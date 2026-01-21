Neatenție plătită scump, un bătrân a murit: autoutilitară în manevră de mers înapoi
Monitorul de Neamț , 21 ianuarie 2026 10:20
Neatenție plătită scump, un bătrân a murit în urma unui eveniment rutier produs la Roman, după ce a fost accidentat de o autoutilitară care efectua manevra de mers înapoi pe breteaua de legătură dintre strada Ștefăniță Lupu și DJ 280. Sesizarea polițiștilor La data de 20 ianuarie a.c., ora 15.17, polițiștii din cadrul Poliției municipiului […] Articolul Neatenție plătită scump, un bătrân a murit: autoutilitară în manevră de mers înapoi apare prima dată în Monitorul de Neamț.
• • •
Alte ştiri de Monitorul de Neamț
Acum 30 minute
10:30
O locuință din comuna Săvinești a fost distrusă de un incendiu cauzat de o țigară, pompierii intervenind la fața locului după un apel la 112, înregistrat la ora 01:36. Sesizarea în miez de noapte La ora 01:36, prin apel la 112, pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Săvinești pentru stingerea unui incendiu produs […] Articolul O locuință din Săvinești a fost distrusă de un incendiu cauzat de o țigară apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Acum o oră
10:20
Neatenție plătită scump, un bătrân a murit: autoutilitară în manevră de mers înapoi # Monitorul de Neamț
Neatenție plătită scump, un bătrân a murit în urma unui eveniment rutier produs la Roman, după ce a fost accidentat de o autoutilitară care efectua manevra de mers înapoi pe breteaua de legătură dintre strada Ștefăniță Lupu și DJ 280. Sesizarea polițiștilor La data de 20 ianuarie a.c., ora 15.17, polițiștii din cadrul Poliției municipiului […] Articolul Neatenție plătită scump, un bătrân a murit: autoutilitară în manevră de mers înapoi apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:00
Bărbat cu arsuri pe 40% din suprafața corpului a fost preluat de echipajele medicale după un incendiu produs în comuna Crăcăoani, satul Cracăul Negru, intervenția fiind anunțată prin 112 la ora 01:00. Sesizarea și locul intervenției La ora 01:00, prin apel la 112, pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Crăcăoani pentru stingerea unui […] Articolul Bărbat cu arsuri pe 40% din suprafața corpului după un incendiu în Crăcăoani apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Acum 24 ore
18:10
„Misterul” finanţării copiilor şi juniorilor de la Ceahlăul. Ce se întâmplă cu ei dacă se desfiinţează clubul? # Monitorul de Neamț
Dezbaterea publică privind finanţarea din bani publici a echipei Ceahlăul scoate la iveală noi lucruri interesante. Cum ar fi situaţia finanţării copiilor şi juniorilor de la club. „Misterul” constă în aceea că, deşi a fost promisă, nimeni nu ştie de ce nu s-a mai întâmplat. Sau bine zis nimeni nu spune, din partea autorităţilor, pentru […] Articolul „Misterul” finanţării copiilor şi juniorilor de la Ceahlăul. Ce se întâmplă cu ei dacă se desfiinţează clubul? apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:10
„Noul” director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ este „vechiul” director interimar, Alexandru Pătraşcu. Conform informaţiilor oferite de reprezentanţii CJ Neamţ, în urma finalizării concursului organizat pentru ocuparea funcției de manager al Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț, dr. Alexandru Pătrașcu rămâne la conducerea celei mai mari unități sanitare din județ. După cele două probe de […] Articolul Director „nou” la Spitalul Judeţean. Şeful interimar a devenit şef cu concurs apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:40
Poliţiştii locali pietreni au salvat un bărbat care risca să sufere o hipotermie severă fiind căzut în zona unei staţii de autobuz din Cartierul Dărmăneşti. „Un bărbat din Piatra Neamț, în vârstă de aproximativ 50 de ani, și-a pus propria viață în pericol, riscând să moară de frig, în după amiaza zilei de 19 ianuarie. […] Articolul Bărbat căzut într-o staţie de autobuz, salvat de poliţiştii locali apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:00
