Radu Miruță își pune cenușă în cap după declarațiile despre Ceaușescu „Nu a fost cea mai fericită exprimare”
Cotidianul de Hunedoara, 26 ianuarie 2026 18:20
„Scopul a fost de a demonta argumentele celor care cred că ar fi fost patriot sau ar fi avut o bucată de patriotism".
Acum 30 minute
18:20
Din datele de până acum ale anchetei, copilul de 13 ani ar fi cel care a premeditat crima, cu o lună înainte. El este bănuit că a consumat droguri.
18:20
Acum o oră
18:00
Diferența dintre anxietatea psihologică și anxietatea neurofiziologică. Când creierul are nevoie de ajutor real # Cotidianul de Hunedoara
Institutul BrainMap poate fi acel loc unde anxietatea nu mai este o etichetă, ci un dezechilibru tratabil, vizibil și, mai ales, reversibil.
17:50
Cum va investi România banii din programul SAFE. Lista proiectelor, anunțată la Guvern # Cotidianul de Hunedoara
România are alocate 16,6 miliarde de euro, a doua alocare ca valoare din Uniunea Europeană.
17:50
Noua Strategie de Apărare a SUA limitează și mai mult sprijinul SUA pentru aliații din NATO
17:50
Bărbatul a provocat daune în încercarea eşuată de a porni garnitura, activând lumina şi semnalul sonor şi alertând astfel autorităţile feroviare
17:40
Războiul lui Donald Trump se poarta în America, in Minneapolis, cu dosarele Epstein, etc. China este pe planul doi, iar Europa mult mai departe pe agenda Washingtonului
17:40
Anularea alegerilor. AUR acuză instituțiile statului că sfidează Parlamentul # Cotidianul de Hunedoara
Prima zi de audieri publice din cadrul evenimentului „Democrația la judecată", organizate de președinții Comisiilor pentru cercetarea abuzurilor, din Camera Deputaților și Senat, având ca scop clarificarea motivelor care au dus la anularea alegerilor prezidențiale din 6 decembrie 2024, a avut loc luni.
Acum 2 ore
17:30
Trump își trimite omul de încredere să-i dea raport direct în scandalul uciderii lui Alex Pretti: „Este dur, dar corect” # Cotidianul de Hunedoara
Donald Trump a anunțat astăzi că îl trimite pe Tom Homan să coordoneze operațiunile ICE din Minnesota, pe fondul unui val de critici, generat de două împușcături mortale ale unor cetățeni americani de către agenți ICE.
17:20
Reporterul special al publicației britanice Daily Mail susține că Michael Schumacher ar fi plimbat în scaunul cu rotile în jurul proprietăților deținute de familie.
17:20
Câte milioane de dolari s-au cheltuit pentru documentarul despre Melania Trump # Cotidianul de Hunedoara
Documentarul de milioane de dolari despre Melania Trump se confruntă cu un test crucial înainte de lansare. Investiția uriașă și reacția publicului sunt atent urmărite.
17:10
INTERVIU Șeful IICCMER îl trimite pe Miruță înapoi la școală după gafa cu Ceaușescu: Să citească o carte despre regim # Cotidianul de Hunedoara
„În mod cert Ceaușescu nu a fost un patriot", o spune tranșant preșefintele Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER), Daniel Șandru, într-un interviu pentru Cotidianul.
17:00
Doi europarlamentari români, reduși la tăcere după ce n-au votat pentru Ursula # Cotidianul de Hunedoara
Moțiunea de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen, depusă de formațiunea de extremă dreaptă Patriots for Europe, a căzut la limită în votul din Parlamentul European.
Acum 4 ore
16:20
Puterea banilor trimiși acasă de românii din diaspora. Cum ne-au ajutat cele 60 de miliarde de euro # Cotidianul de Hunedoara
„În lipsa acestor intrări de capital din partea celor care lucrează în afara granițelor țării, lucrurile ar fi arătat cu totul și cu totul altfel."
16:00
România, pe harta culturală a lumii la Paris Fashion Week: BEACH, PLEASE! îl aduce pe Playboi Carti, superstarul trap anunțat printr-un super eveniment în centrul Parisului # Cotidianul de Hunedoara
Line-up-ul anunțat până acum include nume precum Future, Don Toliver și Playboi Carti, o combinație exclusivă în 2026, nefiind prezentă pe afișul niciunui alt festival din lume.
16:00
Comisia Europeană investighează platforma X pentru posibile încălcări ale Regulamentului privind serviciile digitale, legate de riscurile sistemice și de conținutul ilegal asociat implementării funcționalităților Grok în Uniunea Europeană.
