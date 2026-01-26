S-a terminat ședința! Peluza Nord, protest fără precedent după umilințele suferite de FCSB! Gigi Mustață: „Am hotărât în unanimitate!”
Peluza Nord a luat o decizie fără precedent după umilințele suferite de FCSB în acest an. Liderul galeriei, Gigi Mustață, a transmis ce vor face suporterii campioanei.
• • •
”E fix problema lor!”. Adrian Mihalcea, reacție uluitoare după ce Rapid a primit penalty cu UTA. Cum vede lupta la play-off # Fanatik
UTA a pierdut partida cu Rapid, scor 1-2, după ce giuleștenii au egalat dintr-un penalty controversat. Ce a putut să spună Adrian Mihalcea despre decizia lui Sebastian Colțescu.
Două profeții șoc ale lui Mitică Dragomir în SuperLiga: pe ce loc termină FCSB și cine ia titlul. Exclusiv # Fanatik
Dumitru Dragomir este la curent cu situația din SuperLiga și știe cum va arăta tabloul final. Ce a spus despre FCSB și pe cine vede noua campioană a României, de fapt.
Concluziile lui Bogdan Baratky, după UTA – Rapid 1-2: „Moruțan, piesa care lipsea și repriza care dă încredere pentru viitor” # Fanatik
Bogdan Baratky a făcut analiza meciului UTA - Rapid, scor 1-2, în etapa a 23-a din SuperLiga. Olimpiu Moruțan le-a lăsat impresii pozitive fanilor giuleșteni.
26 ianuarie 2026
Sebastian Colțescu, pus la zid în direct după UTA – Rapid 1-2: „Suntem mici” / „Asta i-am spus arbitrului” # Fanatik
Rapid a egalat-o pe UTA în meciul de la Arad în urma unui penalty controversat acordat de Sebastian Colțescu. Ce au declarat fotbaliștii arădeni la finalul partidei
Marius Șumudică, discurs războinic după ce a pierdut la limită în fața campioanei en-titre din Arabia Saudită: „Vom lupta până în ultimul moment” # Fanatik
Al Okhdood, echipa antrenată de Marius Șumudică, a pierdut la limită în fața lui Al-Ittihad, campioana la zi din campionatul Arabiei Saudite. Ce a declarat antrenorul român la finalul partidei
„Vom semna actele mâine!”. Rapid, de neoprit pe piața transferurilor! Care este cel mai nou nume care vine în Giulești # Fanatik
Rapid s-a impus în meciul din deplasare cu UTA, scor 2-1. Însă, bucuria fanilor este dublă, deoarece președintele Victor Angelescu a oficializat un nou transfer.
Fosta jucătoare de volei care face furori cu ipostazele în care se fotografiază. Cum a apărut în vacanță # Fanatik
O sportivă care a jucat volei ani la rând a reușit să atragă toate privirile de partea sa. Iată felul în care s-a afișat în timpul unei concediu de vis.
Pontul zilei de marți, 27 ianuarie. Cotele de calificare în play-off ale echipelor din SuperLiga. Ce șanse au acum FCSB și CFR Cluj # Fanatik
Cu pontul zilei de marți, 27 ianuarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe cotele de calificare în play-off ale echipelor din SuperLiga.
Costel Gâlcă s-a convins de Olimpiu Moruțan, după cele 30 de minute jucate în UTA – Rapid 1-2: „Sper să se integreze cât mai repede” # Fanatik
Costel Gâlcă a oferit primele reacții după UTA - Rapid 1-2 din etapa 23 din SuperLiga. Ce a spus antrenorul giuleștenilor despre debutul lui Olimpiu Moruțan.
După UTA – Rapid 1-2, Victor Angelescu a intrat în direct și a dezvăluit negocierile: „Sperăm că va pleca” # Fanatik
Conducerea Rapidului se află în pline negocieri pentru plecarea unui jucător și speră că se va ajunge în curând la un acord. Despre ce fotbalist este vorba
Biletul zilei la pariuri de marți, 27 ianuarie 2026, poate aduce un câștig de 417 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal, ambele din Bundesliga.
