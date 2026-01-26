Victor Angelescu a anunțat negocierile pentru un jucător de la Rapid: „Cred că va pleca”
Gazeta Sporturilor, 26 ianuarie 2026 22:50
Victor Angelescu, președintele și acționarul minoritar de la Rapid, a fost în direct la TV imediat după victoria cu UTA Arad, scor 2-1, și a oferit mai multe detalii de interes pentru fanii giuleșteni. Angelescu a dezvăluit că rapidiștii negociază cu altă echipă pentru plecarea lui Antoine Baroan, pe care Gâlcă a decis să nu se mai bazeze. ...
• • •
Acum 5 minute
23:10
Acum 15 minute
23:00
Dmytro Pospelov (34 de ani), fundașul central de la UTA Arad, a acuzat arbitrajul la finalul partidei pierdute de echipa lui împotriva Rapidului, scor 1-2, în runda cu numărul 23 din Superliga.În minutul 40, Colțescu a dictat penalty, după ce șutul expediat de Christensen l-a lovit în mâna pe Pospelov. Nici măcar intervenția celor din camera VAR nu l-a făcut pe „central” să își schimbe decizia. ...
23:00
Acum 30 minute
22:50
22:50
Când a simțit Mihalcea că s-a rupt echilibrul în UTA - Rapid: „Atunci s-a văzut diferența” # Gazeta Sporturilor
Adrian Mihalcea (49 de ani), antrenorul celor de la UTA, a analizat înfrângerea suferită cu Rapid, 1-2, după ce echipa lui s-a aflat în avantaj mai bine de 20 de minute. Golul lui Marius Coman a făcut ca UTA să o conducă pe Rapid, dar Alexandru Dobre (minutul 43, din penalty) și Leo Bolgado ('79) au întors rezultatul.Adrian Mihalcea simte că schimbările făcute pe parcurs, calitatea pe care Rapid a injectat-o de pe bancă, sunt cele care au făcut diferența astăzi. ...
Acum o oră
22:40
Zvâcnet de orgoliu la Campionatul European masculin de handbal» Spania bate Franța și îi încurcă socotelile pentru semifinale! # Gazeta Sporturilor
Naționala Spaniei s-a impus în fața celei a Franței în grupele principale de la Campionatul European, 36-32 (20-14), rezultat care îi obligă pe handbaliștii antrenați de Guillaume Gille să bată Germania pentru a rămâne în cursa pentru semifinale. ...
22:40
Costel Gâlcă a ținut să-l laude, după succesul de la Arad: „Se vede că are calitate” # Gazeta Sporturilor
Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul Rapidului, a comentat victoria cu UTA, 2-1, după ce echipa lui a fost condusă.Condusă de UTA, Rapid a avut puterea să întoarcă rezultatul. Victoria a urcat-o pe locul secund în campionat, între Universitatea Craiova (46 de puncte, +1) și Dinamo (44 de puncte, -1).Costel Gâlcă s-a declarat mulțumit de atitudinea jucătorilor lui și de impactul celor intrați pe parcurs. Leo Bolgado, intrat la pauză, a înscris golul victoriei. ...
22:40
Rapid s-a impus pe terenul celor de la UTA Arad, scor 2-1, într-un meci tensionat, iar giuleștenii rămân implicați serios în lupta pentru titlu. Alexandru Dobre, căpitanul Rapidului și autorul primului gol al bucureștenilor, a vorbit la final despre importanța victoriei, dar și despre obiectivele echipei. De asemenea, Leo Bolgado, intrat la pauză în locul accidentatului Lars Kramer, a vorbit după ce a marcat golul decisiv pentru alb-vișinii. ...