Controale ITM Neamț: articole pirotehnice au fost desfășurate în perioada decembrie 2025 – ianuarie 2026, pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale la comercializarea și depozitarea/păstrarea acestora. Acțiune inclusă în programele Inspecției Muncii și ITM Neamț În perioada decembrie 2025–ianuarie 2026 s-a desfăşurat Acţiunea de control pentru verificarea modului în care se respectă […] Articolul Controale ITM Neamț: articole pirotehnice, 4 agenți economici verificați apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:00
Intervenție la Roman, în jurul orei 04:50, după ce pompierii au fost solicitați să deblocheze accesul într-o locuință de pe strada Griviței, iar în interior a fost găsită o femeie de 88 de ani, căzută și în nevoie de îngrijiri medicale. Sesizarea și locul intervenției La ora 04:50, pompierii au fost solicitați să intervină în […] Articolul Femeie de 88 de ani găsită căzută într-o locuință din Roman apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:00
Un service auto a fost cuprins de flăcări, marţi dimineaţă, în municipiul Roman. „La ora 03:00 pompierii au fost solicitați să intervină în municipiul Roman pentru stingerea unui incendiu produs la un service auto situat pe strada Bogdan Dragoș. La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri […] Articolul Service auto în flăcări apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:40
220 de sancțiuni aplicate în perioada 12–18 ianuarie: verificări pentru siguranța pietonilor în Neamț # Monitorul de Neamț
220 de sancțiuni aplicate în perioada 12–18 ianuarie au fost raportate de polițiștii Serviciului Rutier Neamț, în cadrul unor acțiuni care i-au avut în prim-plan pe pietoni și comportamentul acestora în trafic. Pietonii, în prim-planul acțiunilor desfășurate Cât de responsabili sunt pietonii? Aceasta a fost întrebarea la care au încercat să răspundă polițiștii Serviciului Rutier […] Articolul 220 de sancțiuni aplicate în perioada 12–18 ianuarie: verificări pentru siguranța pietonilor în Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:40
Șofer reținut în Borlești: test etilotest 1,06 mg/l și fără permis de conducere # Monitorul de Neamț
Șofer reținut în Borlești după ce a fost prins băut și fără permis pe DJ156A, în urma unui control în trafic desfășurat de polițiștii Secției de Poliție Rurală Borlești. Oprit în trafic pe DJ156A La data de 19 ianuarie a.c., în jurul orei 14:10, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Borlești, aflați în îndeplinirea […] Articolul Șofer reținut în Borlești: test etilotest 1,06 mg/l și fără permis de conducere apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Ieri
10:30
Autoturism intrat în gard la Dobreni: șofer testat cu 0,64 mg/l alcool în aerul expirat # Monitorul de Neamț
Autoturism intrat în gard la Dobreni, în seara de 19 ianuarie, după ce polițiștii au fost sesizați prin 112 și au identificat un conducător auto de 64 de ani, testat cu etilotestul. Sesizarea prin SNUAU 112 La data de 19 ianuarie a.c., în jurul orei 20:00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Gârcina au […] Articolul Autoturism intrat în gard la Dobreni: șofer testat cu 0,64 mg/l alcool în aerul expirat apare prima dată în Monitorul de Neamț.
09:30
Polițiștii din Piatra-Neamț au identificat un tânăr bănuit că ar fi sustras bunuri dintr-o boxă, în perioada 26–27 octombrie 2025, fiind dispusă reținerea acestuia. Furt dintr-o boxă de pe bulevardul Traian din Piatra-Neamț, reclamat la 112 pe 27 octombrie, după ce un bărbat a sesizat dispariția unor bunuri alimentare, vestimentare și produse de curățenie, cu […] Articolul Furt dintr-o boxă de pe bulevardul Traian: tânăr reținut pentru 24 de ore apare prima dată în Monitorul de Neamț.
