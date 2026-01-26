Rutte respinge ideea unei armate europene separate de NATO: „Continuați să visați”
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a respins luni apelurile venite din partea unor politicieni europeni pentru crearea unei armate europene separate de Alianța Nord-Atlantică, pe fondul îndoielilor legate de angajamentul lui Donald Trump față de securitatea Europei, transmite MEDIAFAX. Într-un discurs susținut în Parlamentul European, la Bruxelles, Rutte le-a transmis susținătorilor unui astfel de […] © G4Media.ro.
Două secţii ale Spitalului de Recuperare Borşa se închid temporar: lipsa medicilor / ”E o situaţie dificilă” # G4Media
Secţia de Cardiologie din Spitalul de Recuperare din oraşul Borşa şi cabinetul din ambulatoriul destinat acestei specialităţi urmează să îşi suspende activitatea până la sfârşitul lunii februarie, a declarat, luni seara, pentru Agerpres, primarul Sorin Timiş. ”Secţia de cardiologie, urmează să şi suspende activitatea. Secţia de pediatrie are deja activitatea suspendată temporar. Unul dintre medici […] © G4Media.ro.
Încă un femicid: o femeie de 35 de ani din județul Iași a fost ucisă de partener / În august anul trecut, împotriva bărbatului a fost emis un ordin de protecție care a fost revocat de instanță # G4Media
O femeie în vârstă de 35 de ani a fost ucisă de partenerul său. Tragedia s-a petrecut în județul Iași, iar bărbatul, în vârstă de 45 de ani, a fost depistat la scurt timp, transmite MEDIAFAX. „La data de 26 ianuarie a.c., în jurul orei 18:45, polițiștii din cadrul Secției nr. 9 Poliție Rurală Hârlău […] © G4Media.ro.
Un bărbat de 20 de ani a fost ucis în Milano de către polițiști în civil / Bărbatul avea o armă, dar era o replică / Ministrul de Interne: ”Nu vom acorda imunitate nimănui” # G4Media
Un bărbat de 20 de ani, nord african, a fost ucis în Milano de către o patrulă de poliție, anunță Corriere della Sera. Incidentul s-a petrecut în cartierul Rogoredo, o zonă cunoscută pentru traficul de droguri. Tânărul s-ar fi apropiat de un grup de polițiști în civil în timp ce era înarmat. La vederea armei, […] © G4Media.ro.
VIDEO Un american și-a luat cele patru pisici, mama și o prietenă și s-a mutat în România / A vândut tot în Florida și și-a cumpărat aici o casă / ”Aveam nevoie de o ieșire” / ”Sunt dependent de covrigi” # G4Media
Big Mike, fost barman și lucrător în domeniul securității cibernetice a vândut tot în America și s-a mutat în România. Întreaga sa aventură, de la plecarea din SUA până la lucrurile pe care le învață aici le descrie cu mult umor pe paginile sale de socializare. ”Eu, cele patru pisici ale mele, mama mea și […] © G4Media.ro.
Un republican se retrage din cursa pentru funcția de guvernator al statului Minnesota și acuză administrația Trump de represalii asupra cetățenilor # G4Media
Chris Madel, un candidat în cadrul alegerilor primare din Partidul Republican pentru funcția de guvernator al statului Minnesota, și-a anunțat retragerea din cursa electorală, acuzând administrația Trump de represalii împotriva cetățenilor, transmite MEDIAFAX. „Nu pot susține represaliile declarate de republicani la nivel național asupra cetățenilor statului nostru și nici nu mă pot considera membru al […] © G4Media.ro.
Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, va susţine la Bruxelles un deficit de 6,2% din PIB pentru 2026 (surse) # G4Media
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, va merge miercuri la Bruxelles să discute pe tema bugetului, urmând să susţină un deficit de 6,2% din PIB pentru 2026, s-a stabilit în cadrul şedinţei coaliţiei de guvernare, au precizat pentru Agerpres surse politice. Totodată, liderii coaliţiei au convenit ca pentru pachetul pe administraţie şi pentru cel privind relansarea economică […] © G4Media.ro.