16:00
Leul pierde teren în fața euro și francului elvețian, în timp ce aurul urcă la un nou maxim istoric.
16:00
Proiectul își propune, printre altele, crearea de spații publice funcționale și atractive și eficientizarea sistemului de circulație în zona centrală.
15:50
Grup de lucru pentru răspunderea penală a minorilor, după crima de la Cenei # Cotidianul de Hunedoara
În prezent, legea penală din România nu poate trage la răspundere minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani.
15:40
Nicușor Dan e îngrijorat de antisemitism, deși a refuzat repetat legea Vexler # Cotidianul de Hunedoara
Președintele acuză faptul că memoria colectivă pare să uite genocidul asupra evreilor și că este în creștere xenofobia. Cu toate acestea, el a refuzat repetat să promulge legea Vexler care își propunea să combată antisemitismul.
15:40
Crima din Cenei. Minorul suspect, supus evaluărilor psihologice și psihiatrice # Cotidianul de Hunedoara
Oamenii au cerut ca băiatul să răspundă pentru fapta sa şi să fie internat într-un centru pentru minori.
15:30
UE interzice oficial importurile de gaz rusesc până în 2027, în contextul crizei energetice și al războiului din Ucraina.
15:10
Florin Piersic a trimis un mesaj plin de umor cu o zi înainte să împlinească 90 de ani. „Să nu mă uitați prea repede, gândiți-vă totuși că avem o întâlnire, o întâlnire cum îmi place mie să spun… de dragoste. Cu cine? Cu mulți și cu Florin Caisă. Ăăăă, Piersic."
14:50
„De ce simt oamenii nevoia să înjure și să mâzgălească imaginea unui om care nu le-a făcut nimic rău, personal? Un om care nu le-a atacat identitatea, nu le-a jignit valorile și nu a atentat la nicio conștiință națională?"
14:50
Piața gazelor naturale în România pentru 2026 arată o creștere a prețurilor influențată de riscuri și marje comerciale mai mari, nu doar de costurile reale. Află cât vei plăti în plus anul viitor și ce înseamnă această schimbare pentru facturile tale.
Acum 6 ore
14:30
ANAF a lansat chatbotul ANA, un asistent virtual bazat pe inteligență artificială. Acest instrument este conceput să ajute contribuabilii cu informații rapide despre obligațiile fiscale generale.
14:30
NASA pregătește lansarea misiunii Artemis 2, prima cu echipaj uman spre Lună după peste 50 de ani. Testele finale sunt în desfășurare pentru racheta SLS și capsula Orion, misiunea urmând să ducă astronauții mai departe decât oricând în spațiu, cu un survol complet al Lunii.
14:00
„Nimeni nu mai vrea să vină la noi”. Reforma ASF: 75 de posturi tăiate, jumătate erau vacante. Salarii tăiate în 2026, fără prime din 2024 # Cotidianul de Hunedoara
În urma articolului publicat de Cotidianul despre reducerile de la ASF, ANRE și ANCOM, contestate în instanță de către angajați, Autoritatea pentru Supraveghere Financiară a trimis un drept la replică.
14:00
POLITICO prezintă cele mai dificile cinci posturi de conducere de la Bruxelles şi arată de ce le consideră aşa.
14:00
Istvan Kovacs a fost desemnat să arbitreze unul dintre cele mai tari meciuri ale ultimei etape din grupa Champions League. Meciul va fi unul decisiv pentru ambele echipe angrenate.
13:50
Băsescu, sfat pentru Nicușor Dan: Trebuie partid pentru un al doilea mandat # Cotidianul de Hunedoara
„Nu cred că Nicușor Dan poate fi de acord ca acum, când încă nu s-a făcut bugetul, să schimbe premierul", a spus Băsescu.
13:40
Băsescu îi descrie pe cei ce l-au huiduit pe Nicușor Dan: O adunătură de huligani # Cotidianul de Hunedoara
„A avut un discurs aspru, dar de președinte, nu un discurs care l-a compormis ci, dimpotrivă, l-a consolidat", a spus Băsescu la România TV.
13:40
„Dragoste” cu forța în POT. O familie exclusă din partid a câștigat în instanță și nu se dă plecată # Cotidianul de Hunedoara
Tribunalul București a anulat deciziile de excludere din partid a deputaților Monica și Radu Ionescu.
13:10
Atas Abdullah a ajuns la închisoare după un incident violent petrecut în august 2015. El a lovit cu mașina un polițist care încerca să îl oprească în trafic.
