Rutte respinge ideea unei armate europene separate de NATO: „Continuați să visați”

Pe 27 ianuarie 1945, Armata Sovietică a eliberat lagărul nazist de concentrare și exterminare Auschwitz-Birkenau. Au fost uciși în acest loc infernal peste un milion de oameni. Scriu aceste cuvinte și mi se face pielea de găină. Prima dată, copil fiind, am văzut un număr tatuat pe brațul celei mai bune prietene a mamei mele, […]