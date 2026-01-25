„Un clovn, nu ești un salvator!”
National.ro, 25 ianuarie 2026 18:20
Suporterii lui Manchester United au ajuns la capătul răbdării și pregătesc un protest de amploare în fața stadionului Old Trafford, pe 1 februarie, înaintea primului meci de campionat pe teren propriu din acest sezon, contra celor de la Fulham. Țintele sunt clare frații Avram și Joel Glazer și mai ales Jim Ratcliffe, acționarul minoritar intrat
• • •
Acum 30 minute
18:30
Interesul SUA pentru Venezuela arată că sistemele energetice și monetare devin din ce în ce mai strâns legate de geopolitică. Petrolul nu mai este doar o marfă, ci un instrument strategic care modelează alianțele și utilizarea dolarului. În afară de retorica americană privind promovarea democrației, protecția drepturilor omului și combaterea terorismului, înaintea aventurilor militare în
Acum o oră
18:20
Răsturnare de situație în cazul internaționalului Radu Drăgușin. După ce AC Milan a intrat pe fir, AS Roma a revenit puternic în negocieri și pune din nou presiune pe Tottenham pentru transferul fundașului român de 23 de ani. Dacă inițial cereau 25 de milioane de euro în schimbul românului, pentru a-și recupera investiția făcută la
18:20
18:10
Unindu-se în jurul principiului integrității teritoriale și al suveranității, în timp ce avertizau asupra unor contramăsuri economice severe, europenii au obținut la Davos o aparentă retragere a lui Donald Trump în ceea ce privește Groenlanda. Europa se confruntă din nou cu puteri expansioniste. Rusia continuă eforturile de a cuceri Ucraina, iar Statele Unite au cerut
18:10
Ministerul Sănătății a decis extinderea la nivel național a programului pilot de vaccinare antigripală în farmaciile comunitare, scopul fiind de a vaccina cât mai mulți români. Farmaciștii vor fi obligați să se vaccineze și să-i convingă pe cetățeni să se injecteze, una dintre metode fiind purtarea unui ecuson pe care să scrie "sunt vaccinat". Mai
Acum 4 ore
17:00
Eforturile crescânde ale lui Donald Trump de a destabiliza Cuba sunt o continuare firească a strategiei remodelării Americii Latine. Cuba este un dușman înverșunat al Statelor Unite. În ultimii ani s-a intensificat activitatea militară și de informații a Chinei pe insulă. În același timp, Havana a continuat să colaboreze strâns cu cele mai ostile elemente
16:50
Pretinzând „achiziționarea totală a Groenlandei", Donald Trump a găsit un motiv care îndepărtează complet administrația sa de majoritatea țărilor europene și are potențialul de a dezmembra NATO. Desigur, destrămarea atlantismului a fost prevăzută de multe ori în trecut, dar încă nu s-a produs, în principal din cauza dependenței Europei de garanțiile militare ale SUA. De
16:10
Inspectorii ANAF, trimiși după cai verzi pe pereți. Marea evaziune poate să mai aștepte # National.ro
Inspectorii ANAF vor fi obligați să-și neglijeze activitățile serioase de control și să se deplaseze pe teren, la apelul celor de la ISCTR, pentru a confisca sumele nefiscalizate în cazul operatorilor de transport care nu eliberează bilete de călătorie. Prevederea se regăsește într-un proiect de act normativ, elaborat de Ministerul Transporturilor, care completează Ordonanța de
15:40
Fisurile din relația transatlantică sunt permanente și subliniază ce devine clar de când Donald Trump a revenit la putere: Europa trebuie să-și asume o responsabilitate mult mai mare pentru propria apărare deoarece, în multe privințe, rămâne dependentă de armamentul american. Cheltuielile europene pentru apărare sunt deja cu 50% mai mari în termeni nominali decât în
Acum 6 ore
15:00
1. Pe oameni îi împarți în prieteni, cunoscuți, cetățeni de care ai auzit și alții care nu există. Față de America, România e în categoria a patra sau, cu indulgență, a treia, fiindcă îi avem pe Ilie Năstase și Nadia. Nu îl puneți și pe Brâncuși! Americanii îl consideră sculptor francez, e Brancusi, fără