22:30
Rapid a primit o veste proastă în prima repriză din meciul cu UTA Arad, scor 1-1 la pauză. Lars Kramer, fundașul central al giuleștenilor, nu a mai putut continua partida din cauza unor probleme medicale și a fost schimbat la pauză.Apărătorul olandez a acuzat probleme la genunchi, apărute după o degajare a balonului. În prelungirile primei reprize, Kramer a fost surprins sărind într-un picior, semn clar că nu mai putea continua jocul. ...
22:20
Olimpiu Moruțan (26 de ani) a debutat la Rapid, jucând aproximativ 30 de minute în victoria cu UTA, scor 2-1. La 3 zile după ce a fost prezentat ca jucător al Rapidului, Olimpiu Moruțan a debutat în alb-vișiniu. A intrat în minutul 62 al meciului de la Arad și a evoluat în banda dreaptă.Moruțan și-a etalat calitatea, tehnica peste medie, deblocând apărarea adversă în câteva rânduri. La final, s-a arătat încântat de rezultat și debut. ...
Acum 2 ore
22:00
9.312 spectatori au asistat la UTA - Rapid, epilogul etapei 23 din Superligă. Este cea mai mare asistență la un meci din România în această primă lună a anului.În ianuarie, am avut parte până acum de două etape complete în Superligă, un total de 16 partide.Cea mai mare asistență a înregistrat-o chiar cea mai recentă dintre acestea, UTA - Rapid, epilogul etapei 23 din sezonul regular. ...
21:40
Raul Rusescu, fost atacant al FCSB, acum analist GSP Live, nu mai area aceeași încredere în capacitatea roș-albaștrilor de a prinde play-off-ul.Fostul om de bază al trupei roș-albastre este dezamăgit de rezultatul din FCSB - CFR Cluj, partidă pierdută fără drept de apel de elevii lui Elias Charalambous. Eșecul din etapa #23 a Superligii o poate costa pe campioana en-titre ratarea play-off-ului.VIDEO. ...
21:20
Rapid a egalat la Arad dintr-un penalty contestat de UTA » Verdictul specialistului # Gazeta Sporturilor
Sebastian Colțescu a acordat penalty pentru Rapid în minutul 40 al meciului de la Arad, judecând că Pospelov a comis henț în propriul careu, deși din camera VAR a fost avertizat că faza este discutabilă.Condusă la Arad din minutul 19, Rapid a egalat înainte de pauză, în minutul 43, dintr-un penalty dictat în minutul 40 și confirmat 3 minute mai târziu, după ce arbitrul Sebastian Colțescu a revăzut faza la monitorul de la marginea terenului. ...
21:20
Poate face istorie la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina » Cine este exuberantul schior care a sărbătorit podiumul dansând samba # Gazeta Sporturilor
Lucas Pinheiro Braathen (25 de ani) este marea speranță a Braziliei și al Americii de Sud la o medalie istorică în cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano Cortina (6 – 22 februarie). El are în palmares un Glob de Cristal la slalom, în 2023, și 6 victorii în Cupa Mondială. ...
21:20
Acum 4 ore
20:30
Nottingham Forest a oferit 40 de milioane de euro pentru Jean-Philippe Mateta (28 de ani), atacantul lui Crystal Palace.E bătaie mare pentru Jean-Philippe Mateta, atacant francez cu 8 goluri în 23 de meciuri de Premier League în acest sezon.Vârful lui Crystal Palace a fost dorit de Juventus și Aston Villa, dar pare mai aproape de o mutare în subsolul Premier League, la Nottingham Forest. ...
20:30
20:10
Ofri Arad a vorbit în Israel după transferul la FCSB: „Când am auzit că este vorba despre Steaua București...” # Gazeta Sporturilor
Ofri Arad, noul transfer al campioanei FCSB, a vorbit pentru presa din Israel despre decizia de a semna cu formația roș-albastră, dar și despre ofertele pe care le-a avut înainte de a ajunge în România. Mijlocașul venit de la Kairat Almaty a explicat că interesul clar al clubului și numele echipei au cântărit decisiv în alegerea sa. ...