09:00
Pompierii au intervenit în această dimineață la un incendiu produs la o casă din satul Vlădiceni, comuna Bârgăuani. Incendiu la o casă din satul Vlădiceni, comuna Bârgăuani, anunțat în această dimineață, la ora 04:08, pompierii intervenind pentru localizarea și lichidarea flăcărilor. Sesizarea și locul intervenției În această dimineață, la ora 04:08, pompierii au fost solicitați […] Articolul Incendiu la o casă din Vlădiceni, comuna Bârgăuani: intervenție a pompierilor apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19 ianuarie 2026
19:20
„Corvinul Hunedoara – 1,0 mil € Sepsi OSK – 2,5 mil € FC Bihor Oradea – 1,25 mil € ASA Tg-Mureș – 1,2 mil €*(Invenția FRF) FC Voluntari – 1,8 mil € CSM Reșița – 1,0 mil € Chindia Târgoviște – 2,0 mil € Steaua București – 1,3 mil € Metalul Buzău – 1,0 mil […] Articolul Bani publici în Liga 2. „Decât” puţină aritmetică. Ceahlăul – codaşa codaşelor apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:50
Polițiștii nemţeni au intervenit, în ultimele 48 de ore, la peste 70 de solicitări ale cetățenilor. Au fost constatate peste 350 de fapte contravenționale, iar 14 de permise de conducere au fost reținute. Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 354 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 148.650 de lei. Polițiștii rutieri au acționat pentru creșterea […] Articolul Amenzi de peste 148.000 de lei în doar două zile apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:10
Preşedintele CJ Neamţ despre desfiinţarea Ceahlăului: „ar fi o ruşine pentru noi, pentru judeţul Neamţ, pentru Piatra Neamţ” # Monitorul de Neamț
Preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, Daniel Harpa, a făcut o afirmaţie tranşantă legată de posibilitatea să se desfiinţeze CSM Ceahlăul din cauza lipsei de susţinere financiară. „Este o ruşine pentru noi, pentru judeţul Neamţ, pentru Piatra Neamţ să pierdem şi să o luăm de la zero, de la Liga 5”, a declarat Daniel Harpa în cadrul […] Articolul Preşedintele CJ Neamţ despre desfiinţarea Ceahlăului: „ar fi o ruşine pentru noi, pentru judeţul Neamţ, pentru Piatra Neamţ” apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:40
Un accident rutier produs pe 17 ianuarie, în localitatea Vânători-Neamț, s-a soldat cu două victime. „La data de 17 ianuarie a.c., ora 16.20, polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu-Neamț au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier în localitatea Vânători-Neamț. În urma verificărilor efectuate de polițiști s-a stabilit faptul că, în timp ce […] Articolul Accident cu două femei victime apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:40
Un tânăr în vârstă de 23 de ani a ajuns în control judiciar după ce a fost reţinut pentru 24 de ore după ce a comis un accident cu un autoturism furat de la un văr. În plus tânărul consumase şi băuturi alcoolice şi nu deţinea permis de conducere. „Pe 17 ianuarie, în jurul orei […] Articolul Accident cu maşina furată, băut şi fără permis apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:40
Un tânăr de 18 ani a fost reţinut fiind acuzat că a şantajat-o şi ameninţat-o pe sora concubinei sale. În plus a mai încălcat şi un ordin de protecţie provizoriu. „La data de 18 ianuarie, în jurul orei 16:10, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Români aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au verificat […] Articolul Cătuşe pentru că a ameninţat-o şi şantajat-o pe sora concubinei apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:30
Poliţiştii nemţeni efectuează cercetări după ce o fetiţă în vârstă de trei luni a decedat. „La data de 17 ianuarie, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Bicaz au fost sesizați de către o femeie, în vârstă 44 de ani, cu privire la faptul că nepoata acesteia, în vârstă de 3 luni, se află în […] Articolul TRAGEDIE: anchetă a poliţiei după decesul unei fetiţe în vârstă de trei luni apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:20
Bancnote false de 50 de euro puse în circulație în Neamț: percheziție și reținere # Monitorul de Neamț
Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Neamț și procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu-Neamț au documentat activitatea unui tânăr cercetat pentru punere în circulație de valori falsificate și înșelăciune. Bancnote false de 50 de euro puse în circulație ar fi fost utilizate în luna decembrie 2025 de un tânăr din Pipirig, […] Articolul Bancnote false de 50 de euro puse în circulație în Neamț: percheziție și reținere apare prima dată în Monitorul de Neamț.
