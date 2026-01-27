Un start-up înființat de doi brașoveni a construit un laborator de somn în Cluj, cu o finanțare nerambursabilă de 1,5 milioane de euro
BizBrasov.ro, 27 ianuarie 2026 06:20
WakeZ, start-up clujean care dezvoltă o tehnologie de monitorizare şi intervenţie asupra somnului în timp real, a atras o finanţare de 1,5 milioane de euro de la ADR Nord-Vest. Finanţarea i-a permis echipei să construiască un laborator de somn propriu în Cluj-Napoca, echipat cu trei polisomnografe, şi să dezvolte modele de inteligenţă artificială pentru analiza [...]
Acum 30 minute
06:20
Acum o oră
06:00
Gratuit cu autobuzele RATBV în fiecare zi de vineri. Noi gratuități și pentru seniori pe cursele din întreaga zonă metropolitană/ Decizia va fi luată de Consiliul Local săptămâna aceasta # BizBrasov.ro
Consilierii locali ar urma să dezbată în ședința ordinară de vineri un proiect de hotărâre ce vizează acordarea de noi facilități pe traseele operate de către RATBV. Astfel, potrivit proiectului, de la 1 aprilie 2026 ar urma să fie introdus programul „Vinerea verde”, respectiv ca în fiecare zi de vineri, călătoriile cu RATBV pe liniile [...]
05:50
Meciul cât o finală, Turcia – România, ar urma să fie transmis live pe un ecran de mari dimensiuni în Piața Sfatului # BizBrasov.ro
Milioane de români așteaptă data de 26 de martie când echipa națională va juca ultima șansă pentru calificarea la turneul final găzduit vara asta în SUA, Canada și Mexic. România va juca împotriva Turciei, în semifinala barajului pentru Cupa Mondială de fotbal, conform tragerii la sorți din noiembrie anul trecut. Meciul va avea loc la [...]
Acum 2 ore
05:40
Kaufland pregătește deschiderea magazinului din Avantgarden și face câteva „retușuri” de 25.000 de euro # BizBrasov.ro
Kaufland a demarat în august a anului trecut lucrările de amenajare a unuia dintre noile hipermarketuri pe care le are în plan la Brașov. Este vorba de magazinul proiectat în proximitatea cartierului Avantgarden pe strada Institutului, parte din ansamblul rezidențial West Garden Brașov. Pentru a putea deschide magazinului, retailer-ul mai are de făcut câteva retușuri [...]
05:30
Ce salariu încasează un administrator de bloc. Meseria devine tot mai căutată. Meseria de administrator de bloc continuă să fie tentantă, oferind un salariu stabil adaptat responsabilităților gestionării imobilelor. Venitul lunar variază semnificativ în funcție de numărul de apartamente administrate, iar pentru cei care își doresc flexibilitate sau posibilitatea de a administra mai multe blocuri, [...]
05:00
Certificatul de moștenitor suplimentar completează succesiunea deja finalizată, fără a o redeschide, și permite moștenitorilor să își valorifice drepturile în mod corect și sigur. Practic, documentul devine necesar atunci când se descoperă bunuri, drepturi sau acte care nu au fost disponibile în momentul dezbaterii succesiunii. Ce să știi despre certificatul de moștenitor Certificatul de moștenitor este [...]
04:50
Pliculețele cu nicotină, pericolul ascuns pentru adolescenți. Pneumolog: „Ingredintele nu sunt testate. Nu știm dacă acestea nu vor duce la dezvoltarea de leziuni în cavitatea bucală” # BizBrasov.ro
Pliculețele cu nicotină sunt promovate ca produse „discrete” și fără fum, dar datele recente arată că devin tot mai populare în rândul adolescenților în special. În același timp, doar o parte dintre părinți reușesc să le recunoască sau să înțeleagă riscurile reale ale nicotinei asupra adolescenților. Ce sunt aceste produse, de ce îi atrag pe [...]
Acum 4 ore
04:30
Când este Paștele Ortodox în 2026. Paștele Catolic este sărbătorit cu o săptămână înainte # BizBrasov.ro
Anul 2026 aduce românilor 17 zile libere legale, dintre care 12 sunt în timpul săptămânii. Printre cele mai atractive perioade pentru mini-vacanțe se numără Paștele Ortodox / Paștele Catolic, 1 Mai, Rusaliile și sărbătorile de sfârșit de an. Aceste perioade sunt ideale pentru excursii scurte, relaxare acasă sau petrecerea timpului alături de familie. Paștele Ortodox [...]
