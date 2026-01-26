Noi amănunte în cazul care a zguduit o țară întreagă! Minorul de 13 ani suspect în crima înfiorătoare din Cenei, internat într-un centru de protecție. Ce urmează
National.ro, 26 ianuarie 2026 16:50
Băiatul de 13 ani din Timiș suspectat că ar fi ucis, alături de doi complici minori, un alt copil – în vârstă de 15 ani – ar fi fost preluat de autorități și dus, împreună cu mama sa, într-un centru al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, unde s-ar afla în prezent. Evacuat […] The post Noi amănunte în cazul care a zguduit o țară întreagă! Minorul de 13 ani suspect în crima înfiorătoare din Cenei, internat într-un centru de protecție. Ce urmează first appeared on Ziarul National.
• • •
Alte ştiri de National.ro
Acum 30 minute
16:50
Noi amănunte în cazul care a zguduit o țară întreagă! Minorul de 13 ani suspect în crima înfiorătoare din Cenei, internat într-un centru de protecție. Ce urmează # National.ro
Băiatul de 13 ani din Timiș suspectat că ar fi ucis, alături de doi complici minori, un alt copil – în vârstă de 15 ani – ar fi fost preluat de autorități și dus, împreună cu mama sa, într-un centru al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, unde s-ar afla în prezent. Evacuat […] The post Noi amănunte în cazul care a zguduit o țară întreagă! Minorul de 13 ani suspect în crima înfiorătoare din Cenei, internat într-un centru de protecție. Ce urmează first appeared on Ziarul National.
16:40
Trăim într-o perioadă în care siguranța este invocată constant. Ne dorim stabilitate emoțională, predictibilitate, control asupra rezultatelor și reducerea riscurilor. Cu toate acestea, paradoxal, nivelul de anxietate și tensiune psihologică este în creștere. Din perspectivă neuropsihologică, această discrepanță poate fi explicată printr-un mecanism subtil: creierul modern ajunge să confunde siguranța cu hipercontrolul. Siguranța, din punct […] The post De ce creierul modern confundă siguranța cu hipercontrolul first appeared on Ziarul National.
Acum o oră
16:30
Miruță reînvie ideea ”mormanului de fiare vechi”. Industria de apărare nu primește bani din SAFE # National.ro
Ministrul USR al Apărării, Radu Miruță, continuă politica de la Economie, ponegrind industria de apărare a României, pe care o consideră un fel de ”morman de fiare vechi”. Acesta a arătat că în societățile din acest sector cresc copaci la propriu și că nu ar avea capacitatea de a angrena comenzi noi. De cealaltă parte, […] The post Miruță reînvie ideea ”mormanului de fiare vechi”. Industria de apărare nu primește bani din SAFE first appeared on Ziarul National.
16:20
Aurul a depășit pentru prima dată în istorie pragul de 5.000 de dolari, profitând de statutul său de valoare refugiu în contextul incertitudinilor geopolitice, comerciale și monetare generate de președinția lui Donald Trump. Prețul metalului galben, stimulat de slăbirea dolarului, crește continuu de doi ani: uncia valora puțin peste 2.000 de dolari în ianuarie 2024. […] The post Un cocktail exploziv: aur și Trump first appeared on Ziarul National.
16:20
Când diplomații din SUA, Ucraina și Rusia s-au întâlnit la Abu Dhabi pentru negocieri de pace, europenii nici măcar nu au fost invitați să aștepte în anticameră. UE a dat dovadă de un dezinteres total față de diplomația dură. Dacă ar fi dorit cu adevărat să fie un actor strategic în timpul războiului dintre Rusia […] The post UE trebuie să discute cu Rusia first appeared on Ziarul National.
Acum 4 ore
14:50
1. România nu atacă pe nimeni, nu se poate apăra, dar taie bani de la Sănătate și Educație ca să se înarmeze. Asta înseamnă că n-are busolă. Dar îl are pe domnul Miruță la Ministerul Apărării. Demnul urmaș al lui Moșteanu a spus că Nicolae Ceaușescu a fost patriot, în felul lui. Pentru afirmația asta […] The post Noi am luat șutul în fund. Pasul înainte îl vor face alții first appeared on Ziarul National.
