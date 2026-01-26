MAE: Atenţionare de călătorie în Macedonia de Nord din cauza protestelor transportatorilor de marfă
Bursa, 26 ianuarie 2026 19:10
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească spre sau dinspre Republica Macedonia de Nord că asociaţiile transportatorilor de marfă au anunţat acţiuni de protest la mai multe puncte de trecere a frontierei, începând de luni, ora locală 12:00, existând posibilitatea ca acestea să se extindă pe o perioadă de până la şapte zile.
• • •
19:30
Ministrul Sănătăţii, discuţii cu pacienţii: and #8222;Regulile nu trebuie să lucreze împotriva lor and #8221; # Bursa
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a avut luni o întâlnire cu asociaţiile de pacienţi, afirmând că au căutat împreună soluţii pentru situaţiile în care regulile au ajuns să funcţioneze împotriva pacientului, nu în favoarea lui. and #8222;Când regulile nu mai servesc pacientului, ele trebuie corectate, cu echilibru şi decizii asumate and #8221;, a adăugat Rogobete.
19:30
Ministrul italian de Externe Antonio Tajani anunţă luni că urmează să le propună - joi - colegilor săi din Uniunea Europeană (UE), într-o reuniune la Bruxelles, să introducă Gardienii Revoluţiei din Iran pe lista europeană a organizaţiilor teroriste
19:30
Portavionul american USS Abraham Lincoln şi escorta sa aeronavală au ajuns în Orientul Mijlociu, anunţă luni armata americană, care-şi consolidează astfel prezenţa în regiune în contextul unor tensiuni puternice cu Iranul
19:30
Formaţia Oţelul Galaţi a învins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa FK Csikszereda, în etapa a 23-a a Superligii
19:20
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat că apărarea împotriva pericolului reprezentat de Rusia se desfăşoară pe întreg flancul estic al NATO. El a precizat că şi în România există o astfel de apărare, care se consolidează constant, iar proiectele de achiziţii pentru drone şi sisteme de apărare antiaeriană sunt realizate în acest scop. and #8222;Da, în strategia României, Rusia rămâne un principal pericol, atât pentru România, cât şi pentru Europa and #8221;, a subliniat ministrul.
19:10
MAE: Atenţionare de călătorie în Macedonia de Nord din cauza protestelor transportatorilor de marfă # Bursa
18:50
Laura Gherasim (AUR): 'Românii trebuie să afle dacă statul avea dovezi pentru anularea alegerilor' # Bursa
Românii merită să afle adevărul, merită să ştie dacă statul român a avut documente, probe şi dovezi concrete pentru anularea alegerilor. A declarat acest lucru luni preşedintele Comisiei pentru cercetarea abuzurilor din Camera Deputaţilor, deputatul AUR Laura Gherasim, după prima zi de audieri publice din cadrul evenimentului and #8222;Democraţia la judecată and #8221;. Evenimentul este organizat de preşedinţii Comisiilor pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii din Camera Deputaţilor şi Senat, ambii membri AUR. Potrivit iniţiatorilor, audierile au ca scop clarificarea motivelor care au dus la anularea alegerilor prezidenţiale din 6 decembrie 2024.
18:30
Trump critică prezenţa lui Bad Bunny şi Green Day la Super Bowl şi anunţă că nu va participa # Bursa
Preşedintele american a declarat că nu va participa la Super Bowl din California, programat pe 8 februarie, unde vor concerta Green Day şi Bad Bunny, artişti cunoscuţi pentru criticile aduse politicilor sale. El a explicat că distanţa este un motiv, dar a adăugat că i-ar fi plăcut să meargă, deoarece a fost bine primit la evenimentele Super Bowl şi consideră că este apreciat.
