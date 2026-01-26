Apuseni, țara de piatră, în fotografii

Ziarul Lumina, 26 ianuarie 2026 19:50

Muzeul Geologic Național din Bucureşti găzdu­iește expoziția „Apuseni, țara de piatră”, realizată în cadrul proiectului „Romania Student Tour”, program naţional de redescoperire şi promovare a

Acum 30 minute
19:50
Vorbiri ca de taină la Văratec Ziarul Lumina
Am, nu de azi, de ieri, sentimentul că sunt posesorul unui prețios cufăr vechi. Timpul, în măcinișul lui implacabil, parcă l-a acoperit în dantele grele, cenușii, care, însă, miraculos, de cum mă apropii,
19:50
Mame sfinte, fii sfinți Ziarul Lumina
În contextul proclamării, în Patriarhia Română, a anului 2026 ca An omagial al pastorației familiei creștine și An comemorativ al sfintelor femei din calendar, ne îndreptăm privirea asupra celor ce au dat
19:50
Căsătoria creştină, taina iubirii dintre bărbat şi femeie Ziarul Lumina
Pentru un ortodox, când pronunţă cuvântul familie înţelege legătura dintre un bărbat şi o femeie, binecuvântată prin căsătoria creştină. El ştie că cea mai veche formă de conveţuire umană între
19:50
O călătorie în București Ziarul Lumina
Una dintre expozițiile permanente ale Muzeului Municipiului București este „Timpul orașului”, o poveste care conduce către o călătorie unică pentru înțelegerea timpului trăit în vârstele orașului.
19:50
19:50
Colecția „Iosefina  și Eugen Taru” Ziarul Lumina
Muzeul Colecțiilor de Artă reia, anul acesta, seria prezentărilor tematice despre artă și meșteșug cu colecția soților Iosefina și Eugen Taru. Vizita ghidată are loc astăzi, 27 ianuarie, de la ora
19:50
Recital de chitară Ziarul Lumina
Asociația „Chitara Nova” și Casa de Cultură a Studenților din București invită publicul astăzi, 27 ianuarie, de la ora 19:00, la „Umbre și reverii”, primul concert din Stagiunea de Chitară - Spotlight.
19:50
Povești din Oltenia Ziarul Lumina
Muzeul Municipiului Bucureşti și Asociația „De basm” organizează, în 31 ianuarie, la Casa Filipescu-Cesianu, un atelier de meș­terit povești din pâine, alături de scriitoarea Cristina Andone, în cadrul
19:50
Fizica și civilizația umană Ziarul Lumina
La Sala „Dalles” din București va avea loc, în 29 ianuarie 2026, conferința „Fizica și civilizația umană”, susținută de academicianul Nicolae-Victor Zamfir, vicepre­ședinte al Academiei Române.
19:50
Proiect de digitalizare implementat de Academia Română Ziarul Lumina
O finanțare europeană de aproape 10 milioane de lei va acoperi costurile digitalizării Bibliotecii Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române şi realizarea tururilor virtuale pentru trei edificii culturale
19:50
Zeci de mii de tone de alimente salvate de la risipă  Ziarul Lumina
Reţeaua Băncilor pentru Alimente a reuşit anul trecut să salveze de la risipă şi să redistribuie în total peste 10.800 tone de alimente, oferind sprijin pentru 325.000 de persoane vulnerabile, a anunţat recent
19:50
Spitalele vor fi evaluate și reclasificate pe categorii Ziarul Lumina
Sistemul spitalicesc va avea un nou model de organizare, cu spitale strategice și spitale de categoriile I, II și III, potrivit unui proiect legislativ pus în transparenţă decizională. „Este o clasificare
19:50
București: Scumpire a transportului local Ziarul Lumina
Preţul unei călătorii metropolitane în București urmează să crească de la 3 la 5 lei, conform unui proiect de hotărâre care va fi dezbătut în şedinţa din 29 ianuarie a Consiliului General al Capitalei. În
19:50
Eliminarea plafonării la gaze nu e decisă Ziarul Lumina
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că în următoarele două săptămâni se va lua o decizie privind plafonarea la gazele naturale care expiră în aprilie, în baza rezultatelor unei analize. „Nu este certă
19:50
Apel la donare de sânge Ziarul Lumina
Reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică Vaslui au făcut apel la populaţia din judeţ să doneze sânge la Centrul de Transfuzie Sanguină Bârlad, care se confruntă cu o scădere semnificativă a numărului
19:40
I Petru 3, 10-22 Ziarul Lumina
Iubiților, cel ce voiește «să iubească viața și să vadă zile bune, să-și oprească limba de la rău și buzele sale să nu grăiască vicleșug; să se ferească de rău și să facă bine; să caute pacea
19:40
Aducerea moaştelor Sf. Ier. Ioan Gură de Aur Ziarul Lumina
Biserica Ortodoxă sărbătoreşte astăzi aducerea moaştelor Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur la Constantinopol în anul 438 şi aşezarea lor în Biserica Sfinţilor Apostoli. El a fost Arhiepiscop al
Acum o oră
19:30
Marcu 12, 18-27 (Dileme despre Înviere) Ziarul Lumina