09:30
Incendiu în comuna Tarcău: un bărbat a rămas fără locuință după ce jarul a căzut din sobă # Monitorul de Neamț
Incendiul a izbucnit în această dimineață la o casă din satul Cazaci, comuna Tarcău, iar un bărbat de 56 de ani a fost transportat la spital. Incendiu în comuna Tarcău, produs la o casă din satul Cazaci, în această dimineață, la ora 04:38, pompierii intervenind pentru localizarea și lichidarea flăcărilor. Intervenția pompierilor În această dimineață, […] Articolul Incendiu în comuna Tarcău: un bărbat a rămas fără locuință după ce jarul a căzut din sobă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
09:30
România a intrat în anul 2026 cu acelaşi preşedinte din 2025, pe numele său Nicușor Dan, fără ca acesta să dea semne că este conştient de existenţa reacţiilor de dezaprobare ale majorităţii românilor. Ca să fim corecţi, nu toţi romănii dezaprobă faptele, gândurile şi apucăturile lui Nicușor Dan, mai sunt unii care îşi bătucesc fundul […] Articolul Avem un preşedinte, dar nu avem o direcţie apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18 ianuarie 2026
18:20
Ger cumplit în România! Meteorologii au extins atenționările de ger până joi dimineața. # Monitorul de Neamț
Meteorologii au extins atenționările de ger până joi dimineața. Potrivit prognozei publicate duminică, după o scurtă perioadă în care zonele afectate de temperaturi extrem de scăzute se vor restrânge, începând cu seara zilei de 19 ianuarie, gerul va cuprinde întreaga țară. ANM anunță vreme extrem de rece în România: ger, vânt puternic și precipitații mixte […] Articolul Ger cumplit în România! Meteorologii au extins atenționările de ger până joi dimineața. apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:30
Combinarea unei fuste midi cu cizme cu toc poate fi una dintre cele mai rafinate și feminine alegeri vestimentare din garderoba ta de sezon rece. Îți oferă eleganță, un plus de stil și te ajută să te simți încrezătoare fără să renunți la confort. Dar, așa cum probabil ai observat deja, această asociere poate deveni […] Articolul Cizme cu toc și fustele midi – cum să nu îți scurtezi vizual picioarele? apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:20
În timp ce autoritățile invocă scuze, suporterii fac gesturi care impresionează: donații, licitații, bannere de protest și o ofertă fără precedent – cederea unui muzeu privat pentru a salva finalul sezonului de Liga 2. Din dragoste pentru galben-negru: când oamenii țin Ceahlăul în viață. Într-o perioadă în care CSM Ceahlăul Piatra-Neamț trece printr-o situație financiară […] Articolul Din dragoste pentru galben-negru: un muzeu donat ca CSM Ceahlăul să nu moară apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:20
Ger cumplit în România! Meteorologii au extins atenționările de ger până joi dimineața. # Monitorul de Neamț
Meteorologii au extins atenționările de ger până joi dimineața. Potrivit prognozei publicate duminică, după o scurtă perioadă în care zonele afectate de temperaturi extrem de scăzute se vor restrânge, începând cu seara zilei de 19 ianuarie, gerul va cuprinde întreaga țară. ANM anunță vreme extrem de rece în România: ger, vânt puternic și precipitații mixte […] Articolul Ger cumplit în România! Meteorologii au extins atenționările de ger până joi dimineața. apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17 ianuarie 2026
15:20
Situaţia Ceahlăului: scrisoarea deschisă a unui suporter şi scuzele „jenibile” ale Primăriei # Monitorul de Neamț
Situaţia echipei de fotbal Ceahlăul, care se află în pericol major de desfiinţare, continuă să stârnească ecouri în spaţiul public. Publicăm scrisoarea deschisă a unui suporter, dar şi o declaraţie făcută în august de primarul de Piatra în care se contrazice major cu cele ce se spun în comunicatul de presă emis recent pe marginea […] Articolul Situaţia Ceahlăului: scrisoarea deschisă a unui suporter şi scuzele „jenibile” ale Primăriei apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16 ianuarie 2026
18:10
V-ați bătut joc de limbă. Nu din neștiință, nu din greșeală, ci cu bună știință și cu un dispreț calculat. De limba de bătrâni și de copii – limba în care s-au rostit rugăciuni, jurăminte, legi nescrise ale omeniei. Limba care a ținut acest popor în picioare când nu avea nimic altceva. Ați călcat-o în […] Articolul V-ați bătut joc și de limba de bătrâni, și de copii apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:50
Un incendiu provocat de coşul de fum a izbucnit vineri, 16 ianuarie, într-o gospodărie din comuna Trifeşti. „La ora 12:30, prin apel la 112 pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Trifești pentru stingerea unui incendiu produs într-o gospodărie. La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la SVSU Trifești, […] Articolul Bucătărie în flăcări de la un coş de fum apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:10