13:20
Omul de afaceri turc condamnat după ce a ucis un polițist de la Rutieră, evadat din închisoare. Autoritățile îl caută # National.ro
Un cetăţean turc încarcerat la Penitenciarul Rahova nu a mai revenit în închisoare după permisia de trei zile pe care a avut-o între 23 şi 26 ianuarie. E considerat evadat. Poliţia informează că bărbatul a fost căutat la domiciliu, în Voluntari, dar nu a fost găsit, astfel că poliţiştii fac verficări pentru localizarea acestuia. Cetățeanul […] The post Omul de afaceri turc condamnat după ce a ucis un polițist de la Rutieră, evadat din închisoare. Autoritățile îl caută first appeared on Ziarul National.
Acum 6 ore
13:00
VIDEO. Furtună de zăpadă în SUA. 10 morți, peste un milion de locuințe fără curent, foarte multe avioane blocate la sol # National.ro
Vreme deosebit de rece, ninsori și zăpadă, dar și depuneri de gheață. Cu asta se confruntă locuitorii din Statele Unite, din cauza unei furtuni deosebit de puternice de iarnă, care a lovit la finalul săptămânii trecute și continuă să aibă urmări. Din păcate, vremea rea a făcut și victime. Meteorologii anunță că și luni sunt […] The post VIDEO. Furtună de zăpadă în SUA. 10 morți, peste un milion de locuințe fără curent, foarte multe avioane blocate la sol first appeared on Ziarul National.
12:00
Un fizician de la Harvard spune că a găsit „adresa exactă” a lui Dumnezeu. Acolo timpul nu există # National.ro
Un fost fizician de la Harvard a stârnit controverse susținând că a aflat locația exactă a lui Dumnezeu. Dr. Michael Guillén afirmă că Dumnezeu ar putea avea o locație fizică în univers, la o distanță colosală de 439 miliarde de trilioane de kilometri. Conform lui Guillén, acolo timpul nu există, iar spațiul este accesibil doar […] The post Un fizician de la Harvard spune că a găsit „adresa exactă” a lui Dumnezeu. Acolo timpul nu există first appeared on Ziarul National.
11:30
Un medic din Capitală, găsit fără suflare în propria locuință. Modul cumplit în care a murit # National.ro
O descoperire șocantă a avut loc într-un apartament din București. Un medic cu competențe în radiologie a fost găsit fără suflare în propria locuință. Din primele informații reiese că acesta și-a luat singur viața. O doctoriţă radiolog a fost găsită moartă în casă de fostul său partener de viaţă. Descoperirea șocantă a avut loc într-un […] The post Un medic din Capitală, găsit fără suflare în propria locuință. Modul cumplit în care a murit first appeared on Ziarul National.
11:20
Cod portocaliu de ploi și lapoviță în mai multe județe. Zonele în care se anunță viscol – HARTĂ/Cum va fi vremea în București # National.ro
Vin vești de ultimă oră de la specialiștii ANM! Meteorologii au emis, luni dimineață, o avertizare Cod portocaliu și una Cod galben de ploi și lapoviță, însemnate cantitativ, valabile pentru mai multe județe ale țării, până marți seară, 27 ianuarie. În același interval, la munte, la altitudini mari, sunt anunțate ninsori și viscol. Administrația Națională […] The post Cod portocaliu de ploi și lapoviță în mai multe județe. Zonele în care se anunță viscol – HARTĂ/Cum va fi vremea în București first appeared on Ziarul National.
11:10
Sprijin la facturi pentru românii vulnerabili, după eliminarea plafonării. Câți bani le oferă statul pentru curent și gaz # National.ro
Ministrul energiei, Bogdan Ivan, a anunțat menținerea ajutorului de 50 de lei lunar la energie pentru românii vulnerabili, dar și acordarea de vouchere pentru facturile la gaze. Ajutorul de 50 de lei pe lună acordat clienților vulnerabili pentru plata facturii la energie elecctrică va fi extins tot anul. Tichete de 50 și 100 lei pentru […] The post Sprijin la facturi pentru românii vulnerabili, după eliminarea plafonării. Câți bani le oferă statul pentru curent și gaz first appeared on Ziarul National.
