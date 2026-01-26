Când a simțit Mihalcea că s-a rupt echilibrul în UTA - Rapid: „Atunci s-a văzut diferența”

17:10

Gigi Becali (67 de ani), patronul de la FCSB, a venit luni după-amiaza la baza de la Berceni, pentru a discuta cu jucătorii, după rezultatele dezarmante din ultima perioadă. A spus lucrurilor pe nume și i-a rugat pe fotbaliști să nu mai fie nemulțumiți la schimbări și să nu se mai revolte la adresa lui Elias Charalambous, A1 din acte la campioana României. ...