Guvernul prezintă cum se împart banii primiți de România prin intermediul SAFE. 9,53 de miliarde de euro merg spre înzestrarea Armatei și infrastructurii asociate
Economica.net, 26 ianuarie 2026 19:10
Obiectivul principal al achiziţiilor prin programul SAFE este dezvoltarea industriei de apărare a României, a declarat luni Mihai Jurca, şeful Cancelariei prim-ministrului.
• • •
Alte ştiri de Economica.net
Acum 5 minute
19:30
Românii de la ENEVO țintesc afaceri aproape triple în 2026 – 350 mil. euro, construiesc acum 1,5 GW în regenerabil, 1 GWh în stocare și au trecut granițele țării. Încep anul cu unul dintre cele mai mari proiecte hibride din Europa # Economica.net
ENEVO Group, cel mai mare contractor EPC român pentru proiecte de energie regenerabilă, a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri de 135 de milioane de euro, iar așteptările pentru acest an sunt ca ea să crească de două ori și jumătate, până la 350 de milioane de euro, inclusiv pe fondul extinderii internaționale. Compania începe anul din poziția de contractor pentru cel mai mare parc fotovoltaic care se construiește acum în România și unul dintre cele mai mari parcuri hibride din Europa.
Acum 30 minute
19:10
Guvernul prezintă cum se împart banii primiți de România prin intermediul SAFE. 9,53 de miliarde de euro merg spre înzestrarea Armatei și infrastructurii asociate # Economica.net
Obiectivul principal al achiziţiilor prin programul SAFE este dezvoltarea industriei de apărare a României, a declarat luni Mihai Jurca, şeful Cancelariei prim-ministrului.
Acum o oră
18:40
ADR vrea să cumpere serivii de auditare pentru proiectul „Migrarea aplicaţiilor şi sistemelor informatice în cloud (MAS IC)”, finanțat prin PNRR # Economica.net
Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) scoate la licitaţie un contract estimat la peste 6,8 milioane de lei pentru servicii de audit tehnic şi financiar în cadrul proiectului "Migrarea aplicaţiilor şi sistemelor informatice în cloud (MAS IC)", relatează Agerpres.
Acum 2 ore
18:20
ONRC: Numărul firmelor radiate în 2025 a crescut foarte ușor în 2025. Cele mai multe au fost din domeniile comerțului cu ridicata și amănuntul și repararea mașinilor și motocicletelor # Economica.net
Un număr de 83.232 de firme au fost radiate la nivel naţional în 2025, cu 0,27% mai multe comparativ cu perioada similară din anul anterior, conform statisticilor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), transmite Agerpres.
18:10
Gigantul norvegian Petronor, adus în fața instanței pentru o mită de 25 de milioane de dolari dată președintelui Republicii Congo # Economica.net
Doi norvegieni şi o filială a grupului petrolier norvegian Petronor au fost inculpaţi pentru dare de mită în valoare de aproximativ 25 de milioane de dolari către preşedintele Republicii Congo (Congo-Brazzaville), Denis Sassou Nguesso (foto), şi familia acestuia, a anunţat luni parchetul norvegian, transmite AFP, relatează Agerpres.
17:50
PPC, unul dintre cei mai mari furnizori de energie electrică din România, care a lansat în premieră pentru piața de la noi o ofertă de energie electrică pentru clienți casnici în care prețul este fix timp de trei ani, o prelungește. Din nou.
17:40
BNR cumpără servicii de verificare și întreținere a sistemelor de securitate. Licitația e deschisă până pe 3 februarie # Economica.net
Banca Naţională a României (BNR) organizează licitaţie deschisă pentru achiziţionarea de servicii de verificare şi întreţinere a sistemelor de securitate, valoarea contractului fiind estimată la 2,74 de milioane de lei, fără TVA, relatează Agerpres.
Acum 4 ore
17:30
ANSVSA a dat 429 de amenzi în urma controalelor efectuate săptămâna trecută. Instituția a emis și 30 de ordonanțe de încetarea activității # Economica.net
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a aplicat sancţiuni contravenţionale în valoare totală de peste 4 milioane de lei şi a emis 30 de ordonanţe de suspendare a activităţii, în urma controalelor efectuate în perioada 19-23 ianuarie în sectorul panificaţiei, la nivel naţional, relatează Agerpres.
