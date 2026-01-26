Bomba zilei! Becali a anunţat ce se întâmplă cu Charalambous şi Pintilii, după umilinţele din acest sezon: ”Nu sunt jigodie!”
Primasport.ro, 26 ianuarie 2026 17:20
Bomba zilei! Becali a anunţat ce se întâmplă cu Charalambous şi Pintilii, după umilinţele din acest sezon: ”Nu sunt jigodie!”
• • •
Acum 5 minute
18:00
Şoc pentru doi dintre titularii FCSB! Gigi Becali a recunoscut totul în faţa vestiarului: „Ce oferte, mă? Le inventez eu la TV ca să vă cresc cota!” # Primasport.ro
Şoc pentru doi dintre titularii FCSB! Gigi Becali a recunoscut totul în faţa vestiarului: „Ce oferte, mă? Le inventez eu la TV ca să vă cresc cota!”
Acum 15 minute
17:50
VIDEO | Oţelul - Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele au dominat fără drept de apel prima repriză # Primasport.ro
VIDEO | Oţelul - Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele au dominat fără drept de apel prima repriză
Acum o oră
17:30
Echipele României de tenis de masă şi-au aflat adversarele de la Campionatul Mondial de la Londra # Primasport.ro
Echipele României de tenis de masă şi-au aflat adversarele de la Campionatul Mondial de la Londra
17:20
Decizie radicală luată de Gigi Becali după înfrângerea cu CFR Cluj! Postul pentru care patronul FCSB-ului nu se va mai baza pe niciun jucător din lotul actual: „O să bag un under” # Primasport.ro
Decizie radicală luată de Gigi Becali după înfrângerea cu CFR Cluj! Postul pentru care patronul FCSB-ului nu se va mai baza pe niciun jucător din lotul actual: „O să bag un under”
17:20
Bomba zilei! Becali a anunţat ce se întâmplă cu Charalambous şi Pintilii, după umilinţele din acest sezon: ”Nu sunt jigodie!”
17:20
VIDEO | Oţelul - Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start de meci fabulos! # Primasport.ro
VIDEO | Oţelul - Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start de meci fabulos!
17:10
Italienii nu s-au abţinut, după ce au văzut că sunt arbitraţi în Champions League de Istvan Kovacs: ”Înfrângerea dezastruoasă!” # Primasport.ro
Italienii nu s-au abţinut, după ce au văzut că sunt arbitraţi în Champions League de Istvan Kovacs: ”Înfrângerea dezastruoasă!”
17:10
VIDEO | Oţelul - Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere de gol după o gafă uriaşă # Primasport.ro
VIDEO | Oţelul - Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere de gol după o gafă uriaşă
Acum 2 ore
17:00
Un jucător de la FCSB pleacă după eşecul cu CFR. Şi-a găsit echipă şi e aşteptat să semneze. ”A intrat în linie dreaptă” # Primasport.ro
Un jucător de la FCSB pleacă după eşecul cu CFR. Şi-a găsit echipă şi e aşteptat să semneze. ”A intrat în linie dreaptă”
17:00
VIDEO | Oţelul - Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Oţelul - Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
16:50
Pariul atipic dintre Pegula şi Keys înaintea meciului din optimile de finală ale Openului Australiei # Primasport.ro
Pariul atipic dintre Pegula şi Keys înaintea meciului din optimile de finală ale Openului Australiei
16:30
”I-am luat pe rând”. Prima reacţie a lui Gigi Becali după ce s-a dus la baza de pregătire să ţină o şedinţă jucătorilor # Primasport.ro
”I-am luat pe rând”. Prima reacţie a lui Gigi Becali după ce s-a dus la baza de pregătire să ţină o şedinţă jucătorilor
16:30
NEWS ALERT | Cătălin Cîrjan a semnat! Căpitanul lui Dinamo şi-a dat acordul pentru un contract până în vara lui 2028 # Primasport.ro
NEWS ALERT | Cătălin Cîrjan a semnat! Căpitanul lui Dinamo şi-a dat acordul pentru un contract până în vara lui 2028
16:20
Maria Gomes da Costa rămâne la Minaur până în 2028
16:20
Cel mai important schior alpin francez nu a fost inclus în lotul pentru Jocurile Olimpice # Primasport.ro
Cel mai important schior alpin francez nu a fost inclus în lotul pentru Jocurile Olimpice
16:10
Ben Shelton s-a calificat în sferturi la AO, unde îl va întâlni pe Jannik Sinner
Acum 4 ore
15:50
Totul este oficial! „Telenovela” Vladislav Blănuţă la Dinamo s-a încheiat
15:40
Gigi Becali nu a mai suportat umilinţele! Patronul FCSB s-a dus peste jucători la baza din Berceni şi i-a băgat în şedinţă # Primasport.ro
Gigi Becali nu a mai suportat umilinţele! Patronul FCSB s-a dus peste jucători la baza din Berceni şi i-a băgat în şedinţă
15:30
E gata! Petroul a luat decizia finală în privinţa lui Eugen Neagoe
15:20
Tratamente terapeutice pentru recuperarea posturii la Complexul Vaţa Băi din Hunedoara # Primasport.ro
Tratamente terapeutice pentru recuperarea posturii la Complexul Vaţa Băi din Hunedoara
15:20
Români în Europa | Toate notele stranierilor. Avem 5 marcatori, iar Drăguşin e dorit de AC Milan # Primasport.ro
Români în Europa | Toate notele stranierilor. Avem 5 marcatori, iar Drăguşin e dorit de AC Milan
15:10
Digital Rally Series şi Federaţia Română de Automobilism Sportiv îşi unesc forţele!