Acum 12 ore
18:50
Cristian Mandeal revine la Brașov și va dirija Orchestra Filarmonicii într-un concert inedit # BizBrasov.ro
După succesul concertului de săptămâna trecută, susținut de orchestra Filarmonicii Brașov, sub bagheta maestrului Andrej Vesel și alături de pianistul Paul Ionescu, Filarmonica Brașov propune publicului o nouă săptămână de evenimente de marcă, în care repertoriul, interpreții și coerența artistică conturează un parcurs muzical dens și inspirat. În centrul atenției se află revenirea la Brașov [...]
17:50
Amenzi de peste 4 milioane de lei şi 30 de suspendări de activitate, în urma controalelor ANSVSA din sectorul panificaţiei # BizBrasov.ro
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a aplicat sancţiuni contravenţionale în valoare totală de peste 4 milioane de lei şi a emis 30 de ordonanţe de suspendare a activităţii, în urma controalelor efectuate în perioada 19-23 ianuarie în sectorul panificaţiei, la nivel naţional. Potrivit unui comunicat al ANSVSA remis AGERPRES, în ianuarie [...]
Acum 24 ore
17:10
„Nunta lui Figaro”, pe scena Operei Brașov, la 270 de ani de la nașterea lui Mozart și 240 de ani de la premiera absolută # BizBrasov.ro
Sâmbătă, 31 ianuarie 2026, de la ora 18.30, în Sala Operei, publicul este invitat la spectacolul cu opera „Nunta lui Figaro” de Wolfgang Amadeus Mozart, ca un omagiu la împlinirea a 270 de ani de la nașterea compozitorului și a 240 de ani de la premiera absolută a lucrării. Libretul a fost scris în limba italiană [...]
16:40
Crima care a zguduit țara: „S-a procedat nelegal în cazul copilului de 13 ani implicat în crima din judeţul Timiş. Legea stipulează că, pentru fapte grave, copilul trebuie dat în plasament într-un centru specializat, nu în grija părinților” # BizBrasov.ro
Crima care a zguduit țara: „S-a procedat nelegal în cazul copilului de 13 ani implicat în crima din judeţul Timiş. Legea stipulează că, pentru fapte grave, copilul trebuie dat în plasament într-un centru specializat, nu în grija părinților”. Fostul judecător Cristi Dănileţ reclamă, luni, că s-a procedat nelegal în cazul copilului de 13 ani implicat [...]
16:20
Renault a dezvăluit noul Duster, creat și produs pentru piețele internaționale, în primul rând India și, ulterior, posibil America de Sud. Noul Duster aduce diferențe importante la nivel de design și de motorizări, față de cel pe care îl pot cumpăra europenii. Premiera mondială a noului Duster destinat piețelor internaționale, transmisă live de Renault pe [...]
16:10
Brandul danez de îmbrăcăminte sportivă – urbană Jack & Jones va deschide primul magazin în România # BizBrasov.ro
Brandul danez de îmbrăcăminte sportivă – urbană Jack & Jones va deschide primul magazin în România. Retailerul de îmbrăcăminte sportivă urbană Jack & Jones deschide primul său magazin din România, în curând, la Promenada Mall din Sibiu. „Ești pasionat de modă și expert in vânzări, vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică reprezentând acest brand [...]
16:10
Un român a vrut să fure un tren, în Austria, dar n-a știut să pornească locomotiva. Individul a spart mai multe geamuri și a activat luminile și sirena # BizBrasov.ro
Un român, în vârstă de 37 de ani, a încercat să pună în mișcare un tren parcat, provocând pagube materiale considerabile și rănind o polițistă. Cu puțin înainte de ora 4 dimineața, poliția a fost alertată de coordonatorul pentru situații de urgență al Căilor Ferate Federale Austriece (ÖBB), relatează Kronen Zeitung. Bărbatul a pătruns în tren [...]
16:00
Nou val de fraude pe WhatsApp. DNSC: „Una dintre tentative folosește imaginea FAN Courier, prin mesaje false de tip: Aveți un colet la numărul dvs” # BizBrasov.ro
Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra unor campanii active de fraudă prin WhatsApp, în care utilizatorii sunt vizați prin mesaje SMS și site-uri de phishing care imită servicii de curierat. Atacurile încep prin trimiterea de mesaje SMS către potențiale victime, profitând de perioada în care mulți utilizatori fac cumpărături online și așteaptă colete. Nou [...]
