Repopulare cu păstrăvi a râului Putna
Ziarul Lumina, 26 ianuarie 2026 19:10
Aproape 40.000 de exemplare de păstrăv indigen vor fi eliberate în râul Putna şi în alţi afluenţi, pentru refacerea ecosistemelor acvatice afectate de secetă, viituri şi variaţii de debit, a anunţat
• • •
Alte ştiri de Ziarul Lumina
Acum 5 minute
19:30
„În vremea aceea au venit la Iisus saducheii, care zic că nu este înviere, și-L întrebau zicând: Învățătorule, Moise ne-a lăsat scris că, de va muri fratele cuiva și va rămâne femeia fără copii, să ia
19:30
Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. III, Ed. Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, 2010, pp. 370-371„Creștinismul afirmă că chipul actual al lumii va
Acum 15 minute
19:20
Românii din Transilvania, de la granița fostului Imperiu Austro-Ungar, treceau deseori munții, pe cărări doar de ei cunoscute, la frații români. Un astfel de exemplu emblematic a fost Badea Cârțan. Dacă despre
Acum 30 minute
19:10
Aproape 40.000 de exemplare de păstrăv indigen vor fi eliberate în râul Putna şi în alţi afluenţi, pentru refacerea ecosistemelor acvatice afectate de secetă, viituri şi variaţii de debit, a anunţat
Acum o oră
18:40
Sfântul Ierarh Iosif Naniescu - păstorul milostiv al Moldovei și cinstitorul Sfintei Parascheva # Ziarul Lumina
„Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun Își pune viața pentru oile Sale” - aceste cuvinte ale Mântuitorului străbat veacurile asemenea unei raze neînserate, adunând în jurul Său inimile celor care au
Acum 2 ore
18:00
Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit duminică, 25 ianuarie, Sfânta Liturghie la biserica din Lehliu Gară, județul Călărați, cu hramurile „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” și „Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici”, conform sfesc.ro. Din sobor au făcut parte părintele arhimandrit Rafail Mâț, vicar eparhial; consilieri eparhiali, părintele Mihail Zotta, protopop de Lehliu; părintele Vasile Viorel Dinu, protopop de Călărași; părintele Marian Necula, protopop de Oltenița; preoți și arhidiaconi. Răspunsurile la strană au fost date de către Corul Fidelis al Catedralei Episcopale din Slobozia.
17:40
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a împlinit vârsta de 77 de ani, sâmbătă, 24 ianuarie. Ierarhul și-a sărbătorit ziua de naștere prin rugăciune și mulțumire aduse lui Dumnezeu pentru toate darurile revărsate asupra sa și a eparhiei.
17:40
Împlinirea a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române a fost sărbătorită sâmbătă, 24 ianuarie, la Catedrala Unirii din Focșani, cu hramurile „Sfânta Cuvioasă Parascheva” și „Izvorul Tămăduirii”, printr-un program liturgic special. Delegatul Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ciprian la eveniment a fost pr. Marian Gegea, vicar administrativ al Eparhiei Buzăului și Vrancei, care a săvârșit Sfânta Liturghie, apoi a luat parte la manifestările din Piața Unirii.
