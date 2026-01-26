Noi amănunte în cazul care a zguduit o țară întreagă! Minorul de 13 ani suspect în crima înfiorătoare din Cenei, internat într-un centru de protecție. Ce urmează

12:00

Nicușor Dan evită să confirme susținerea pentru premierul Ilie Bolojan. Președintele a fost întrebat dacă îl mai susține pe șeful Executivului, însă a oferit un răspuns cu subînțeles. „În momentul acesta există o Coaliție de guvernare formată din patru partide care în mod democratic au ales un Guvern. În acest moment este o Coaliție care […] The post Nicușor Dan, mesaj criptic despre viitorul lui Bolojan la Palatul Victoria: „România are o coaliție formată din patru partide, iar coaliția are un acord clar” first appeared on Ziarul National.