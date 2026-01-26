Guvernul prezintă cum se împart banii primiți de România prin intermediul SAFE. 9,53 de miliarde de euro merg spre înzestrarea Armatei și infrastructurii asociate

15:50

„Eu cred foarte mult în sectorul de industria alimentară românească. Am văzut multe companii de industrie la viața mea, și în România, și în afară. E un sector care e în continuă dezvoltare, în continuă evoluție. Sunt antreprenori care devin din ce în ce mai sofisticați în gândire. Vedem un grad de tehnologizare din ce în ce mai crescut. Vedem fabrici bine tehnologizate, adică nu mai există decalajul tehnologic despre care vorbeam acum 15-20 de ani. Nu, acum aproape toată lumea are tehnologie din Germania sau din Italia, are echipamente cu care să-și asigure un grad decent de competitivitate.”, a explicat Andrei Ursulescu, CEO Scandia, în emisiunea „A fost odată în business”, realizată de Termene Business Hub.