Istorie la Europeanul de handbal! Așa da meci! Turneul e live pe VOYO
Sport.ro, 27 ianuarie 2026 07:20
Istorie la Europeanul de handbal! Așa da meci! Turneul e live pe VOYO.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 10 minute
07:40
Ce surpriză! "Noul Adriano", dorit de Real Madrid și Bayern, ajunge la echipa de pe locul 13 din Premier League # Sport.ro
Perioada de mercato din Premier League se încheie pe 2 februarie, iar cluburile din Anglia încă mai pun la cale mutări spectaculoase.
07:40
Lindsey Vonn, selecţionată oficial în echipa SUA pentru JO de iarnă. A câta participare e pentru vedeta americană # Sport.ro
Jocurile Olimpice de Iarnă au loc la Milano Cortina.
Acum 30 minute
07:30
FC Barcelona mai pierde un jucător talentat, înainte să strălucească la echipa de seniori # Sport.ro
Atacantul de 18 ani va semna cu PSG.
07:20
Istorie la Europeanul de handbal! Așa da meci! Turneul e live pe VOYO.
Acum o oră
07:10
„Mersi, nu e amuzant.” Nick Kyrgios, neschimbat, la 30 de ani: gestul pueril, făcut în văzul „arbitrei” din Serbia # Sport.ro
Nick Kyrgios, moment imatur, care a făcut deliciul publicului, la Australian Open 2026.
07:10
Reacția ATP după ce Medvedev a fost „făcut pachet” de cel mai slab clasat sfertfinalist la Australian Open # Sport.ro
Daniil Medvedev a sfârșit rău în ediția 2026 a Openului Australian.
Acum 2 ore
06:00
Fostul campion mondial și european este vicepreședinte și acționar la o echipă din Serie D! # Sport.ro
Fostul campion mondial cu Franța lucrează și e acționar la o echipă codașă din liga a patra italiană.
Acum 8 ore
00:10
Măsuri de urgență la Inter! Fotbalistul care încântă sub comanda lui Chivu, asaltat de oferte. Agentul a intervenit # Sport.ro
Un jucător care a impresionat sub comanda lui Cristi Chivu este asaltat cu oferte.
26 ianuarie 2026
23:50
Florin Prunea, stupefiat de anunțul lui Gigi Becali la FCSB: ”Doamne ferește! Dacă o comite?” # Sport.ro
FCSB nu o duce deloc bine. Nici în campionat, nici în Europa League, unde are meci joi seară cu Fenerbahce, ultimul din faza principală a competiției.
Acum 12 ore
23:40
Tăiosul Mihalcea despre arbitrajul din UTA - Rapid: ”E fix problema lor. Azi au fost împotriva noastră” # Sport.ro
UTA a pierdut cu Rapid, scor 1-2.
23:40
FCSB a suferit un eșec umilitor pe Arena Națională în fața rivalei CFR Cluj, scor 1-4, iar roș-albaștrii sunt în pericol să nu prindă play-off-ul.
23:00
Mihai Stoica, atac nemilos după ce șefii de la CFR au făcut hora bucuriei: ”Ăia se plâng că nu și-au luat banii de un an și ceva!” # Sport.ro
FCSB a fost învinsă la scor de către CFR Cluj, 1-4, în etapa cu numărul 23 din Superliga României, iar campioana României poate rata play-off-ul.
23:00
Olimpiu Moruțan a debutat la Rapid în victoria de la Arad, contra celor de la UTA, scor 2-1.
23:00
Costel Gâlcă a numit cele două calități ale lui Moruțan după debutul la Rapid: ”Ne vor ajuta” # Sport.ro
Olimpiu Moruțan (26 de ani) și-a făcut debutul la Rapid luni seară.
22:40
Rapid a revenit pe locul secund în Superliga, după 2-1 la Arad contra celor de la UTA.
22:30
Rapid a învins-o cu 2-1 pe UTA în deplasare.
22:20
Trei milioane de euro pe loc pentru fotbalistul intrat în dizgrație la FCSB: ”Se face de 10 milioane!” # Sport.ro
FCSB se află într-o situație dezolantă.
22:20
Olimpiu Moruțan, prima reacție după debutul la Rapid: "Normal că poate să fie anul nostru!" # Sport.ro
Olimpiu Moruțan a debutat la Rapid, la câteva zile după ce a semnat cu formația giuleșteană.
22:10
Cum arată Superliga României la finalul etapei #23. FCSB, în cădere liberă. Rapid îi suflă în ceafă liderului Craiova # Sport.ro
Rapid a învins-o cu 2-1 pe UTA.
21:50
Olimpiu Moruțan a bifat primele minute la Rapid în meciul cu UTA Arad din etapa cu numărul 23 din Superliga României.
21:40
Probleme mari pentru Rapid! S-a ”rupt” în timpul meciului cu UTA și Gâlcă a forțat o schimbare # Sport.ro
UTA - Rapid, LIVE TEXT - AICI.
21:30
Șumudică, eșec la limită contra lui Al Ittihad! Kante, gol splendid. Benzema a fost titular # Sport.ro
Al Okhdood, echipa lui Marius Șumudică, a pierdut meciul de pe terenul lui Al Ittihad, contând pentru etapa a 18-a din Arabia Saudită, scor 1-2.
21:10
Campioana din Top 5 l-a contactat pe Radu Drăgușin! Transferul pe care nimeni nu-l vedea venind # Sport.ro
Radu Drăgușin își dorește să plece în următoarele zile de la Tottenham, în speranța că va ajunge la o echipă la care poate juca înaintea barajului pentru Cupa Mondială.
21:10
Florin Prunea a urmărit prima repriză din UTA - Rapid și a exclamat: ”Imparabil! Meci bun, foarte bun” # Sport.ro
UTA - Rapid, LIVE TEXT - AICI.
