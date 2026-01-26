Repopulare cu păstrăvi a râului Putna

Ziarul Lumina, 26 ianuarie 2026 19:10

Aproape 40.000 de exemplare de păstrăv indigen vor fi eliberate în râul Putna şi în alţi afluenţi, pentru refacerea ecosistemelor acvatice afectate de secetă, viituri şi variaţii de debit, a anunţat

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Lumina

Acum 5 minute
19:30
Marcu 12, 18-27 (Dileme despre Înviere) Ziarul Lumina
„În vremea aceea au venit la Iisus saducheii, care zic că nu este înviere, și-L întrebau zicând: Învățătorule, Moise ne-a lăsat scris că, de va muri fratele cuiva și va rămâne femeia fără copii, să ia
19:30
Judecata universală Ziarul Lumina
Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. III, Ed. Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, 2010, pp. 370-371„Creștinismul afirmă că chipul actual al lumii va
Acum 15 minute
19:20
Acasă la Badea Cârțan, un atlet al latinității în Imperiul Austro-Ungar Ziarul Lumina
Românii din Transilvania, de la granița fostului Imperiu Austro-Ungar, treceau deseori munții, pe cărări doar de ei cunoscute, la frații români. Un astfel de exemplu emblematic a fost Badea Cârțan. Dacă despre
Acum 30 minute
19:10
Repopulare cu păstrăvi a râului Putna Ziarul Lumina
Aproape 40.000 de exemplare de păstrăv indigen vor fi eliberate în râul Putna şi în alţi afluenţi, pentru refacerea ecosistemelor acvatice afectate de secetă, viituri şi variaţii de debit, a anunţat
Acum o oră
18:40
Sfântul Ierarh Iosif Naniescu - păstorul milostiv al Moldovei și cinstitorul Sfintei Parascheva Ziarul Lumina
„Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun Își pune viața pentru oile Sale” - aceste cuvinte ale Mântuitorului străbat veacurile asemenea unei raze neînserate, adunând în jurul Său inimile celor care au
Acum 2 ore
18:00
Concert religios la biserica din Lehliu Gară Ziarul Lumina
Preasfințitul Părinte Vin­cențiu, Episcopul Sloboziei și Călăra­șilor, a săvârșit duminică, 25 ianuarie, Sfânta Liturghie la biserica din Lehliu Gară, județul Călărați, cu hramurile „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” și „Sfân­tul Cuvios Irodion de la Lainici”, conform sfesc.ro. Din sobor au făcut parte părintele arhimandrit Rafail Mâț, vicar eparhial; consilieri eparhiali, părintele Mihail Zotta, protopop de Lehliu; părintele Vasile Viorel Dinu, protopop de Călărași; părintele Marian Necula, protopop de Oltenița; preoți și arhidiaconi. Răspunsurile la strană au fost date de către Corul Fidelis al Catedralei Episcopale din Slobozia.
17:40
Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Andrei a sărbătorit 77 de ani prin rugăciune Ziarul Lumina
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a împlinit vârsta de 77 de ani, sâmbătă, 24 ianuarie. Ierarhul și-a sărbătorit ziua de naștere prin rugăciune și mulțumire aduse lui Dumnezeu pentru toate darurile revărsate asupra sa și a eparhiei.
17:40
Sărbătoare în orașul Unirii de la 1859 Ziarul Lumina
Împlinirea a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române a fost sărbătorită sâmbătă, 24 ianuarie, la Catedrala Unirii din Focșani, cu hramurile „Sfânta Cuvioasă Parascheva” și „Izvorul Tămăduirii”, printr-un program liturgic special. Delegatul Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ciprian la eveniment a fost pr. Marian Gegea, vicar administrativ al Eparhiei Buzăului și Vrancei, care a săvârșit Sfânta Liturghie, apoi a luat parte la manifestările din Piața Unirii.