Acum 8 ore
10:40
Statul, marele câștigător după explozia inflației. Guvernul Bolojan merge pe plus, românii, la sapă de lemn # National.ro
Datele oficiale ale Institutului Național de Statistică (INS) arată că inflația anuală din România a continuat să rămână la niveluri înalte în 2025 și a influențat direct prețurile alimentelor. În noiembrie 2025 rata anuală a inflației a fost de aproape 10%. Românii cu greu mai fac față scumpirilor, mai ales că veniturile lor stagnează. Puțini […] The post Statul, marele câștigător după explozia inflației. Guvernul Bolojan merge pe plus, românii, la sapă de lemn first appeared on Ziarul National.
10:30
Tragedie în Oradea: Un adolescent a murit după ce ar fi căzut de la înălțime/Polițiștii fac cercetări # National.ro
Tragedie în Oradea, luni dimineaţă, 26 ianuarie. Un adolescent a murit după ce ar fi căzut de la înălțime, fiind găsit fără suflare lângă un bloc. Poliția face cercetări în acest caz, pentru a stabili exact cum anume s-a produs nenorocirea. Conform primelor informații, un minor ce avea avea în jur de 14 ani a […] The post Tragedie în Oradea: Un adolescent a murit după ce ar fi căzut de la înălțime/Polițiștii fac cercetări first appeared on Ziarul National.
10:10
Venezuela trimite primul transport de petrol direct în SUA după noul acord. Ce cantitate au luat americanii # National.ro
Primul vas care transportă petrol din Venezuela, în urma acordului dintre Caracas și Washington de luna aceasta, a luat drumul Statelor Unite ale Americii. Tancul petrolier încărcat cu aproximativ 1 milion de barili de ţiţei greu venezuelean a plecat duminică din portul Jose cu destinaţia Louisiana Offshore Oil Port (LOOP) din Statele Unite. Ce cantitate […] The post Venezuela trimite primul transport de petrol direct în SUA după noul acord. Ce cantitate au luat americanii first appeared on Ziarul National.
10:10
Opoziția anunță moțiune de cenzură împotriva lui Bolojan/Ședință importantă la Coaliție # National.ro
Se anunță o săptămână decisivă pe scena politică. În contextul în care în cursul zilei de luni, liderii coaliției de guvernare urmează să se întâlnească pentru a pune la punct forma finală a pachetului trei de „reforme”, asupra căruia premierul Ilie Bolojan intenționează să-și asume răspunderea Guvernului în fața Parlamentului, vine un anunț important din […] The post Opoziția anunță moțiune de cenzură împotriva lui Bolojan/Ședință importantă la Coaliție first appeared on Ziarul National.
09:30
Chiriașii caută, de obicei, apartamente în zone bine conectate, cu acces la transport, școli, centre comerciale și chiar oportunități de muncă. În București, prețurile medii ale chiriilor s-au menținut relativ constante de la o lună la alta. Deși prețurile au cunoscut ușoare fluctuații la finalul anului trecut, zonele de nord rămân în continuare cele mai […] The post Cât costă chiria în București, în funcție de cartier, la început de 2026 first appeared on Ziarul National.
09:10
VIDEO Momentul în care fanii lui Bolsonaro sunt loviți de fulger, la un miting. Aproape 100 de răniți # National.ro
Zeci de oameni, susținători ai fostului preşedinte de extremă dreapta Jair Bolsonaro, au fost loviți de fulger, duminică, la Brasilia. Peste 80 de persoane au fost rănite, opt dintre acestea fiind în stare gravă. Marşul de duminică s-a transformat într-o tragedie cumplită. Zeci de oameni au fost răniți grav în urma fulgerului. Opt victime sunt […] The post VIDEO Momentul în care fanii lui Bolsonaro sunt loviți de fulger, la un miting. Aproape 100 de răniți first appeared on Ziarul National.
Acum 12 ore
08:40
Revoltă în comuna în care stă băiatul de 13 ani, implicat în uciderea lui Mario. Vânătoarea ucigașului, transmisă live pe TiKTok # National.ro
Este revoltă în localitatea Sânmihaiu Român din județul Timiș, după ce mai mulți localnici au aflat că minorul de 13 ani, implicat în crima care a șocat România, a fost mutat chiar la ei în comună, în casa bunicilor. Mai multe echipaje de Poliție și jandarmi patrulează în localitate, pentru a potoli mulțimea furioasă. Peste […] The post Revoltă în comuna în care stă băiatul de 13 ani, implicat în uciderea lui Mario. Vânătoarea ucigașului, transmisă live pe TiKTok first appeared on Ziarul National.
