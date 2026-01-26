Ambasadorul Israelului în Italia, convocat în urma ameninţării a doi carabinieri de la Consulatul General al Italiei la Ierusalim, cu o armă automată, de către un colonist, într-un incident diplomatic, în apropiere de Ramallah, în Cisiordania ocupată
News.ro, 26 ianuarie 2026 23:50
Italia anunţă luni că l-a convocat pe ambasadorul Israelului la Roma, după ce doi carabinieri italieni au fost ameninţaţi cu arma de aproape, la Ramallah, în Cisiordania ocupată, relatează AFP.
• • •
Acum 10 minute
00:00
Ministrul Finanţelor: Cred că în trimestrul al treilea, începând cu luna iulie, august, o să începem să vedem scăderea inflaţiei şi ea se va duce spre intervalul de referinţă undeva în decembrie, spre 4% # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, estimează o scădere a inflaţiei în a doua jumătate a acestui an, el previzionând o inflaţie de 4 procente spre finalul anului. Nazare spune că situaţia ”este ameliorată” comparativ cu anul 2025, însă atrage atenţia că orice guvern va veni va avea de gestionat o situaţie dificilă, cauzată de datoria publică foarte mare.
00:00
Nazare: Sunt multe discuţii legate de cum se vor distribui banii, nemulţumiri, dar încercăm să le gestionăm astfel încât la finalul acestui proces să avem un buget corect, un buget care să nu mai supraevalueze veniturile # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, afirmă că sunt ”multe discuţii” şi ”nemulţumiri” legate de modul în care vor fi distribuiţi banii din bugetul de stat, subliniind că şi-a propus un buget realist, care să nu supraestimeze veniturile şi să nu subevalueze cheltuielile pe care instituţiile publice le vor face.
Acum 30 minute
23:50
Alexandru Nazare: Nu cred că trebuie să bagatelizăm tema deficitului/ Cred că e un semnal bun şi, până la urmă, e un succes al întregii coaliţii. Pentru că miniştri din toate partidele au lucrat la aceste proiecte # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, afirmă că reducerea deficitului cash nu trebuie ”bagatelizată” şi este de părere că aceasta ”e un succes al întregii coaliţii” pentru că miniştri din toate partidele au lucrat la proiectele care au dus la cifrele care arată mai bine decât estimările privind cheltuielile publice pentru anul trecut.
23:50
23:50
Robert Moreno, fost selecţioner al Spaniei, acuzat de utilizarea excesivă a ChatGPT în perioada în care a antrenat în Rusia # News.ro
După trecerea sa pe la FC Soci (Rusia), Robert Moreno se află acum în centrul unei controverse. Concediat în vara anului 2025, fostul selecţioner al Spaniei a fost acuzat de utilizarea excesivă a ChatGPT de către fostul director general al clubului, Andrei Orlov.
23:50
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă că datele pentru luna în curs arată că statul nu mai are obligaţii neachitate către firmele care trebuie să primească rambursări de TVA, în condiţiile în care, la jumătatea anului trecut, debitele statului sub formă de rambursări de TVA se ridicau la suma totală de 5 miliarde de lei.
23:40
Dragoş Pîslaru: Ambiţia în anul 2026 este să ajungem la o sumă care per total este de 20 de miliarde de euro, din care agricultura şi cu SAFE-ul vor avea vreo 5 şi restul, 15, sunt PNRR - 10, coeziune - 5 # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, afirmă că legea bugetului de stat pentru anul în curs va ţine cont de estimări conform cărora România va atrage 20 de miliarde de euro din fonduri europene, fie că este vorba despre Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), de fonduri de coeziune, de fonduri prin programul SAFE sau de bani destinaţi agriculturii.
Acum o oră
23:30
Lindsey Vonn, selecţionată oficial în echipa SUA pentru JO de iarnă. Este a cincea participare la Olimpiadă pentru schioarea de 41 de ani # News.ro
Schioarea americană Lindsey Vonn a fost selectată oficial, luni, pentru a participa la a cincea ediţie a Jocurilor Olimpice de iarnă. Mikaela Shiffrin şi Chloe Kim fac, de asemenea, parte din echipa americană pentru Jocurile de la Milano-Cortina, compusă din 232 de membri în total.