17:10
Cale ferată România – Moldova: „CFR”-ul de peste Prut lansează licitație pentru proiectarea refacerii a 30 km de linie feroviară # Economica.net
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” anunță inițierea procedurii de achiziție sectorială, prin licitație deschisă, a serviciilor de proiectare la obiectivul „Asigurarea stabilității terasamentului și liniei de cale ferată Cahul - Giurgiulești, tronsonul “Colibaș – Giurgiulești” (circa 30 kilometri).
17:10
Șeful Volkswagen Oliver Blume spune că grupul german nu va putea construi planificata fabrică Audi din SUA în contextul actualelor taxe vamale. Negocierile cu Trump nu au dus la niciun rezultat # Economica.net
Grupul german Volkswagen AG nu va putea construi planificata fabrică pentru marca sa premium Audi în Statele Unite, dacă nu sunt reduse taxele vamale, a afirmat directorul general al VW, Oliver Blume, într-un interviu acordat publicaţiei Handelsblatt, transmite DPA, relatează Agerpres.
17:00
Avertisment de la companiile de asigurări. Peste 800 de incendii au avut loc în România în primele două săptămâni ale anului # Economica.net
Sezonul rece vine cu riscuri asupra locuințelor și bunurilor, care nu trebuie ignorate. cea mai mare despăgubire plătită în primul semestru al anului trecut pentru o locuință afectată de un incendiu a fost de peste 760.000 de lei, în timp ce pentru o companie pagubele acoperite s-au ridicat la 36 de milioane de lei. Chiar și în cazul unui autovehicul asigurat CASCO, cea mai mare despăgubire a depășit 560.000 de lei, potrivit datelor Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și reasigurare din România.
16:40
Bitcoin cade sub pragul de 90.000 de dolari, dinca cauza tensiunilor din interiorul NATO și al amenințărilor cu noi tarife vamale # Economica.net
Bitcoin a revenit sub 90.000 de dolari, pe fondul sentimentului general de prudență al pieței, în contextul tensiunilor geopolitice dintre SUA și NATO, al noilor amenințări cu tarife vamale asupra importurilor canadiene și al incertitudinii macroeconomice. Randamentele obligațiunilor japoneze au atins niveluri maxime în ultimele decenii, în timp ce inflația, deși stabilă, se menține peste ținta de 2% a Fed.
16:30
Preţul gazelor naturale în SUA a crescut luni cu aproape 20%, după o puternică furtună de iarnă, care a afectat regiuni extinse din America de Nord, majorând cererea pentru încălzire şi perturbând aprovizionarea, transmite Bloomberg.
16:30
Încrederea în rândul companiilor germane nu a reuşit să se îmbunătăţească la începutul anului, iar previziunile privind redresarea economiei rămân rezervate, arată rezultatele sondajului lunar publicat luni de institutul Ifo, transmite DPA.
16:20
Aurul, obligaţiunile şi acţiunile pot avea roluri complementare într-un portofoliu orientat spre protecţia la inflaţie în 2026, într-un context economic caracterizat de volatilitate şi presiuni asupra puterii de cumpărare, arată o analiză realizată de XTB, dată luni publicităţii.
16:10
Compania aeriană low-cost Ryanair şi-a îmbunătăţit previziunile privind creşterea traficului anual de pasageri şi a anunţat că se aşteaptă la o majorare a profitului anual, după ce preţurile biletelor au crescut mai mult decât se estima, transmite DPA.
16:10
Primăria sectorului 6 anunță să se va introduce sens unic pe 9 străzi din cartierele Drumul Taberei și Militari, în zilele următoare
16:00
Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, luni, 2,4 miliarde de lei de la bănci, printr-o emisiune de obligaţiuni de stat şi una de certificate de trezorerie cu discont, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).
15:50
Autostrada Unirii A8: Constructori din România, Ucraina, Grecia, Bulgaria, Turcia, Italia și Spania au depus oferte pentru ultimii kilometri # Economica.net
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a primit opt oferte la licitația pentru constuirea ultimilor kilometri din Autostrada Unirii A8 Tg Mureș - Iași - Ungheni, contract ce include și primii cinci kilometri care vor fi realizați de România pe teritoriul Republicii Moldova.