14:10
Guvernul Bolojan respinge proiectul legislativ care cere publicarea surselor de finanțare a ONG-urilor. Prea multă birocrație! # National.ro
Executivul a anunțat că nu susține adoptarea inițiativei legislative care cere transparența privind veniturile, forma, proveniența finanțărilor, precum și activitatea financiară a asociațiilor și fundațiilor. Principalul motiv invocat de Guvern este birocrația excesivă, având în vedere că Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor ar supraveghea pe bază de risc activitatea ONG-urilor. Mai
14:00
Există persoane care funcționează bine în exterior, dar trăiesc cu o tensiune internă constantă. Își îndeplinesc responsabilitățile, sunt productive, organizate și rareori lipsesc de la obligații. Cu toate acestea, descriu o stare de neliniște de fond, o presiune continuă și dificultatea de a se relaxa chiar și atunci când lucrurile par sub control. Această experiență
Acum 8 ore
12:10
VIDEO Performanță incredibilă! Un alpinist a escaladat turnul din Taipei de 101 etaje fără corzi și echipament de protecție # National.ro
Alpinistul american Alex Honnold, în vârstă de 40 de ani, a „atins cerul". Acesta a escaladat, fără coardă, unul dintre cei mai înalți zgârie-nori din lume, situat în Taipei, Taiwan. Alpinistul a cucerit zgârie-norul din Taipei, care are 101 etaje, fără echipament de protecție și fără corzi. Cățărarea extremă a durat doar 90 de minute.
11:40
Președintele României Nicușor Dan nu știe cu cât au crescut impozitele la începutul acestui an și ce impact are această majorare asupra bugetului unei familii. Întrebat vineri despre creșterea taxelor de către Guvernul Bolojan, șeful statului a ridicat din umeri, s-a bâlbâit și în cele din urmă a recunoscut că nu știe cu cât au
11:10
Donald Trump a dezvăluit „arma secretă” folosită în operațiunea din Venezuela. Martori: „Sângeram pe nas, nu puteam să ne mișcăm” # National.ro
Preşedintele Donald Trump a declarat că o nouă armă secretă, pe care el o numeşte „discombobulator", a fost esenţială pentru capturarea președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro. Liderul de la Casa Albă s-a lăudat că arma misterioasă „a făcut ca echipamentul (inamicului) să nu funcţioneze" atunci când elicopterele americane au aterizat în Caracas, la începutul anului, pentru
Acum 12 ore
10:40
Premieră națională! Medicii prescriu vizite gratuite la muzee pentru sănătatea pacienților # National.ro
Premieră națională! Medicii clujeni de la Spitalul de Boli Infecțioase pot prescrie pe rețetă vizite la muzeu sau plimbări, ca tratament. Astfel, se stimulează sănătatea mintală, se poate reduce impactul traumelor şi se poate diminua riscul de declin cognitiv, fragilitate şi mortalitate. O astfel de prescripție medicală nu este o noutate, fiind introdusă încă de
10:10
Cum vor arăta facturile la gaze după expirarea plafonării. Anunțul ANRE pentru consumatorii români # National.ro
Prețurile la gaze ar putea crește după expirarea plafonării la 31 martie 2026. Până la această dată, preţul final facturat de către furnizorii de gaze naturale este de maximum 0,31 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor casnici, şi maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor noncasnici al căror consum anual de gaze
09:40
SUA, paralizate de o furtună istorică! Haosul alb a anulat mii de zboruri și a lăsat fără lumină peste 100.000 de oameni / A fost decretată stare de urgență VIDEO # National.ro
Peste 230 de milioane de americani se află sub amenințarea furtunii de iarnă, care va mătura SUA, de la estul Texasului până în New York și Columbia. Aproape 10.000 de zboruri care urmau să decoleze în weekend au fost anulate, pe măsură ce furtuna a început să facă ravagii sâmbătă în mare parte a țării.