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, despre ministrul Agriculturii, în contextul Mercosur: L-am văzut supărat în dreptul propriei semnături / ”România este prezentă în aceste negocieri de 18 ani” # G4Media
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a oferit o explicație detaliată despre poziția României privind acordul comercial Uniunea Europeană – Mercosur, după controversele apărute în spațiul public și declarațiile tensionate ale unor lideri politici, anunță Mediafax. Țoiu a reamintit că acordul Mercosur este rezultatul unor negocieri care durează de aproape 25 de ani și în care […] © G4Media.ro.
Companii aeriene care acceptă animale în cabină: Reguli, sfaturi și ce trebuie să mănânce câinele înainte de zbor # G4Media
Călătoriile cu avionul nu mai sunt rezervate doar oamenilor. Tot mai mulți stăpâni aleg să își ia câinele în cabină, iar companiile aeriene încep să răspundă acestei nevoi. Totuși, zborul cu un animal de companie presupune mai mult decât un bilet cumpărat din timp: reguli stricte, documente obligatorii și o pregătire atentă – inclusiv din punct […] © G4Media.ro.
Grindeanu, nou atac la premierul Bolojan și poziționare de partea președintelui: În jurul acestui tip de politică de austeritate au mai rămas o parte din USR-iști și corul de lăudători din zona ONG / Dau dreptate lui Nicușor Dan că nu era nevoie să creștem TVA # G4Media
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a lansat, luni seara, într-o intervenție telefonică la România TV, un nou atac la adresa premierului Ilie Bolojan, afirmând că în jurul acestui tip de politică de austeritate au mai rămas o parte din USR-iști și „corul de lăudători” din zona ONG. În schimb, liderul PSD a precizat că îi dă […] © G4Media.ro.
Italia declară stare de urgenţă după furtunile din sud / Pagubele sunt estimate la peste 1 miliard de euro # G4Media
Guvernul Italiei a declarat luni stare de urgenţă pentru regiunile sale sudice afectate de o furtună violentă săptămâna trecută, promiţând ajutor financiar rapid pentru a reconstrui drumurile şi companiile afectate de vremea severă, informează Agerpres, care citează Reuters. Ploi care au căzut fără încetare, vânturi puternice şi valuri înalte de până la nouă metri s-au […] © G4Media.ro.
VIDEO Oana Țoiu: Ne-am bucurat în momentul în care am văzut invitația președintelui Trump pentru Consiliul pentru Pace / E o recunoaștere implicită a aportului României în regiune: avem relații diplomatice neîntrerupte atât cu Israel, cât și cu Palestina # G4Media
Ministra de Externe, Oana Țoiu, a declarat, luni seara, la B1TV, că autoritățile de la București s-au bucurat în momentul în care au văzut invitația președintelui Trump pentru ca România să facă parte din Consiliul pentru Pace, fiind o recunoaștere implicită a aportului României în regiune, țara noastră având relații diplomatice neîntrerupte atât cu Israel, […] © G4Media.ro.
Un bărbat din Alba și-a uitat buletinul în gunoiul aruncat ilegal în localitatea vecină / A mers și a curățat tot atunci când a fost chemat de primar # G4Media
Un bărbat din județul Albva a fost rugat de primarul unei comune vecine să vină să strângă gunoiul și să-și ia cartea de identitate. Bărbatul a aruncat ilegal gunoiul în altă localitate decât cea în care locuia, însă acolo și-a uitat și buletinul, relatează Alba24. Primarul din Șpring, Iulia Stănilă, a făcut apel, pe Facebook […] © G4Media.ro.
Hackeri GRU s-ar afla în spatele tentativei de întrerupere a alimentării cu energie electrică în Polonia, în decembrie 2025 / Rusia e acuzată că a vizat două centrale termice și electrice # G4Media
O încercare eșuată din decembrie de a distruge părți din rețeaua energetică a Poloniei a fost opera unor hackeri ai guvernului rus, cunoscuți pentru că au provocat în trecut întreruperi în furnizarea energiei, potrivit unei firme de cercetare în domeniul securității care a investigat incidentul, notează TechCrunch. Săptămâna trecută, ministrul polonez al Energiei, Milosz Motyka, […] © G4Media.ro.