Acum 4 ore
17:20
Notificare pentru concesionarii cimitirului Parohiei Mărcuța din Capitală Ziarul Lumina
Parohia Mărcuța aduce la cunoștință că în Cimitirul Parohial Mărcuța, str. Biserica Mărcuța nr. 8, sector 2, București, concesionarii mai jos menționați au lăsat locurile în stare de neîngrijire, nu
Acum 6 ore
15:30
Sărbătoare la Mănăstirea Comana Ziarul Lumina
Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a oficiat duminică Sfânta Liturghie la Mănăstirea Comana din județul Giurgiu, prilej cu care a hirotonit un ierodiacon pe seama așezământului monahal. În
15:30
Vizită arhierească la o parohie din Teleorman Ziarul Lumina
Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, a fost duminică, 25 ianuarie, în mijlocul credincioșilor Parohiei „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din municipiul Roșiori de
15:30
Acte istorice și sfinți ai Bisericii sărbătoriți în Arhiepiscopia Dunării de Jos Ziarul Lumina
În Arhiepiscopia Dunării de Jos, zilele de 24 și 25 ianuarie au fost sărbătorite în mod deosebit prin evenimente cultural‑duhovnicești dedicate împlinirii a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române,
15:00
Candelă de cuvinte și memorie Ziarul Lumina
Seara zilei de 22 ianuarie 2026 s-a așezat peste București, în lumea scriitorilor, ca o hlamidă de catifea. În inima orașului, într-una din sălile Teatrului Național, iubitorii cuvintelor s-au adunat asemenea un
14:40
Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv, cinstit la Catedrala Mitropolitană din Iași Ziarul Lumina
Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și Sucevei, a fost cinstit astăzi, 26 ianuarie, la Catedrala Mitropolitană din Iași, de un numeros sobor de ierarhi, preoți și diaconi. Sfântul lăcaș,
Acum 8 ore
12:50
Popas de rugăciune la o biserică din Lehliu Gară Ziarul Lumina
Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit duminică, 25 ianuarie, Sfânta Liturghie la biserica din Lehliu Gară, județul Călărați, cu hramurile „Sfântul Mare
12:40
Speranță pentru salvarea unei biserici din Banatul Montan Ziarul Lumina
Și în Duminica a 32‑a după Rusalii, 25 ianuarie, Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a fost într‑o comunitate din județul Caraș‑Severin unde sfântul lăcaș are nevoie urgentă de
12:30
Popas de rugăciune la Mănăstirea Ciolanu din județul Buzău Ziarul Lumina
Obștea Mănăstirii Ciolanu a fost binecuvântată duminică, 25 ianuarie, de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei. Chiriarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica
12:30
Binecuvântare la Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii” din Tulcea Ziarul Lumina
Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a săvârșit duminică Sfânta Liturghie la Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii”, situată la ieșirea din orașul Măcin, județul Tulcea. Din sobor a făcut
12:30
Popas de rugăciune la biserică din Lehliu Gară Ziarul Lumina
Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit duminică, 25 ianuarie, Sfânta Liturghie la biserica din Lehliu Gară, județul Călărați, cu hramurile „Sfântul Mare
12:10
Rugăciune arhierească la Roman de Ziua Unirii Principatelor Ziarul Lumina
În ziua de 24 ianuarie 2026, la împlinirea a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române (1859), act istoric fundamental pentru constituirea statului român modern, la Catedrala Arhiepiscopală din Roman au avut loc
12:10
Binecuvântare arhierească pentru comunitatea din cartierul sibian Trei Stejari Ziarul Lumina
În Duminica a 32‑a după Rusalii, Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, a liturghisit în Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din cartierul sib
12:00
Hramul de iarnă al parohiei din Ratuș Ziarul Lumina
Ziua de prăznuire a Soborului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul după calendarul neîndreptat, marți, 20 ianuarie 2026, a fost un prilej de aleasă bucurie duhovnicească pentru comunitatea Parohiei „Sfânta
