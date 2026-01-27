Când răspundem la ură cu ură. Crima din Timiș și lecțiile pe care ar fi grozav să le învățăm

15:40

Nestle România extinde rechemarea unui sortiment de lapte praf pentru bebeluși din supermarketurile Kaufland și Lidl din București și din țară. Este vorba despre încă un lot de pe lista de loturi de formulă de […] Articolul Lot de lapte praf pentru bebeluși, ce conține un ingredient neconform, e retras de la rafturi. Lidl și Kaufland recheamă produsul de la clienții din București și din țară