Un om de știință a găsit locația exactă a Raiului: Unde locuiește Dumnezeu?
Jurnalul.ro, 27 ianuarie 2026 00:50
Cultura populară și arta au descris de-a lungul secolelor Raiul ca pe un nor alb și pufos, presărat cu îngeri.
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 30 minute
01:10
Nu este Surprinzător că Solitaire Continuă să Fie Popular Printre Oameni de Toate Vârstele # Jurnalul.ro
Îți amintești cum petreceai ore întregi jucând Solitaire, sperând să câștigi? La vremea respectivă, era una dintre cele mai comune forme de divertisment.
Acum o oră
00:50
Cultura populară și arta au descris de-a lungul secolelor Raiul ca pe un nor alb și pufos, presărat cu îngeri.
00:50
Peste 92.100 de ipoteci au fost intabulate în 2025 în România, în creștere cu 6,4% comparativ cu volumul înregistrat în 2024, în București, Ilfov, Timiș și Cluj fiind acordate cele mai multe credite cu ipotecă la nivel național, arată o analiză realizată de brokerul online Ipotecare.ro pe baza datelor oficiale
Acum 2 ore
00:30
Pe 27 ianuarie 2026, patru zodii primesc un semn puternic de la Univers. Tranzitul Marte conjunct Pluto este intens, imposibil de ignorat și aduce adevărul crud la suprafață — exact genul de adevăr care nu mai poate fi amânat.
00:20
Dorință la căpătâiul dictatorului: „Să învieze Ceaușescu ca tovarășul Iisus și să-l împuște pe Bolojean” # Jurnalul.ro
Douăzeci și șapte de nostalgici ai regimului comunist din România s-au strâns, luni, la Ghencea să-i ureze „La mulți ani!” lui Nicolae Ceaușescu.
00:00
Sorin Grindeanu, apel la acțiune împotriva extremismului de Ziua Comemorării Holocaustului # Jurnalul.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a subliniat, luni, necesitatea unui angajament ferm împotriva intoleranței și a dezinformării online, în cadrul ceremoniei dedicate victimelor Holocaustului și ale Pogromului legionar din București.
26 ianuarie 2026
23:40
Ce amenzi au primit proprietarii de bolizi de lux din fonduri nejustificate? ANAF extinde controalel # Jurnalul.ro
Persoanele identificate de inspectorii ANAF că și-au cumpărat mașini de lux din averi nejustificate au primit sancțiuni contravenționale, iar controalele vor continua, inclusiv prin urmărirea unor noi tipologii de tranzacții cu risc fiscal, au transmis oficialii instituției.
Acum 4 ore
23:30
Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe fondul furtunii Chandra, care este prognozată să lovească în zilele de luni și marți.
23:10
Ciprian Șerban: Începe modernizarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare la Portul Constanța # Jurnalul.ro
Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor, a anunțat pe Facebook că începe modernizarea și extinderea infrastructurii de apă și canalizare în Portul Constanța.
23:00
Ne-am bucurat în momentul în care am văzut invitația președintelui Donald Trump ca România să ia parte la acest format, susține ministra de Externe Oana Țoiu, referindu-se la Consiliul pentru Pace.
23:00
O femeie în vârstă de 35 de ani a fost ucisă de partenerul său. Tragedia s-a petrecut în județul Iași, iar bărbatul, în vârstă de 45 de ani, a fost depistat la scurt timp.
22:40
Sanitas amenință cu greva dacă Guvernul menține decizia de a reduce fondul de salarii cu 10% # Jurnalul.ro
Federația Sanitas anunță că membrii săi au votat pentru declanșarea grevei, inclusiv a celei generale, dacă Guvernul nu renunță la tăierea fondului de salarii cu 10%.
22:30
Un proiect cultural fără precedent marchează, în 2026, împlinirea a 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși.
22:20
Sfârșit dramatic pentru o doctoriță din București. A fost găsită moartă în casă. Femeia ar fi avut o pungă de plastic pe cap # Jurnalul.ro
O descoperire cutremurătoare a avut loc într-un bloc din cartierul Dămăroaia, din nordul Capitalei. O femeie, medic radiolog, a fost găsită fără viață în propria locuință.
22:20
Mihai Savin a fost numit în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Vamale Române, printr-o decizie a prim-ministrului Ilie Bolojan, publicată luni în Monitorul Oficial.
22:10
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a respins luni apelurile venite din partea unor politicieni europeni pentru crearea unei armate europene separate de Alianța Nord-Atlantică, pe fondul îndoielilor legate de angajamentul lui Donald Trump față de securitatea Europei.
22:10
Inna a lansat, împreună Jason Derulo, melodia "Complicated", piesă inclusă pe noul album al starului internaţional, "The Last Dance".
