Danileț critică modul în care s-a procedat în cazul copilului de 13 ani implicat în crima din Cenei. „S-a procedat nelegal”
Adevarul.ro, 26 ianuarie 2026 17:30
Fostul judecător Cristi Danileț a reclamat, luni, că autoritățile nu au procedat legal în cazul copilului de 13 ani implicat în crima din Cenei, care a fost lăsat în libertate după ce l-a ucis pe Mario Berinde.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 30 minute
17:45
Ipotezele luate în calcul de ministrul Justiției pentru vârsta de răspundere penală a minorilor, după crima de la Cenei # Adevarul.ro
Ministerul Justiției a anunțat că a decis să înființeze un grup de lucru pluridisciplinar care să analizeze posibilitatea modificării legislației penale în cazul minorilor.
Acum o oră
17:30
Danileț critică modul în care s-a procedat în cazul copilului de 13 ani implicat în crima din Cenei. „S-a procedat nelegal” # Adevarul.ro
Fostul judecător Cristi Danileț a reclamat, luni, că autoritățile nu au procedat legal în cazul copilului de 13 ani implicat în crima din Cenei, care a fost lăsat în libertate după ce l-a ucis pe Mario Berinde.
17:30
Ce știm despre gripa din acest sezon: „Mai avem motive de alertă încă două luni”. Cum ne protejăm # Adevarul.ro
Specialiștii au atras atenția, luni, că actualul sezon gripal, dominat de virusul A H3N2 clada K, nu a fost mai sever decât în anii anteriori, deși a debutat mai devreme și a generat un număr mare de cazuri, mai ales în rândul persoanelor vulnerabile.
17:15
Tudorel Toader explică de ce modificările la Codul Penal nu se aplică în cazul crimei de la Cenei. Măsurile DGASPC în cazul criminalului de 13 ani # Adevarul.ro
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș a prezentat primele măsuri luate în cazul copilului de 13 ani implicat în crima din Cenei.
17:15
Simbolul noii ordini internaționale: Marele proiect al stațiunii balneare de super-lux din Gaza # Adevarul.ro
Miza este enormă: a fost propusă de Trump și susținută din nou de acesta la de acesta Davos. Totul a început pe 26 februarie anul trecut când, rețeaua sa socială, Trumpa publicat un video.
17:15
Un tânăr riscă până la 10 ani de închisoare, după ce a furat suvițe de păr natural. Prejudiciul se ridică la aproape 200.000 de euro # Adevarul.ro
Un bărbat în vârstă de 29 de ani a fost reținut de polițiștii din Varșovia, fiind suspectat că a spart un coafor de unde a furat sute de extensii de păr natural, prejudiciul fiind estimat la peste 800.000 de zloți, echivalentul a aproximativ 200.000 de euro.
Acum 2 ore
16:45
Guvernul prezintă detalii din programul SAFE. Jurca: Achizițiile vor fi făcute în comun # Adevarul.ro
România a obținut aprobarea Comisiei Europene pentru finanțarea prin instrumentul SAFE (Security Action for Europe), deschizând calea pentru un împrumut de 16,68 miliarde euro, ceea ce reprezintă a doua cea mai mare alocare dintre statele membre participante.
16:45
Cum se pregătește Rusia pentru moartea lui Ramzan Kadîrov. Succesorul trebuie să mențină Cecenia sub controlul Kremlinului # Adevarul.ro
Discuțiile privind viitorul conducerii Ceceniei s-au intensificat în ultimele săptămâni, pe fondul informațiilor tot mai insistente despre deteriorarea stării de sănătate a lui Ramzan Kadîrov.
16:30
Un cuplu legendar al baletului european vine la București: Virna Toppi și Nicola Del Freo dansează în Gala de Balet Balanchine’s Legacy # Adevarul.ro
Gala Internațională de Balet „Balanchine’s Legacy”, care va avea loc pe 11 februarie 2026, la Sala Palatului, anunță prezența-surpriză în distribuția galei a doi prim-balerini de la celebrul Teatru La Scala din Milano, legendarii Virna Toppi și Nicola Del Freo.
16:15
Mircea Lucescu vrea să se caute în străinătate. Doctorii români l-au trimis acasă, să pregătească barajul cu Turcia # Adevarul.ro
La 80 de ani, Mircea Lucescu este selecționerul naționalei de fotbal a României.
16:15
Autostrada Unirii A8: Opt oferte au fost depuse pentru lotul Iași - Ungheni, finanțat din programul SAFE # Adevarul.ro
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) anunță că a primit, luni, opt oferte la contractul pentru construirea ultimului tronson al Autostrăzii „Unirii” Târgu Neamț – Iași – Ungheni, contract finanțat prin programul SAFE.