07:20
05:30
BERBEC Dacă vă schimbați mentalitatea și nu credeți că știți totul, mintea dvs. va fi foarte receptivă și puteți lua decizii foarte interesante. Trebuie să lași idei noi să intre în viața ta sau moduri de abordare a lucrurilor care sunt diferite de cele cu care ești obișnuit. TAUR Tot ceea ce propuneți astăzi nu […] The post Horoscop 26 ianuarie 2026 – Există multă confuzie first appeared on Ziarul National.
Acum 24 ore
21:10
19:40
Un sunet de clopot la ora 09:30, altul la ora 16:00: acest ritual mediatizat, care reglementează tranzacțiile pe Wall Street de peste un secol, ar putea să-și piardă din strălucire. Bursa americană dorește să treacă la tranzacționarea non-stop, ceea ce este pe placul micilor investitori. NYSE a anunțat deja intenția de a deschide o platformă […] The post De ce Wall Street vrea să rămână deschisă non-stop first appeared on Ziarul National.
19:40
Huiduielile care l-au întâmpinat pe președintele Nicușor Dan la Focșani și Iași nu sunt simple episoade de nervozitate colectivă și nu trebuie tratate nici ca accidente de protocol. Vedem în ele simptomele unei boli grave, ignorate cu obstinație de actuala putere. România, în ianuarie 2026, nu mai este doar nemulțumită, este ruptă în două. O […] The post România și riscul producerii unui război civil first appeared on Ziarul National.
18:30
Interesul SUA pentru Venezuela arată că sistemele energetice și monetare devin din ce în ce mai strâns legate de geopolitică. Petrolul nu mai este doar o marfă, ci un instrument strategic care modelează alianțele și utilizarea dolarului. În afară de retorica americană privind promovarea democrației, protecția drepturilor omului și combaterea terorismului, înaintea aventurilor militare în […] The post Petrolul, instrument strategic care modelează alianțele și utilizarea dolarului first appeared on Ziarul National.
18:20
Răsturnare de situație în cazul internaționalului Radu Drăgușin. După ce AC Milan a intrat pe fir, AS Roma a revenit puternic în negocieri și pune din nou presiune pe Tottenham pentru transferul fundașului român de 23 de ani. Dacă inițial cereau 25 de milioane de euro în schimbul românului, pentru a-și recupera investiția făcută la […] The post Radu Drăgușin, între AS Roma și AC Milan first appeared on Ziarul National.
18:20
Suporterii lui Manchester United au ajuns la capătul răbdării și pregătesc un protest de amploare în fața stadionului Old Trafford, pe 1 februarie, înaintea primului meci de campionat pe teren propriu din acest sezon, contra celor de la Fulham. Țintele sunt clare frații Avram și Joel Glazer și mai ales Jim Ratcliffe, acționarul minoritar intrat […] The post „Un clovn, nu ești un salvator!” first appeared on Ziarul National.
18:10
Unindu-se în jurul principiului integrității teritoriale și al suveranității, în timp ce avertizau asupra unor contramăsuri economice severe, europenii au obținut la Davos o aparentă retragere a lui Donald Trump în ceea ce privește Groenlanda. Europa se confruntă din nou cu puteri expansioniste. Rusia continuă eforturile de a cuceri Ucraina, iar Statele Unite au cerut […] The post Ce a învățat UE din criza Groenlandei first appeared on Ziarul National.
18:10
Ministerul Sănătății a decis extinderea la nivel național a programului pilot de vaccinare antigripală în farmaciile comunitare, scopul fiind de a vaccina cât mai mulți români. Farmaciștii vor fi obligați să se vaccineze și să-i convingă pe cetățeni să se injecteze, una dintre metode fiind purtarea unui ecuson pe care să scrie ”sunt vaccinat”. Mai […] The post Farmaciștii, obligați să îi convingă pe români să accepte vaccinarea antigripală first appeared on Ziarul National.