22:10
Șase semne zodiacale chinezești atrag norocul și succesul financiar pe 27 ianuarie 2026. Marți este o Zi de Înființare a Boului de Metal, ceea ce o face una dintre cele mai puternice zile financiare ale săptămânii.
22:00
Radu Marinescu: Brățări pentru deținuții care primesc permisiuni, drone pentru monitorizarea închisorilor # Jurnalul.ro
Ministrul Justiției Radu Marinescu vrea ca deținuții care primesc permisiuni de părăsire a penitenciarului să poarte brățări electronice de monitorizare și a cerut ca închisorile să fie monitorizate cu drone.
21:50
Sorin Grindeanu: Dacă se dorește coaliție și cu PSD, cele două pachete trebuie adoptate în același timp # Jurnalul.ro
Președintele PSD Sorin Grindeanu nu este de acord cu „decuplarea” la adoptare a celor două pachete, cel de relansare economică și cel de reformă în administrație.
21:50
Un incident extrem de grav a avut loc într-o unitate de învățământ din municipiul Brăila.
21:40
Doliu în sportul românesc. A încetat din viață Maria Scheip-Constantinescu triplă campioană mondială la hambal # Jurnalul.ro
Legenda handbalului românesc, Maria Scheip-Constantinescu, s-a stins din viață. Sportiva a fost triplă campioană mondială, multiplă campioană națională și câștigătoare a Cupei Campionilor Europeni.
21:40
România va cumpăra un tren de transport răniți, dar și alte dotări de protecție civilă # Jurnalul.ro
În cadrul unei conferințe de presă desfășurată la Palatul Victoria, Raed Arafat a anunțat ce echipamente vor fi cumpărate de stat pentru îmbunătățirea protecției civile. Printre acestea se numără un tren pentru transportul răniților, ambulanțe mai moderne, dar și elicoptere mai mari.
21:40
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că Guvernul analizează introducerea unor stimulente financiare pentru militarii și angajații din structurile de ordine publică care îndeplinesc condițiile de pensionare, dar aleg să rămână în activitate.
Acum 6 ore
21:30
Locuitorii din Sectoarele 2 și 3 au putut face baie doar de Ziua Unirii. Ce facturi vor plăti # Jurnalul.ro
Locuitorii din sectoarele 2 și 3 ale Capitalei care au putut beneficia de căldură și apă caldă doar în ziua de 24 ianuarie se confruntă din nou cu sistări, iar reparațiile sunt estimate să dureze până la sfârșitul lunii.
21:20
Sindicatul Poliției Penitenciare, acuze la adresa ANP în cazul milionarului turc evadat din Rahova # Jurnalul.ro
Sindicatul Național de Poliție Penitenciară (SNPP) a oferit, luni, precizări despre cazul deținutului turc care nu s-a mai întors la Penitenciarul Rahova, după ce a primit permisiune de ieșire. Sindicaliștii acuză că ANP i-a acordat milionarului permisiuni de ieșire, fără verificarea activității.
21:10
Oana Țoiu: Davos nu a fost pe agenda președinților României. Președintele este cât se poate de prezent # Jurnalul.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat că președintele României, Nicușor Dan, are o prezență activă pe scena internațională, deși nu a participat la Forumul Economic Mondial de la Davos.
21:10
Influența Lunii Pline din 1 februarie 2026 asupra zodiilor. Aduce speranță, ambiție și dragoste # Jurnalul.ro
O Lună Plină incredibil de puternică este aici și afectează fiecare zodie în mod diferit în această săptămână, din 26 ianuarie până în 1 februarie 2026. Luna Plină răsare în Leu duminică, infuzează colectivul cu speranță.
21:00
Biroul Politic al PNL a votat luni continuarea dialogului privind pachetul de relansare economică și a făcut o serie de propuneri legate de acesta.
20:50
Tensiuni: Thuma îl pune pe Bolojan în oglindă cu declarații din 2017 despre „confiscarea” banilor # Jurnalul.ro
Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma (PNL), solicită Guvernului condus de Ilie Bolojan (PNL) „claritate și predictibilitate” în privința sumelor de la bugetul de stat care urmează să ajungă la autoritățile locale pentru investițiile deja începute.
20:40
Noi reguli pentru tutunul de mestecat și tutunul de priza. Accize și timbre fiscale ca la țigări # Jurnalul.ro
Ministerul Finanțelor a pus, luni, în dezbatere publică un proiect de Hotărâre a Guvernului care modifică regulile privind tutunul de mestecat și tutunul de prizat, aducând aceste produse în același regim de accizare ca țigările.