16:15
Summitul european care riscă să-l irite pe Donald Trump. Liderii europeni mizează pe energia eoliană din Marea Nordului, în ciuda criticilor dure venite din SUA # Adevarul.ro
Liderii europeni se reunesc luni la Hamburg pentru un summit care ar putea evidenția dorința continentului de a-și afirma independența energetică față de Statele Unite, prin promovarea unei tehnologii pe care președintele american Donald Trump a criticat-o în mod repetat: energia eoliană.
16:15
Kremlinul temperează așteptările după discuțiile Rusia-SUA-Ucraina: „Nu ar trebui să ne așteptăm la rezultate rapide” # Adevarul.ro
Moscova spune că negocierile pentru încheierea războiului sunt abia la început și că miza principală rămâne problema teritorială.
Acum 4 ore
16:00
UE a interzis complet importurile de gaze naturale ruseşti. Când intră în vigoare acordul și ce sancțiuni riscă firmele care îl încalcă # Adevarul.ro
Statele membre UE au aprobat luni, 26 ianuarie, interzicerea completă a importurilor de gaze naturale ruseşti până cel târziu la sfârşitul anului 2027, ca parte a eforturilor blocului comunitar de a depăşi dependenţa de energia rusească.
16:00
„Bună! Eu sunt ANA”: ANAF a lansat un chatbot cu inteligență artificială pentru asistență fiscală în SPV # Adevarul.ro
Românii care au nevoie de serviciile Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) vor fi întâmpinați de „ANA”, un asistent virtual bazat pe inteligență artificială, creat pentru a oferi contribuabililor informații generale privind obligațiile fiscale.
16:00
La o zi după ce un agent al Patrulei de Frontieră l-a împușcat mortal pe asistentul medicală Alex Pretti, în vârstă de 37 de ani, unii congresmeni republicani cer o anchetă amănunțită, iar alții propun ca agenții federali ce desfășoară operațiuni legate de imigrare să se retragă din Twin Cities.
16:00
Pomicultura, o aventură pe cont propriu. Ce fructe produse în România vom mai avea la raft în anii următori. „Va fi foarte greu” # Adevarul.ro
Pomicultorii afectați de înghețul târziu din primăvara trecută au primit în aceste zile vestea că vor putea solicita sprijin. Banii, mai puțini decât sperau, acoperă în mică parte pierderile. Provocările climatice, pe de altă parte, îi obligă să se adapteze testând soluții.
15:45
Imagine rară cu propagandista înfocată a lui Putin. Diagnosticată cu cancer, Margarita Simonian a publicat o fotografie fără perucă # Adevarul.ro
Propagandista rusă Margarita Simonian a publicat pe rețelele sociale o fotografie în care apare cu capul ras.
15:45
Aliații NATO își testează capacitatea de reacție pe Flancul Estic: a început Dynamic Front 26. Ce rol are România # Adevarul.ro
Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est (HQ MNC-SE), împreună cu Comandamentul Multidomeniu 56 – Europa, alături de aliați și parteneri NATO, au dat startul exercițiului multinațional DYNAMIC FRONT 26, cel mai mare exercițiu de interoperabilitate al artileriei Forțelor Terestre ale SUA.
15:45
Român reținut în Austria după ce a încercat să fure un tren, dar nu a știut să-l pornească # Adevarul.ro
Scene incredibile au avut loc în miez de noapte într-o gară din Austria Inferioară, unde un cetățean român de 37 de ani a încercat să pună în mișcare un tren parcat.
15:15
PSD a ajuns la capătul răbdării. Nu este consultat şi ascultat de premier, deşi deţine cea mai mare pondere în parlament.
15:15
Despărțire cu lacrimi la Tokyo: Japonia își trimite ultimii panda înapoi în China, pe fondul deteriorării relațiilor bilaterale # Adevarul.ro
Mii de oameni s-au adunat duminică la grădina zoologică Ueno din Tokyo pentru a-și lua rămas-bun de la ultimii doi urși panda rămași în Japonia, care urmează să fie returnați Chinei marți.
15:00
Copilul care a murit după ce a căzut de pe terasa unui bloc din Oradea era „un elev exemplar”. Cum a aflat tatăl ce s-a întâmplat cu băiatul # Adevarul.ro
Băiatul care a murit în dimineața de luni, 26 ianuarie, după ce a căzut de pe terasa unui bloc din cartierul Grand Hill din Oradea, era elev în clasa a VII-a la Colegiul Național Onisifor Ghibu, avea doar 13 ani și învăța bine, potrivit eBihoreanul.