09:00
Cum va fi vremea la sfârșitul lunii ianuarie. Meteorologii au actualizat prognoza meteo # National.ro
După o perioadă îndelungată cu temperaturi scăzute și ger aspru, începând de duminică, 25 ianuarie, vremea va intra într-un proces de încălzire în aproape toată țara, au anunțat meteorologii. Valorile termice vor depăși normalul climatologic al finalului de lună ianuarie, mai ales în vestul și sudul țării. În Capitală, maximele vor ajunge la 10-11 grade
08:40
Duminica aceasta aduce o combinație interesantă între dorința de socializare și nevoia de liniște, siguranță și claritate emoțională. Horoscop Berbec Aduci mai multă căldură și energie în viața ta socială. Este o zi excelentă pentru întâlniri, discuții și reconectări, iar prietenii îți apreciază prezența și ideile. Pe măsură ce ziua avansează, simți o nevoie mai
Acum 24 ore
19:10
În 2026, Statele Unite ale Americii intră într-o nouă etapă a gândirii strategice în materie de securitate și apărare, marcată de o reașezare profundă a priorităților militare și geopolitice. Noua strategie de apărare reflectă un mediu internațional tot mai volatil, caracterizat de competiția dintre marile puteri, accelerarea progresului tehnologic și diversificarea amenințărilor — de la
Ieri
12:00
Nicușor Dan, mesaj criptic despre viitorul lui Bolojan la Palatul Victoria: „România are o coaliție formată din patru partide, iar coaliția are un acord clar” # National.ro
Nicușor Dan evită să confirme susținerea pentru premierul Ilie Bolojan. Președintele a fost întrebat dacă îl mai susține pe șeful Executivului, însă a oferit un răspuns cu subînțeles. „În momentul acesta există o Coaliție de guvernare formată din patru partide care în mod democratic au ales un Guvern. În acest moment este o Coaliție care
11:30
Vladimir Putin râde de Occident. Rusia, lider în Arctica! Ce arsenal deține în zona polară # National.ro
Rusia urmărește Groenlanda de la distanță. Cu toate că insula valorează 1 miliard de dolari, după estimările lui Vladimir Putin. Acest ținut arctic este, potrivit specialiștilor, una dintre cele mai valoroase piese de pe tabla geopolitică globală. Abordând public subiectul pentru prima dată, Putin a spus că Rusia nu se va opune eforturilor lui Trump
11:00
Bani în plus la pensie. Cele două scenarii prin care seniorii să își recupereze banii pierduți anul trecut # National.ro
Pensionarii din România ar putea primi 750 lei în plus la pensie. Seniorii ar trebui să primească înapoi între 200 și 750 lei, după ce pensiile nu au mai fost indexate la 1 ianuarie 2025 (inflație de 10%) și la 1 ianuarie 2026 (inflație 5%). De altfel, președintele PSD a transmis deja un semnal în
10:30
Programul național de susținere a cuplurilor și a persoanelor singure, pentru creșterea natalității (FIV) ar putea fi realuat și în acest an. Ministerul Muncii și Familiei a pus în dezbatere publică proiectul prin care s-ar acorda vouchere de 15.000 de lei pentru procedurile in vitro. Programul se adresează cuplurilor şi femeilor infertile, cu vârsta cuprinsă
10:10
Cum arată anul școlar 2026-2027, propus de Ministerul Educației. Când începe școala la toamnă / Principalele modificări # National.ro
Ministerul Educaţiei şi Cercetării a pus vineri, 23 ianuarie 2026, în consultare publică proiectul de structură a anului şcolar 2026–2027. Potrivit documentului, cursurile vor începe pe 7 septembrie 2026 şi se vor încheia pe 18 iunie 2027. Pentru clasele terminale, anul şcolar se va încheia mai devreme: elevii de clasa a XII-a vor termina cursurile
09:40
Noi, românii, avem meciurile noastre de secole cu ungurii, dar, de când Viktor Orbán a ajuns conducătorul Ungariei, trebuie să recunoaștem cu toții că ne-a dat clasă la majoritatea capitolelor și, în special, la cele cu care noi ne mândream nevoie mare: suveranitate, interes național, independență etc. Orbán, jos pălăria! În Ungaria, Orbán a reușit