15:10
Top evenimente sportive pe care se pariază la nivel mondial
15:10
OFICIAL | A bifat doar 3 meciuri în acest sezon şi a fost cedat de „U” Cluj la altă echipă din România: „Mult succes” # Primasport.ro
OFICIAL | A bifat doar 3 meciuri în acest sezon şi a fost cedat de „U” Cluj la altă echipă din România: „Mult succes”
15:00
Mircea Lucescu a fost externat! Ultimele informaţii despre starea de sănătate a selecţionerului # Primasport.ro
Mircea Lucescu a fost externat! Ultimele informaţii despre starea de sănătate a selecţionerului
14:50
14:20
Trent Alexander-Arnold, OUT de la Real Madrid?! Fundaşul adus în urmă cu un an pe Bernabeu, aşteptat să revină în Premier League şi să semneze cu rivala lui Liverpool # Primasport.ro
Trent Alexander-Arnold, OUT de la Real Madrid?! Fundaşul adus în urmă cu un an pe Bernabeu, aşteptat să revină în Premier League şi să semneze cu rivala lui Liverpool
Acum 6 ore
13:10
A fost detonată bomba în direct: Adi Mutu, la FCSB! Dezastrul cu CFR Cluj, fatal pentru Elias Charalambous?! # Primasport.ro
A fost detonată bomba în direct: Adi Mutu, la FCSB! Dezastrul cu CFR Cluj, fatal pentru Elias Charalambous?!
13:00
OFICIAL | Întăriri pentru Dorinel Munteanu! FC Hermannstadt şi-a prezentat noua achiziţie: „Bine ai venit” # Primasport.ro
OFICIAL | Întăriri pentru Dorinel Munteanu! FC Hermannstadt şi-a prezentat noua achiziţie: „Bine ai venit”
12:40
OUT de la Craiova! Jucătorul a fost pus pe lista de transferuri şi va pleca din Bănie până la finalul perioadei de mercato # Primasport.ro
OUT de la Craiova! Jucătorul a fost pus pe lista de transferuri şi va pleca din Bănie până la finalul perioadei de mercato
12:10
Istvan Kovacs, din nou la masa bogaţilor! Arbitrul român a fost delegat la un duel stelar din Champions League # Primasport.ro
Istvan Kovacs, din nou la masa bogaţilor! Arbitrul român a fost delegat la un duel stelar din Champions League
Acum 8 ore
12:00
Surpriza zilei la CFR Cluj! După Louis Munteanu şi Emerllahu, Daniel Pancu mai poate pierde 4 titulari: „Este interes foarte mare” # Primasport.ro
Surpriza zilei la CFR Cluj! După Louis Munteanu şi Emerllahu, Daniel Pancu mai poate pierde 4 titulari: „Este interes foarte mare”
12:00
11:40
11:30
Adrian Mihalcea, mesaj războinic înainte de UTA - Rapid: „Doamne fereşte. Nu o să ne dăm la o parte” # Primasport.ro
Adrian Mihalcea, mesaj războinic înainte de UTA - Rapid: „Doamne fereşte. Nu o să ne dăm la o parte”
11:10
Elena Rybakina s-a calificat în sferturi la Australian Open
11:00
VIDEO | Spectacolul din campionatul Turciei se vede pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Stranierii români ies la rampă # Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din campionatul Turciei se vede pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Stranierii români ies la rampă
10:40
Cifrele dezastrului la FCSB! Notele primite de jucătorii campioanei după înfrângerea cu CFR Cluj # Primasport.ro
Cifrele dezastrului la FCSB! Notele primite de jucătorii campioanei după înfrângerea cu CFR Cluj
10:20
Acum 12 ore
10:00
Madison Keys, deţinătoarea trofeului, eliminată în optimi de Jessica Pegula
10:00
Transfer oficializat chiar în timpul derby-ului FCSB - CFR Cluj! Campioana a făcut anunţul: „Bine ai venit” # Primasport.ro
Transfer oficializat chiar în timpul derby-ului FCSB - CFR Cluj! Campioana a făcut anunţul: „Bine ai venit”
09:50
09:40
Lorenzo Musetti l-a învins pe Taylor Fritz şi s-a calificat în premieră în sferturi la Australian Open # Primasport.ro
Lorenzo Musetti l-a învins pe Taylor Fritz şi s-a calificat în premieră în sferturi la Australian Open
09:10
VIDEO | Oţelul - Csikszereda, ASTĂZI, de la 17:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gălăţenii au mare nevoie de victorie în lupta la play-off # Primasport.ro
VIDEO | Oţelul - Csikszereda, ASTĂZI, de la 17:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gălăţenii au mare nevoie de victorie în lupta la play-off
09:10
VIDEO | UTA Arad - Rapid, ASTĂZI, de la 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Giuleştenii vor să rămână aproape de liderul Craiova # Primasport.ro
VIDEO | UTA Arad - Rapid, ASTĂZI, de la 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Giuleştenii vor să rămână aproape de liderul Craiova
Acum 24 ore
00:00
VIDEO | AS Roma - AC Milan 1-1. Etapă excelentă pentru Cristi Chivu
25 ianuarie 2026
23:50
Serbia a câştigat medalia de aur la Campionatul European, după finala cu Ungaria
23:50
David Miculescu nu îşi explică ce se petrece la FCSB. ”Parcă toate sunt contra noastră” # Primasport.ro
David Miculescu nu îşi explică ce se petrece la FCSB. ”Parcă toate sunt contra noastră”
23:20
VIDEO EXCLUSIV | ”Dă pasă de gol la adversar". Noul venit Andre Duarte e criticat deja public de patron # Primasport.ro
VIDEO EXCLUSIV | ”Dă pasă de gol la adversar". Noul venit Andre Duarte e criticat deja public de patron
23:10
Elias Charalambous, decizie radicală după eşecul la scor cu CFR Cluj!
