Trageri în poligonul Cincu. Accesul în zonă este interzis, pe durata exercițiilor

15:20

Trei turiști au rămas blocați pe Valea Mălinului din munții Bucegi şi au cerut ajutor. Echipele Salvamont au intervenit cu un elicopter din care au coborât, la faţa locului, cu un troliu, doi salvatori montani. Aceştia i-au recuperat pe turişti care au fost aduşi pe rând, la bordul aparatului de zbor. În cazul în care [...]