09:30
Bilanțul tragediei produse în cartierul Rahova, în toamna anului trecut, a crescut la patru persoane decedate. O femeie rănită grav în urma exploziei a murit la spital din cauza leziunilor suferite. Explozia s-a produs în dimineața zilei de 17 octombrie 2025, la scara 2 a blocului 32 de pe strada Vicina nr. 3, în Sectorul
09:10
România are parte de câteva zile de încălzire, după valul de frig intens când temperaturile au atins și -25 de grade Celsius în unele zone. Meteorologii ne transmit încă că gerul se întoarce în luna februarie. România s-a confruntat cu minime extreme săptămâna trecută. Zilele acestea avem parte de o scurtă încălzire a vremii. Gerul
08:30
Este o perioadă de inovație, construirea unei comunități bine închegate și descoperiri. Citește horoscopul zilei de 24 ianuarie 2026 și vezi despre ce este vorba! Horoscop Berbec Din cauza volumului mare de muncă de acasă și de la serviciu, va fi dificil să vă concentrați asupra voastră. Astăzi poate avea loc o întâlnire neașteptată cu
23 ianuarie 2026
20:50
Dan Vardie, marele viteaz de după dezastru. Ipocrizia care urlă mai tare decât impozitul auto # National.ro
Când impozitul auto a explodat, când proprietarii de mașini hibride s-au trezit tax
20:20
Bucureștiul falimentat, cetățenii jupuiți. Ciucu joacă rolul reformistului, dar scoate banii tot din buzunarul oamenilor # National.ro
Ciprian Ciucu a ieșit public cu un discurs care ar trebui predat la cursurile de ,,cum să pasezi falimentul pe populație”. Cinci milioane de lei în conturile Primăriei Capitalei, o sumă „jenantă”, spune el. Jenant e altceva: să vii în fața bucureștenilor și să le spui, fără rușine, că tot ei vor plăti dezastrul administrativ. […] The post Bucureștiul falimentat, cetățenii jupuiți. Ciucu joacă rolul reformistului, dar scoate banii tot din buzunarul oamenilor first appeared on Ziarul National.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:30
Pentru mulți oameni, oboseala a devenit o stare de fond. Nu mai este legată de o perioadă aglomerată sau de lipsa temporară a somnului, ci persistă chiar și atunci când solicitările scad. În acest context, apare frecvent confuzia dintre stres cronic, epuizare și depresie. Deși aceste stări pot arăta similar la suprafață, ele nu sunt […] The post Când oboseala nu mai trece: diferența dintre epuizare, depresie și stres cronic first appeared on Ziarul National.
16:10
Bolojan spune că nu e certă eliminarea plafonării la gaze. „Dar nici nu o putem lungi foarte mult”/Când va fi anunțată decizia # National.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că nu este certă eliminarea plafonării la gazele naturale, din luna aprilie, dar o decizie este de aşteptat în cel mult două săptămâni, în baza rezultatelor unor analize ce se fac în aceste zile asupra acestei scheme de plafonare. „Schemele de protecție în zona de gaz, de exemplu, sunt […] The post Bolojan spune că nu e certă eliminarea plafonării la gaze. „Dar nici nu o putem lungi foarte mult”/Când va fi anunțată decizia first appeared on Ziarul National.
14:50
Ciolacu îl „torpilează” pe Ludovic Orban: „șomer politic”, „trubadurul expirat care vrea azi să se reinventeze”. Ce a declanșat reacția dură a fostului premier PSD # National.ro
Fostul șef al Guvernului și ex-lider al PSD, Marcel Ciolacu, l-a atacat în termeni foarte duri pe fostul premier Ludovic Orban, după ce acesta din urmă a ales să-i ia apărarea prim-ministrului Ilie Bolojan, numărul 1 în cadrul Partidului Național Liberal. Reacția fostului premier PSD vine la o zi după ce l-a criticat pe premierul […] The post Ciolacu îl „torpilează” pe Ludovic Orban: „șomer politic”, „trubadurul expirat care vrea azi să se reinventeze”. Ce a declanșat reacția dură a fostului premier PSD first appeared on Ziarul National.
