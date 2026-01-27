Departamentul pentru Securitate Internă suspendă accesul lui Bovino la conturile sale de social media, potrivit unei surse

21:20

Reprezentanţii medicilor spun că salariile personalului sanitar sunt ”jignitor de mici”, iar o eventuală decizie de reducere a acestora ar fi una ”gravă”. ”Încercăm să facem tot ce este omeneşte bine, dar trebuie să fie clar pentru toată lumea că aşa nu mai poate continua”, afirmă Toni Popescu, preşedintele Diviziei de medici din cadrul Federaţiei Sanitas. El arată că datele conform cărora 90 la sută din bugetul unui spital se duc pentru plata salariilor pot induce ideea că veniturile personalului medical sunt foarte mari, însă realitatea este că, în timp ce în ultimii ani salariile au mai crescut, banii pe care spitalele îi primesc de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate nu au ţinut pasul cu majorările din alte domenii.