Ungaria și Slovacia amenință că vor da în judecată UE din cauza interdicției privind gazul rusesc / ”Nu putem accepta soluții care nu reflectă capacitățile reale și circumstanțele specifice ale fiecărei țări” # G4Media
Ungaria și Slovacia au anunțat că vor contestă la Curtea de Justiție a Uniunii Europene decizia de interzicere a importurilor de gaz din Rusia, susținând că măsura va afecta interesele naționale ale celor două state, anunță Mediafax. „Ungaria va intenta o acțiune în justiție la Curtea de Justiție a UE de îndată ce decizia privind […] © G4Media.ro.
Radu Miruţă: Nu este plan de a tăia nici pensie, nici soldă, nici de a modifica criteriile de calcul al pensiei în zona militară # G4Media
Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a declarat, luni, că „nu este plan pentru a tăia nici pensie, nici soldă, nici a modifica criteriile după care astăzi se iese la pensie, în ceea ce priveşte calculul pensiei în zona militară sau a MAI”, transmite Agerpres. El a fost întrebat într-o conferinţă de presă – pornind de […] © G4Media.ro.
Câinii Salvamont: Acolo unde speranța „prinde miros”. În 2025, eroii cu blană au participat la peste 100 de misiuni desfășurate în mediul natural și în avalanșă (VIDEO) # G4Media
În 2025, câinii Salvamont au demonstrat, încă o dată, cât de vital este rolul lor în operațiunile de salvare montană. Potrivit unei postări publicate pe Facebook de Departamentul pentru Situații de Urgență, acești câini au fost implicați în 111 misiuni desfășurate în mediul natural și în zone afectate de avalanșe. Câinii Salvamont: Acolo unde speranța „prinde miros” […] © G4Media.ro.
Maia Sandu susține că Rusia a cheltuit circa 350 de milioane de euro pentru a vicia alegerile parlamentare din Moldova / Asta înseamnă aproape 2% din PIB-ul țării # G4Media
Moscova a cheltuit circa 2% din Produsul Intern Brut al Republicii pentru a vicia alegerile parlamentare din 2025, potrivit unei declaraţii făcute de preşedintele R. Moldova, Maia Sandu, relatează Agerpres, care citează Deschide.md. Afirmația a fost făcută în cadrul unei conferinţe de presă comune cu preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki. „Estimăm că Rusia a cheltuit aproape […] © G4Media.ro.
Tribunalul Bucureşti a emis, luni, un mandat european de arestare pe numele cetăţeanului turc Atas Abdullah, care nu s-a întors din permisiunea de ieşire de la Penitenciarul Rahova, transmite Agerpres. „În completarea activităţilor desfăşurate privind evadarea numitului Atas Abdullah, la solicitarea Serviciului de Investigaţii Criminale, Tribunalul Bucureşti a emis un Mandat European de Arestare, acesta […] © G4Media.ro.
Trump ar fi de acord să ia în considerare reducerea numărul de agenți ICE în Minnesota, după o convorbire cu guvernatorul statului # G4Media
Donald Trump l-a trimis pe Tom Homan, responsabilul său pentru securitatea frontierelor, să conducă operațiunile ICE în statul Minnesota, după ce al doilea incident mortal cu împușcături din Minneapolis în trei săptămâni a stârnit proteste la nivel național. Totoată, Trump a purtat o convorbire telefonică cu guvernatorul statului Minnesota pentru a discuta despre „colaborare”, transmite […] © G4Media.ro.