15:50
Andrei Ursulescu, Scandia: Avem fabrici tot mai bine tehnologizate în industria alimentară românească. Nu mai există decalajul față de Germania sau Italia # Economica.net
„Eu cred foarte mult în sectorul de industria alimentară românească. Am văzut multe companii de industrie la viața mea, și în România, și în afară. E un sector care e în continuă dezvoltare, în continuă evoluție. Sunt antreprenori care devin din ce în ce mai sofisticați în gândire. Vedem un grad de tehnologizare din ce în ce mai crescut. Vedem fabrici bine tehnologizate, adică nu mai există decalajul tehnologic despre care vorbeam acum 15-20 de ani. Nu, acum aproape toată lumea are tehnologie din Germania sau din Italia, are echipamente cu care să-și asigure un grad decent de competitivitate.”, a explicat Andrei Ursulescu, CEO Scandia, în emisiunea „A fost odată în business”, realizată de Termene Business Hub.
15:50
Strategia Franklin Templeton a generat un randament total de 1.340% pentru acţiunile Fondului Proprietatea şi de 494% pentru valoarea activului net, de la data calculului performanţei Fondului până la 31 decembrie 2025, se arată într-un comunicat al companiei.
Acum 6 ore
15:20
Anunț de la Banca Transilvania pentru peste 120.000 de clienți! A picat cea mai importantă aplicație a băncii. Nu se știe clar când revine BT Go # Economica.net
BT Go, cea ai importantă aplicație a băncii, intrumentul folosit de antreprenori, adică segmentul care a consacrat cea mai mare bancă din România, este oprită de câteva ore. Un robot anunță acest lucru, de fiecare dată când este accesat serviciul call center, la rândul său mai aglomerat decât de obicei.
15:20
Ministerul Mediului a decis emiterea acordului de mediu pentru proiectul hidroenergetic Cerna–Motru–Tismana (Etapa a II-a), potrivit unui comunicat al instituției.
15:20
Autostrada A1 Sibiu – Pitești: Turcii de la Mapa – Cengiz încep lucrările la încă un tunel din secțiunea montană Boița – Cornetu VIDEO # Economica.net
Pasionații de infrastructură au transmis imagini noi cu lotul 2 Boița - Cornetu din Autostrada A1 Sibiu - Pitești. Constructorii turci ai asocierii Mapa - Cengiz încep lucrările pregătitoare la al doilea tunel din cele șapte prevăzute pe acest tronson montan dificil din autostrada transcarpatică.
15:00
Statele membre UE au aprobat luni interzicerea completă a importurilor de gaze naturale din Rusia # Economica.net
Statele membre UE au aprobat luni interzicerea completă a importurilor de gaze naturale ruseşti până cel târziu la sfârşitul anului 2027, ca parte a eforturilor blocului comunitar de a depăşi dependenţa de energia rusească şi de a refuza Rusiei fondurile care ar putea fi utilizate pentru campania sa militară din Ucraina, transmit DPA şi Reuters.
14:50
Bolojan merge în Germania. Se va întâlni cu Mertz şi cu alte oficialităţi şi oameni de afaceri # Economica.net
Prim-ministrul Ilie Bolojan efectuează, marţi şi miercuri, o vizită oficială în Republica Federală Germania, în cursul căreia va fi primit de cancelarul german Friedrich Mertz şi va purta discuţii cu acesta.
14:30
Portul Constanța: Începe modernizarea și extinderea infrastructurii de apă și canalizare, în valoare de 165 milioane de lei # Economica.net
Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța a emis ordinul administrativ de începere a activității de proiectare pentru proiectul „Modernizare și extindere infrastructură de alimentare cu apă și canalizare în Portul Constanța”, marcând intrarea investiției în faza de implementare, informează luni ministrul Transporturilor Ciprian Șerban.
14:20
Ziua recordurilor – Cel mai scump aur din istorie la cursul BNR, după ce metalul galben a atins maximul istoric şi pe pieţele internaţionale # Economica.net
Aurul atinge cea mai mare valoare din istorie şi la cursul BNR după ce a spart pragul de 5.000 de dolari pe piețele internaţionale.
Acum 8 ore
13:30
Reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă. O firmă din București, controlată 100% de un canadian, în consorțiu cu RATEN, a câștigat contractul pentru consultanța tehnică # Economica.net
Asocierea dintre firmele Teknosec și Regia Autonoma Tehnologii pentru Energia Nucleară (RATEN), companie a statului român, a câștigat contractul pentru consultanța tehnică, etapa 2, pentru construirea unităților 3 și 4 ale centralei de la Cernavodă, potrivit datelor din sistemul electronic de achiziții publice.
13:30
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) continuă procesul de digitalizare și informatizare și anunță că a lansat propriul robot de tip chatbot, denumit Ana.