11:50
Sfințire de raclă la o parohie arădeană Ziarul Lumina
Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a săvârșit duminică, 25 ianuarie, Sfânta Liturghie, împreună cu Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei
11:50
Hirotonie la Paraclisul Catedralei Naționale din București Ziarul Lumina
În Duminica a 32‑a după Rusalii, 25 ianuarie, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, a oficiat Sfânta Liturghie la Paraclisul Catedralei Naționale din Capitală. În cadrul slujbei, Pr
11:50
Momentul istoric din 1859 sărbătorit în orașul Unirii Ziarul Lumina
Împlinirea a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române a fost sărbătorită sâmbătă, 24 ianuarie, la Catedrala Unirii din Focșani, cu hramurile „Sfânta Cuvioasă Parascheva” și „Izvorul
11:50
Bilanțul activităților din Arhiepiscopia Craiovei Ziarul Lumina
Lucrările Consiliului și Adunării eparhiale ale Arhiepiscopiei Craiovei, moment de bilanţ pentru activitatea desfăşurată în anul 2025 şi de planificare a activităţilor pentru anul 2026, au avut loc
11:40
Înaltpreasfinţitul Mitropolit Andrei a sărbătorit 77 de ani prin rugăciune Ziarul Lumina
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a împlinit vârsta de 77 de ani, sâmbătă, 24 ianuarie. Ierarhul și‑a
11:40
Ceremonie religioasă și militară la Cluj‑Napoca, la 167 de ani de la Unirea Principatelor Române Ziarul Lumina
La aniversarea Unirii Principatelor Române din 24 ianuarie 1859, la Cluj‑Napoca a avut loc un ceremonial militar‑religios, la Monumentul Domnitorului Alexandru Ioan Cuza, la care au participat reprezentanți ai
Acum 24 ore
23:30
Bartimeu - minunea este consecința Credinței Ziarul Lumina
„Şi au venit în Ierihon. Şi ieşind din Ierihon El, ucenicii Lui şi mulţime mare, Bartimeu orbul, fiul lui Timeu, şedea jos, pe marginea drumului. Şi, auzind că este Iisus Nazarineanul, a început să strige
23:30
Mame sfinte, născătoare de sfinți Ziarul Lumina
Este cunoscut rolul părinților în educația și în formarea copiilor lor, în pregătirea lor pentru o viață creștină. În timp, copiii devin oglinda părinților şi duc mai departe ceea ce ei înşişi au
23:30
Confruntarea dintre două imperfecțiuni Ziarul Lumina
Duminica a 33-a după Pogorârea Duhului Sfânt (a Vameşului şi a Fariseului) Luca 18, 10-14Zis-a Domnul pilda aceasta: Doi oameni s-au suit la templu ca să se roage: unul era fariseu şi celălalt vameş. Fariseu
23:30
Sfinţii Trei Ierarhi în evlavia milenară a Bisericii Ziarul Lumina
Trăim uneori cu senzația că, în epoca noastră, învățătura, cultura și credința au fost așezate în compartimente separate, asemenea unor colecții de exponate, de parcă apropierea lor ar provoca confuzie sau
23:30
Identitatea de sine în oglinzile semenilor și în lumina harului Ziarul Lumina
Celebru sau modest, fiecare om are o identitate de sine și o demnitate trăită în cea mai adâncă interioritate, vizibilă prin manifestările exterioare din gândurile împlinite, prin cuvinte și
23:20
I Petru 2, 21-25; 3, 1-9 Ziarul Lumina
Iubiților, Hristos a pătimit pentru voi, lăsându-vă pildă, ca să pășiți pe urmele Lui, Care n-a săvârșit niciun păcat, nici s-a aflat vicleșug în gura Lui, și Care, ocărât fiind, nu răspundea cu
23:20
Sf. Ier. Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei; Sf. Cuv. Xenofont, Maria, Arcadie şi Ioan Ziarul Lumina
Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, era de loc din Basarabia, din satul Răzălăi, ținutul Soroca. El s-a născut la 15 iulie 1818, primind la botez numele Ioan, în familia preotului Anania
23:20
Marcu 12, 13-17 (Dajdia cezarului) Ziarul Lumina
„În vremea aceea căpeteniile preoților și cărturarii au trimis la Iisus pe unii dintre farisei și din irodiani, ca să-L prindă în cuvânt. Iar ei, venind, I-au zis: Învățătorule, știm că spui adevărul
