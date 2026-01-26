MAE: Atenţionare de călătorie în Macedonia de Nord din cauza protestelor transportatorilor de marfă

13:20

Nicuşor Dan a subliniat importanţa memoriei istorice într-un context internaţional marcat de ascensiunea extremismului şi de estomparea memoriei colective, cu prilejul Zilei Internaţionale de Comemorare a Victimelor Holocaustului şi al comemorării victimelor Pogromului legionar antievreiesc din Bucureşti, potrivit Agerpres.Şeful statului a arătat, în mesajul citit la Templul Coral de consilierul de stat Raluca Butnaru, în cadrul ceremoniei organizate de Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, că această zi este dedicată reflecţiei asupra uneia dintre cele mai mari tragedii din istoria umanităţii, conform Agerpres.Preşedintele a transmis că and #8222;România continuă acest drum alături de naţiunile europene, prin educarea tinerilor, condamnarea extremismului, a negării Holocaustului şi a tentativelor de rescriere falsă a istoriei and #8221;, adaugă sursa citată.Nicuşor Dan a subliniat că trecutul dictaturii antonesciene nu trebuie uitat şi că societatea are datoria de a sancţiona orice tentativă de reactivare a simbolurilor şi ideologiilor responsabile de crimele din trecut, notează Agerpres.Preşedintele a adus un omagiu supravieţuitorilor Holocaustului şi victimelor Pogromului legionar antievreiesc din Bucureşti din ianuarie 1941 şi a reafirmat angajamentul României faţă de valorile democraţiei, adevărului şi curajului civic, potrivit sursei citate anterior.Preşedintele României a concluzionat că expresia and #8222;Niciodată din nou and #8221; nu reprezintă doar o formulă, ci o datorie de conştiinţă şi că păstrarea memoriei acestor tragedii constituie o formă de dreptate, prin care adevărul este transmis mai departe, conform Agerpres.