Nvidia promite prognoze meteo și alerte rapide / Prognoza meteo ar urma să fie realizată folosind modele de inteligență artificială # G4Media
Nvidia, gigantul cipurilor care a ajuns să conducă în cursa inteligenței artificiale, intră și în domeniul vremii: compania a anunțat luni că lansează Earth-2, o platformă cu software open-source și modele AI care promit să facă prognozele meteo mai rapide și mai precise – inclusiv „nowcast”, anunță Mediafax. Nvidia a anunțat luni, 26 ianuarie 2026, […] © G4Media.ro.
Nu mai este loc la Ortopedia Spitalului Județean Sibiu / Pacienții așteaptă și peste o săptămână să fie operați / „Amânarea de la o zi la alta este foarte dificilă, mai ales dacă ai fracturi” # G4Media
Pacienții și aparținătorii care ajung la ajung la Secția de Ortopedie a Spitalului Județean sunt la capătul răbdării și acuză zile lungi de așteptare cu durere și disconfort, anunță Turnul Sfatului. Secția se confruntă, în această perioadă, cu un grad de ocupare foarte ridicat, ceea ce a dus la prelungirea timpilor de așteptare pentru intervențiile […] © G4Media.ro.
Primăria Constanța vrea să împrumute 110 milioane de euro / Intenționează să emită obligațiuni / ”Veniturile cetăţenilor investitori provenite din dobânda primită nu se impozitează” # G4Media
Primăria Constanța vrea să se împrumute cu până la 110 milioane de euro, pentru următorii 10 ani, anunță Info Sud Est. Diferența față de împrumuturile anterioare făcute de primărie este că acum, instituția apelează la emiterea de obligațiuni pe piața de capital, adică acestea pot fi cumpărate de bănci, companii, inclusiv de cetățeni, după cum […] © G4Media.ro.
Soț italian, soție româncă. E cea mai frecventă combinație la căsătoriile mixte din Italia / Italiencele preferă, în schimb, marocanii și tunisienii # G4Media
Italienii preferă româncele și ucrainencele, iar italiencele marocanii și tunisienii în statistica privitoare la căsătoriile mixte din peninsulă, conform presei litaliene. În 2024, căsătoriile în care cel puțin unul dintre soți era străin au înregistrat o ușoară scădere, în Italia, în timp ce uniunile care implicau noi cetățeni italieni au crescut, semn al unui proces […] © G4Media.ro.
Ședință la PNL: s-a votat pentru continuarea dialogului privind pachetul de relansare economică / Coaliția va decide modalitatea prin care va fi adoptat pachetul # G4Media
Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal a votat, în cadrul ședinței de luni seara, pentru continuarea dialogului privind pachetul de relansare economică. „PNL susține ferm adoptarea acestui pachet, considerat esențial pentru dezvoltarea economică a României, și a avansat o serie de propuneri menite să întărească impactul măsurilor”, se arată într-un comunicat de presă al […] © G4Media.ro.
Bradul de Crăciun din Piața Sfatului din Brașov se va transforma în mobilier pentru zonele de picnic # G4Media
Bradul de Crăciun din Piața Sfatului se va transforma în mobilier pentru zonele de picnic, au anunțat reprezentanții municipalității brașovene, anunță Agenția de presă Rador care citează Radio Brașov. Pomul, care a fost despodobit zilele trecute, a fost deja scos și segmentat în mai multe bucăți, pentru a putea fi transportat. Trunchiul de brad va […] © G4Media.ro.
ARCMEDIA conduce detașat clasamentul grupurilor de presă la nivel național începând cu luna decembrie și este liderul absolut al internetului din România cu peste 8.7 miliarde de vizualizări pe rețelele sociale în 2025 # G4Media
ARCMEDIA, cel mai mare grup de publishing din România, conduce detașat clasamentul grupurilor de presă la nivel national începând cu luna decembrie 2025, potrivit cifrelor furnizate de SATI, și este liderul absolut al internetului în România cu peste 8.7 miliarde de vizualizări pe rețelele sociale în 2025. Acest trend se menține de la finalul anului […] © G4Media.ro.