15:50
Astăzi a avut loc recepția la terminarea lucrărilor de modernizare pe DN73F, în comuna Moieciu. Șoseaua care leagă satele Moieciu de Jos – Cheia – Moieciu de Sus, în lungime de 8,4 km, a beneficiat de reabilitare și modernizare completă printr-un proiect în valoare de peste 5,5 milioane de euro, potrivit datelor Direcției Regionale de [...]
15:20
Bradul din Piața Sfatului nu va mai deveni lemn de foc. Ce va face Primăria Brașov cu trunchiul arborelui # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a decis să dea o utilitate bradului care a fost instalat cu ocazia Sărbătorilor de iarnă în Piața Sfatului. Astfel, în urma discuțiilor avute cu RPLP Kronstadt, trunchiul bradului de Crăciun va fi depozitat, iar în primăvară lemnul va fi utilizat pentru refacerea mobilierului pentru zonele de picnic. Bradul instalat în Piața Sfatului [...]
15:00
Un bărbat a condus fără permis, iar când l-au oprit polițiștii la Râșnov s-a dat drept fratele geamăn # BizBrasov.ro
Polițiștii au oprit pentru control un autoturism, care circula pe DN1E în Râșnov, dinspre Poiana Brașov. „Cu ocazia legitimării, conducătorul auto nu a prezentat permisul de conducere, însă i-a comunicat polițistului anumite date de identitate, aparținând unei persoane care figura în evidențe cu permis de conducere și dreptul de a conduce valabil. Deși fotografia existentă [...]
14:50
Acțiune de weekend a polițiștilor brașoveni: amenzi de peste 168.000 de lei și un dosar penal # BizBrasov.ro
Acțiune de weekend a polițiștilor brașoveni: amenzi de peste 168.000 de lei și un dosar penal. La acest sfârșit de săptămână, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov au desfășurat o acțiune în municipiul Brașov pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, menținerea ordinii și siguranței publice, precum și pentru creșterea siguranței rutiere. Activitățile au vizat, în [...]
14:10
Prețul aurului a depășit luni pragul psihologic de 700 de lei pe gram, atingând un nou record istoric, după ce vineri se apropia de valoarea de 688 de lei pe gram, potrivit datelor furnizate de BNR. Gramul de aur a fost cotat luni la 703,3520 lei, cu aproape 50% mai mult decât la 20 august [...]
14:00
ANAF a „angajat-o” pe ANA: Cum va funcționa asistentul virtual inteligent care va răspunde la întrebările utilizatorilor # BizBrasov.ro
„Bună! Eu sunt ANA” — astfel se prezintă noul chatbot creat de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) – un asistent virtual inteligent, conceput pentru a sprijini contribuabilii să obțină rapid informații generale despre obligațiile fiscale. Într-o primă etapă, care este faza de testare, chatbot-ul ANA va fi disponibil doar în conturile de SPV ale [...]
13:40
Primul tren electric livrat de polonezii de la PESA ar urma să circule pe ruta Bucureşti-Braşov # BizBrasov.ro
Şase trenuri regionale electrice PESA au ajuns în România şi urmează să mai vină alte două rame în februarie. Dintre acestea cel puţin una va intra în circulaţie la finalul lunii februarie, pe Bucureşti-Braşov şi va fi operată de CFR Călători, a transmis Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) la solicitarea ZF. Aceste rame electrice fac [...]
13:00
Brașovul se află în topul pieței ipotecare din România pentru anul 2025. Peste 92.100 de ipoteci au fost intabulate în 2025 în România, în creștere cu 6,4% comparativ cu volumul înregistrat în 2024. În București, Ilfov, Timiș, Cluj, Constanța și Brașov au fost acordate cele mai multe credite cu ipotecă la nivel național. O ipotecă [...]
12:20
Comerț 24/7, fără angajați. Un start-up din Brașov a dezvoltat un model de magazin autonom, complet robotizat # BizBrasov.ro
Consumatorii din România cer tot mai mult rapiditate și prețuri competitive, în timp ce retailerii se confruntă cu o lipsă cronică de personal și cu costuri operaționale tot mai greu de controlat. În acest context, SQB Robotics, un start-up deep tech fondat la Brașov, propune o soluție care își asumă o promisiune ambițioasă: un ecosistem [...]