Acum 4 ore
17:20
Parohia Mărcuța aduce la cunoștință că în Cimitirul Parohial Mărcuța, str. Biserica Mărcuța nr. 8, sector 2, București, concesionarii mai jos menționați au lăsat locurile în stare de neîngrijire, nu
Acum 6 ore
15:30
Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a oficiat duminică Sfânta Liturghie la Mănăstirea Comana din județul Giurgiu, prilej cu care a hirotonit un ierodiacon pe seama așezământului monahal. În
15:30
Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, a fost duminică, 25 ianuarie, în mijlocul credincioșilor Parohiei „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din municipiul Roșiori de
15:30
În Arhiepiscopia Dunării de Jos, zilele de 24 și 25 ianuarie au fost sărbătorite în mod deosebit prin evenimente cultural‑duhovnicești dedicate împlinirii a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române,
15:00
Seara zilei de 22 ianuarie 2026 s-a așezat peste București, în lumea scriitorilor, ca o hlamidă de catifea. În inima orașului, într-una din sălile Teatrului Național, iubitorii cuvintelor s-au adunat asemenea un
14:40
Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și Sucevei, a fost cinstit astăzi, 26 ianuarie, la Catedrala Mitropolitană din Iași, de un numeros sobor de ierarhi, preoți și diaconi. Sfântul lăcaș,
Acum 8 ore
12:50
Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit duminică, 25 ianuarie, Sfânta Liturghie la biserica din Lehliu Gară, județul Călărați, cu hramurile „Sfântul Mare
12:40
Și în Duminica a 32‑a după Rusalii, 25 ianuarie, Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a fost într‑o comunitate din județul Caraș‑Severin unde sfântul lăcaș are nevoie urgentă de
12:30
Obștea Mănăstirii Ciolanu a fost binecuvântată duminică, 25 ianuarie, de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei. Chiriarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica
12:30
Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a săvârșit duminică Sfânta Liturghie la Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii”, situată la ieșirea din orașul Măcin, județul Tulcea. Din sobor a făcut
12:30
Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit duminică, 25 ianuarie, Sfânta Liturghie la biserica din Lehliu Gară, județul Călărați, cu hramurile „Sfântul Mare
12:10
În ziua de 24 ianuarie 2026, la împlinirea a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române (1859), act istoric fundamental pentru constituirea statului român modern, la Catedrala Arhiepiscopală din Roman au avut loc
12:10
În Duminica a 32‑a după Rusalii, Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, a liturghisit în Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din cartierul sib
12:00
Ziua de prăznuire a Soborului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul după calendarul neîndreptat, marți, 20 ianuarie 2026, a fost un prilej de aleasă bucurie duhovnicească pentru comunitatea Parohiei „Sfânta
11:50
Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a săvârșit duminică, 25 ianuarie, Sfânta Liturghie, împreună cu Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei
11:50
În Duminica a 32‑a după Rusalii, 25 ianuarie, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, a oficiat Sfânta Liturghie la Paraclisul Catedralei Naționale din Capitală. În cadrul slujbei, Pr
11:50
Împlinirea a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române a fost sărbătorită sâmbătă, 24 ianuarie, la Catedrala Unirii din Focșani, cu hramurile „Sfânta Cuvioasă Parascheva” și „Izvorul
11:50
Lucrările Consiliului și Adunării eparhiale ale Arhiepiscopiei Craiovei, moment de bilanţ pentru activitatea desfăşurată în anul 2025 şi de planificare a activităţilor pentru anul 2026, au avut loc
11:40
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a împlinit vârsta de 77 de ani, sâmbătă, 24 ianuarie. Ierarhul și‑a
11:40
Ceremonie religioasă și militară la Cluj‑Napoca, la 167 de ani de la Unirea Principatelor Române # Ziarul Lumina
La aniversarea Unirii Principatelor Române din 24 ianuarie 1859, la Cluj‑Napoca a avut loc un ceremonial militar‑religios, la Monumentul Domnitorului Alexandru Ioan Cuza, la care au participat reprezentanți ai
Acum 24 ore
23:30
„Şi au venit în Ierihon. Şi ieşind din Ierihon El, ucenicii Lui şi mulţime mare, Bartimeu orbul, fiul lui Timeu, şedea jos, pe marginea drumului. Şi, auzind că este Iisus Nazarineanul, a început să strige
23:30