20:10
Laszlo Balint, după revenirea Oțelului în play-off: „M-am luat din nou cu mâinile de cap” # Gazeta Sporturilor
Laszlo Balint (46 de ani), antrenorul Oțelului, a comentat victoria cu Csikszereda, 3-0, care i-a readus echipa pe loc de play-off.Pentru Oțelul, calculele erau simple: o victorie contra echipei din Miercurea Ciuc, indiferent de scor, ar fi readus-o măcar provizoriu în zona play-off-ului, pe locul 6.Gălățenii s-au impus la scor, 3-0, rezolvând meciul încă din primele 10 minute, când s-au distanțat la 2-0. ...
20:10
Robert Ilyeș a reacționat după gafa lui Pap din Oțelul - Csikszereda: „Uneori nu greșește unul, greșește celălalt” # Gazeta Sporturilor
Robert Ilyeș (51 de ani), tehnicianul ciucanilor de la Csikszereda, a vorbit după partida pierdută la Galați, scor 0-3 cu Oțelul, despre prestația echipei sale, dar și despre gafa portarului Eduard Pap, din debutul meciului.Partida a fost întreruptă în minutul 81, din cauza unei pene de curent care a afectat nocturna stadionului. ...
20:00
Golgheterul echipei din play-off s-a accidentat la început de 2026: când va reveni pe teren # Gazeta Sporturilor
Ricardo Matos (25 de ani), golgheterul revelației FC Argeș, nu a fost disponibil în primele două etape din 2026 din cauza unei bursite.Bursita genunchiului este o inflamație a bursei, un mic sac umplut cu lichid care reduce frecarea dintre oase, mușchi, tendoane și ligamente. În corp există peste 150 de astfel de burse, având rolul de a facilita mișcarea articulațiilor. ...
19:50
Mihai Stoica a presimțit dezastrul din FCSB - CFR: „Am insistat la Gigi Becali ca el să nu joace” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului Administrativ de la FCSB, a spus că l-a avertizat pe Gigi Becali (67) încă din vară că Siyabonga Ngezana (28, fundaș central) nu va da un randament bun în acest sezon. Ngezana nu mai dă randamentul din ultimii doi ani în actuala stagiune, iar Mihai Stoica a spus că și-a dat seama că fundașul nu va mai fi același fotbalist încă din vară și i-a transmis asta lui Gigi Becali. ...
19:50
Au anunțat prima de play-off în vestiar! Bonusuri fabuloase dacă echipa se califică în Top 6: GSP are detalii din culise # Gazeta Sporturilor
În cazul în care vor reuși să se califice în play-off, titularii și oamenii cu contribuții semnificative de la FC Argeș vor încasa bonusuri cu adevărat consistente. GSP.ro a aflat care sunt primele care-i așteaptă pe băieții lui Andone în cazul în care se vor califica în Top 6, obiectiv ce pare realizabil astăzi! Toate detaliile, în rândurile de mai jos. Finalul rundei #23 din Superligă consemnează o ipostază aproape imposibil de preconizat la începutul sezonului. ...
19:30
Dubla campioană de Grand Slam Garbine Muguruza a devenit mama unui băiețel pe nume Marcos # Gazeta Sporturilor
Garbine Muguruza (32 de ani), fost lider mondial, actualmente director al WTA Finals, a adus pe lume un băiețel, care a primit numele de Marcos.Așa cum a procedat cu sarcina, pe care a anunțat-o când avea burtica vizibil rotunjită, la fel a făcut și pentru a comunica lumii că a devenit mamă. Spaniola Garbine Muguruza a născut pe 19 ianuarie, notând astfel pe rețelele sociale: „Micul nostru miracol. ...
