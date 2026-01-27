Un start-up înființat de doi brașoveni a construit un laborator de somn în Cluj, cu o finanțare nerambursabilă de 1,5 milioane de euro

04:50

Pliculețele cu nicotină sunt promovate ca produse „discrete” și fără fum, dar datele recente arată că devin tot mai populare în rândul adolescenților în special. În același timp, doar o parte dintre părinți reușesc să le recunoască sau să înțeleagă riscurile reale ale nicotinei asupra adolescenților. Ce sunt aceste produse, de ce îi atrag pe [...]