Ieri
17:00
Eforturile crescânde ale lui Donald Trump de a destabiliza Cuba sunt o continuare firească a strategiei remodelării Americii Latine. Cuba este un dușman înverșunat al Statelor Unite. În ultimii ani s-a intensificat activitatea militară și de informații a Chinei pe insulă. În același timp, Havana a continuat să colaboreze strâns cu cele mai ostile elemente […] The post Schimbarea regimului în Cuba are sens strategic pentru Trump first appeared on Ziarul National.
16:50
Pretinzând „achiziționarea totală a Groenlandei”, Donald Trump a găsit un motiv care îndepărtează complet administrația sa de majoritatea țărilor europene și are potențialul de a dezmembra NATO. Desigur, destrămarea atlantismului a fost prevăzută de multe ori în trecut, dar încă nu s-a produs, în principal din cauza dependenței Europei de garanțiile militare ale SUA. De […] The post Groenlanda, America și sfârșitul atlantismului first appeared on Ziarul National.
16:10
Inspectorii ANAF, trimiși după cai verzi pe pereți. Marea evaziune poate să mai aștepte # National.ro
Inspectorii ANAF vor fi obligați să-și neglijeze activitățile serioase de control și să se deplaseze pe teren, la apelul celor de la ISCTR, pentru a confisca sumele nefiscalizate în cazul operatorilor de transport care nu eliberează bilete de călătorie. Prevederea se regăsește într-un proiect de act normativ, elaborat de Ministerul Transporturilor, care completează Ordonanța de […] The post Inspectorii ANAF, trimiși după cai verzi pe pereți. Marea evaziune poate să mai aștepte first appeared on Ziarul National.
15:40
Fisurile din relația transatlantică sunt permanente și subliniază ce devine clar de când Donald Trump a revenit la putere: Europa trebuie să-și asume o responsabilitate mult mai mare pentru propria apărare deoarece, în multe privințe, rămâne dependentă de armamentul american. Cheltuielile europene pentru apărare sunt deja cu 50% mai mari în termeni nominali decât în […] The post Europa rămâne periculos de dependentă de armele SUA first appeared on Ziarul National.
15:00
1. Pe oameni îi împarți în prieteni, cunoscuți, cetățeni de care ai auzit și alții care nu există. Față de America, România e în categoria a patra sau, cu indulgență, a treia, fiindcă îi avem pe Ilie Năstase și Nadia. Nu îl puneți și pe Brâncuși! Americanii îl consideră sculptor francez, e Brancusi, fără […] The post Ce-i al lui e al lui. Nicușor horește frumos first appeared on Ziarul National.
14:10
Guvernul Bolojan respinge proiectul legislativ care cere publicarea surselor de finanțare a ONG-urilor. Prea multă birocrație! # National.ro
Executivul a anunțat că nu susține adoptarea inițiativei legislative care cere transparența privind veniturile, forma, proveniența finanțărilor, precum și activitatea financiară a asociațiilor și fundațiilor. Principalul motiv invocat de Guvern este birocrația excesivă, având în vedere că Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor ar supraveghea pe bază de risc activitatea ONG-urilor. Mai […] The post Guvernul Bolojan respinge proiectul legislativ care cere publicarea surselor de finanțare a ONG-urilor. Prea multă birocrație! first appeared on Ziarul National.
14:00
Există persoane care funcționează bine în exterior, dar trăiesc cu o tensiune internă constantă. Își îndeplinesc responsabilitățile, sunt productive, organizate și rareori lipsesc de la obligații. Cu toate acestea, descriu o stare de neliniște de fond, o presiune continuă și dificultatea de a se relaxa chiar și atunci când lucrurile par sub control. Această experiență […] The post Anxietatea funcțională: când performanța ascunde suprasolicitarea first appeared on Ziarul National.
12:10
VIDEO Performanță incredibilă! Un alpinist a escaladat turnul din Taipei de 101 etaje fără corzi și echipament de protecție # National.ro
Alpinistul american Alex Honnold, în vârstă de 40 de ani, a „atins cerul”. Acesta a escaladat, fără coardă, unul dintre cei mai înalți zgârie-nori din lume, situat în Taipei, Taiwan. Alpinistul a cucerit zgârie-norul din Taipei, care are 101 etaje, fără echipament de protecție și fără corzi. Cățărarea extremă a durat doar 90 de minute. […] The post VIDEO Performanță incredibilă! Un alpinist a escaladat turnul din Taipei de 101 etaje fără corzi și echipament de protecție first appeared on Ziarul National.