23:30
Pîslaru: Cererea de plată 3 provine dintr-o suspendare, din 2021 până în martie 2025 nu s-au făcut nişte lucruri/ CSM-ul şi cei care au contestat aceste lucruri ar trebui să îşi asume responsabilitatea pentru modul în care se va concluziona # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, este de părere că aceia care au făcut demersuri în urma cărora Comisia Europeană a suspendat plata a 231 de milioane de euro din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă ar trebui să îşi asume responsabilitatea dacă România va pierde sute de milioane de euro din fondurile europene.
23:20
Suceava: Un mort şi trei răniţi, după ce un microbuz şi un autotren s-au ciocnit, pe DN 17/ Traficul, blocat complet - FOTO # News.ro
O persoană a murit şi alte trei au fost rănite, luni seară, după ce un microbuz şi un autotren s-au ciocnit, pe DN 17, în judeţul Suceava. Traficul este blocat complet în urma accidentului.
23:20
Guvernul italian condiţionează întoarcerea în post a ambasadorului Italiei în Elveţia de o participare italiană la anchetă. Ambasadorul a fost rechemat în weekend în semn de protest faţă de eliberarea pe cauţiune a proprietarului francez al barului # News.ro
Guvernul italian cere luni se se înfiinţeze o echipă comună de anchetă în dosarul incendiului barului Le Constellation din Crans-Montana, în Elveţia, în noaptea de Anul Nou, soldat cu moartea a 40 de persoane, inclusiv şase italieni, relatează AFP.
23:10
Iaşi: Femeie, omorâtă în bătaie de iubitul său/ Bărbatul, găsit şi dus la audieri/ Anul trecut, pe numele său instanţa a emis un ordin de protecţie, acesta fiind revocat ulterior # News.ro
O femeie de 35 de ani a fost omorâtă în bătaie, luni seară, de iubitul său, fapta având loc la Hârlău, judeţul Iaşi. Bărbatul de 45 de ani a fost găsit de poliţişti, fiind dus la audieri. Totodată, anchetatorii au stabilit că, în luna august a anului trecut, instanţa a emis un ordin de protecţie în favoarea femeii, ordinul fiind revocat în luna septembrie.
Acum 2 ore
23:00
Sorin Grindeanu, despre numirea şefilor la marile parchete: Eu nu o să particip la niciun fel de negociere, din acest punct de vedere, pe posturile care se fac prin concurs şi se ocupă prin concurs # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că nu va participa la niciun fel de negociere privind funcţiile de conducere ale marilor parchete, DNA şi DIICOT, el dând asigurări că acestea vor fi ocupate în urma unor concursuri.
22:50
Sorin Grindeanu, despre acordul Mercosur: Încă din luna septembrie, ministrul Agriculturii a spus că, din punctul de vedere al agriculturii, nu susţine acest acord în această formă. Nu l-a ascultat nimeni, dar nimeni # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, susţine că ministrul social-democrat al Agriculturii s-a opus încă de anul trecut acordului Mercosur, dar că ”absolut nimeni” nu l-a ascultat, la nivelul autorităţilor din România. Grindeanu afirmă că partidul pe care îl conduce nu se opune comerţului liber.
22:30
România va fi reprezentată de cinci arbitri la cea de-a 34-a ediţie a UEFA Advanced Course for Top Referees, programată să se desfăşoare în perioada 2–5 februarie 2026, la Limassol, în Cipru.
22:30
Autoarea atacului cu cuţitul din mai, la Hamburg, soldat cu 15 răniţi, internată de justiţie într-un spital psihiatric. Ea nu are un domiciliu stabil din octombrie 2024 şi suferă de schizofrenie paranoidă # News.ro
Autoarea unui atac cu cuţitul la Hambourg, soldat cu 15 răniţi, în mai, urmează să fie internată într-un spital psihiatric, anunţă luni un tribunal din cel de-al doilea cel mai important oraş din Germania, relatează AFP.