17:40
Kremlinul a declarat luni că negocierile dintre Rusia, Ucraina şi Statele Unite privind încheierea războiului sunt încă într-un stadiu incipient, avertizând împotriva aşteptărilor legate de rezultate tangibile
17:30
Comenzile prin aplicaţie au reprezentat 60% din totalul vânzărilor Il Tacchino, în primele nouă luni de activitate # Bursa
Analiza datelor de vânzări ale restaurantelor IL TACCHINO, primul concept Premium Fast Casual dezvoltat integral în România şi care numără în prezent două locaţii în Bucureşti-Ilfov, validează un model de business scalabil
17:30
Tenis de masă: Echipele României şi-au aflat adversarele de la Campionatul Mondial de la Londra # Bursa
Echipele României de tenis de masă şi-au aflat adversarele de la Campionatul Mondial 2026, competiţie care are loc în perioada 28 aprilie - 10 mai
17:30
Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a coordonat o investigaţie transfrontalieră complexă privind presupusa eludare a sancţiunilor Uniunii Europene împotriva Rusiei, care implică exportul a peste 760 de vehicule de transport din UE, cu sprijinul autorităţilor naţionale
17:30
Un număr de 83.232 de firme au fost radiate la nivel naţional în 2025, cu 0,27% mai multe comparativ cu perioada similară din anul anterior, conform statisticilor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC)
17:00
O porţiune din parapetul unui pod din judeţul Neamţ s-a prăbuşit, luni, în albia pârâului Negreşti, iar zona a fost semnalizată de drumari. Circulaţia pe DN 15C se desfăşoară fără restricţii.
16:40
Acţionari ai FP cer numirea Deloitte pentru evaluarea participaţiei la Aeroporturi Bucureşti # Bursa
* Ministerul Transporturilor intenţionează să răscumpere pachetul de 20% din compania care administrează cele două aeroporturi din Capitală, deţinut de Fondul Proprietatea * Acţionarii mai solicită reducerea valorii nominale a titlurilor FP şi returnarea banilor către investitori
16:30
Cătălin Cârstoiu anunţă discuţii la Buzău pentru un consorţiu medical între SUUB şi spitalele judeţene # Bursa
Medicul Cătălin Cârstoiu, manager al Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti (SUUB) şi decan al Facultăţii de Medicină din Bucureşti, a anunţat că, luni, la Buzău, a discutat cu preşedintele Consiliului Judeţean, Marcel Ciolacu, despre posibilitatea înfiinţării unui consorţiu medical de amploare.
16:10
Comisia de Analiză Tehnică a Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor a decis emiterea acordului de mediu pentru proiectul hidroenergetic Cerna-Motru-Tismana (Etapa a II-a). Proiectul vizează punerea în siguranţă a barajului Vâja la cota intermediară de 572 mdM, nivel la care barajul este deja construit.
16:00
Preţul argintului a înregistrat o creştere de peste 260% în ultimele 12 luni, la 109 dolari pe uncie.
15:40
* Apetitul pentru risc se menţine solid * Expuneri în creştere la fonduri de capital privat, acţiuni listate şi fonduri speculative
15:40
Parlamentarii grupului PACE - Întâi România anunţă că au depus un proiect de lege pentru modificarea Codului fiscal, prin care propun scutirea proprietarilor de plata impozitului pentru locuinţa principală.
15:40
Americanul Ben Shelton, numărul 7 mondial, s-a calificat, luni, în sferturile de finală ale Openului Australiei, eliminându-l pe norvegianul Casper Ruud (locul 13), scor 3-6, 6-4, 6-3, 6-4
15:30
Ţările Uniunii Europene au dat aprobarea finală planului blocului comunitar de a interzice importurile de gaze ruseşti până la sfârşitul anului 2027, permiţând acestuia să fie adoptat ca lege, potrivit Reuters. Proiectul face obligatorie din punct de vedere juridic promisiunea UE de a rupe legăturile cu fostul său furnizor principal de gaze, la aproape patru ani după invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia din 2022, a relatat sursa citată.
15:30
Preşedintele României, Nicuşor Dan, s-a întâlnit luni la Palatul Cotroceni cu prim-ministrul Ilie Bolojan. Discuţiile au vizat pregătirea vizitei oficiale a premierului în Germania şi proiectul bugetului pe 2026.
15:20
Se împlinesc 100 de ani de la naşterea lui Horea Popescu, regizor proteic de teatru şi film, director artistic al Teatrului Naţional din Bucureşti timp de peste două decenii, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
15:20
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat luni că afaceristul turc Abdullah Atas, condamnat pentru uciderea unui poliţist şi aflat în regim semi-deschis la Penitenciarul Rahova, a evadat în timpul permisiunii acordate între 23 şi 26 ianuarie.
15:10
Kelemen Hunor: and #39; and #39;Ura trebuie oprită de politicieni, în stradă şi online and #39; and #39; # Bursa
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a lansat luni un apel la responsabilitate politică, subliniind că aceasta este mai importantă decât disputele dintre partide.