15:00
Președintele Serbiei și-a avertizat guvernul că Ucraina ar putea deveni membră a UE în 2027. Cine suține Kievul și cine s-ar putea opune? # Adevarul.ro
Posibila aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană într-un termen accelerat a început să fie discutată tot mai des, inclusiv în cercuri politice care privesc cu reticență această perspectivă.
14:45
Cine este vinovat pentru evadarea afaceristului turc care a omorât un polițist. Ministrul Justiției: „A fost recompensat de 72 de ori” # Adevarul.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a explicat că responsabilitatea pentru evadarea afaceristului turc Abdullah Atas aparține experților care fac evaluări în sistemul penitenciar.
14:45
Lumea are la dispoziție patru ani pentru a-și proteja datele, avertizează Comisia Europeană # Adevarul.ro
Noile tehnologii ar putea face inutile actualele sisteme de criptare până la sfârșitul deceniului.
14:30
Ultimele bastioane ale Donbasului, sub presiune: armata rusă intensifică atacurile asupra Slovianskului și Kramatorskului # Adevarul.ro
După avansurile înregistrate pe direcțiile Siversk și Liman, trupele ruse își concentrează eforturile asupra ultimelor centre urbane-cheie din nordul regiunii Donețk – Sloviansk și Kramatorsk.
14:30
Cerșetorul cu vilă și șofer. Povestea unui milionar cu lepră care apela la mila trecătorilor # Adevarul.ro
Un bărbat cu dizabilități din India, cunoscut de ani de zile ca cerșetor în zona aglomerată Sarafa Bazaar, a devenit subiectul unei ample controverse.
14:30
Moartea lui Mario ar putea schimba legea răspunderii penale a minorilor. Anunțul ministrului Justiției: „O crimă șocantă” # Adevarul.ro
O crimă șocantă comisă de doi adolescenți și un copil de 13 ani în Timiș readuce în discuție vârsta de răspundere penală a minorilor. Ministerul Justiției a decis să constituie un grup de lucru pluridisciplinar care va analiza modificarea legislației și va propune măsuri concrete.
14:30
Brățara interzisă cu care Carlos Alcaraz a fost prins la Australian Open. Regulile de la meciurile de tenis restricționează dispozitivul # Adevarul.ro
Spaniolul Carlos Alcaraz are 22 de ani și este lider în clasamentul ATP.
Acum 6 ore
14:00
O doctoriță de 39 de ani, găsită moartă în locuința sa din Sectorul 1. Femeia ar fi avut o pungă de plastic pe cap # Adevarul.ro
O doctoriță în vârstă de 39 de ani a fost găsită fără suflare în locuința sa din Sectorul 1, iar anchetatorii încearcă să stabilească dacă este vorba despre o sinucidere sau despre alte circumstanțe.
14:00
Prețul aurului a depășit luni pragul psihologic de 700 de lei pe gram, atingând un nou record istoric, după ce vineri se apropia de valoarea de 688 de lei pe gram, potrivit datelor furnizate de BNR.
14:00
În timpul negocierilor de la Abu Dhabi s-a discutat despre o posibilă misiune de pace a SUA în regiunea Donețk # Adevarul.ro
În cadrul unor negocieri desfășurate la Abu Dhabi, reprezentanții Ucrainei și ai Statelor Unite au analizat opțiunea desfășurării unor forțe americane de menținere a păcii în regiunea Donețk, precum și varianta creării unei zone demilitarizate pe anumite porțiuni ale Donbasului. Informația este prez
14:00
Deconturi bizare la Tribunalul Vaslui. Peste 1 milion de lei, din bani publici, dați pe chirii, transport și medicamente # Adevarul.ro
Tribunalul Vaslui și instituțiile arondate acestuia au înregistrat, în 2025, cheltuieli totale de peste 1,1 milioane de lei pentru salarii, sporuri, chirii, transport și deconturi pentru medicamente și ochelari, potrivit datelor publice.
13:30
Antrenor dat afară pentru că făcea echipa cu ChatGPT. Spaniolul își trezea echipa la ora 5.00 # Adevarul.ro
Antrenorul spaniol Gerard Moreno și-a pierdut postul de la echipa din orașul Soci.
13:30
Cum văd românii rolul UE în materie de securitate și apărare. Sociolog: „O tensiune psihologică între frică și identitate” # Adevarul.ro
Cea mai recentă ediție a Barometrului Informat.ro - INSCOP Research, realizată în ianuarie 2026, arată o polarizare semnificativă în rândul populației cu privire la atribuțiile Uniunii Europene în domeniul securității și apărării.