13:20
Autostrada Transilvania: Primele imagini din 2026 cu tronsonul Suplacu de Barcău – Chiribiș. Muncitorii au revenit în șantier VIDEO # Economica.net
Pasionații de infrastructură au postat primele imagini de anul acesta cu șantierul tronsonului Suplacu de Barcău - Chiribiș (26,35 km) din Autostrada Transilvania A3. Antreprenorul român Construcții Erbașu a reluat activitatea în șantier, potrivit imaginilor.
12:40
Dacia e maşina preferată a Europei – Sandero este cea mai vândută maşină, Duster rămâne în top 10. Constructorul a depăşit 10 milioane de maşini la nivel global # Economica.net
Dacia Sandero îşi menţine poziţia de lider al vânzărilor la nivel european, în timp ce Duster rămâne în top 10, constructorul auto de la Mioveni depăşind pragul de zece milioane de vehicule vândute la nivel global, de la lansarea primului Logan, în anul 2004, arată o analiză a specialiştilor Romanian Economic Monitor (RoEM) - UBB FSEGA.
12:40
Chromosome Dynamics a pus în funcțiune o nouă fabrică de inputuri agricole.
12:40
O nouă scumpire pentru români la abonamentele de streaming video începând din 24 februarie # Economica.net
Serviciul de streaming video Skyshowtime anunță că va mări prețul abonamentelor sale începând de la prima dată de reînnoire a acestora sau după 24 februarie 2026.
12:20
Kremlinul a comunicat luni că problema teritorială este în continuare fundamentală pentru Moscova în tratativele pentru încheierea războiului din Ucraina, a informat luni agenţia de presă oficială rusă TASS, preluată de Reuters, după negocierile trilaterale de la Abu Dhabi între Ucraina, Rusia şi SUA.
12:10
Teraplast, companie românească cu 15 fabrici în cinci țări, devine lider și pe piața din Ungaria # Economica.net
Teraplast, cel mai mare producător român de materiale de construcții, devine lider și pe piața din Ungaria și numește toate fabricile cumpărate Teraplast.
11:50
Cod portocaliu de ninsori şi viscol în 6 judeţe, Cod galben de ploi şi lapoviţă în 14 judeţe. Vezi zonele afectate # Economica.net
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o atenţionare Cod portocaliu de precipitaţii importante cantitativ, strat de zăpadă şi viscol la altitudini înalte, valabilă până marţi seara în şase judeţe, precum şi un Cod galben de ploi şi lapoviţă ce vizează 14 judeţe.
11:40
Introducerea euro în sectorul turismului bulgar se derulează calm şi fără perturbări, iar numărul vizitatorilor în acest an ar urma să se situeze la aproximativ 14 milioane, a previzionat Rumen Draganov, director în cadrul Institutului pentru Analize şi Evaluări în Turism (IAAT), informează Novinite.
Acum 12 ore
11:20
La numai un an de la lansarea în fabricația de serie, uzina de la Mioveni a produs deja vehiculul Bigster cu numărul 100.000. Echipat cu motorizarea Hybrid 155, exemplarul aniversar, de culoare Indigo Blue, cu plafon negru, este destinat unui client din România.
11:20
Rompetrol pune defibrilatoare în 80 de benzinării și în 11 spații publice din Constanța și Prahova # Economica.net
Rompetrol, în parteneriat cu Fundația pentru SMURD, a finalizat instalarea de defibrilatoare semiautomate în 80 de stații de distribuție carburanți din țară, precum și în mai multe spații publice din județele Constanța și Prahova, potrivit unui comunicat de presă.
11:10
Noile oferte la gaze naturale, valabile de la 1 aprilie, înseamnă că piaţa de furnizare revine la marje ridicate – Chisăliță, AEI # Economica.net
Ofertele la energie publicate de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), valabile de la 1 aprilie 2026, reprezintă un semnal că piaţa de furnizare nu mai preţuieşte energia în funcţie de costul mărfurilor, ci de mărimea riscului, prudenţă comercială şi, la unii jucători, o revenire evidentă la marje ridicate, susţine preşedintele Asociaţiei Energia Inteligenţă (AEI), Dumitru Chisăliţă, într-o analiză publicată luni.