19:30
Michael Carrick a trezit-o pe Manchester United: ce s-a schimbat față de perioada Ruben Amorim # Gazeta Sporturilor
Sub comanda lui Michael Carrick, Manchester United a renăscut din propria cenușă în acest sezon, dovadă stând cele două succese cu primele clasate din Premier League: Manchester City (2-0) și Arsenal (3-2). După ce au câștigat derby-ul local pe „Teatrul Viselor”, „diavolii” au recidivat ieri, aplicându-le „tunarilor” primul eșec pe „Emirates” în acest sezon de Premier League, primul din luna mai încoace, de altfel. ...
19:30
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a comentat situația de la echipa campioană, asumându-și o parte din vină pentru rezultatele recente. S-a folosit de această ocazie și pentru a-i răspunde patronului Gigi Becali, care l-a criticat pentru mutările făcute în puținul timp în care a avut putere concretă de decizie. ...
19:30
Controverse după meciul echipei lui Dan Șucu » Italienii au contrazis UEFA: „E scandalos ceea ce s-a întâmplat” # Gazeta Sporturilor
Thrillerul de la Genova a suscitat numeroase discuții, nu doar prin răsturnarea incredibilă de situație, Bologna fiind întoarsă de la 2-0 la 2-3, ci și printr-o fază care a rupt echilibrul partidei. Lukasz Skorupski a faultat în afara careului, iar Fabio Maresca i-a dat direct cartonaș roșu. Decizia a fost aprobată de UEFA, dar italienii îl vor suspenda pe arbitrul care i-a oferit lui Genoa superioritate numerică. ...
19:20
Dinamo îi prelungește contractul lui Cătălin Cîrjan: ce clauză de reziliere FABULOASĂ i-au fixat roș-albii # Gazeta Sporturilor
Cătălin Cîrjan și Dinamo au ajuns la o înțelegere privind prelungirea contractului, susțin sursele Gazetei Sporturilor. Contractul „decarului” „câinilor” era scadent în vara lui 2027, însă va semna pentru încă doi ani.Noul contract are inclusă o clauză de reziliere în valoare de 5 milioane de euro. ...
19:20
Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, este de părere că FCSB, rivala tradițională a „câinilor”, nu va mai prinde play-off-ul în acest sezon.Andrei Nicolescu este de părere că șansele celor de la FCSB de a intra în play-off s-au diminuat considerabil după eșecul cu CFR Cluj, scor 1-4. Crede că este o veste bună pentru fanii dinamoviști, în contextul în care o vedea pe echipa lui Becali drept cea mai periculoasă. ...
Acum 6 ore
19:00
A căzut nocturna în Oțelul - Csikszereda » Panică pentru gălățeni: ce spune regulamentul # Gazeta Sporturilor
Nocturna stadionului din Galați a căzut când mai erau doar câteva minute de disputat din meciul Oțelul - Csikszereda, din runda 23 din Superliga. Tabela de marcaj indica scorul de 3-0 pentru gazde.Totul părea să meargă excelent pentru echipa condusă de Laszlo Balint. Gălățenii conduceau cu scorul de 3-0 în minutul 81, în momentul în care nocturna arenei din Galați a cedat. Patrick deschisese scorul, iar Nuno Pedro reușise o dublă.UPDATE. ...
18:50
CFR Cluj a anunțat un al doilea transfer într-un interval de numai 25 de minute: Yuval Sade (25 de ani), mijlocaș defensiv, va ajunge în Gruia în vară.A doua zi după victoria care a reaprins speranțele de play-off, 4-1 cu FCSB, CFR Cluj a oficializat două mutări. Mai întâi, ardelenii au anunțat aducerea lui Rion Zejnullahu, fotbalist de banda stângă. Doar 25 de minute mai târziu au venit cu încă un anunț: Yuval Sade va ajunge în vară la CFR. ...