Ministrul Justiției trimite Corpul de control la Penitenciarul Rahova, după evadarea criminalului turc # G4Media
Ministrul Justiției trimite Corpul de control la Penitenciarul Rahova, după evadarea criminalului turc, pentru „verificarea circumstanțelor în care s-a produs evenimentul, respectarea procedurilor legale și administrative, precum și modul de îndeplinire a atribuțiilor de către personalul responsabil”. Comunicatul Ministerului Justiției: Ministerul Justiției informează că, în urma situației generate de evadarea deținutului Atas Abdullah, de origine […] © G4Media.ro.
Meciul Oțelul Galați – FK Csikszereda, întrerupt în minutul 81 din cauza stingerii nocturnei # G4Media
Meciul dintre Oțelul Galați și FK Csikszereda a fost întrerupt în min. 81, la scorul de 3-0, în etapa a 23-a a Superligii de fotbal, din cauza stingerii nocturnei Stadionului Oțelul din Galați, transmite Agerpres. După câteva minute de așteptare, arbitrul Sorin Vădana a trimis echipele la vestiare. Pentru Oțelul au marcat Patrick Fernandes (5), […] © G4Media.ro.
Cum își propune România să cheltuiască banii europeni din programul „Acțiunea pentru securitatea europei” (SAFE) # G4Media
România a obţinut a doua cea mai mare alocare din cadrul Programului „Acţiunea pentru securitatea Europei” (SAFE), de peste 16,6 miliarde euro, după Polonia. Această finanţare prin credite va fi folosită pentru înzestrarea modernă a Armatei Române şi a infrastructurii asociate – 9,53 miliarde euro, pentru infrastructură duală gestionată de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (capetele […] © G4Media.ro.
Câini, pisici și miliarde de euro. Cum arată piața de hrană pentru animale din Europa: tradiții culinare, cultură și piețe în plină expansiune # G4Media
Industria de hrană pentru animale din Europa nu este distribuită uniform pe continent, ci este puternic concentrată în anumite regiuni. Această realitate reflectă tradiții vechi din industria alimentară europeană, accesul la materii prime agricole, infrastructura de export și, nu în ultimul rând, modul în care diferite culturi europene privesc animalele de companie: ca membri ai […] © G4Media.ro.
STUDIU De ce votează românii din diaspora cu Nicușor Dan sau cu George Simion / ”Apariția unui partid de stânga ar avea impact nefavorabil asupra AUR” / ”Simion este soția tolerată, nu iubirea din inimiă” – sociologul Barbu Mateescu # G4Media
Identitatea conservatoare a votanților lui George Simion este limitată, axa ideologică centrală fiind etatismul redistribuționist cu puternice trăsături socialiste – adică dorința ca statul să ocupe un rol central în economie iar averile celor bogați să fie împărțite către restul populației, se arată în concluziile unui studiu sociologic realizat pe focus-grupuri din rândul diasporei românești. […] © G4Media.ro.
Elveţia a creat un fond de 10,8 milioane de euro pentru victimele incendiului din Crans Montana # G4Media
Guvernul cantonului Valais din sud-vestul Elveţiei, unde un incendiu într-un bar din staţiunea de schi Crans Montana a provocat de Revelion moartea a 40 de persoane, a anunţat luni o alocare de zece milioane de franci elveţieni (10,8 milioane de euro) pentru a ajuta victimele dezastrului, transmite EFE preluată de Agerpres. Într-un comunicat oficial, executivul […] © G4Media.ro.
Sanitas amenință cu greva dacă Guvernul menține decizia de a reduce fondul de salarii cu 10% # G4Media
Federația Sanitas anunță că membrii săi au votat pentru declanșarea grevei, inclusiv a celei generale, dacă Guvernul nu renunță la tăierea fondului de salarii cu 10%. Federația Sanitas a inițiat, în ultimele zile, un sondaj în rândul membrilor săi din sistemul de sănătate și din cel de asistență socială, pentru a identifica cea mai potrivită […] © G4Media.ro.