11:50
Reprezentanții Primăriei Cincu anunță că în perioada 28–30 ianuarie 2026 vor avea loc trageri militare cu diferite categorii de armament în Poligonul Cincu. Accesul este strict interzis, pe durata exercițiilor Autoritățile atrag atenția locuitorilor și celor care tranzitează zona asupra faptului că accesul este strict interzis, pe durata exercițiilor. Restricțiile vizează persoanele, animalele, căruțele, atelajele [...]
11:30
Pensia medie din România a crescut cu un leu în luna decembrie, la 2.778 lei, conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP), consultate de Agerpres. Un număr de 4.699.559 de pensionari era înregistrat în decembrie 2025 în România, cu 4.279 mai mulţi comparativ cu luna precedentă. Valoarea totală a drepturilor de pensie [...]
10:30
O copilă în vârstă de 14 ani a murit în această dimineață după ce autovehiculul în care se afla împreună cu alți 5 copii s-a răsturnat, la Poiana Mărului # BizBrasov.ro
O copilă în vârstă de 14 ani a murit în această dimineață după ce autovehiculul în care se afla împreună cu alți 5 copii s-a răsturnat, la Poiana Mărului. În jurul orei 08:20, în această dimineață, în localitatea Poiana Mărului, a avut loc un accident rutier în care un autoturism s-a răsturnat. În urma evenimentului au [...]
10:10
Aproximativ 2.000 de sindicaliști din învățământ vor picheta guvernul pe 4 februarie. „Protestul are ca scop atragerea atenției asupra nemulțumirilor salariaților din educație față de politicile guvernamentale de diminuare a deficitului bugetar” # BizBrasov.ro
Aproximativ 2.000 de sindicaliști din învățământ vor picheta guvernul pe 4 februarie. „Protestul are ca scop atragerea atenției asupra nemulțumirilor salariaților din educație față de politicile guvernamentale de diminuare a deficitului bugetar”. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater” vor picheta Palatul Victoria marți, [...]
10:00
Trufandalele produse în solariile românești vor fi mai scumpe, din cauza cheltuielilor pe care le-au avut agricultorii cu încălzirea # BizBrasov.ro
Primele legume ale anului vor fi mai scumpe, din cauza frigului din luna ianuarie. Pentru că încălzirea solariilor costă mai mult, producătorii vor crește prețurile pentru salată, ceapă, ridichi și roșii. Pentru un solar de 3.000 de metri pătrați, legumicultorii plătesc chiar și 60.000 de lei/lună. Alții, în schimb, au redus suprafața plantată, astfel încât [...]
09:50
AUR este cotat cu 35% din intenţiile de vot în ultimul sondaj CURS realizat în luna ianuarie, urmat de PSD cu 23%, PNL cu 18% şi USR cu 10%. În topul încrederii conduce Călin Georgescu, cu 36%, urmat de George Simion şi Nicuşor Dan. Ciprian Ciucu şi Sorin Grindeanu sunt la egalitate şi-l devansează cu [...]
09:30
VIDEO Șantierul autostrăzii Sibiu – Făgăraș, redeschis după o perioadă de „iernat”. Se lucrează și la mega nodul rutier de la Boița # BizBrasov.ro
Pasionații de infrastructură au transmis imagini noi cu lotul 1 din Autostrada A13, Brașov – Făgăraș (lotul de la Boița), unde muncitorii constructorului turc Makyol au revenit pe șantier, în ciuda temperaturilor negative. Vedeți ce progrese se înregistrează la ultimul lot intrat în execuție din această autostradă. „Pe lotul 1 al autostrăzii Sibiu – Făgăraș [...]
09:20
Incident aviatic grav, în care a fost implicată o aeronavă a Dan Air, compania care a „deschis” aeroportul de la Brașov. Aparatura de bord arăta că aeronava se apropie de pistă, dar avionul era la 7 kilometri lateral dreapta față de aeroport # BizBrasov.ro
Incident aviatic grav, în care a fost implicată o aeronavă a Dan Air Aero, compania care a „deschis” aeroportul de la Brașov. Aparatura de bord arăta că aeronava se apropie de pistă, dar avionul era la 7 kilometri lateral dreapta față de aeroport. Un avion Airbus A319-100 al companiei Dan Air a fost implicat pe [...]