MM Stoica l-a făcut praf pe Cristi Balaj după hora ironică de la FCSB – CFR Cluj 1-4: ”Am mai văzut șmecheriți din ăștia” # Fanatik
Campioana României a suferit o înfrângere extrem de dură în meciul FCSB - CFR Cluj 1-4. MM Stoica s-a arătat deranjat de modul în care s-au bucurat oficialii ardeleni și l-a taxat pe Cristi Balaj.
Olimpiu Moruțan, debut cu dreptul la Rapid! Pe ce poziție l-a introdus Costel Gâlcă în duelul cu UTA: ”Putem face un rezultat frumos anul acesta” # Fanatik
Recent transferat de Rapid, Olimpiu Moruțan și-a făcut debutul la întâlnirea cu UTA. Pe ce post l-a introdus Costel Gâlcă și în locui cui a intrat pe teren.
Oțelul își vinde căpitanul după ce a revenit pe loc de play-off. Transfer de 400.000 de euro. Exclusiv # Fanatik
Oțelul a dat lovitura după ce s-a impus în fața lui Csikszereda în etapa 23 din SuperLiga. Gălățenii își vând căpitanul pentru o sumă importantă. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Ce a făcut Anamaria Prodan după ce Antena 1 a scos din grilă Survivor: Povești din junglă. Impresara a oferit imaginea momentului # Fanatik
Anamaria Prodan nu mai prezintă showul Survivor: Povești din junglă, de la Antena 1, alături de Raluca Bădulescu. Cum a primit, de fapt, impresara această veste.
Meci nebun pentru Cosmin Contra în Qatar: gol în minutul 90+3 și 28 de penalty-uri! Cum s-a terminat partida # Fanatik
Cosmin Contra a trăit un meci de infarct în Qatar! Antrenorul lui Al Arabi s-a calificat în sferturile Cupei după ce a egalat în prelungiri și a câștigat după 24 de lovituri de departajare
Penalty controversat în UTA – Rapid! Sebastian Colțescu și-a menținut decizia din teren, deși a fost chemat la monitorul VAR. Video # Fanatik
Sebastian Colțescu a dictat o lovitură de la 11 metri pentru Rapid puternic contestată de cei de la UTA. Arbitrul a fost chemat la monitorul VAR pentru a revedea faza, însă și-a menținut decizia din teren
Dublă lovitură pentru Rapid la Arad! S-a accidentat în finalul primei reprize și a cerut schimbare # Fanatik
Rapid a întâmpinat o problemă majoră în finalul primei reprize a meciului cu UTA Arad. Unul dintre jucători s-a accidentat și nu a mai putut continua.
Romanul care a anticipat ascensiunea lui Donald Trump și evenimentele din Minnesota. Cum a ajuns sloganul MAGA într-o distopie de acum câteva decenii # Fanatik
Ascensiunea lui Donald Trump și evenimentele sociale, economice și climatice din America zilelor noastre au fost anticipate încă din anii ’90 în seria de romane ”Earthseed”, a autoarei Octavia Butler
Mihai Stoica, dezvăluiri în premieră despre Ngezana. Ce se întâmplă, de fapt, cu fundașul FCSB: „L-am avertizat pe Gigi din vară. Chiar am insistat să nu joace” # Fanatik
Mihai Stoica a vorbit deschis despre ce se întâmplă cu Siyabonga Ngezana. Sud-africanul, cândva cel mai bun stoper din SuperLiga, a devenit gafeurul de serviciu de la FCSB
Ce au strigat suporterii giuleșteni chiar la intrarea pe stadionul din Arad. Tensiuni înainte de UTA – Rapid. Foto # Fanatik
Rapid o întâlnește pe UTA în etapa 23 din SuperLiga. Înainte de startul partidei, suporterii giuleșteni i-au provocat pe fanii arădeni. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Cum a ajuns Zeljko Kopic la Dinamo. Antrenorul a intrat deja în istoria clubului și i-a impresionat pe fani: „A fost cea mai bună alegere” # Fanatik
Zeljko Kopic se află din decembrie 2023 pe banca lui Dinamo, iar tehnicianul croat a avut un impact uriaș asupra clubului. Cum a ajuns, de fapt, acesta la gruparea „roș-albă”.