11:40
Președintele României Nicușor Dan nu știe cu cât au crescut impozitele la începutul acestui an și ce impact are această majorare asupra bugetului unei familii. Întrebat vineri despre creșterea taxelor de către Guvernul Bolojan, șeful statului a ridicat din umeri, s-a bâlbâit și în cele din urmă a recunoscut că nu știe cu cât au […] The post Nicușor Dan nu știe cu cât au crescut impozitele: „Nu am mari proprietăți” first appeared on Ziarul National.
11:10
Donald Trump a dezvăluit „arma secretă” folosită în operațiunea din Venezuela. Martori: „Sângeram pe nas, nu puteam să ne mișcăm” # National.ro
Preşedintele Donald Trump a declarat că o nouă armă secretă, pe care el o numeşte „discombobulator”, a fost esenţială pentru capturarea președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro. Liderul de la Casa Albă s-a lăudat că arma misterioasă „a făcut ca echipamentul (inamicului) să nu funcţioneze” atunci când elicopterele americane au aterizat în Caracas, la începutul anului, pentru […] The post Donald Trump a dezvăluit „arma secretă” folosită în operațiunea din Venezuela. Martori: „Sângeram pe nas, nu puteam să ne mișcăm” first appeared on Ziarul National.
10:40
Premieră națională! Medicii prescriu vizite gratuite la muzee pentru sănătatea pacienților # National.ro
Premieră națională! Medicii clujeni de la Spitalul de Boli Infecțioase pot prescrie pe rețetă vizite la muzeu sau plimbări, ca tratament. Astfel, se stimulează sănătatea mintală, se poate reduce impactul traumelor şi se poate diminua riscul de declin cognitiv, fragilitate şi mortalitate. O astfel de prescripție medicală nu este o noutate, fiind introdusă încă de […] The post Premieră națională! Medicii prescriu vizite gratuite la muzee pentru sănătatea pacienților first appeared on Ziarul National.
10:10
Cum vor arăta facturile la gaze după expirarea plafonării. Anunțul ANRE pentru consumatorii români # National.ro
Prețurile la gaze ar putea crește după expirarea plafonării la 31 martie 2026. Până la această dată, preţul final facturat de către furnizorii de gaze naturale este de maximum 0,31 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor casnici, şi maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor noncasnici al căror consum anual de gaze […] The post Cum vor arăta facturile la gaze după expirarea plafonării. Anunțul ANRE pentru consumatorii români first appeared on Ziarul National.
09:40
SUA, paralizate de o furtună istorică! Haosul alb a anulat mii de zboruri și a lăsat fără lumină peste 100.000 de oameni / A fost decretată stare de urgență VIDEO # National.ro
Peste 230 de milioane de americani se află sub amenințarea furtunii de iarnă, care va mătura SUA, de la estul Texasului până în New York și Columbia. Aproape 10.000 de zboruri care urmau să decoleze în weekend au fost anulate, pe măsură ce furtuna a început să facă ravagii sâmbătă în mare parte a țării. […] The post SUA, paralizate de o furtună istorică! Haosul alb a anulat mii de zboruri și a lăsat fără lumină peste 100.000 de oameni / A fost decretată stare de urgență VIDEO first appeared on Ziarul National.
09:00
Cum va fi vremea la sfârșitul lunii ianuarie. Meteorologii au actualizat prognoza meteo # National.ro
După o perioadă îndelungată cu temperaturi scăzute și ger aspru, începând de duminică, 25 ianuarie, vremea va intra într-un proces de încălzire în aproape toată țara, au anunțat meteorologii. Valorile termice vor depăși normalul climatologic al finalului de lună ianuarie, mai ales în vestul și sudul țării. În Capitală, maximele vor ajunge la 10-11 grade […] The post Cum va fi vremea la sfârșitul lunii ianuarie. Meteorologii au actualizat prognoza meteo first appeared on Ziarul National.