Ieri
05:50
1,2 miliarde de lei, necesare pentru investiția în trenul metropolitan al Brașovului. În trei ani, ar putea apărea noi „gări” în Tractorul sau în zonele industriale, dar și o nouă linie spre Aeroport # BizBrasov.ro
Asociaţia Metropolitană de Transport Braşov a semnat, la finalul lunii august 2025, contractul pentru realizarea Studiului de fezabilitate pentru trenul metropolitan, cu asocierea de firme care a câştigat licitaţia de la sfârşitul lunii iunie – asocierea de firme TTL Planning (lider), Metrans Engineering şi Bomap Engineerin. Studiul de fezabilitate va sta la baza cererii de [...]
05:50
O nouă destinație spre și de la Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav, începând de miercuri # BizBrasov.ro
O nouă destinație spre și de la Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav, începând de miercuri. Brașovenii vor avea, începând de miercuri, ocazia să zboare de la Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav spre Roma, capitala Italiei. Zborurile sunt operate de compania low cost maghiară Wizz Air și vor avea loc lunea, miercurea și vinerea. Pentru puțin peste 300 de [...]
05:40
Ce va face CJ Brașov cu 149 de milioane de lei, bani pe care nu i-a cheltuit anul trecut # BizBrasov.ro
Consilierii județeni ar urma să analizeze în ședința de joi excedentul bugetar aferent anului trecut, respectiv sumele care nu au fost cheltuite anul trecut, respectiv bani rezervați pentru anumite proiecte de dezvoltare care nu s-au implementat la nivelul bugetar prevăzut. Excedentul bugetar poate fi utilizat, conform legii, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de [...]
05:40
Proiectul pentru extinderea DN13 în zona ieșirii din municipiul Brașov, definitivat și depus pentru analiză la Mediu # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a semnat în primăvara anului trecut contractul pentru proiectarea preliminară a extinderii la câte două benzi pe sens a DN 13, în zona de ieșire din municipiu (Stupini). Investiția ar urma să fie realizată în contextul proiectul autostrăzii Brașov – Bacău prevede extinderea DN 13 la două benzi pe sens până la intrarea [...]
05:20
Cursurile anului şcolar 2026 – 2027 vor începe pe 7 septembrie 2026 şi se vor încheia pe 18 iunie 2027, prevede un proiect de structură a anului şcolar viitor pus în consultare publică, de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Potrivit proiectului, pentru clasa a VIII-a, cursurile se încheie pe 11 iunie 2027, iar pentru clasa a [...]
05:20
Parcare de peste 10 milioane de lei pe DN1E, la Râșnov. Proiectul vizează fluidizarea traficului spre Cetatea Medievală # BizBrasov.ro
Parcare de peste 10 milioane de lei pe DN1E, la Râșnov. Proiectul vizează fluidizarea traficului spre Cetatea Medievală. Primăria orașului Râșnov pregătește un proiect de amenajare și modernizare a parcării situate pe DN1E (Valea Cetății), una dintre cele mai aglomerate zone de acces către Cetatea Râșnov și traseele turistice din împrejurimi. Investiția este estimată la [...]
04:40
Ce obiecte nu ar trebui păstrate în mașină iarna. Greșeala pe care o fac mulți șoferi # BizBrasov.ro
Mulți dintre șoferi lasă, în perioada iernii, diverse obiecte în mașină fără să se gândească la efectele frigului. Specialiștii auto atrag atenția că temperaturile scăzute pot deteriora sau distruge complet anumite articole și au dezvăluit ce obiecte nu trebuie lăsate în autoturism. Pe timp de iarnă, interiorul unei mașini parcate afară poate ajunge rapid la [...]
25 ianuarie 2026
17:20
Poiana Brașov și Sinaia au fost pline de turiști în weekend: „Soare, lume multă, dar se schiază bine” # BizBrasov.ro
Turiștii care și-au petrcut weekendul în Poiana Brașov sau la Sinaia au avut o vreme excelentă pentru practicarea sporturilor de iarnă. Chiar dacă a fost destul de aglomerat, cei care au testat pârtiile s-au declarat încântați la finalul zilei. „Este foarte bună, nu mai e ceață, soare, lume multă, dar se schiază bine. Avem pârtii [...]
15:20
VIDEO Intervenție spectaculoasă în Munții Bucegi: Trei turiști au fost salvați cu elicopterul # BizBrasov.ro
Trei turiști au rămas blocați pe Valea Mălinului din munții Bucegi şi au cerut ajutor. Echipele Salvamont au intervenit cu un elicopter din care au coborât, la faţa locului, cu un troliu, doi salvatori montani. Aceştia i-au recuperat pe turişti care au fost aduşi pe rând, la bordul aparatului de zbor. În cazul în care [...]