Este cunoscut rolul părinților în educația și în formarea copiilor lor, în pregătirea lor pentru o viață creștină. În timp, copiii devin oglinda părinților şi duc mai departe ceea ce ei înşişi au
23:30
Duminica a 33-a după Pogorârea Duhului Sfânt (a Vameşului şi a Fariseului) Luca 18, 10-14Zis-a Domnul pilda aceasta: Doi oameni s-au suit la templu ca să se roage: unul era fariseu şi celălalt vameş. Fariseu
23:30
Trăim uneori cu senzația că, în epoca noastră, învățătura, cultura și credința au fost așezate în compartimente separate, asemenea unor colecții de exponate, de parcă apropierea lor ar provoca confuzie sau
23:30
Celebru sau modest, fiecare om are o identitate de sine și o demnitate trăită în cea mai adâncă interioritate, vizibilă prin manifestările exterioare din gândurile împlinite, prin cuvinte și
23:20
Iubiților, Hristos a pătimit pentru voi, lăsându-vă pildă, ca să pășiți pe urmele Lui, Care n-a săvârșit niciun păcat, nici s-a aflat vicleșug în gura Lui, și Care, ocărât fiind, nu răspundea cu
23:20
Sf. Ier. Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei; Sf. Cuv. Xenofont, Maria, Arcadie şi Ioan # Ziarul Lumina
Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, era de loc din Basarabia, din satul Răzălăi, ținutul Soroca. El s-a născut la 15 iulie 1818, primind la botez numele Ioan, în familia preotului Anania
23:20
„În vremea aceea căpeteniile preoților și cărturarii au trimis la Iisus pe unii dintre farisei și din irodiani, ca să-L prindă în cuvânt. Iar ei, venind, I-au zis: Învățătorule, știm că spui adevărul
23:20
Protosinghel Ioanichie Bălan, Pateric Românesc, Ed. Arhiepiscopiei Tomisului și Dunării de Jos, Galați, 1990, pp. 27-28„Acest venerabil episcop tomitan era de origine capadocian. El a ocupat scaunul
23:10
Lumea întreagă a fost, in illo tempore, o imensă biserică. Adică un loc al rugăciunii și al întâlnirii permanente cu Dumnezeu. Un topos al ascultării înfiorate a glasului Creatorului, o contemplare a ființe
23:10
În fiecare zi regăsim duhul îndreptățirii prezent în conversațiile pe care le purtăm, în știrile pe care le ascultăm, în textele pe care le citim. Vinovații sunt întotdeauna alții, niciodată noi
23:10
Şi mulţimile Îl urmau oriunde ar fi călătorit. De prin împrejurimi sau ostenind la drum îndepărtat, veneau pentru a nu se mai întoarce vreodată la ceea ce fuseseră înainte, uitând de timp, de casele lăsate
23:10
Grăsimile sunt printre cele mai importante substanțe din corpul nostru. Ele constituie aproape jumătate din compoziția chimică a tuturor membranelor celulare și intracelulare și aproximativ 60% din masa uscată a
23:10
În foaierul Muzeului de Istorie din Suceava este deschisă o expoziție foto-documentară dedicată împlinirii a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române din anul 1859, eveniment fundamental în procesul de
23:10
La Casa Avramide din Tulcea va putea fi vizitată, până la sfârșitul lunii februarie, expoziţia itinerantă „uniVERSURI carcerale - poezia închisorilor comuniste”, realizată de Muzeul Naţional al Unirii din
23:10
Roma se alătură capitalelor europene care au redus drastic limita de viteză - Londra, Bruxelles, Paris şi Helsinki -, forţându-i pe şoferii italieni, cunoscuţi pentru un stil de condus rapid, să reducă viteza
23:10
Săptămâna trecută a fost una seismică pentru politica mondială. Mai multe declarații, postări și amenințări ale președintelui american Donald Trump că va prelua Groenlanda au forțat Uniunea Europeană să
23:10
Într-o lume incertă, în care Rusia rămâne o sursă majoră de destabilizare, iar ordinea mondială pare să se destrame, Republica Moldova se bazează pe relaţia cu România şi pe procesul de aderare la UE pentru
23:10
Preşedintele SUA, Donald Trump, a inaugurat joi la Davos „Consiliul pentru Pace”, în prezenţa șefilor a 19 țări care au aderat la organismul aflat sub controlul său. Liderul de la Casa Albă a adresat 60 de in
23:10
Cel mai mare sindicat al mecanicilor de locomotivă din Spania a chemat la grevă pentru a cere asigurarea siguranţei feroviare după accidentul din 18 ianuarie, soldat cu 45 de morți, urmat marţea trecută de o
23:10
Președintele Bulgariei, independentul Rumen Radev, și-a înaintat marți demisia la Curtea Constituțională, potrivit BTA. Gestul lui Radev alimentează speculațiile potrivit cărora își va înființa propriul
21:40
La Biserica Parcul Domeniilor-Cașin din București, Paraclis patriarhal, în seara zilei de duminică, 25 ianuarie 2026, Săptămâna (Octava) de rugăciune pentru unitatea creștinilor a luat sfârșit. La eveniment a
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.