13:30
Băluță îl „somează” pe Ciucu „să nu se mai plângă la nesfârșit”: „Este absolut inadmisibil cinismul pe care îl afișează” # National.ro
Daniel Băluță, președintele PSD București și edil al Sectorului 4, a lansat un atac dur la adresa primarului general, Ciprian Ciucu, după ce acesta a anunțat că vor urma „măsuri nepopulare” – care implică atât concedieri, cât și creșterea tarifelor la STB. Băluță îl acuză pe Ciprian Ciucu de „amatorism” și îl somează să nu […] The post Băluță îl „somează” pe Ciucu „să nu se mai plângă la nesfârșit”: „Este absolut inadmisibil cinismul pe care îl afișează” first appeared on Ziarul National.
12:40
Când se încălzește vremea, după valul de ger. Prognoza pentru luna februarie: ce vești vin de la ANM # National.ro
După valul de ger care a afectat, în ultima perioadă, mai multe zone din țară, inclusiv Capitala, vin vești optimiste din partea meteorologilor. În sensul că se anunță o încălzire a vremii, pe final de ianuarie. De altfel, pentru primele săptămâni din luna februarie prognoza conturează un tablou atipic, la nivel termic, specialiștii estimând că […] The post Când se încălzește vremea, după valul de ger. Prognoza pentru luna februarie: ce vești vin de la ANM first appeared on Ziarul National.
12:10
Vicepreşedintele SUA, critic la adresa Europei: „A apucat pe calea sinuciderii civilizaţiei” # National.ro
Un nou mesaj critic la adresa Europei vine de la vicepreședintele SUA, JD Vance, care a avertizat că țările „Bătrânului Continent” se îndreaptă spre „sinuciderea civilizației”. Vicepreşedintele JD Vance a criticat dur, joi, ţările europene, spunând că acestea se îndreaptă spre ceea ce el a numit „sinuciderea civilizaţiei”, relatează CNN, preluat de News.ro. Declarațiile numărului […] The post Vicepreşedintele SUA, critic la adresa Europei: „A apucat pe calea sinuciderii civilizaţiei” first appeared on Ziarul National.
11:20
Nicuşor Dan: „Coaliţia stă ceva mai rău decât stătea acum şase-şapte luni. Dar…” – VIDEO # National.ro
Coaliţia stă „ceva mai rău decât stătea acum şase-şapte luni”, a afirmat, la primele ore ale zilei de vineri, 23 ianuarie, preşedintele Nicuşor Dan, aflat la Bruxelles. Dar chiar și în această situație, șeful statului s-a arătat optimist că formula guvernamentală va continua, „cu responsabilitate”. După ce a participat la reuniunea informală a Consiliului European, […] The post Nicuşor Dan: „Coaliţia stă ceva mai rău decât stătea acum şase-şapte luni. Dar…” – VIDEO first appeared on Ziarul National.
10:40
De ce nu a mers Nicușor Dan „teleleu” la Davos. Explicațiile președintelui: „Înseamnă să nu mai facem lucruri de formă” – VIDEO # National.ro
Aflat la Bruxelles, preşedintele Nicuşor Dan a declarat, la primele ore ale zilei de vineri, 23 ianuarie, despre afirmaţia că „nu merge teleleu” la Davos, făcută de consilierul său, că dincolo de acest cuvânt pe care opinia publică l-a redescoperit, românii, în mai 2025, au votat o schimbare. Și acest lucru, în opinia lui, înseamnă […] The post De ce nu a mers Nicușor Dan „teleleu” la Davos. Explicațiile președintelui: „Înseamnă să nu mai facem lucruri de formă” – VIDEO first appeared on Ziarul National.
10:00
Door-Kicking Challenge: când „o glumă de pe internet” devine un pericol real și dovada eșecului educației # National.ro
Un trend extrem de periculos, cunoscut sub numele de „Door-Kicking Challenge”, a reapărut pe social media. Acest ,,trend” nu este o provocare. Este o formă de inconștiență colectivă, ambalată frumos în clipuri virale și validată de tăcerea adulților. Un trend apărut în Statele Unite, acolo unde astfel de „challenge-uri” se nasc constant, și care demonstrează, […] The post Door-Kicking Challenge: când „o glumă de pe internet” devine un pericol real și dovada eșecului educației first appeared on Ziarul National.