Secretarul de stat Bogdan Despescu, despre turcul care a evadat: Într-un procent mare luăm în calcul că a plecat din România # G4Media
Secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne, Bogdan Despescu, a declarat că, probabil, turcul care a evadat de la Rahova a plecat din România. Într-un procent mare luăm în calcul că a plecat din România, a plecat în Turcia, a spus Despescu, citat de MEDIAFAX. Declarația a fost făcută luni în cadrul unei conferințe de […] © G4Media.ro.
Guvernul suedez a anunţat luni că urmează să prezinte un proiect de lege vizând reducerea vârstei răspunderii penale de la 15 la 13 ani pentru infracţiuni grave, deschizând calea pentru pedepse cu închisoarea în anumite cazuri, relatează AFP preluată de Agerpres. Mai multe autorităţi, în special poliţia, responsabili din penitenciare şi procurori se opun acestui […] © G4Media.ro.
Administrația Penitenciarelor vine cu precizări despre omul de afaceri turc care a evadat de la Rahova # G4Media
Administrația Națională a Penitenciarelor a remis un comunicat în care precizează circumstanțele în care omul de afaceri turc Abdullah Ataș, condamnat la 22 de ani de închisoare, a evadat, neprezentându-se la Penitenciarul Rahova după ce îi fusese acordată o permisie. Comunicatul aduce informații suplimentare privind permisiile acordate în anii 2024 și 2025 și rata de […] © G4Media.ro.
Europa riscă un deceniu de stagnare economică dacă nu crește investițiile în tehnologie, avertizează McKinsey / Cum poate UE să recupereze decalajul față de SUA și China # G4Media
Europa se află într‑un moment decisiv în eforturile de a stimula creșterea economică și competitivitatea globală, iar tehnologia ocupă un loc central. Potrivit unui raport publicat McKinsey & Company, transmis către TechRider.ro, blocul comunitar se confruntă cu un deficit de investiții în tehnologie, infrastructură digitală și inovare, dar există un consens tot mai larg că […] © G4Media.ro.
Serviciul secret din Letonia avertizează asupra amenințării tot mai puternice din partea Rusiei # G4Media
Serviciul securităţii statului din Letonia, Biroul de Protecţie Constituţională (SAB), avertizează asupra unei ameninţări tot mai mari din partea Rusiei, relatează Agerpres. Riscurile de securitate provenite din Rusia cresc semnificativ în Europa, scrie instituţia în raportul său anual pentru 2025, publicat luni. Deşi raportul concluzionează că Rusia nu reprezintă în prezent o ameninţare militară directă […] © G4Media.ro.
Ostaticul israelian Ran Gvili, ucis de organizația teroristă Hamas după atacul din 7 octombrie 2023 asupra Israelului, a fost găsit și este repatriat, anunță World Jewish Congress. Ran Gvili a fost ultimul ostatic israelian repatriat. Armata israeliană IDF a anunțat luni că, în urma perchezițiilor la un cimitir din orașul Gaza, trupul ostaticului a fost […] © G4Media.ro.
Ministerul Mediului a emis acordul de mediu pentru hidrocentrala Cerna–Motru–Tismana (etapa a II-a) # G4Media
Comisia de Analiză Tehnică (CAT) din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor a decis emiterea acordului de mediu pentru proiectul hidroenergetic Cerna–Motru–Tismana (etapa a II-a), potrivit unui comunicat transmis luni de instituție. Proiectul este amplasat pe teritoriul comunelor Peștișani, Tismana, Godinești, Ciuperceni și Câlnic, în județul Gorj. Ministra mediului, Diana Buzoianu, a declarat că decizia […] © G4Media.ro.
Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, secretatul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, și secretarul de stat de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Bogdan Despescu susțin o conferință de presă, la Palatul Victoria, despre proiectele incluse în aplicația României pentru finanțare prin Programul SAFE. G4Media va transmite LIVE conferința […] © G4Media.ro.