18:50
Ofri Arad încă nu a debutat la FCSB, însă a intrat deja în gura lui Becali: „L-am lăsat eu pe MM...” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani), patronul de la FCSB, pune deja presiune pe Ofri Arad (27), chiar dacă mijlocașul israelian încă nu a debutat pentru echipa campioană. Ofri Arad este cel mai nou transfer al celor de la FCSB și va debuta abia după ce va fi pus la punct cu pregătirea fizică. Gigi Becali are deja dubii în privința jucătorului adus direct din străinătate, mai ales că a văzut cum s-a prezentat Andre Duarte în duelul cu CFR Cluj, scor 1-4. ...
18:40
Ce a declarat Ofri Arad, noua achiziție de la FCSB, pentru presa din Israel: „Când am auzit că este vorba despre Steaua București, am simțit imediat ceva special” # Gazeta Sporturilor
Ofri Arad, noul transfer al campioanei FCSB, a vorbit pentru presa din Israel despre decizia de a semna cu formația roș-albastră, dar și despre ofertele pe care le-a avut înainte de a ajunge în România. Mijlocașul venit de la Kairat Almaty a explicat că interesul clar al clubului și numele echipei au cântărit decisiv în alegerea sa. ...
18:30
Elena Rybakina, calificată în „sferturi” la Australian Open, și legătura neștiută cu țara de la Antipozi + duel cu Iga Swiatek # Gazeta Sporturilor
Kazaha Elena Rybakina (26 de ani, locul 5 WTA) a avansat în sferturile de finală de la Melbourne după victoria, 6-1, 6-3, contra belgiencei Elise Mertens (30 de ani, numărul 21 mondial). Finalista de la Australian Open 2023 menține legătura cu o familie care a găzduit-o în 2016.O evoluție aproape de nivelul de vârf, comparabilă cu cea care i-a adus triumful la WTA Finals la sfârșitul sezonului trecut, i-a asigurat Elenei Rybakina calificarea lină în sferturile de finală. ...
18:20
CFR Cluj a anunțat revenirea mijlocașului stânga Rion Zejnullahu (22 de ani), jucător care a mai fost legitimat în Gruia în sezonul 2023/2024.Fotbalist de banda stângă, capabil să joace atât ca fundaș, cât și ca mijlocaș, kosovarul Rion Zejnullahu a ajuns prima dată la CFR Cluj în vara lui 2023, adus atunci de la echipa secundă a elvețienilor de la Schaffhausen.În sezonul 23/24, Rion a jucat în special la echipa secundă a CFR-ului. ...
18:00
Președintele Federației Braziliene de Fotbal, Samir Chaud, a lăsat de înțeles că selecționerul naționalei, Carlo Ancelotti (66 de ani), a acceptat deja prelungirea contractului său.Italianul a preluat echipa națională a Braziliei în urmă cu mai puțin de un an, iar contractul său expiră la finalul Campionatului Mondial din vară, însă federația de fotbal dorește să-l păstreze. ...
17:50
Alexandre Pato (36 de ani), fostul atacant al lui AC Milan și al naționalei Braziliei, este implicat într-un consorțiu interesat de preluarea clubului englez Colchester United, formație care evoluează în prezent în League Two, al patrulea eșalon din Anglia.Clubul a confirmat oficial că brazilianul în vârstă de 36 de ani a fost prezent sâmbătă pe stadion, la meciul de acasă cu Fleetwood Town, în calitate de invitat al actualului proprietar, Robbie Cowling. ...
17:40
Ca Zidane după foarfeca lui Cristiano! Supergolul de la Galați l-a uimit pe Laszlo Balint: reacție savuroasă # Gazeta Sporturilor
Nuno Pedro (31 de ani) a înscris un gol superb în Oțelul - Csikszereda, meci din etapa 23 a Superligii. Reacția antrenorului Laszlo Balint a fost pe măsură.Conștienți că o victorie avea să-i readucă pe loc de play-off, gălățenii au început ca „din tun” contra nou-promovatei. Patrick a deschis scorul în minutul 5, profitând de o mare greșeală a lui Pap, care a degajat în el, Nuno Pedro a dublat avantajul gazdelor doar 4 minute mai târziu. ...
