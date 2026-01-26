(P) Jocurile de browser – divertisment online simplu, rapid și accesibil

14:50

Carlos Alcaraz, numărul unu mondial, s-a calificat în sferturile de finală de la Australian Open, după ce l-a învins pe Tommy Paul, scor 7-6 (8/6), 6-4, 7-5. El va juca pentru semifinale cu Alex De Minaur. Spaniolul vrea să câștige Australian Open, turneu unde nu a trecut până acum de sferturi. În carieră are trofee […]