Trăim un veac al neliniștii. Nu doar al frământărilor sociale, politice sau economice, ci al unei tulburări lăuntrice profunde, care roade tăcut sufletul omului. Omul contemporan este bombardat de opinii, ideologii, informații și pseudo-adevăruri, dar rămâne tot mai lipsit de criteriu, de măsură, de lumină interioară. În acest context, discernământul devine rar, iar statornicia pare […] Articolul Sfântul Antonie cel Mare – discernământ și statornicie într-o lume tulburată apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:10
Acțiune a polițiștilor în zona colegiilor din Roman: prevenire droguri și siguranță școlară # Monitorul de Neamț
Polițiștii au organizat o acțiune în zona Colegiilor Tehnice „Petru Poni” și „Miron Costin”, vizând delicvența juvenilă, prevenirea traficului de droguri și siguranța în mediul școlar. Acțiune a polițiștilor în zona colegiilor din Roman, desfășurată pe 15 ianuarie, în intervalul 10:00–13:00, cu activități de prevenire a delincvenței juvenile, a traficului de droguri și de informare […] Articolul Acțiune a polițiștilor în zona colegiilor din Roman: prevenire droguri și siguranță școlară apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:00
Todirel Ioana angajeaza menajera, studii medii, trimite CV la adresa: constantza_17@yahoo.com Articolul Anunt angajare apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:30
Bărbat dispărut din Almaș: apel al poliției pentru depistarea unui bărbat de 34 de ani # Monitorul de Neamț
Polițiștii au fost sesizați de familie cu privire la dispariția unui bărbat de 34 de ani, plecat de la domiciliu din 14 ianuarie și care nu a mai revenit. Bărbat dispărut din Almaș, după ce ar fi plecat de la locuința de domiciliu în data de 14 ianuarie și nu a mai revenit. Polițiștii solicită […] Articolul Bărbat dispărut din Almaș: apel al poliției pentru depistarea unui bărbat de 34 de ani apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:00
Meteorologii au emis vineri dimineață mai multe alerte cod galben de ger, valabile până sâmbătă, 17 ianuarie. Temperaturile vor coborî până la minus 19 grade Celsius. Prima alertă cod galben de ger este valabilă până diseară, la ora 20.00. Vizate sunt nordul și estul Moldovei, unde vor fi temperaturi deosebit de scăzute, local gerul va […] Articolul Se face și mai frig. Cod galben de ger: temperaturi de -19 grade apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:00
GALERIE FOTO: Protest cu bannere în Piatra Neamţ pentru Ceahlăul: „Dansuri pe ritmuri orientale/ În timp ce sportul local moare”. # Monitorul de Neamț
Protest cu bannere afişate în Piatra Neamţ în noaptea de joi spre vineri. Mai multe bannere cu mesaje de susţinere pentru echipa CSM Ceahlăul au fost afişate pe principalele poduri din oraş. Mesajele acuză de asemenea lipsa de implicare a autorităţilor şi faptul că acestea cheltuie bani pe tot felul de concerte şi paranghelii […] Articolul GALERIE FOTO: Protest cu bannere în Piatra Neamţ pentru Ceahlăul: „Dansuri pe ritmuri orientale/ În timp ce sportul local moare”. apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15 ianuarie 2026
17:50
Reprezentanţii Consiliului Judeţean Neamţ anunţă că, pe 14 ianuarie, a avut loc prima ședință din acest an a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Metropolitan Gaz Neamț. Principalul subiect de pe ordinea de zi a fost prezentarea stadiului proiectului „Înființare sistem de distribuție gaze naturale de interes public județean în comunele Ștefan cel Mare, Dragomirești, Războieni, Bodești, […] Articolul Licitaţie pentru gaz metan în 7 comune din Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:00
Un bărbat în vârstă de 40 de ani a ajuns la spital după ce a traversat neregulamentar o stradă din Piatra Neamţ, joi, 15 ianuarie. „La data de 15 ianuarie, în jurul orei 14.00, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Piatra-Neamț au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier pe bulevardul General Nicolae Dăscălescu, […] Articolul Pieton accidentat. A traversat neregulamentar apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:50
O femeie condamnată pentru trafic de minori şi un bărbat condamnat viol şi pornografie infantilă au fost duşi de poliţiştii nemţeni la Penitenciarul Bacău. Pe 14 ianuarie, polițiștii de investigații din cadrul Poliției municipiului Roman au pus în aplicare un mandat de executare a pedepsei închisorii, emis de Tribunalul Neamț, pe numele a unei tinere, […] Articolul O traficantă de minori şi un violator au fost băgaţi la beci apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:00