Andrei Vlad a rămas liber de contract! „Messi al portarilor” a ratat o șansă uriașă în Kazahstan # Fanatik
Andrei Vlad, fostul portar al celor de la FCSB, a rămas din nou fără echipă după experiența de la Aktobe. Ce se întâmplă cu cel ce era cândva poreclit „Messi al portarilor”
Fanatik SuperLiga, marți, 27 ianuarie 2026, ora 13:30. Horia Ivanovici, ediție de colecție după UTA – Rapid # Fanatik
Fanatik SuperLiga revine cu o ediție specială, marți, 27 ianuarie, ora 13:30. Horia Ivanovici vă invită la o emisiune spectaculoasă la început de 2026 alături de Dănuț Lupu, Robert Niță și Marius Șumudică.
MM Stoica, detalii de la ședința cu Gigi Becali de la Berceni: „Și-a atins scopul!”. Cine este jucătorul care a lipsit # Fanatik
Mihai Stoica a dat toate detaliile despre vizita pe care Gigi Becali a făcut-o la baza celor de la FCSB. Ce jucător important al campioanei en-titre a lipsit de la ședință
Detaliul incredibil din trecutul turcului evadat. A colindat la Patriarhie și s-a pozat cu PF Daniel, când era în regim închis # Fanatik
Atas Abdullah, turcul căutat în toată țara după ce a nu s-a mai întors la Penitenciarul Rahova, l-a vizitat pe Patriarhul Daniel, în 2022. ”Regele veiozelor” l-a colindat pe șeful BOR
El e omul din fotbal care plătește pe loc 3 milioane de euro pe Tavi Popescu. „Kopic îl face de 10 milioane”. Exclusiv # Fanatik
Dumitru Dragomir are în continuare mare încredere în Octavian Popescu şi e de părere că un antrenor de genul lui Zeljko Kopic îl poate revitaliza pe fotbalist.
Daniel Pancu, procentaj 100% ca antrenor în meciurile cu FCSB. Le-a dat 9 goluri în două meciuri! # Fanatik
Daniel Pancu, coșmarul FCSB-ului. Ce a reușit fostul mare rapidist în calitate de antrenor în meciurile directe contra „roș-albaștrilor”.
Emoții mari la Galați! A picat nocturna, iar Oțelul riscă să piardă meciul la „masa verde”. Gazdele conduceau cu 3-0 # Fanatik
Microbiștii din Galați trec prin emoții teribile în duelul cu Csikszereda. Deși favoriții conduceau cu 3-0, echipa ar putea pierde la „masa verde”. Ce spune regulamentul după ce a picat nocturna.
Ștefan Târnovanu, seară de coșmar în FCSB – CFR 1-4: „Nu e normal să-l pui acum în Piața Tiananmen a fotbalului. Se vede că e nefericit” # Fanatik
FCSB a cedat cu 1-4 în fața celor de la CFR Cluj, iar unul dintre actorii principali puși la zid a fost portarul Ștefan Târnovanu. Ce au spus specialiștii și ce se întâmplă, de fapt, cu jucătorul bucureștenilor.
Durere fără margini în familia lui Viorel, marinarul dispărut pe Dunăre. Unul din pompierii care îl caută e chiar fratele său! Unde ar putea fi găsit: „Curenții sunt foarte puternici” # Fanatik
Durere fără margini în familia lui Marin Viorel, marinarul dispărut de pe o barjă, pe Dunăre, de zile bune! Trupul bărbatului de 36 de ani nu a fost găsit nici acum.
„O mai vezi pe FCSB la titlu?”. Sorin Cârțu a fost șocat de ce a văzut la echipa lui Gigi Becali # Fanatik
Universitatea Craiova se îndreaptă cu toate pânzele sus spre primul titlu din ultimii ani 36 de ani. Sorin Cârțu a vorbit despre marele avantaj al oltenilor, ieșirea din cursă a celor de la FCSB, campioana en-titre
Opt jucători au rămas în cursa pentru marele trofeu de la Australian Open 2026, acolo unde Novak Djokovic caută al 25-lea titlu major al carierei, iar Carlos Alcaraz vrea să-și treacă numele în galeria campionilor […]
Un fotbalist a revenit la CFR Cluj după victoria obținută de ardeleni în fața lui FCSB, scor 1-4. Pe FANATIK găsiți toate detaliile despre ultimul transfer efectuat de formația din Gruia.