21:00
FC Barcelona dă lovitura cu starul cotat la 70.000.000 de €: ”Contract valabil până în 2031!” # Sport.ro
Catalanii sunt în fruntea clasamentului din La Liga.
21:00
Stupoare în vestiarul lui FCSB după decizia anunțată azi de Gigi Becali: "A rămas marcat de moment" # Sport.ro
Gigi Becali a decis ca FCSB să folosească un jucător U21 în poartă la meciurile rămase din sezonul regulat, ceea ce înseamnă că Ștefan Târnovanu va fi trecut pe banca de rezerve.
20:20
"Brutal!" Reacția lui Costel Pantilimon după ce Târnovanu a fost scos din poarta lui FCSB # Sport.ro
Ștefan Târnovanu (25 de ani) nu va mai apăra poarta lui FCSB în meciurile rămase din sezonul regulat al Superligii, a anunțat Gigi Becali.
20:20
Spaniolii au rămas fără cuvinte când l-au văzut pe Endrick la Lyon: "La Real Madrid era ca un leu în cușcă" # Sport.ro
Olympique Lyon l-a împrumutat pentru restul sezonului pe Endrick (19 de ani), iar puștiul adus de la Real Madrid e deja un star în Franța.
20:20
Laszlo Balint și-a explicat reacția din Oțelul - Csikszereda: ”Fantastic! E capabil să facă asta” # Sport.ro
Oțelul Galați a învins-o la scor de neprezentare pe Csikszereda Miercurea Ciuc.
20:10
Mihai Stoica, reacție sinceră după ultima decizie majoră luată de Gigi Becali: ”Nu ne convine, dar asta e!” # Sport.ro
Nemulțumit după umilința suferită de FCSB cu CFR Cluj, scor 1-4, Gigi Becali a luat o decizie categorică.
19:30
Mihai Stoica își asumă responsabilitatea pentru sezonul ratat al lui FCSB: ”Nu am reușit! E clar că sunt vinovat!” # Sport.ro
FCSB a pierdut fără drept de apel în fața rivalei CFR Cluj, scor 1-4, iar campioana României este în pericol să rateze play-off-ul.
19:30
Ilie Dumitrescu i-a spus verde în față lui Gigi Becali: ”E inadmisibil! Acolo sunt cele mai mari probleme” # Sport.ro
E doliu în jocul campioanei din acest sezon.
19:20
Dinamo este pe cale să oficializeze prelungirea înțelegerii căpitanului Cătălin Cîrjan (23 de ani).
19:00
Carlo Ancelotti, dorit cu insistență: ”Discuții în desfășurare. Ambele părți sunt interesate” # Sport.ro
”Don Carlo” este selecționerul Braziliei.
19:00
Oțelul Galați - Csikszereda, LIVE TEXT - AICI.
18:50
Cine este Matei Popa, noul titular de la FCSB?! Tatăl său a fost în lotul României la EURO 2008 # Sport.ro
A doua zi după umilința suferită în fața rivalei CFR Cluj, scor 1-4, Gigi Becali s-a deplasat la baza de pregătire a celor de la FCSB.
18:50
Marius Corbu (23 de ani), internaționalul U21 al României, a semnat cu Ferencvaros.
Acum 24 ore
18:30
Cristi Chivu are titlul cu Inter în buzunar! Verdictul supercomputerului după etapa de vis din Serie A # Sport.ro
Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu, a avut parte de o etapă de vis în Serie A datorită căreia a reușit să se desprindă în fruntea clasamentului.
18:20
CFR Cluj i-a predat lui FCSB o lecție de fotbal duminică seară.
18:10
Neașteptat! În mijlocul crizei de la FCSB, Gigi Becali a anunțat obiectivul imediat: ”Bîrligea, am dreptate?” # Sport.ro
În mijlocul crizei de la FCSB, Gigi Becali a mers azi la baza de pregătire a echipei, la patru ani de la ultima sa vizită.
18:10
Transferul său definitiv costă 14 milioane de euro.
18:00
Rapid a anunțat lotul cu UTA. Ce se întâmplă cu Olimpiu Moruțan și cu celelalte transferuri + o revenire importantă # Sport.ro
UTA - Rapid este diseară de la ora 20:00.
18:00
Doar doi jucători noi au sosit la FCSB în fereastra de mercato din această iarnă, ambii liberi de contract.
17:30
Oțelul Galați - Csikszereda, LIVE TEXT - AICI.
17:20
Ultimele detalii despre starea lui Mircea Lucescu! Selecționerul, gata să ia o decizie categorică # Sport.ro
Selecționerul Mircea Lucescu a avut probleme de sănătate încă de la începutul anului.
17:10
Bruno Fernandes, la bătaie cu Rooney și Cristiano Ronaldo. Cifrele spun că e cel mai bun transfer post-Ferguson # Sport.ro
Antrenorul Michael Carrick a început în forță al doilea mandat de pe Old Trafford. În primele două meciuri sub comanda sa, "diavolii" au câștigat derby-urile cu Manchester City (2-0) și Arsenal (3-2).
17:00
Gigi Becali le-a decis viitorul lui Charalambous și Pintilii după colapsul lui FCSB: ”Îmi asum, e decizia mea” # Sport.ro
Campioana României se află într-o situație extrem de complicată.
16:50
FCSB va avea un nou portar la ultimele meciuri din sezonul regulat al Superligii.
16:40
FCSB a pierdut derby-ul cu CFR Cluj, scor 1-4, în etapa cu numărul 23 din Superliga României și este în pericol să rateze play-off-ul.
16:40
Bournemouth a învins-o sâmbătă pe Liverpool cu 3-2.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.