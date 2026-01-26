Premierul Canadei, Mark Carney, anunţă măsuri anti-inflaţie la alimente

18:50

Românii merită să afle adevărul, merită să ştie dacă statul român a avut documente, probe şi dovezi concrete pentru anularea alegerilor. A declarat acest lucru luni preşedintele Comisiei pentru cercetarea abuzurilor din Camera Deputaţilor, deputatul AUR Laura Gherasim, după prima zi de audieri publice din cadrul evenimentului and #8222;Democraţia la judecată and #8221;. Evenimentul este organizat de preşedinţii Comisiilor pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii din Camera Deputaţilor şi Senat, ambii membri AUR. Potrivit iniţiatorilor, audierile au ca scop clarificarea motivelor care au dus la anularea alegerilor prezidenţiale din 6 decembrie 2024.