Gafă cum rar se vede la Oțelul – Csikszereda, primul meci al zilei din SuperLiga! Portarul s-a făcut de râs în minutul 5. Video # Fanatik
Meciul de la Galați a început cum nu se putea mai rău pentru Csikszereda Miercurea Ciuc! Eduard Pap a făcut o greșeală de începător, care a dus la deschiderea scorului
Dumitru Dragomir îl apără pe ministrul USR criticat că l-a numit patriot pe Ceauşescu. „Cum au unul mai deştept, îi dau în cap” # Fanatik
Discuţie aprinsă la "Profeţiile lui Mitică" după declaraţiile controversate ale unui ministru din guvernul Bolojan despre Nicolae Ceauşescu. Cum a comentat Dumitru Dragomir întreaga situaţie.
Cine este Matei Popa, noul portar titular de la FCSB! Debutant în SuperLiga este fiul unui fost internaţional român # Fanatik
Matei Popa este noul portar titular de la FCSB în SuperLiga. Gigi Becali a anunţat că tânărul în vârstă de 18 ani va apăra în ultimele şapte etape, deşi încă nu a debutat la seniorii roş-albaştrilor.
Decizia anunțată de Rapid în cazul lui Olimpiu Moruțan, cu câteva ore înaintea meciului de la Arad # Fanatik
Rapid a anunțat lotul pe care se bazează Costel Gâlcă în partida cu UTA, din etapa 23. Ce se întâmplă cu Olimpiu Moruțan, cel mai nou transfer al giuleștenilor.
Iubita lui Cristi Ignat a dezvăluit public negocierile pe care fotbalistul le-a purtat înainte să ajungă la Petrolul Ploiești. Ce variante ar fi avut, de fapt: ”Erau interesați de el” # Fanatik
Iubita lui Cristi Ignat a vorbit despre negocierile pe care sportivul le-a purtat anul trecut. Acesta ar fi primit propuneri inclusiv din străinătate, povestește ea.
Filmul în care apare legenda Universității Craiova alături de actori din Casa del Papel și Game of Thrones. Va rupe topul în două # Fanatik
Starul de la Universitatea Craiova care poate fi urmărit într-o producție românească. Va apărea împreună cu artiști din Casa del Papel și Games of Thrones.
De ce n-a semnat fostul atacant al FCSB-ului cu nicio echipă din SuperLiga! Fotbalistul a fost un pas de revenirea în fotbalul românesc # Fanatik
Fotbalistul pentru care Gigi Becali a plătit 300.000 de euro s-a ținut tare în negocierile cu două echipe din SuperLiga, care n-au putut onora pretențiile lui financiare
Criza din învățământ se adâncește: sute de clase de liceu sunt desființate, profesorii rămân fără ore, iar elevii plătesc prețul acestor decizii. „Un pericol extraordinar” # Fanatik
Mai puțini elevi de clasa a VIII-a, mai puține clase de a IX-a și o competiție tot mai dură la admitere, în timp ce cadrele didactice rămân fără ore. Cum văd situația profesorii și elevii
Andra, partenera antrenorului Daniel Pancu, a apărut alături de o legendă giuleșteană, la meciul dintre FCSB - CFR Cluj, scor 1-4. Despre cine este vorba, de fapt.
Gigi Becali, anunț despre plecarea lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii a doua zi după FCSB – CFR Cluj 1-4! A spus totul în fața bazei de pregătire din Berceni # Fanatik
Gigi Becali a mers în cantonamentul FCSB după eșecul cu CFR Cluj și a luat o decizie clară privind viitorul lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii. Ce le-a transmis jucătorilor înainte de finalul sezonului regular.
Scandal uriaș după ce milionarul turc închis la Rahova pentru crimă a dispărut după o permisie: „Intenția clară” # Fanatik
Un scandal uriaș a izbucnit după ce un milionar turc închis pentru crimă a dispărut în timpul unei permisiuni, ridicând întrebări despre siguranța măsurilor de supraveghere.
FCSB, fără Târnovanu sau Zima în poartă! Gigi Becali a anunțat decizia de ultimă oră de la baza din Berceni: „Nu mai stăm după Toma under!” # Fanatik
Gigi Becali a anunţat o decizie surpriză după şedinţa din Berceni. Nici Târnovanu, nici Zima nu vor apăra la FCSB în ultimele şapte etape din SuperLiga, ci un portar U-21.