„În vremea aceea au venit la Iisus saducheii, care zic că nu este înviere, și-L întrebau zicând: Învățătorule, Moise ne-a lăsat scris că, de va muri fratele cuiva și va rămâne femeia fără copii, să ia
19:30
Judecata universală Ziarul Lumina
Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. III, Ed. Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, 2010, pp. 370-371„Creștinismul afirmă că chipul actual al lumii va
19:20
Acasă la Badea Cârțan, un atlet al latinității în Imperiul Austro-Ungar Ziarul Lumina
Românii din Transilvania, de la granița fostului Imperiu Austro-Ungar, treceau deseori munții, pe cărări doar de ei cunoscute, la frații români. Un astfel de exemplu emblematic a fost Badea Cârțan. Dacă despre
19:10
Repopulare cu păstrăvi a râului Putna Ziarul Lumina
Aproape 40.000 de exemplare de păstrăv indigen vor fi eliberate în râul Putna şi în alţi afluenţi, pentru refacerea ecosistemelor acvatice afectate de secetă, viituri şi variaţii de debit, a anunţat
Acum 2 ore
18:40
Sfântul Ierarh Iosif Naniescu - păstorul milostiv al Moldovei și cinstitorul Sfintei Parascheva Ziarul Lumina
„Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun Își pune viața pentru oile Sale” - aceste cuvinte ale Mântuitorului străbat veacurile asemenea unei raze neînserate, adunând în jurul Său inimile celor care au
Acum 4 ore
18:00
Concert religios la biserica din Lehliu Gară Ziarul Lumina
Preasfințitul Părinte Vin­cențiu, Episcopul Sloboziei și Călăra­șilor, a săvârșit duminică, 25 ianuarie, Sfânta Liturghie la biserica din Lehliu Gară, județul Călărați, cu hramurile „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” și „Sfân­tul Cuvios Irodion de la Lainici”, conform sfesc.ro. Din sobor au făcut parte părintele arhimandrit Rafail Mâț, vicar eparhial; consilieri eparhiali, părintele Mihail Zotta, protopop de Lehliu; părintele Vasile Viorel Dinu, protopop de Călărași; părintele Marian Necula, protopop de Oltenița; preoți și arhidiaconi. Răspunsurile la strană au fost date de către Corul Fidelis al Catedralei Episcopale din Slobozia.
17:40
Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Andrei a sărbătorit 77 de ani prin rugăciune Ziarul Lumina
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a împlinit vârsta de 77 de ani, sâmbătă, 24 ianuarie. Ierarhul și-a sărbătorit ziua de naștere prin rugăciune și mulțumire aduse lui Dumnezeu pentru toate darurile revărsate asupra sa și a eparhiei.
17:40
Sărbătoare în orașul Unirii de la 1859 Ziarul Lumina
Împlinirea a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române a fost sărbătorită sâmbătă, 24 ianuarie, la Catedrala Unirii din Focșani, cu hramurile „Sfânta Cuvioasă Parascheva” și „Izvorul Tămăduirii”, printr-un program liturgic special. Delegatul Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ciprian la eveniment a fost pr. Marian Gegea, vicar administrativ al Eparhiei Buzăului și Vrancei, care a săvârșit Sfânta Liturghie, apoi a luat parte la manifestările din Piața Unirii.
17:20
Notificare pentru concesionarii cimitirului Parohiei Mărcuța din Capitală Ziarul Lumina
Parohia Mărcuța aduce la cunoștință că în Cimitirul Parohial Mărcuța, str. Biserica Mărcuța nr. 8, sector 2, București, concesionarii mai jos menționați au lăsat locurile în stare de neîngrijire, nu
Acum 6 ore
15:30
Sărbătoare la Mănăstirea Comana Ziarul Lumina
Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a oficiat duminică Sfânta Liturghie la Mănăstirea Comana din județul Giurgiu, prilej cu care a hirotonit un ierodiacon pe seama așezământului monahal. În
15:30
Vizită arhierească la o parohie din Teleorman Ziarul Lumina
Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, a fost duminică, 25 ianuarie, în mijlocul credincioșilor Parohiei „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din municipiul Roșiori de
15:30
Acte istorice și sfinți ai Bisericii sărbătoriți în Arhiepiscopia Dunării de Jos Ziarul Lumina
În Arhiepiscopia Dunării de Jos, zilele de 24 și 25 ianuarie au fost sărbătorite în mod deosebit prin evenimente cultural‑duhovnicești dedicate împlinirii a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române,
15:00
Candelă de cuvinte și memorie Ziarul Lumina
Seara zilei de 22 ianuarie 2026 s-a așezat peste București, în lumea scriitorilor, ca o hlamidă de catifea. În inima orașului, într-una din sălile Teatrului Național, iubitorii cuvintelor s-au adunat asemenea un
14:40
Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv, cinstit la Catedrala Mitropolitană din Iași Ziarul Lumina
Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și Sucevei, a fost cinstit astăzi, 26 ianuarie, la Catedrala Mitropolitană din Iași, de un numeros sobor de ierarhi, preoți și diaconi. Sfântul lăcaș,
Acum 8 ore
12:50
Popas de rugăciune la o biserică din Lehliu Gară Ziarul Lumina
12:40
Speranță pentru salvarea unei biserici din Banatul Montan Ziarul Lumina
Și în Duminica a 32‑a după Rusalii, 25 ianuarie, Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a fost într‑o comunitate din județul Caraș‑Severin unde sfântul lăcaș are nevoie urgentă de
12:30
Popas de rugăciune la Mănăstirea Ciolanu din județul Buzău Ziarul Lumina
Obștea Mănăstirii Ciolanu a fost binecuvântată duminică, 25 ianuarie, de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei. Chiriarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica
12:30
Binecuvântare la Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii” din Tulcea Ziarul Lumina
Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a săvârșit duminică Sfânta Liturghie la Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii”, situată la ieșirea din orașul Măcin, județul Tulcea. Din sobor a făcut
12:30
Popas de rugăciune la biserică din Lehliu Gară Ziarul Lumina
12:10
Rugăciune arhierească la Roman de Ziua Unirii Principatelor Ziarul Lumina
În ziua de 24 ianuarie 2026, la împlinirea a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române (1859), act istoric fundamental pentru constituirea statului român modern, la Catedrala Arhiepiscopală din Roman au avut loc
12:10
Binecuvântare arhierească pentru comunitatea din cartierul sibian Trei Stejari Ziarul Lumina
În Duminica a 32‑a după Rusalii, Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, a liturghisit în Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din cartierul sib
Acum 12 ore
12:00
Hramul de iarnă al parohiei din Ratuș Ziarul Lumina
Ziua de prăznuire a Soborului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul după calendarul neîndreptat, marți, 20 ianuarie 2026, a fost un prilej de aleasă bucurie duhovnicească pentru comunitatea Parohiei „Sfânta
11:50
Sfințire de raclă la o parohie arădeană Ziarul Lumina
Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a săvârșit duminică, 25 ianuarie, Sfânta Liturghie, împreună cu Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei
11:50
Hirotonie la Paraclisul Catedralei Naționale din București Ziarul Lumina
În Duminica a 32‑a după Rusalii, 25 ianuarie, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, a oficiat Sfânta Liturghie la Paraclisul Catedralei Naționale din Capitală. În cadrul slujbei, Pr
11:50
Momentul istoric din 1859 sărbătorit în orașul Unirii Ziarul Lumina
11:50
Bilanțul activităților din Arhiepiscopia Craiovei Ziarul Lumina
Lucrările Consiliului și Adunării eparhiale ale Arhiepiscopiei Craiovei, moment de bilanţ pentru activitatea desfăşurată în anul 2025 şi de planificare a activităţilor pentru anul 2026, au avut loc
11:40
Înaltpreasfinţitul Mitropolit Andrei a sărbătorit 77 de ani prin rugăciune Ziarul Lumina
11:40
Ceremonie religioasă și militară la Cluj‑Napoca, la 167 de ani de la Unirea Principatelor Române Ziarul Lumina
La aniversarea Unirii Principatelor Române din 24 ianuarie 1859, la Cluj‑Napoca a avut loc un ceremonial militar‑religios, la Monumentul Domnitorului Alexandru Ioan Cuza, la care au participat reprezentanți ai
Acum 24 ore
23:30
Bartimeu - minunea este consecința Credinței Ziarul Lumina
„Şi au venit în Ierihon. Şi ieşind din Ierihon El, ucenicii Lui şi mulţime mare, Bartimeu orbul, fiul lui Timeu, şedea jos, pe marginea drumului. Şi, auzind că este Iisus Nazarineanul, a început să strige
23:30
Mame sfinte, născătoare de sfinți Ziarul Lumina
Este cunoscut rolul părinților în educația și în formarea copiilor lor, în pregătirea lor pentru o viață creștină. În timp, copiii devin oglinda părinților şi duc mai departe ceea ce ei înşişi au
23:30
Confruntarea dintre două imperfecțiuni Ziarul Lumina
Duminica a 33-a după Pogorârea Duhului Sfânt (a Vameşului şi a Fariseului) Luca 18, 10-14Zis-a Domnul pilda aceasta: Doi oameni s-au suit la templu ca să se roage: unul era fariseu şi celălalt vameş. Fariseu
23:30
Sfinţii Trei Ierarhi în evlavia milenară a Bisericii Ziarul Lumina
Trăim uneori cu senzația că, în epoca noastră, învățătura, cultura și credința au fost așezate în compartimente separate, asemenea unor colecții de exponate, de parcă apropierea lor ar provoca confuzie sau
23:30
Identitatea de sine în oglinzile semenilor și în lumina harului Ziarul Lumina
Celebru sau modest, fiecare om are o identitate de sine și o demnitate trăită în cea mai adâncă interioritate, vizibilă prin manifestările exterioare din gândurile împlinite, prin cuvinte și