15:00
Bitcoin a scăzut sub pragul de 90.000 de dolari, pe fondul unui sentiment general de prudenţă al investitorilor, în contextul tensiunilor geopolitice dintre SUA şi NATO, al noilor ameninţări cu tarife vamale asupra importurilor canadiene şi al incertitudinii macroeconomice.
15:00
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a lansat chatbot-ul and #8222;ANA and #8221;, un asistent virtual inteligent destinat informării contribuabililor cu privire la obligaţiile fiscale, disponibil într-o primă etapă în conturile Spaţiului Privat Virtual (SPV), urmând ca ulterior să fie accesibil şi din portalul instituţiei, potrivit unui comunicat al instituţiei.
14:50
Căpitanul echipei CS Minaur Baia Mare, Maria Gomes da Costa, a semnat prelungirea contractului până în 2028
14:40
Ministrul ungar de Externe Peter Szijjarto a acuzat Ucraina că a început să se amestece and #8222;direct şi cu neruşinare and #8221; în alegerile din Ungaria, and #8222;cruciale pentru maghiari and #8221;, potrivit Reuters.
14:40
Medicii veterinari protestează luni în Piaţa Victoriei, acuzând reducerea finanţării şi lipsa consultării profesionale în domeniul sanitar-veterinar, au anunţat reprezentanţii profesiei.
14:10
Comisia Europeană a lansat o nouă investigaţie împotriva companiei X, deţinută de miliardarul american Elon Musk în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale (DSA), potrivit G4Media. În paralel, Comisia şi-a extins investigaţia în curs, lansată în decembrie 2023, cu privire la respectarea de către X a obligaţiilor sale de gestionare a riscurilor aferente sistemelor de recomandare, potrivit unui comunicat al executivului European, a relatat sursa citată.
14:10
Istvan Kovacs a fost delegat la meciul Borussia Dortmund - Inter Milano, care va avea loc, miercuri, în etapa decisivă a grupei principale a Ligii Campionilor
14:00
Hidrologii au emis, luni, avertizări cod portocaliu şi cod galben de inundaţii pentru mai multe judeţe ale ţării. Până marţi după-amiază este cod portocaliu în Gorj, Mehedinţi, Dolj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa şi Prahova
14:00
Jucătoarea kazahă de tenis Elena Rîbakina, locul 5 mondial, a învins-o pe sportiva belgiană Elise Mertens, locul 21 mondial, scor 6-1, 6-3, şi a ajuns în sferturi la Australian Open
14:00
Coaliţia de guvernare s-a reunit luni în şedinţă la Palatul Victoria, iar pe agenda partidelor se află stabilirea calendarului pentru asumarea răspunderii pe pachetul de reformă a administraţiei şi pe cel privind relansarea economică. Totodată, partidele trebuie să finalizeze discuţiile privind proiectul bugetului de stat pe 2026.
13:50
Jannik Sinner, numărul 2 ATP, şi Iga Swiatek, numărul 2 WTA, s-au calificat, luni, în sferturi la Australian Open, primul turneu de grand slam al anului
13:40
Ilie Bolojan se întâlneşte cu cancelarul Friedrich Merz, în cadrul unei vizite oficiale în Germania # Bursa
Prim-ministrul Ilie Bolojan se află marţi şi miercuri într-o vizită oficială în Republica Federală Germania, unde va avea o întrevedere cu cancelarul german Friedrich Merz, în cadrul căreia vor avea loc discuţii bilaterale.
13:40
Ministrul Transporturilor a anunţat luni că a început implementarea proiectului de modernizare şi extindere a infrastructurii de alimentare cu apă şi canalizare în Portul Constanţa, o investiţie care se apropie de 165 de milioane de lei.
