şeful interimar a devenit şef cu concurs apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Poliţiştii locali pietreni au salvat un bărbat care risca să sufere o hipotermie severă fiind căzut în zona unei staţii de autobuz din Cartierul Dărmăneşti. „Un bărbat din Piatra Neamț, în vârstă de aproximativ 50 de ani, și-a pus propria viață în pericol, riscând să moară de frig, în după amiaza zilei de 19 ianuarie. […] Articolul Bărbat căzut într-o staţie de autobuz, salvat de poliţiştii locali apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Controale ITM Neamț: articole pirotehnice au fost desfășurate în perioada decembrie 2025 – ianuarie 2026, pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale la comercializarea și depozitarea/păstrarea acestora. Acțiune inclusă în programele Inspecției Muncii și ITM Neamț În perioada decembrie 2025–ianuarie 2026 s-a desfăşurat Acţiunea de control pentru verificarea modului în care se respectă […] Articolul Controale ITM Neamț: articole pirotehnice, 4 agenți economici verificați apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Intervenție la Roman, în jurul orei 04:50, după ce pompierii au fost solicitați să deblocheze accesul într-o locuință de pe strada Griviței, iar în interior a fost găsită o femeie de 88 de ani, căzută și în nevoie de îngrijiri medicale. Sesizarea și locul intervenției La ora 04:50, pompierii au fost solicitați să intervină în […] Articolul Femeie de 88 de ani găsită căzută într-o locuință din Roman apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Un service auto a fost cuprins de flăcări, marţi dimineaţă, în municipiul Roman. „La ora 03:00 pompierii au fost solicitați să intervină în municipiul Roman pentru stingerea unui incendiu produs la un service auto situat pe strada Bogdan Dragoș. La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri […] Articolul Service auto în flăcări apare prima dată în Monitorul de Neamț.
220 de sancțiuni aplicate în perioada 12–18 ianuarie: verificări pentru siguranța pietonilor în Neamț # Monitorul de Neamț
220 de sancțiuni aplicate în perioada 12–18 ianuarie au fost raportate de polițiștii Serviciului Rutier Neamț, în cadrul unor acțiuni care i-au avut în prim-plan pe pietoni și comportamentul acestora în trafic. Pietonii, în prim-planul acțiunilor desfășurate Cât de responsabili sunt pietonii? Aceasta a fost întrebarea la care au încercat să răspundă polițiștii Serviciului Rutier […] Articolul 220 de sancțiuni aplicate în perioada 12–18 ianuarie: verificări pentru siguranța pietonilor în Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Șofer reținut în Borlești: test etilotest 1,06 mg/l și fără permis de conducere # Monitorul de Neamț
Șofer reținut în Borlești după ce a fost prins băut și fără permis pe DJ156A, în urma unui control în trafic desfășurat de polițiștii Secției de Poliție Rurală Borlești. Oprit în trafic pe DJ156A La data de 19 ianuarie a.c., în jurul orei 14:10, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Borlești, aflați în îndeplinirea […] Articolul Șofer reținut în Borlești: test etilotest 1,06 mg/l și fără permis de conducere apare prima dată în Monitorul de Neamț.