23:20
Sfântul Bretanion și „Cezarul” Ziarul Lumina
Protosinghel Ioanichie Bălan, Pateric Românesc, Ed. Arhiepiscopiei Tomisului și Dunării de Jos, Galați, 1990, pp. 27-28„Acest venerabil episcop tomitan era de origine capadocian. El a ocupat scaunul
23:10
Biserica și noua ordine a lumii Ziarul Lumina
Lumea întreagă a fost, in illo tempore, o imensă biserică. Adică un loc al rugăciunii și al întâlnirii permanente cu Dumnezeu. Un topos al ascultării înfiorate a glasului Creatorului, o contemplare a fiin­țe
23:10
Îndreptățiri lipsite de îndreptare Ziarul Lumina
În fiecare zi regăsim duhul în­drep­tățirii prezent în conver­sa­țiile pe care le purtăm, în știrile pe care le ascultăm, în textele pe care le citim. Vinovații sunt întotdeauna alții, niciodată noi
23:10
Vindecarea trupească, taină dumnezeiască Ziarul Lumina
Şi mulţimile Îl urmau oriunde ar fi călătorit. De prin împrejurimi sau ostenind la drum îndepărtat, veneau pentru a nu se mai întoarce vreodată la ceea ce fuseseră înainte, uitând de timp, de casele lăsate
23:10
Rolul vital al lipidelor pentru organism Ziarul Lumina
Grăsimile sunt printre cele mai importante substanțe din corpul nostru. Ele constituie aproape jumătate din compoziția chimică a tuturor membranelor celulare și intracelulare și aproximativ 60% din masa uscată a
23:10
167 de ani de la Unirea Principatelor Române Ziarul Lumina
În foaierul Muzeului de Istorie din Suceava este deschisă o expoziție foto-documentară dedicată împlinirii a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române din anul 1859, eveniment fundamental în procesul de
23:10
Expoziție dedicată poeziei din închisorile comuniste Ziarul Lumina
La Casa Avramide din Tulcea va putea fi vizitată, până la sfârșitul lunii februarie, expoziţia itinerantă „uniVERSURI carcerale - poezia închisorilor comuniste”, realizată de Muzeul Naţional al Unirii din
23:10
Limitare de viteză în centrul istoric al Romei Ziarul Lumina
Roma se alătură capitalelor europene care au redus drastic limita de viteză - Londra, Bruxelles, Paris şi Helsinki -, forţându-i pe şoferii italieni, cunoscuţi pentru un stil de condus rapid, să reducă viteza
23:10
Politico: Nu mai există cale de întoarcere pentru Europa Ziarul Lumina
Săptămâna trecută a fost una seismică pentru politica mondială. Mai multe declarații, postări și amenințări ale președintelui american Donald Trump că va prelua Groenlanda au forțat Uniunea Europeană să
23:10
Aderarea la UE - „cea mai realistă strategie de supravieţuire” a Republicii Moldova Ziarul Lumina
Într-o lume incertă, în care Rusia rămâne o sursă majoră de destabilizare, iar ordinea mondială pare să se destrame, Republica Moldova se bazează pe relaţia cu România şi pe procesul de aderare la UE pentru
23:10
Doar două țări UE în Consiliul de Pace Ziarul Lumina
Preşedintele SUA, Donald Trump, a inaugurat joi la Davos „Consiliul pentru Pace”, în prezenţa șefilor a 19 țări care au aderat la organismul aflat sub controlul său. Liderul de la Casa Albă a adresat 60 de in
23:10
Serie de accidente de tren în Spania Ziarul Lumina
Cel mai mare sindicat al mecanicilor de locomotivă din Spania a chemat la grevă pentru a cere asigurarea siguranţei feroviare după accidentul din 18 ianuarie, soldat cu 45 de morți, urmat marţea trecută de o
23:10
Demisie a președintelui bulgar Ziarul Lumina
Președintele Bulgariei, independentul Rumen Radev, și-a înaintat marți demisia la Curtea Consti­tu­țională, potrivit BTA. Gestul lui Radev alimentează speculațiile potrivit cărora își va înființa propriul
21:40
Ultima seară a săptămânii de rugăciune pentru unitatea creștinilor Ziarul Lumina
La Biserica Parcul Domeniilor-Cașin din București, Paraclis patriarhal, în seara zilei de duminică, 25 ianuarie 2026, Săptămâna (Octava) de rugăciune pentru unitatea creștinilor a luat sfârșit. La eveniment a
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.