13:10
Autoritățile române intervin după ce o dronă a fost observată plutind în Marea Neagră, în apropierea Portului Midia.
13:00
Cînd a fost întrebat despre declarația repetată a Maiei Sandu privitoare la Unirea Moldovei cu România, Nicușor Dan a trecut peste, ca la o întrebare despre trenul de la 7,30 (...)
12:50
26 ianuarie este pentru unii nostalgici incurabili ziua de naștere a lui Nicolae Ceaușescu. Motiv să treaca pe la mormântul dictatorului. Pentru restul României este un prilej să vorbim despre elefantul din cameră. Duminică, ministrul Apărării, Radu Miruță, dădea un răspuns ambiguu întrebat dacă Ceaușescu a fost un patriot. Nu este singurul politician care a relativizat ororile comise de dictator. Și nu este singurul român care uită cea mai neagră parte a istoriei acestei țări. O spun sondajele.
12:50
„Melodiile au o strălucire şi o energie care le ridică deasupra nivelului de copie, iar rezultatul este extrem de plăcut", a explicat un critic muzical.
Acum 8 ore
12:30
Pentru consiliere în situaţii de criză suicidară puteţi contacta Alianța Română de Prevenție a Suicidului în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, între 19:00 – 07:00 la numărul de telefon 0800 801 200.
12:30
Şase județe intră sub avertizare de cod portocaliu de ploi torențiale și viscol # Cotidianul de Hunedoara
Cod portocaliu de ploi și lapoviță în șase județe. La munte se așteaptă ninsori abundente, vânt puternic și cantități mari de precipitații.
12:30
Superbowl este considerat cel mai important și mai scump eveniment sportiv de pe planetă și este renumit pentru spectacolul pe care-l propune pe parcursul unui întreg week-end.
12:20
În noaptea de 31 decembrie, 40 de tineri au murit din cauza unui incendiu devastator. Peste 100 de persoane au fost rănite în acest incident care seamănă izbitor cu tragedia de la Colectiv.
12:20
Abuz în sutană: Episcopia din Iași și Vaticanul au îngropat o agresiune sexuală comisă de un preot catolic # Cotidianul de Hunedoara
Ofemeie din comuna Cleja, județul Bacău, află că între fiica ei minoră și preotul Augustin Benchea, parohul bisericii romano-catolice „Sfântul Marcu" din localitate, există o legătură care trece granița unei relații confesionale.
12:10
O nouă ședință a Coaliției pentru pachetul 3 de măsuri. Posibilă întâlnire președinte-premier SURSE # Cotidianul de Hunedoara
Pachetul 3 agreat de Coaliție cuprinde reducerea cheltuielilor la nivelul primăriilor și Consiliilor Județene. După luni întregi de discuții și nemulțumiri, s-a ajuns la o formă.
12:00
România, pe ultimul loc în Europa la numărul studenților care muncesc în timpul facultății # Cotidianul de Hunedoara
Circa 25% dintre studenții din UE au un job în paralel cu studiile. România are una dintre cele mai mici rate din Europa.
11:50
„Sondajul măsoară mai degrabă confuzia strategică a elitei transmisă populației, decât o opinie autonomă matur structurată", a explicat Remus Ștefureac, director INSCOP.
11:50
Umilință în oglindă. FCSB pierde cu același scor ca la Zagreb și se îndepărtează de playoff # Cotidianul de Hunedoara
CFR Cluj a administrat o nouă înfrângere usturătoare celor de la FCSB, iar antrenorul Elias Charalambous a declarat că se pune la dispoziția clubului.
11:30
Noi dovezi privind rolul celulele sistemului imunitar în cancer şi inflamaţie # Cotidianul de Hunedoara
Noile direcţii terapeutice sunt orientate spre reglarea producţiei şi a programării funcţionale a acestor celule și depășesc perspectiva că ar avea un rol exclusiv în răspunsul imun imediat.
11:30
Diabetul, obezitatea și kilogramele în exces reprezintă probleme majore de sănătate în societatea modernă, iar dietele hipocalorice sunt una dintre cele mai frecvente soluții recomandate pentru pierderea în greutate.
11:20
VIDEO Furtuna de zăpadă paralizează SUA. 10 morți și un milion de oameni fără curent # Cotidianul de Hunedoara
Mii de zboruri au rămas la sol, mai ales în Washington, Philadelphia şi New York, din cauza fenomenelor meteorologice extreme. A fost declarată stare de urgență în 20 de state.
