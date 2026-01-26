Totul este oficial! „Telenovela” Vladislav Blănuţă la Dinamo s-a încheiat
Primasport.ro, 26 ianuarie 2026 15:50
Totul este oficial! „Telenovela” Vladislav Blănuţă la Dinamo s-a încheiat
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 10 minute
16:20
Maria Gomes da Costa rămâne la Minaur până în 2028
16:20
Cel mai important schior alpin francez nu a fost inclus în lotul pentru Jocurile Olimpice # Primasport.ro
Cel mai important schior alpin francez nu a fost inclus în lotul pentru Jocurile Olimpice
Acum 30 minute
16:10
Ben Shelton s-a calificat în sferturi la AO, unde îl va întâlni pe Jannik Sinner
Acum o oră
15:50
Totul este oficial! „Telenovela” Vladislav Blănuţă la Dinamo s-a încheiat
15:40
Gigi Becali nu a mai suportat umilinţele! Patronul FCSB s-a dus peste jucători la baza din Berceni şi i-a băgat în şedinţă # Primasport.ro
Gigi Becali nu a mai suportat umilinţele! Patronul FCSB s-a dus peste jucători la baza din Berceni şi i-a băgat în şedinţă
15:30
E gata! Petroul a luat decizia finală în privinţa lui Eugen Neagoe
Acum 2 ore
15:20
Tratamente terapeutice pentru recuperarea posturii la Complexul Vaţa Băi din Hunedoara # Primasport.ro
Tratamente terapeutice pentru recuperarea posturii la Complexul Vaţa Băi din Hunedoara
15:20
Români în Europa | Toate notele stranierilor. Avem 5 marcatori, iar Drăguşin e dorit de AC Milan # Primasport.ro
Români în Europa | Toate notele stranierilor. Avem 5 marcatori, iar Drăguşin e dorit de AC Milan
15:10
Digital Rally Series şi Federaţia Română de Automobilism Sportiv îşi unesc forţele!
15:10
Top evenimente sportive pe care se pariază la nivel mondial
15:10
OFICIAL | A bifat doar 3 meciuri în acest sezon şi a fost cedat de „U” Cluj la altă echipă din România: „Mult succes” # Primasport.ro
OFICIAL | A bifat doar 3 meciuri în acest sezon şi a fost cedat de „U” Cluj la altă echipă din România: „Mult succes”
15:00
Mircea Lucescu a fost externat! Ultimele informaţii despre starea de sănătate a selecţionerului # Primasport.ro
Mircea Lucescu a fost externat! Ultimele informaţii despre starea de sănătate a selecţionerului
14:50
OFICIAL | A bifat doar e meciuri în acest sezon şi a fost cedat de „U” Cluj la altă echipă din România: „Mult succes” # Primasport.ro
OFICIAL | A bifat doar e meciuri în acest sezon şi a fost cedat de „U” Cluj la altă echipă din România: „Mult succes”
Acum 4 ore
14:20
Trent Alexander-Arnold, OUT de la Real Madrid?! Fundaşul adus în urmă cu un an pe Bernabeu, aşteptat să revină în Premier League şi să semneze cu rivala lui Liverpool # Primasport.ro
Trent Alexander-Arnold, OUT de la Real Madrid?! Fundaşul adus în urmă cu un an pe Bernabeu, aşteptat să revină în Premier League şi să semneze cu rivala lui Liverpool
13:10
A fost detonată bomba în direct: Adi Mutu, la FCSB! Dezastrul cu CFR Cluj, fatal pentru Elias Charalambous?! # Primasport.ro
A fost detonată bomba în direct: Adi Mutu, la FCSB! Dezastrul cu CFR Cluj, fatal pentru Elias Charalambous?!