22:30
Sorin Grindeanu: Pare că în jurul acestui tip de politică de austeritate a mai rămas o parte dintre USR-işti, că liberali nu sunt, şi acel cor de lăudători dintr-o zonă neînregimentată politic, mai mult o zonă de ONG # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, susţine că nici membrii PNL, partidul condus de premierul Ilie Bolojan, nu sunt de acord cu măsurile de austeritate propuse de prim-ministru şi implementate de Guvern. ”Pare că în jurul acestui tip de politică de austeritate a mai rămas o parte dintre USR-işti, că liberali nu sunt, şi acel cor de lăudători dintr-o zonă neînregimentată politic, mai mult o zonă de ONG”, spune Grindeanu.
22:20
Grindeanu: Pachetul de relansare a economiei este esenţial dacă se doreşte a se continua cu PSD-ul în interiorul acestei coaliţii/ Amândouă pachete trebuie să fie în acelaşi timp aprobate # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că social-democraţii nu renunţă la ideea adoptării unui pachet de ”relansare economică”, el reiterând ideea conform căreia rămânerea PSD în coaliţie depinde de acest aspect. Grindeanu spune că PSD nu vrea să îşi asume ca ”marcă înregistrată” ideea acestui pachet, subliniind că reducerea ”în mod corect” a deficitului bugetar se face sprijinind economia, nu crescând taxele.
22:10
Trump îşi trimite însărcinatul cu politica expulzării în masă a imigranţilor, Tom Homan, în Minnesota, unde furia creşte neîncetat împotriva ICE # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat luni că-şl trimite însărcinatul cu politica naţională de expulzare în masă a imigranţilor, Tom Homan, în Minnesota, unde indignarea creşte neîncetat împotriva Poliţiei imigraţiei, în urma uciderii unui al doilea american de către agenţi ICE, relatează AFP.
Acum 4 ore
22:00
Formaţia Rapid Bucureşti a învins, luni, în deplasare, cu scorul de 2-1 (1-1), echipa UTA Arad, în etapa a 23-a a Superligii.
22:00
Şeful Diviziei de medici din Sanitas: Nu se va mai negocia niciodată foarte uşor cu noi. Vom fi foarte severi, vom fi foarte drastici, pentru că suntem foarte puternici # News.ro
Şeful Diviziei de medici din federaţia sindicală Sanitas, medicul Toni Popescu, anunţă că s-a încheiat consultarea internă din cadrul federaţiei care reprezintă şi sistemul sanitar şi asistenţa socială, iar primele concluzii arată că sindicaliştii doresc o ”formă de protest”. ”Nu se va mai negocia niciodată foarte uşor cu noi. Vom fi foarte severi, vom fi foarte drastici, pentru că suntem foarte puternici”, afirmă Popescu.
21:50
Spitalul ”Sf. Pantelimon” a primit o ambulanţă de peste 80.000 de euro pe care nu o poate folosi întrucât salariul celui care ar trebui să o conducă este foarte mic # News.ro
Spitalul Clinic de Urgenţă ”Sf. Pantelimon” din Bucureşti a primit, în urma unei sponsorizări, o ambulanţă evaluată la peste 80.000 de euro, însă autosanitara nu poate fi utilizată pentru că salariul ambulanţierului care ar trebui să o conducă este unul foarte mic, de puţin peste 3.000 de lei.
21:40
Echipa saudită lui Al-Okhdood, antrenată de românul Marius Şumudică, a fost învinsă, luni, în deplasare, de formaţia Al Ittihad, în etapa a 17-a din Saudi Pro League.
21:20
UPDATE - Dr. Toni Popescu: Ne pregătim de mişcări ample de protest, salariile sunt jignitor de mici/ Dacă un om poate să crească un copil, doi copii cu 4.400-4.700 de lei înseamnă că e un înger # News.ro
Reprezentanţii medicilor spun că salariile personalului sanitar sunt ”jignitor de mici”, iar o eventuală decizie de reducere a acestora ar fi una ”gravă”. ”Încercăm să facem tot ce este omeneşte bine, dar trebuie să fie clar pentru toată lumea că aşa nu mai poate continua”, afirmă Toni Popescu, preşedintele Diviziei de medici din cadrul Federaţiei Sanitas. El arată că datele conform cărora 90 la sută din bugetul unui spital se duc pentru plata salariilor pot induce ideea că veniturile personalului medical sunt foarte mari, însă realitatea este că, în timp ce în ultimii ani salariile au mai crescut, banii pe care spitalele îi primesc de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate nu au ţinut pasul cu majorările din alte domenii.