Guvernul se reunește azi în ședință extraordinară. Pe ordinea de zi – o ordonanță de urgență în educație # G4Media
Update 1: Ședința va avea loc la ora 18:30, în format hibrid, potrivit unui anunț al executivului. Pe ordinea de zi e un proiect de OUG legat de educație Articol inițial: Guvernul Bolojan s-ar putea reunit azi în ședință extraordinară pentru a aproba plafoanele bugetare, potrivit informațiilor G4Media. Aprobarea acestor plafoane este primul pas obligatoriu […] © G4Media.ro.
Scurgere misterioasă la testele F1 din Barcelona: timpii au apărut online, deși totul trebuia să fie secret # G4Media
Testele de la Barcelona au debutat cu o surpriză majoră și nici măcar nu este vorba despre monoposturile de Formula 1. Gpblog.com transmite că timpii pe tur sunt știuți în timp real, cu toate că intenția organizatorilor era ca totul să rămână strict confidențial. Isack Hadjar, cel mai rapid în prima dimineață de teste F1 […] © G4Media.ro.
Pe 27 ianuarie 1945, Armata Sovietică a eliberat lagărul nazist de concentrare și exterminare Auschwitz-Birkenau. Au fost uciși în acest loc infernal peste un milion de oameni. Scriu aceste cuvinte și mi se face pielea de găină. Prima dată, copil fiind, am văzut un număr tatuat pe brațul celei mai bune prietene a mamei mele, […] © G4Media.ro.
Primele proiecte de reorganizare depuse de Ciucu la CGMB: desființarea, prin comasare, a unor centre culturale și sociale ale Primăriei Capitalei, înființate în mandatul Gabrielei Firea, și lichidarea Companiei Municipale Imobiliare # G4Media
Ciprian Ciucu a înaintat Consiliului General al Municipiului București (CGMB) un pachet de reorganizări instituționale care vizează desființarea unor servicii publice locale și transferul activității acestora către alte structuri din subordinea municipalității. Proiectele au fost incluse pe ordinea de zi afișată luni și urmează să fie supuse la vot în ședința CGMB de joi, 29 […] © G4Media.ro.
Italia propune includerea Gardienilor Revoluţiei din Iran pe lista UE cu organizaţii teroriste # G4Media
Ministrul italian de externe, Antonio Tajani, a declarat luni că va propune joi colegilor săi din Uniunea Europeană includerea Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice (CGRI) din Iran pe lista UE cu organizaţii teroriste, potrivit AFP preluată de Agerpres. „Pierderile suferite de populaţia civilă în timpul manifestaţiilor de protest necesită un răspuns clar”, a explicat şeful diplomaţiei […] © G4Media.ro.
Kremlinul afirmă că negocierile pentru încheierea războiului sunt încă într-un stadiu incipient # G4Media
Kremlinul a declarat luni că negocierile dintre Rusia, Ucraina şi Statele Unite privind încheierea războiului sunt încă într-un stadiu incipient, avertizând împotriva aşteptărilor legate de rezultate tangibile, relatează dpa preluată de Agerpres. „Ar fi greşit să ne aşteptăm la prea multe rezultate”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, la Moscova, referindu-se la […] © G4Media.ro.
BREAKING Ministrul Justiției anunță că se analizează „oportunitatea modificării condițiilor răspunderii penale a minorilor, inclusiv sub raportul vârstei minime prevăzută de lege” / Inițiativa vine după crima din Timiș cu unul dintre suspecți de 13 ani # G4Media
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat, luni, „constituirea unui grup de lucru în cadrul Ministerului de Justiție care să analizeze oportunitatea modificării condițiilor raspunderii penale a minorilor, inclusiv sub raportul vârstei minime prevăzută de lege”. Inițiativa vine după crima din Timiș, în care unul dintre suspecți are 13 ani și, potrivit legislației din România, nu […] © G4Media.ro.
Un bărbat de 44 de ani a murit după ce a căzut de pe o sanie trasă de o mașină. Alt bărbat a fost rănit, după ce a căzut de pe sanie pe carosabil. Accidentul a avut loc în comuna Remetea, județul Harghita. Potrivit Poliției Harghita, accidentul s-a produs duminică seara, în jurul orei 20:50, […] © G4Media.ro.