13:00
OFICIAL | Întăriri pentru Dorinel Munteanu! FC Hermannstadt şi-a prezentat noua achiziţie: „Bine ai venit” # Primasport.ro
OFICIAL | Întăriri pentru Dorinel Munteanu! FC Hermannstadt şi-a prezentat noua achiziţie: „Bine ai venit”
12:40
OUT de la Craiova! Jucătorul a fost pus pe lista de transferuri şi va pleca din Bănie până la finalul perioadei de mercato # Primasport.ro
OUT de la Craiova! Jucătorul a fost pus pe lista de transferuri şi va pleca din Bănie până la finalul perioadei de mercato
Acum 6 ore
12:10
Istvan Kovacs, din nou la masa bogaţilor! Arbitrul român a fost delegat la un duel stelar din Champions League # Primasport.ro
Istvan Kovacs, din nou la masa bogaţilor! Arbitrul român a fost delegat la un duel stelar din Champions League
12:00
Surpriza zilei la CFR Cluj! După Louis Munteanu şi Emerllahu, Daniel Pancu mai poate pierde 4 titulari: „Este interes foarte mare” # Primasport.ro
Surpriza zilei la CFR Cluj! După Louis Munteanu şi Emerllahu, Daniel Pancu mai poate pierde 4 titulari: „Este interes foarte mare”
12:00
Istvan Kovacs, din nou la masa bogaţilor! Arbitrul român a fost delegat la un nou duel stelar din Champions League # Primasport.ro
Istvan Kovacs, din nou la masa bogaţilor! Arbitrul român a fost delegat la un nou duel stelar din Champions League
11:40
Surpriza zilei la CFR Cluj! După Louis Munteanu, Daniel Pancu mai poate pierde 4 titulari: „Este interes foarte mare” # Primasport.ro
Surpriza zilei la CFR Cluj! După Louis Munteanu, Daniel Pancu mai poate pierde 4 titulari: „Este interes foarte mare”
11:30
Adrian Mihalcea, mesaj războinic înainte de UTA - Rapid: „Doamne fereşte. Nu o să ne dăm la o parte” # Primasport.ro
Adrian Mihalcea, mesaj războinic înainte de UTA - Rapid: „Doamne fereşte. Nu o să ne dăm la o parte”
11:10
Elena Rybakina s-a calificat în sferturi la Australian Open
11:00
VIDEO | Spectacolul din campionatul Turciei se vede pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Stranierii români ies la rampă # Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din campionatul Turciei se vede pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Stranierii români ies la rampă
10:40
Cifrele dezastrului la FCSB! Notele primite de jucătorii campioanei după înfrângerea cu CFR Cluj # Primasport.ro
Cifrele dezastrului la FCSB! Notele primite de jucătorii campioanei după înfrângerea cu CFR Cluj
Acum 8 ore
10:20
Bomba zilei la FCSB, după umilinţa cu CFR Cluj! Gigi Becali le-a anunţat plecarea lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii # Primasport.ro
Bomba zilei la FCSB, după umilinţa cu CFR Cluj! Gigi Becali le-a anunţat plecarea lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii
10:00
Madison Keys, deţinătoarea trofeului, eliminată în optimi de Jessica Pegula
10:00
Transfer oficializat chiar în timpul derby-ului FCSB - CFR Cluj! Campioana a făcut anunţul: „Bine ai venit” # Primasport.ro
Transfer oficializat chiar în timpul derby-ului FCSB - CFR Cluj! Campioana a făcut anunţul: „Bine ai venit”
09:50
Bomba zilei la FCSB, după dezastrul cu CFR Cluj! Gigi Becali le-a anunţat plecarea lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii # Primasport.ro
Bomba zilei la FCSB, după dezastrul cu CFR Cluj! Gigi Becali le-a anunţat plecarea lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii
09:40
Lorenzo Musetti l-a învins pe Taylor Fritz şi s-a calificat în premieră în sferturi la Australian Open # Primasport.ro