21:20
Christian Tour devine Online Travel Agency. Incoming-ul, prioritate strategică pentru România ca parte a unui ”proiect de ţară”. Agenţia de turism va lansa platforma de rezervări de bilete de avion Vuelo.ro # News.ro
Compania Christian Tour, unul dintre principalii turoperatori români, anunţă o schimbare de paradigmă în industria turismului din România, marcând tranziţia de la modelul clasic de touroperator către un model de OTA (Online Travel Agency). De asemenea, în primul trimestru al anului, a platformei de rezervări de bilete de avion Vuelo.ro, care va funcţiona ca un agregator de oferte.
21:20
Cel puţin 11 morţi şi 12 răniţi în centrul Mexicului, într-un atac atac armat pe un teren de fotbal la Salamanca, în statul Guanajuato, unul dintre cele mai violente din ţară, în care grupări criminale organizate fac ravagii # News.ro
Cel puţin 11 persoane au fost ucise, iar alte 12 rănite pe un teren de fotbal, în statul mexican Guanajuato (centru), unul dintre cele mai violente din ţară, în care fac ravagii grupări criminale organizate, anunţă autorităţile locale, relatează AFP.
21:20
Dr. Toni Popescu: Începând de pe 6 februarie Pantelimonul se întoarce în garda de chirurgie vasculară de urgenţă. Este o mare reuşită # News.ro
Spitalului Clinic de Urgenţă ”Sf. Pantelimon” va face, începând de luna viitoare, gărzi în cadrul programului de chirurgie vasculară. Unitatea sanitară va asigura gărzi pentru pacienţii care au nevoie de intervenţii de urgenţă în zilele de vineri.
21:10
Ministrul Apărării, întrevedere cu vicepreşedintele pentru Operaţiuni Strategice Internaţionale al companiei Lockheed Martin/ Ei au discutat despre programelor de înzestrare cu sisteme de înaltă tehnologie produse de companie # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a discutat, luni, cu Raymond Piselli, vicepreşedintele pentru Operaţiuni Strategice Internaţionale al companiei americane Lockheed Martin, despre stadiul programelor de înzestrare a Armatei Române cu sisteme de înaltă tehnologie.
21:00
Greenpeace manifestează cu efigii uriaşe ale lui Trump şi Putin la Bruxelles şi cere UE să renunţe la energiile fosile. ”Nu putem să înlocuim o dependenţă cu alta” # News.ro
Activişti Greenpeace au manifestat luni, la Bruxelles, în cartierul european, cu două efigii mari ale preşedinţilor american Donald Trump şi rus Vladimir Putin, relatează Euronews.
20:50
FC Hermannstadt a anunţat, luni, că l-a achiziţionat pe Moonga Simba, un mijlocaş lateral (winger) suedez în vârstă de 25 de ani.
20:50
Dr. Toni Popescu: Ne pregătim de mişcări ample de protest, salariile sunt jignitor de mici # News.ro
Reprezentanţii medicilor spun că salariile personalului sanitar sunt ”jignitor de mici”, iar o eventuală decizie de reducere a acestora ar fi una ”gravă”. ”Încercăm să facem tot ce este omeneşte bine, dar trebuie să fie clar pentru toată lumea că aşa nu mai poate continua”, afirmă Toni Popescu, preşedintele Diviziei de medici din cadrul Federaţiei Sanitas.
20:30
UPDATE - Bucureşti: Autoutilitară care transporta 50 de butelii goale, răsturnată pe Şoseaua Fundeni/ În accident a fost implicată şi o motocicletă pe care erau două persoane/ Acestea refuză transportul la spital # News.ro
O autoutilitară care transporta 50 de butelii goale s-a răsurnat, luni seară, pe Şoseaua Fundeni din Capitală. Mai multe echipaje medicale şi de pompieri, dar şi Detaşamentul Special de Salvatori intervin în urma accidentului. În eveniment a fost implicată şi o motocicletă pe care se aflau două persoane, acestea refuzând să fie transportate la spital.