13:30
Dan Negru, jefuit în metroul din Paris de patru copii români: „Mi-au tăiat geanta, au luat tot”. Surpriza apelului primit după 30 de minute # Adevarul.ro
Prezentatorul Dan Negru a făcut publică o întâmplare petrecută în urmă cu mai mulți ani, când a fost jefuit la Paris de patru copii români. Deși i-au luat geanta, aceștia l-au sunat ulterior și i-au adus înapoi toate lucrurile.
13:30
Băiatul de 13 ani acuzat de crimă a fost internat într-un centru al Protecției Copilului, în izolare, împreună cu mama sa. Elevul nu a intrat la cursurile online # Adevarul.ro
Băiatul de 13 ani din Timiș suspectat că ar fi ucis, alături de doi complici minori, un alt copil a fost preluat de autorități și dus, împreună cu mama sa, într-un centru al DGASPC, unde se află în prezent în izolare și este evaluat cu privire la consumul de droguri.
13:15
Furie la IICCMER după declarațiile lui Miruță despre Ceaușescu: „Astfel de afirmații devin alarmante și periculoase. Este inadmisibil” # Adevarul.ro
Declarațiile ministrului Apărării, Radu Miruță, despre posibilul „patriotism” al lui Nicolae Ceaușescu au stârnit un val de critici din partea IICCMER, care cere clarificări și scuze publice pentru eventualele afirmații considerate ofensatoare pentru memoria victimelor regimului comunist.
13:15
Mizele aderării României în „clubul select” OCDE. Luca Niculescu: Este important să fii parte din procesul de creare a ideilor, nu doar subiectul lor # Adevarul.ro
Într-un scenariu optimist, România s-ar putea alătura „clubului select” al statelor membre OCDE încă din vara acestui an, după un parcurs demarat oficial în anul 2022, a anunțat Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, într-un interviu acordat „Adevărul”.
13:00
Sorin Grindeanu: „Stimularea economiei este esențială. Nu vom lăsa povara consolidării bugetare pe umerii celor mai vulnerabili” # Adevarul.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că stimularea economiei reprezintă o prioritate majoră în actualul context socio-economic și a subliniat importanța adoptării rapide a unui pachet de măsuri pentru relansare economică, în urma unei întâlniri cu o delegație a băncii americane JP Morgan.
13:00
Soarta lui Cristian Chivu stă în fluierul lui Istvan Kovacs. Inter Milano are meci decisiv cu Borussia Dortmund în Liga Campionilor # Adevarul.ro
Istvan Kovac, 41 de ani, are meci peste două zile în Liga Campionilor la fotbal.
12:45
Garda de Coastă intervine luni, 26 ianuarie, pentru recuperarea unor fragmente de dronă, observate în Marea Neagră, în apele teritoriale ale României.
12:45
Top 7 blendere și tocătoare 2026 de pe eMAG: Modelele care îți economisesc ore în bucătărie, testate, comparate și care merită banii # Adevarul.ro
Descoperă Top 7 blendere și tocătoare 2026 de pe eMAG, testate și comparate. Vezi ce modele economisesc timp și chiar merită banii.
12:45
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că marți va avea loc prima întâlnire din acest an cu agenția de rating Fitch, cu care va discuta despre situația României, care este diferită de cea din trecut, pentru că țara noastră și-a îndeplinit obligațiile.
12:45
Casa Poporului, simbol al epocii Ceaușescu, ar putea rămâne fără gard în cadrul unui proiect urban ambițios. „Generează o atmosferă ostilă” # Adevarul.ro
Consiliul General al Municipiului București urmează să decidă joi, 29 ianuarie, soarta gardului care înconjoară Palatul Parlamentului (Casa Poporului). Proiectul de regenerare urbană vizează transformarea zonei fostului cartier Uranus și crearea unor spații publice deschise și accesibile pietonilor.
12:45
Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB) a fost sesizată, la data de 26 ianuarie 2026, de către Penitenciarul București-Rahova cu privire la dispariția unui deținut de naționalitate turcă, care nu s-a mai întors în penitenciar după expirarea unei permisii.
12:45
Boom-ul economic al Pploniei a slăbit argumentele în favoarea adoptării monedei euro, astfel că țara nu se grăbește să intre în zona euro, a declarat ministrul polonez de finanțe Andrzej Domański, pentru Financial Times.
12:30
În iunie, Uniunea Europeană intră într-o etapă nouă a unei politici care, până acum, a fost mai degrabă declarativă decât aplicată: transparența salarială.
12:30
Planul guvernului italian de a limita fluxul de produse ieftine provenite din China, prin introducerea unei taxe de 2 euro pentru coletele cu o valoare de până la 150 de euro venite din afara Uniunii Europene, începe să genereze efecte contrare celor așteptate.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.