11:00
Mihai Ciprian Osiac, CEO ABC Insurance: „Am scos compania din zona de nișă și am dus-o spre modelul generalist” # Economica.net
După doi ani de transformare strategică, ABC Insurance a finalizat procesul de repoziționare de la un asigurător perceput preponderent ca jucător de nișă – în zona de garanții, la un model de companie generalistă, cu un portofoliu mai echilibrat și cu o prezență extinsă în mai multe linii de business din zona asigurărilor generale.
10:50
Revolta primarilor. Încă un oraș din România scade taxele locale după ce au fost majorate la 1 ianuarie # Economica.net
După primarul din Sfântu Gheorghe, și edilul din Calafat anunță că va scădea nivelul taxelor locale, care au fost majorate de la 1 ianuarie, în urma deciziei Executivului.
10:50
Şeful Airbus: Începutul lui 2026 este marcat de un număr fără precedent de crize şi de evoluţii geopolitice îngrijorătoare # Economica.net
Directorul general al Airbus, Guillaume Faury, a avertizat angajaţii că producătorul de avioane trebuie să fie pregătit să se adapteze noilor riscuri geopolitice îngrijorătoare, după pagubele logistice şi financiare "semnificative" provocate anul trecut de protecţionismul SUA şi tensiunile comerciale dintre Statele Unite şi China, transmite Reuters.
10:30
Raiffeisen Acumulare a atins borna de 130.000 de clienți asigurați cu pensii facultative și 400 de milioane de lei fonduri # Economica.net
Raiffeisen Bank marchează o creștere semnificativă pe piața pensiilor private facultative, având peste 130.000 de români care au ales Fondul Raiffeisen Acumulare, consolidând-și astfel poziția în top 3 fonduri de pensii facultative după numărul de participanți cu contribuții virate în ultima lună. Totodată, plasamentele totale ale clienților care au ales fondul de pensii facultative administrat de Raiffeisen Asset Management au depășit 400 milioane lei, arată un comunicat de presă al băncii.
10:20
HARTĂ În ce județe sunt concentrate cele mai multe credite ipotecare? În 2025, numărul de ipoteci a crescut cu 6,40% – analiză SVN Credit # Economica.net
Peste 92.100 de ipoteci au fost intabulate în 2025 în România, în creștere cu 6,4% comparativ cu volumul înregistrat în 2024, în București, Ilfov, Timiș și Cluj fiind acordate cele mai multe credite cu ipotecă la nivel național, arată o analiză realizată de brokerul online Ipotecare.ro și SVN Credite pe baza datelor oficiale. Cele mai mari creșteri ale numărului de ipoteci intabulate în 2025 au fost înregistrate în Ilfov, Timiș și Cluj. În Iași și Constanța au fost înregistrate cele mai mari scăderi.
10:10
evomag încheie 2025 cu afaceri de 54 mil. euro și estimează pentru anul acesta venituri de peste 60 milioane de euro # Economica.net
Retailerul evomag anunță că a încheiat 2025 cu o cifră de afaceri de 54 de milioane de euro, în creștere cu 12% față de 2024. Pentru 2026, compania estimează venituri de peste 60 milioane de euro și își concentrează strategia pe consolidarea operațională, eficiență și investiții cu impact direct în scalarea business-ului.
10:10
10 morţi, peste un milion de locuinţe fără curent, aeroporturi şi şosele blocate, în furtuna din SUA # Economica.net
O furtună majoră de iarnă a ucis cel puţin 10 persoane în Statele Unite, a lăsat peste un milion de locuinţe fără curent electric şi a blocat la sol mii de aeronave. Furtuna a adus duminică o combinaţie paralizantă de zăpadă abundentă, lapoviţă şi ploaie îngheţată din Ohio Valley şi regiunea Mid-South până în New England, agravată de frigul arctic care a cuprins o mare parte din estul Statelor Unite, la est de Munţii Stâncoşi, transmit luni Reuters şi AFP.
09:40
Cinci angajaţi ai unei fabrici de biscuiţi au fost daţi dispăruţi, iar alte opt persoane au fost rănite într-o explozie urmată de un incendiu survenite luni la facilitatea din centrul Greciei, a anunţat poliţia greacă, citată de AFP şi Reuters.
09:20
Avertisment din SUA. Produsele din Canada vor fi taxate cu 100% în cazul unui acord de liber schimb cu China # Economica.net
Produsele canadiene vor fi supuse unor taxe vamale de 100% în Statele Unite dacă Ottawa încheie un acord de liber schimb cu Beijingul, a afirmat duminică secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, notează AFP.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.