20:30
Cel puţin şapte morţi şi un rănit grav în SUA, în prăbuşirea unui avion privat pe timpul furtunii Fern, pe Aeroportul Internaţional Bangor, în Maine # News.ro
Cel puţin şapte persoane au murit, iar una a fost grav rănită în prăbuşirea unui avion privat, la decolare, pe Aeroportul Internţaional de la Bangor, în Maine, potrivit unui raport preliminar al Administraţiei Federale a Aviaţiei (FAA), relatează CNN.
20:20
Bucureşti: Autoutilitară care transporta 50 de butelii goale, răsturnată pe Şoseaua Fundeni # News.ro
O autoutilitară care transporta 50 de butelii goale s-a răsurnat, luni seară, pe Şoseaua Fundeni din Capitală. Mai multe echipaje medicale şi de pompieri, dar şi Detaşamentul Special de Salvatori intervin în urma accidentului.
20:20
Sepp Blatter, mesaj pentru suporteri legat de Cupa Mondială: „Un sfat: evitaţi Statele Unite” # News.ro
Sepp Blatter, fostul preşedinte al FIFA, s-a declarat, într-un mesaj publicat luni pe reţeaua de socializare X, în favoarea ideii ca suporterii să nu se deplaseze în Statele Unite în timpul Cupei Mondiale din 2026 (11 iunie-19 iulie) din motive de siguranţă.
20:20
Premierul canadian Carney respinge categoric ideea unui acord comercial cu China, după ameninţările lui Trump cu tarife de 100% # News.ro
Canada nu intenţionează să negocieze un acord de liber schimb cu China, a declarat premierul Mark Carney, pe fondul ameninţărilor preşedintelui american Donald Trump privind impunerea unor tarife de 100% pentru exporturile canadiene, transmite CNBC.
20:10
Poliţist, rănit după ce autospeciala în care se afla, cu semnale luminoase şi acustice pornite, a fost lovită de un autoturism, la Baia Mare # News.ro
Un poliţist a fost rănit, luni seară, după ce autospeciala de Poliţie în care se afla şi care avea semnale luminoase şi acustice în funcţiune a fost lovită de un autoturism, într-o intersecţie din Baia Mare.
Acum 6 ore
19:50
PNL, vot în BPN pentru continuarea dialogului privind pachetul de relansare economică / Coaliţia va decide în zilele următoare modalitatea prin care va fi adoptat pachetul # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a informat, luni, conducerea PNL că în zilele următoare, coaliţia va decide modalitatea prin care va fi adoptat pachetul de relansare economică. PNL anunţă că susţine ferm adoptarea acestui pachet şi a avansat o serie de propuneri menite să întărească impactul măsurilor.
19:50
Tribunalul Bucureşti a emis un mandat european de arestare pe numele cetăţeanului turc închis pentru omor care a evadat, la finalul permisiei/ El a fost dat în urmărire internaţională # News.ro
Tribunalul Bucureşti a emis un mandat european de arestare pe numele cetăţeanului turc care ispăşea o pedeapsă pentru omor în Penitenciarul Rahova, dar care nu a revenit la unitatea de detenţie la finalul permisiei. El a fost dat în urmărire internaţională.
19:40
Peste 1.000 de persoane evacuate, în Sicilia, după surparea unei porţiuni de 4 km a unei faleze în timpul unei furtuni # News.ro
Peste 1.000 de persoane au fost evacuate în Sicilia, în urma surpării, duminică, a unei porţiuni - de patru kilometri - a unei faleze, în timpul unei furtuni, în urma căreia case au rămas înclinate pe marginea prăpastiei, anunţă luni autorităţile, însă nicio victimă nu a fost semnalată în urma acestei alunecări de teren, relatează AFP.
19:40
Atenţionare de călătorie emisă de MAE: Fenomene meteorologice severe asociate cu furtuna Chandra, în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, unde luni şi marţi sunt aşteptate fenomene meteorologice severe - rafale de vânt, precipitaţii abundente - asociate cu furtuna Chandra. Ca urmare, se estimează că vor exista perturbări ale transportului feroviar şi rutier.
19:30
Primul produs Apple din 2026 este o nouă versiune dispozitivului de localizare AirTag, care promite o precizie mai mare în găsirea obiectelor pierdute.