17:30
Cele 3 cuvinte cu care italienii îl descriu pe Cristi Chivu: „Luna Jocurilor Olimpice îi promite torțe de fericire!” # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu s-a distanțat cu Inter la șefia Seriei A și are oportunitatea de a-și mări avansul față de rivale în lupta pentru scudetto. La Gazzetta dello Sport l-a comparat în ediția tipărită de astăzi cu „deus ex machina” (zeul din mașină), element din teatrul antic grecesc, considerându-l forța motrice a nerazzurrilor.Etapa a 22-a a fost una în care Inter a profitat din plin pentru a câștiga teren față de urmăritoarele din clasament. ...
17:20
Probleme pentru „câini”? » Cum se prezintă gazonul de pe „Arcul de Triumf”, cu 4 zile înainte de Dinamo - Petrolul # Gazeta Sporturilor
Pentru următoarea partidă de pe teren propriu, Dinamo se mută de pe Arena Națională și revine pe stadionul „Arcul de Triumf”. Arena de 7.000 de locuri a fost considerată o adevărată „fortăreață” alb-roșie într-o perioadă, „câinii” fiind neînvinși acolo între 11 decembrie 2023 și 15 februarie 2025.Cu patru zile înaintea duelului cu Petrolul, Gazeta a vizitat stadionul. ...
Acum 8 ore
17:10
Situație incredibilă » Cremonese și-a uitat portarul, iar autocarul clubului a plecat fără el # Gazeta Sporturilor
Portarul lui Cremonese, Emil Audero (29 de ani), a fost uitat pe stadionul lui Sassuolo după meciul de duminică dintre cele două echipe din Serie A, partidă în care gazdele s-au impus cu scorul de 1-0.După interviurile tradiționale de după partidă, portarul a rămas la vorbă cu doi jurnaliști, iar autocarul clubului a plecat fără el.Portarul lui Cremonese a fost uitat de autocarul echipeiO întâmplare amuzantă a avut loc în Serie A. ...
17:10
17:10
17:10
17:10
17:10
Gigi Becali a recunoscut că Charalambous a pierdut vestiarul: „Nu mai țipați la Elias, că eu fac schimbările! Nu sunt jigodie” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani), patronul de la FCSB, a venit luni după-amiaza la baza de la Berceni, pentru a discuta cu jucătorii, după rezultatele dezarmante din ultima perioadă. A spus lucrurilor pe nume și i-a rugat pe fotbaliști să nu mai fie nemulțumiți la schimbări și să nu se mai revolte la adresa lui Elias Charalambous, A1 din acte la campioana României. ...
17:10
„Dacă era român...” » Vasile Miriuță și opinia care nu s-a mai spus despre Kopic și Dinamo: „Îmi asum când zic asta!” # Gazeta Sporturilor
Fost antrenor la Dinamo în sezonul 2017-2018 și legitimat în Ștefan cel Mare între 1991 și 1992, în postura de jucător, Vasile Miriuță a comentat, în exclusivitate pentru GSP.ro, parcursul nemaipomenit pe care „câinii” îl reușesc în actuala stagiune. Cel supranumit „Tati” nu și-a încheiat discursul fără a-i acorda creditul cuvenit lui Zeljko Kopic, deși e de părere că, „dacă era român, ar fi fost dat afară la prima perioadă mai grea”. ...
16:40
Gigi Becali a decis cine va „păzi” buturile celor de la FCSB: este fiul antrenorului! # Gazeta Sporturilor
A doua zi după eșecul categoric al celor de la FCSB cu CFR Cluj, scor 1-4, Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor a mers la baza de pregătire din Berceni pentru a discuta tête-à-tête cu jucătorii, dat fiind faptul că pericolul ca echipa să rateze play-off-ul este major. ...