Lorenzo Musetti l-a învins pe Taylor Fritz şi s-a calificat în premieră în sferturi la Australian Open
09:10
VIDEO | Oţelul - Csikszereda, ASTĂZI, de la 17:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gălăţenii au mare nevoie de victorie în lupta la play-off # Primasport.ro
VIDEO | Oţelul - Csikszereda, ASTĂZI, de la 17:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gălăţenii au mare nevoie de victorie în lupta la play-off
09:10
VIDEO | UTA Arad - Rapid, ASTĂZI, de la 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Giuleştenii vor să rămână aproape de liderul Craiova # Primasport.ro
VIDEO | UTA Arad - Rapid, ASTĂZI, de la 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Giuleştenii vor să rămână aproape de liderul Craiova
Acum 24 ore
00:00
VIDEO | AS Roma - AC Milan 1-1. Etapă excelentă pentru Cristi Chivu
25 ianuarie 2026
23:50
Serbia a câştigat medalia de aur la Campionatul European, după finala cu Ungaria
23:50
David Miculescu nu îşi explică ce se petrece la FCSB. ”Parcă toate sunt contra noastră” # Primasport.ro
David Miculescu nu îşi explică ce se petrece la FCSB. ”Parcă toate sunt contra noastră”
23:20
VIDEO EXCLUSIV | ”Dă pasă de gol la adversar". Noul venit Andre Duarte e criticat deja public de patron # Primasport.ro
VIDEO EXCLUSIV | ”Dă pasă de gol la adversar". Noul venit Andre Duarte e criticat deja public de patron
23:10
Elias Charalambous, decizie radicală după eşecul la scor cu CFR Cluj!
23:00
VIDEO EXCLUSIV | Gigi Becali nu mai are răbdare şi anunţă măsuri radicale la FCSB. ” Îi mănâncă creierii” # Primasport.ro
VIDEO EXCLUSIV | Gigi Becali nu mai are răbdare şi anunţă măsuri radicale la FCSB. ” Îi mănâncă creierii”
22:50
VIDEO | Daniel Pancu le-a dat o lecţie dură celor de la FCSB. ”Nu suntem încă morţi!” # Primasport.ro
VIDEO | Daniel Pancu le-a dat o lecţie dură celor de la FCSB. ”Nu suntem încă morţi!”
22:40
VIDEO | Cordea, înjurat de fanii lui FCSB. ”De asta m-am bucurat la gol”
22:30
”La revedere!” Gigi Becali ia o măsură radicală! Jucătorul care e OUT
22:20
Prima reacţie a lui Gigi Becali după dezastrul cu CFR Cluj! ”Nu ai cum cu echipa asta” # Primasport.ro
Prima reacţie a lui Gigi Becali după dezastrul cu CFR Cluj! ”Nu ai cum cu echipa asta”
22:00
VIDEO | FCSB – CFR Cluj 1-4. Incapacitate cronică a campioanei! Play-off-ul pare o utopie # Primasport.ro
VIDEO | FCSB – CFR Cluj 1-4. Incapacitate cronică a campioanei! Play-off-ul pare o utopie
21:50
VIDEO | FCSB – CFR Cluj 1-3. Incapacitate cronică a campioanei! Play-off-ul pare o utopie # Primasport.ro
VIDEO | FCSB – CFR Cluj 1-3. Incapacitate cronică a campioanei! Play-off-ul pare o utopie
21:40
VIDEO | Juventus - Napoli 3-0. Oaspeţii pierd contactul cu liderul Inter
21:20
Manchester United s-a impus pe terenul lui Arsenal şi se apropie de podium
21:10
La 39 de ani, Nani a revenit în activitate şi a semnat cu echipa lui Andrei Vlad
21:10
VIDEO | FCSB – CFR Cluj, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Campioana e făcută KO # Primasport.ro
VIDEO | FCSB – CFR Cluj, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Campioana e făcută KO
20:50
VIDEO | FCSB – CFR Cluj, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Korenica speculează o mare eroare a lui Târnovanu # Primasport.ro
VIDEO | FCSB – CFR Cluj, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Korenica speculează o mare eroare a lui Târnovanu
20:40
Oliver Solberg a câştigat Raliul Monte Carlo, prima etapă a sezonului din WRC
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.