10:00
Ciucu avertizează că urmează „măsuri nepopulare”: Primarul Capitalei anunţă închiderea unor instituţii şi scumpirea biletelor STB – VIDEO # National.ro
Edilul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, susține că situația financiară a Primăriei Muncipiului București (PMB) este una foarte gravă, instituția având doar circa cinci milioane de lei în conturi, sume comparabile cu ale unora dintre românii bogaţi. „Este absolut jenant” – afirmă primarul. Ciucu anunţă că va lua măsuri „nepopulare”, ce presupun comasări sau închideri […] The post Ciucu avertizează că urmează „măsuri nepopulare”: Primarul Capitalei anunţă închiderea unor instituţii şi scumpirea biletelor STB – VIDEO first appeared on Ziarul National.
05:40
BERBEC Veți afla un lucru ciudat pe care nimeni nu vi l-a explicat încă și despre care aveți multe suspiciuni… Nu ar trebui să te intereseze de alții și nici nu ar trebui să te implici. Timpul va fi cel care va pune lucrurile la locul lor. TAUR Nu spuneți nimănui ce trebuie să facă […] The post Horoscop 23 ianuarie 2026 – Veți avea vești minunate first appeared on Ziarul National.
22 ianuarie 2026
21:00
20:10
China se transformă din exportator în investitor, chiar în regiunile pe care le vizează Statele Unite. În timp ce excedentul comercial al Chinei a crescut până la un nivel record de 1,2 trilioane de dolari în 2025, acordurile și contractele încheiate de Beijing cu țările implicate în inițiativa „Belt and Road” au atins noi maxime. […] The post Noua strategie globală a Chinei first appeared on Ziarul National.
19:40
Când un ONG ajuns la putere cu doar 12% voturi începe să vorbească senin despre „creșterea acțiunilor minoritare” la companiile strategice ale României, nu mai trebuie să fim atenți la reformă, ci la predarea țării către străini. USR nu guvernează România, ci o pregătește pentru livrare. Declarațiile lui Dominic Fritz sunt (cred că pentru prima […] The post USR trebuie să livreze stăpânilor: companiile de stat, scoase pe tarabă! first appeared on Ziarul National.
19:10
Guvernul se pregătește pentru riscuri în sistemul energetic. Criza de gaze și cărbune și acțiuni de protest # National.ro
Planul de pregătire pentru riscuri în sectorul energiei electrice, elaborat de Ministerul Energiei, include probabilitatea unei crize de combustibili fosili, precum și a unor acțiuni de protest ale angajaților din sistem. Pentru toate scenariile de criză, în care mai intră atacuri cibernetice, valuri de frig, secetă extremă, singurele soluții, pe lângă reducerea consumului, sunt creșterea […] The post Guvernul se pregătește pentru riscuri în sistemul energetic. Criza de gaze și cărbune și acțiuni de protest first appeared on Ziarul National.
18:40
Inconștiență sau trădare? Acordul Mercosur, sfârșitul agriculturii și zootehniei românești # National.ro
Agricultura și zootehnia românească nu mai au nicio șansă de supraviețuire. Acordul Mercosur ori îi va falimenta pe fermieri, ori îi va obliga să renunțe la aceste activități, astfel că România va deveni total dependentă de importuri, atrage atenția Daniel Botănoiu, fost secretar de stat în Ministerul Agriculturii. Acesta arată că niciun fermier din UE […] The post Inconștiență sau trădare? Acordul Mercosur, sfârșitul agriculturii și zootehniei românești first appeared on Ziarul National.
18:10
Utilizarea tarifelor vamale ca instrument de politică externă de către președintele Donald Trump a dat un nou impuls, săptămâna aceasta la Davos, eforturilor de stimulare a comerțului global dincolo de granițele SUA. Trump a amenințat inițial opt aliați europeni (inclusiv Germania, Franța și Marea Britanie) cu tarife de 10%–25% pentru a forța negocierile privind achiziția […] The post Comerțul mondial, dincolo de America? first appeared on Ziarul National.
