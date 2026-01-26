Poliția din Salonta, mutată dintr-o clădire pericol public. Sediul vechi urmează să fie demolat

11:20

Defrișările din Băile Felix, unde Direcția Silvică Bihor a comandat tăierea a peste 700 de arbori, au declanșat luni un amplu control al Gărzii Forestiere. Două echipe de inspectori au mers în pădure și verifică fiecare copac tăiat, dar și pe cei care urmează să fie doborâți. La scurt timp de la demararea verificărilor, inspectorii au depistat deja cioate de arbori care au fost tăiați fără să fie marcați.