20:30
Rogobete anunță măsuri pentru reducerea birocrației în cazul pacienților diabetici și cronici # Jurnalul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că poartă discuții cu asociațiile de pacienți pentru simplificarea procedurilor administrative din sistemul medical, vizând în special reducerea birocrației pentru pacienții diabetici și cronici.
20:20
Magistrații au emis un mandat european de arestare pe numele lui Atas Abdullah, cetățeanul turc evadat de la Penitenciarul Rahova.
20:10
Australian Open. Jannik Sinner și Iga Swiatek se califică în sferturi în minimum de seturi # Jurnalul.ro
Jannik Sinner, locul 2 ATP, și Iga Swiatek, locul 2 WTA, s-au calificat, luni, în sferturile de finală ale turneului de Grand Slam Australian Open, fiecare câștigând în minimum de seturi partidele din optimile de finală.
20:00
Bogdan Despescu, despre turcul care a evadat: Într-un procent mare luăm în calcul că a plecat din România # Jurnalul.ro
Secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne, Bogdan Despescu, a declarat că, probabil, turcul care a evadat de la Rahova a plecat din România. Într-un procent mare luăm în calcul că a plecat din România, a plecat în Turcia, a spus Despescu.
19:40
ANAF a lansat ANA, un asistent virtual pentru contribuabili. La ce întrebări poate răspunde # Jurnalul.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a lansat un nou instrument pentru o interacțiune extinse cu utilizatorii.
Acum 8 ore
19:30
Acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și statele Mercosur ar urma să intre în vigoare provizoriu din luna martie, deși documentul a fost trimis spre analiză Curții de Justiție a Uniunii Europene.
19:20
Piața grătarelor premium în România crește 40% anual. Analiză completă a tendințelor 2025-2026, profilul cumpărătorului, impactul economic și influența culturală occidentală.
19:10
Consiliul AgriFish de la Bruxelles: agricultura ecologică și bioeconomia, cele două mize # Jurnalul.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu este prezent astăzi la reuniunea Consiliului Agricultură și Pescuit, care se va desfășura la Bruxelles.
19:10
Loteria Română organizează noi trageri joi, 29 ianuarie. Report uriaș la Joker - aproape 50 de milioane de lei.
19:10
Nu este Surprinzător că Solitaire Continuă să Fie Popular Printre Oameni de Toate Vârstele # Jurnalul.ro
Îți amintești cum petreceai ore întregi jucând Solitaire, sperând să câștigi? La vremea respectivă, era una dintre cele mai comune forme de divertisment.
19:00
Executivul poate guverna atât de eficient cât i se permite, spune la RFI liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, după valul de critici din partea PSD la adresa premierului. Parlamentarul consideră că nu există motive pentru înlocuirea lui Ilie Bolojan.
18:40
LAPAR solicită adoptarea unui mandat național de negociere la Bruxelles pentru Mercosur # Jurnalul.ro
Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR) solicită instituțiilor statului român adoptarea unui Mandat Național de Negociere care să ghideze poziția României în cadrul deciziilor europene cu impact asupra agriculturii, economiei și mediului antreprenorial.
18:40
Guvernul nu își va angaja răspunderea pe reforma administrației în această săptămână, au declarat pentru Mediafax surse din cadrul Coaliției de guvernare.
18:30
Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, spune, luni, că Guvernul este în momentul în care pregătește bugetul pentru 2026, iar astăzi România discută cu agențiile de rating „în alți termeni”, pentru că „e o încredere în fața agențiilor de rating și în fața Comisie”.
18:10
Brooklyn Peltz-Beckham, fiul lui David și Victoria Beckham, a declarat că nu vrea să se împace cu familia sa și i-a acuzat pe părinți că îl „atacă” pe el și pe soția lui în presă.
18:00
Republica Moldova pregătește reforma administrative prin reducerea numărului de primării # Jurnalul.ro
În Republica Moldova Guvernul a demarat consultările pentru reforma administrației publice locale.
17:40
Radu Marinescu, după crima din Timiș: Grupul de lucru va munci săptămânal pentru reducerea vârstei de răspundere penală # Jurnalul.ro
Ministrul Justiției anunță că grupul de lucru pentru reducerea vârstei de răspundere penală se va întruni săptămânal. Decizia vine după crima din Timiș în care un copil de 13 ani este acuzat de omor.
Acum 12 ore
17:30
Greșeala pe care o fac zilnic iubitorii de animale: De ce fuge câinele când vrei să-l îmbrățișezi? # Jurnalul.ro
Majoritatea stăpânilor de câini îi îmbrățișează pentru a-și arăta afecțiunea față de aceștia, însă gestul le poate provoca stres și anxietate.
17:10
Cum depășesc zodiile perioadele grele ale vieții: forță, rezistență și strategii diferite pentru fiecare semn.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.