Todirel Ioana angajeaza menajera, studii medii, trimite CV la adresa: constantza_17@yahoo.com Articolul Anunt angajare apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:50
Poliţiştii nemţeni au fost sesizaţi, pe 14 ianuarie, de un bărbat din Păstrăveni că l-a găsit pe vecinul său spânzurat în curtea locuinței. „La data de 14 ianuarie a.c., ora 12:00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Urecheni au fost sesizați, prin apel la 112, de către un bărbat, din Păstrăveni, cu privire la […] Articolul S-a spânzurat în curte apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:40
Un incendiu a izbucnit mieruri într-o gospodărie din Hangu din cauza unei sobe. „La ora 18:50, prin apel la 112, pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Hangu pentru stingerea unui incendiu produs la o casă. La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la SVSU, Garda nr. 2 de […] Articolul Incendiu de la o sobă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:20
Mesajul profesorului Pustai către autorităţi: „Să fii atât de nepăsător să lași un club cu tradiție să dispară!” # Monitorul de Neamț
Profesorul Cristian Pustai, antrenorul CSM Ceahlăul, a transmis un mesaj tranşat autorităţilor locale din Neamţ, acum când clubul este pe marginea prăpastiei. ”Mă gândesc că autoritățile locale și județene ar trebui să se sesizeze. Toată lumea a vrut echipă, promovare. Și acum? Poate în ceasul al 12-lea se vor sesiza și se vor gândi că e păcat […] Articolul Mesajul profesorului Pustai către autorităţi: „Să fii atât de nepăsător să lași un club cu tradiție să dispară!” apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:30
O femeie care a încercat să traverseze neregulamentar o stradă din Piatra Neamţ a fost accidentată, pe 14 ianuarie. „La data de 14 ianuarie, ora 17:40, un bărbat de 60 de ani, din Piatra-Neamț, ar fi condus un autoturism, pe strada Plevnei, din Piatra-Neamț și ar fi surprins și acroșat o femeie de 52 de […] Articolul Femeie accidentată după o traversare imprudentă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:30
O magazie din lemn s-a făcut scrum în urma unui incendiu izbucnit pe 14 ianuarie într-o gospodărie din comuna Pipirig, din cauza unui coş de fum. „La ora 15:45, pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Pipirig pentru stingerea unui incendiu produs la o anexă gospodărească din satul Dolhești. La locul solicitării au fost […] Articolul Magazie făcută scrum apare prima dată în Monitorul de Neamț.
09:10
Două persoane au ajuns la spital după ce un autoturism a părăsit partea carosabilă şi a lovit un parapet, miercuri, 14 ianuarie, în comuna Poiana Teiului. „La ora 15:56, prin apel la 112 a fost anunțat un accident rutier produs în comuna Poiana Teiului. Un autoturism, în care se aflau două persoane, a părăsit partea […] Articolul A intrat cu maşina în parapet. Două persoane transportate la spital apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14 ianuarie 2026
19:10
Am auzit și m-am prăpădit de râs. Cică președintele nu are avion. Nu că nu e nou. Nu că e vechi. Nu. Nu are deloc. Și m-am uitat la tavan, poate cade vreun răspuns de acolo, odată cu tencuiala. M-am uitat la mine, poate nu am înțeles bine. M-am uitat la cifre. Alea mari. Urâte. […] Articolul Râsul care nu mai e râs apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:20
Modificări la acordarea facilităților de transport pentru persoanele cu dizabilități # Monitorul de Neamț
Reprezentanţii DGASPC Neamţ anunţă că anul 2026 vine cu modificări în privința facilităților de transport acordate persoanelor cu dizabilități încadrate în categoria persoanelor cu handicap grav sau cu handicap accentuat. „Începând cu luna ianuarie 2026, persoanele încadrate în grad de handicap grav sau accentuat pot opta, la cerere, pentru una dintre următoarele variante: acordarea gratuității la transportul interurban (bilete […] Articolul Modificări la acordarea facilităților de transport pentru persoanele cu dizabilități apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:40
Lansare de carte și expoziție de sculptură și grafică De Ziua Culturii Naționale, vă invităm la Muzeul de Artă din Roman, pentru o întâlnire de suflet cu poezia, dar și cu sculpturalul și grafia unui dascăl al frumosului și al unei creativități care ne poartă în spații și timpuri de înțelepciune și de povețe strămoșești. […] Articolul (Re)sentimente în tușe gri – Mihai Jitaru apare prima dată în Monitorul de Neamț.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.