13:20
Nicuşor Dan a subliniat importanţa memoriei istorice într-un context internaţional marcat de ascensiunea extremismului şi de estomparea memoriei colective, cu prilejul Zilei Internaţionale de Comemorare a Victimelor Holocaustului şi al comemorării victimelor Pogromului legionar antievreiesc din Bucureşti, potrivit Agerpres.Şeful statului a arătat, în mesajul citit la Templul Coral de consilierul de stat Raluca Butnaru, în cadrul ceremoniei organizate de Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, că această zi este dedicată reflecţiei asupra uneia dintre cele mai mari tragedii din istoria umanităţii, conform Agerpres.Preşedintele a transmis că and #8222;România continuă acest drum alături de naţiunile europene, prin educarea tinerilor, condamnarea extremismului, a negării Holocaustului şi a tentativelor de rescriere falsă a istoriei and #8221;, adaugă sursa citată.Nicuşor Dan a subliniat că trecutul dictaturii antonesciene nu trebuie uitat şi că societatea are datoria de a sancţiona orice tentativă de reactivare a simbolurilor şi ideologiilor responsabile de crimele din trecut, notează Agerpres.Preşedintele a adus un omagiu supravieţuitorilor Holocaustului şi victimelor Pogromului legionar antievreiesc din Bucureşti din ianuarie 1941 şi a reafirmat angajamentul României faţă de valorile democraţiei, adevărului şi curajului civic, potrivit sursei citate anterior.Preşedintele României a concluzionat că expresia and #8222;Niciodată din nou and #8221; nu reprezintă doar o formulă, ci o datorie de conştiinţă şi că păstrarea memoriei acestor tragedii constituie o formă de dreptate, prin care adevărul este transmis mai departe, conform Agerpres.
12:50
Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a îndemnat Statele Unite să stea departe de la politica ţării sale, pe care preşedintele american Donald Trump a declarat că vrea să o dicteze, potrivit AFP.
12:50
Liderii europeni se reunesc luni la Hamburg pentru a discuta cooperarea în domeniul energetic şi a securităţii în zona Mării Nordului, cu accent pe ameninţarea rusă şi ambiţiile americane legate de Groenlanda.
12:50
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, a avertizat că discursul instigator la ură şi dezinformarea, răspândite cu precădere în mediul online, reprezintă manifestări actuale care alimentează polarizarea şi lipsa de toleranţă în societate.
12:40
Dacă Avioane Craiova nu va livra până la jumătatea lunii viitoare primele avioane IAR 99 modernizate, va plăti Armatei peste 8 milioane de euro şi, foarte probabil, va fi în pragul falimentului, potrivit G4Media.
12:40
Mai multe state europene solicită: Împrumutul acordat Ucrainei, folosit şi pentru achiziţia de armament din Marea Britanie # Bursa
Un grup de unsprezece ţări ale UE, condus de Olanda şi din care face parte şi România, cer ca Ucraina să poată utiliza împrumutul european de 90 de miliarde de euro pentru a achiziţiona arme şi din Regatul Unit, potrivit ANSA.
12:40
Pe măsură ce prima misiune cu echipaj uman către Lună din ultimii peste 50 de ani se apropie de fereastra de lansare programată pentru 6 februarie, NASA a transportat racheta Space Launch System (SLS) şi capsula Orion pe rampa Launch Pad 39B de la Centrul Spaţial Kennedy (KSC), în Florida, pentru o ultimă serie de teste, potrivit Space.com.
12:30
Senatorii din Comisia juridică şi Comisia specială and #8222;România fără violenţă domestică and #8221;, au adoptat raportul asupra proiectului de lege cu privire la prevenirea şi combaterea femicidului şi a violenţelor care îl preced.
12:30
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, a declarat că stimularea economiei este o prioritate, în special în actualul context socio-economic, în urma unei discuţii cu o delegaţie a băncii americane JP Morgan.
12:10
PeliPartners a asistat Star Residence Invest în prima tranzacţie de pe piaţa de birouri din 2026 # Bursa
PeliPartners a asistat Star Residence Invest, o societate listată la Bursa de Valori Bucureşti (piaţa AeRO, simbol REIT), în procesul de achiziţie a clădirii de birouri Polonă 68, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Echipa PeliPartners a furnizat asistenţă juridică completă pe parcursul întregului proces, incluzând analiza juridică a activului, structurarea tranzacţiei, negocierea documentaţiei contractuale şi asistenţă la semnarea contractului, a relatat comunicatul.
12:00
Visa: and #8222;Şase din zece români spun că reclamele suspecte au crescut masiv în ultimul an and #8221; # Bursa
Şase din zece români (63%) au observat o creştere puternică a reclamelor suspecte sau aparent frauduloase în 2025, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Aproximativ o treime (35%) verifică dacă oferta provine dintr-o sursă verificată, a relatat comunicatul. În acelaşi timp, aproape patru din zece (38%) rareori citesc mai mult decât titlul unei ştiri online sau de pe reţelele sociale înainte să-şi formeze o opinie, conform sursei citate. Iar titlurile de ştiri false generate cu inteligenţă artificială au de peste două ori mai multe şanse de a păcăli consumatorii decât recenziile false ale clienţilor (26% faţă de 10%), potrivit sursei amintite.