14:10
Un zărneștean, fără permis, a plecat beat cu mașina la plimbare prin Moieciu. A avut „ghinion” și s-a întâlnit cu Poliția # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Bran au oprit, în trafic, pe un drum comunal din localitatea Moieciu, un autoturism condus de un bărbat de 57 de ani, din localitatea Zărnești. „În urma verificărilor efectuate în bazele de date, s-a stabilit faptul că acesta avea permisul de conducere anulat, iar în urma testării cu aparatul etilotest, [...]
13:50
Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Brașov au fost sesizați prin dispecerat cu privire la faptul că un utilaj de construcții, semnalat a fi furat și care este monitorizat prin sisteme de localizare, s-ar deplasa pe un drum public din județul Brașov. „Polițiștii au procedat la interceptarea ansamblului de vehicule care transporta utilajul, acesta fiind oprit [...]
13:40
FOTO Peste 100 de persoane cu dizabilități s-au prins în horă, de Ziua Unirii, pe patinoarul din Fundata # BizBrasov.ro
La Cheile Grădiștei Fundata este în plină desfășurare tabăra de schi adaptat, dedicată persoanelor cu dizabilități, organizată, ca în fiecare an, de ACS Caiac SMile. Anul acesta, 72 de beneficiari din cadrul Asociației „Deschidem Inimi” din Pitești și 43 de persoane din cadrul Asociației „Îmbunătățirea Vieții” din Buzău au celebrat Ziua Unirii Principatelor Române chiar [...]
12:10
Ștergătoarele nu trebuie ridicate iarna, deoarece tensiunea prelungită în arcul brațului poate duce la slăbirea acestuia, reducând eficiența ștergerii pe termen lung, sau brațul poate fi trântit accidental de vânt, fisurând parbrizul, potrivit specialiștilor auto. Ștergătoarele înghețate care rămân lipite de geam pot transforma condusul pe timp de iarnă într-un coșmar. Un site auto oferă [...]
11:20
123 de persoane salvate de pe munte, în doar 24 de ore: În 3 cazuri a fost solicitat elicopterul SMURD # BizBrasov.ro
În doar 24 de ore, salvamontiștii din întreaga țară au intervenit pentru a scoate din pericol 123 de persoane, multe dintre ele surprinse de condițiile dificile din teren. În trei situații, operațiunile au necesitat intervenția elicopterului SMURD, victimele fiind recuperate prin troliere. Dispeceratul Național Salvamont a înregistrat 119 solicitări, care au impus deplasarea echipelor în teren. Cele [...]
11:00
O parte din județul Brașov, sub avertizare Cod galben de vânt și ploi. La altitudini mari va ninge # BizBrasov.ro
ANM a transmis duminică dimineață două avertismente Cod galben de vreme rea. Prima va intra în vigoare din această după-amiază. O parte din județul Brașov, cod galben de vânt și ploi Un cod galben de vânt puternic a fost emis pentru intervalul 25 ianuarie, ora 14:00 – 26 ianuarie, ora 08:00. În Banat, sudul Crișanei [...]
10:10
„Vedetele” lacului din Noua: De o frumusețe rară, călifarii roșii au „furat” toate privirile trecătorilor # BizBrasov.ro
Două păsări de o frumuseţe rară au furat toate privirile celor care ajung în zona lacului Noua din Brașov. Cu pene cafenii, ușor roșiatice și o eleganță aparte, cei doi călifari roșii au devenit vedetele lacului. Chiar dacă lacul a înghețat aproape complet, cele două păsări par de neclintit. În ciuda frigului și a hranei [...]
09:40
Salvamontiști, loviți de un schior la Predeal: „Când observați pe pârtie două schiuri așezate în formă de X, reduceți imediat viteza, evitând zona respectivă” # BizBrasov.ro
Incident pe pârtie, la Predeal. În timp ce salvamontiștii acordau primul ajutor unei persoane care suferise un traumatism la unul dintre membrele inferioare pe pârtie, o altă persoană aflată în coborâre, deplasându-se cu viteză neadaptată condițiilor, a pierdut controlul schiurilor și a pătruns în zona intervenției, lovind salvatorii montani. „Vă rugăm să manifestați maximă prudență [...]