19:30
Peste 1.000 de persoane evacuate, în Sicilia, după surparea unei porţiuni a unei faleze în timpul unei furtuni # News.ro
Peste 1.000 de persoane au fost evacuate în Sicilia, în urma surpării, duminică, a unei porţiuni - de patru kilometri - a unei faleze, în timpul unei furtuni, în urma căreia case au rămas înclinate pe marginea prăpastiei, anunţă luni autorităţile, însă nicio victimă nu a fost semnalată în urma acestei alunecări de teren, relatează AFP.
19:30
Superliga: Oţelul Galaţi a învins FK Csikszereda, scor 3-0 / Meciul a fost întrerupt aproximativ 20 minute, după ce nocturna de la Galaţi a picat # News.ro
Formaţia Oţelul Galaţi a învins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa FK Csikszereda, în etapa a 23-a a Superligii.
19:20
CFR Cluj a anunţat, luni, că l-a achiziţionat pe mijlocaşul Yuval Sade. Acesta va evolua din vară la echipa din Gruia.
19:20
Ministrul Sănătăţii, întâlnire cu asociaţiile de pacienţi: Am căutat împreună soluţii pentru situaţiile în care regulile au ajuns să funcţioneze împotriva pacientului, nu în favoarea lui # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a avut luni o întâlnire cu asociaţiile de pacienţi, el arătând că au căutat împreună soluţii pentru situaţiile în care regulile au ajuns să funcţioneze împotriva pacientului, nu în favoarea lui. Când regulile nu mai servesc pacientului, ele trebuie corectate, cu echilibru şi decizii asumate, a mai spus Rogobete.
19:00
Portavionul american USS Abraham Lincoln şi escorta sa aeronavală au ajuns în Orientul Mijlociu, anunţă luni armata americană, care-şi consolidează astfel prezenţa în regiune în contextul unor tensiuni puternice cu Iranul, relatează AFP.
19:00
Premierul Ilie Bolojan, vizită oficială în Germania, la invitaţia omologului său, cancelarul federal Friedrich Merz / Bolojan va vizita Memorialul Evreilor Ucişi în Europa şi se va întâlni cu reprezentanţi ai comunităţii româneşti # News.ro
Premierul Ilie Bolojan va avea, marţi şi miercuri, o vizită oficială în Republica Federală Germania, la invitaţia omologului său german, cancelarul federal Friedrich Merz. În cadrul vizitei, premierul Bolojan va vizita Memorialul Evreilor Ucişi în Europa şi se va întâlni cu reprezentanţi ai comunităţii româneşti. Vizita are o componentă economică importantă, agenda cuprinzând întâlniri cu preşedintele Camerei Germane de Comerţ şi Industrie, Peter Adrian, şi cu directorul general al Federaţiei Industriilor din Germania, Tanja Gönner.
18:50
Italia vrea ca Gardienii Revoluţiei să fie înscrişi pe lista organizaţiilor teroriste a Uniunii Europene # News.ro
Ministrul italian de Externe Antonio Tajani anunţă luni că urmează să le propună - joi - colegilor săi din Uniunea Europeană (UE), într-o reuniune la Bruxelles, să introducă Gardienii Revoluţiei din Iran pe lista europeană a organizaţiilor teroriste, relatează AFP.
18:50
SNPP susţine că verificările în cazul turcului închis pentru omor calificat şi evadat la finalul permisiei trebuie făcute „în special” la ANP/ Ce reclamă sindicaliştii # News.ro
Sindicatul Naţional Poliţia Penitenciară (SNPP) afirmă că verificările în cazul turcului închis pentru omor calificat şi evadat la finalul permisiei trebuie făcute „în special” la Administraţia Naţională a Penitenciarelor, susţinând că directorul general al ANP ar fi aprobat permisia „în ciuda avizelor negative ale structurilor de specialitate din subordine, cu o singură excepţie”. Potrivit SNPP, din anul 2023 nu i s-a mai acordat deţinutului alt tip de recompensă în afară de permisiunea de ieşire din penitenciar, deşi se recomandă diversificarea acestora. De asemenea, deşi deţinutul a fost selecţionat în regimul semideschis din anul 2024, nu a fost transferat în alt penitenciar de profil, ci a fost menţinut la Rahova, unitate profilată pe regim închis şi arestaţi preventiv, mai susţine sursa citată.