08:40
Duminica aceasta aduce o combinație interesantă între dorința de socializare și nevoia de liniște, siguranță și claritate emoțională. Horoscop Berbec Aduci mai multă căldură și energie în viața ta socială. Este o zi excelentă pentru întâlniri, discuții și reconectări, iar prietenii îți apreciază prezența și ideile. Pe măsură ce ziua avansează, simți o nevoie mai […] The post Horoscop 25 ianuarie – Ziua de duminică aduce o stare de calm first appeared on Ziarul National.
24 ianuarie 2026
19:10
În 2026, Statele Unite ale Americii intră într-o nouă etapă a gândirii strategice în materie de securitate și apărare, marcată de o reașezare profundă a priorităților militare și geopolitice. Noua strategie de apărare reflectă un mediu internațional tot mai volatil, caracterizat de competiția dintre marile puteri, accelerarea progresului tehnologic și diversificarea amenințărilor — de la […] The post America trage linia: cine se poate apăra, supraviețuiește!/Cum va fi afectată România first appeared on Ziarul National.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:00
Nicușor Dan, mesaj criptic despre viitorul lui Bolojan la Palatul Victoria: „România are o coaliție formată din patru partide, iar coaliția are un acord clar” # National.ro
Nicușor Dan evită să confirme susținerea pentru premierul Ilie Bolojan. Președintele a fost întrebat dacă îl mai susține pe șeful Executivului, însă a oferit un răspuns cu subînțeles. „În momentul acesta există o Coaliție de guvernare formată din patru partide care în mod democratic au ales un Guvern. În acest moment este o Coaliție care […] The post Nicușor Dan, mesaj criptic despre viitorul lui Bolojan la Palatul Victoria: „România are o coaliție formată din patru partide, iar coaliția are un acord clar” first appeared on Ziarul National.
11:30
Vladimir Putin râde de Occident. Rusia, lider în Arctica! Ce arsenal deține în zona polară # National.ro
Rusia urmărește Groenlanda de la distanță. Cu toate că insula valorează 1 miliard de dolari, după estimările lui Vladimir Putin. Acest ținut arctic este, potrivit specialiștilor, una dintre cele mai valoroase piese de pe tabla geopolitică globală. Abordând public subiectul pentru prima dată, Putin a spus că Rusia nu se va opune eforturilor lui Trump […] The post Vladimir Putin râde de Occident. Rusia, lider în Arctica! Ce arsenal deține în zona polară first appeared on Ziarul National.
11:00
Bani în plus la pensie. Cele două scenarii prin care seniorii să își recupereze banii pierduți anul trecut # National.ro
Pensionarii din România ar putea primi 750 lei în plus la pensie. Seniorii ar trebui să primească înapoi între 200 și 750 lei, după ce pensiile nu au mai fost indexate la 1 ianuarie 2025 (inflație de 10%) și la 1 ianuarie 2026 (inflație 5%). De altfel, președintele PSD a transmis deja un semnal în […] The post Bani în plus la pensie. Cele două scenarii prin care seniorii să își recupereze banii pierduți anul trecut first appeared on Ziarul National.
10:30
Programul național de susținere a cuplurilor și a persoanelor singure, pentru creșterea natalității (FIV) ar putea fi realuat și în acest an. Ministerul Muncii și Familiei a pus în dezbatere publică proiectul prin care s-ar acorda vouchere de 15.000 de lei pentru procedurile in vitro. Programul se adresează cuplurilor şi femeilor infertile, cu vârsta cuprinsă […] The post Programul FIV va avea loc și în 2026. Sunt prevăzute vouchere de 15.000 de lei first appeared on Ziarul National.
10:10
Cum arată anul școlar 2026-2027, propus de Ministerul Educației. Când începe școala la toamnă / Principalele modificări # National.ro
Ministerul Educaţiei şi Cercetării a pus vineri, 23 ianuarie 2026, în consultare publică proiectul de structură a anului şcolar 2026–2027. Potrivit documentului, cursurile vor începe pe 7 septembrie 2026 şi se vor încheia pe 18 iunie 2027. Pentru clasele terminale, anul şcolar se va încheia mai devreme: elevii de clasa a XII-a vor termina cursurile […] The post Cum arată anul școlar 2026-2027, propus de Ministerul Educației. Când începe școala la toamnă / Principalele modificări first appeared on Ziarul National.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.