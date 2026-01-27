ENERGIEEEE
BERBEC Abordați proiectele pe care le-ați lăsat să alunece și direcționați-vă energia considerabilă către noi eforturi sau pentru a reînvia lucrările în curs. În timpul acestui ciclu, preferi să faci lucrurile pe cont propriu, să fii primul, să fii pionier și să preiei conducerea – și acesta este un moment excelent pentru a face acest […]
Bolojan, liberal doar în discurs: Premierul care stoarce comunitățile și se preface că nu vede # National.ro
Dacă ar exista un manual de ipocrizie politică, Ilie Bolojan ar fi studiu de caz. În 2017, din postura de primar la Oradea, urla că Guvernul „fură banii primăriilor". Astăzi, cocoțat în fruntea Executivului, face exact asta: ține administrațiile locale în ceață, le sugrumă financiar și le cere să se conformeze. Nicio claritate, nicio asumare. […]
În Berlinul de Vest, soldații americani garantau securitatea și capitalismul. Pentru germanii care au crescut în Estul comunist, produsele americane erau cele mai râvnite. Anti-americanismul a fost mult timp la modă în Franța și în alte țări, dar în Germania, chiar și atunci când oamenii au protestat împotriva războiului din Irak al lui George W. […]
Strategia Națională de Apărare a SUA (NDS 2026) reflectă o schimbare mai amplă în ordinea mondială, de la starea de relativă stabilitate la una de competiție prelungită pentru putere În timp ce documentele anterioare puneau accentul pe descurajare ca mijloc de evitare a conflictelor, NDS 2026 demonstrează că Statele Unite se pregătesc serios pentru posibilitatea […]
Unul dintre cele mai profitabile duopoluri din istoria afacerilor, format din Apple cu iPhone, și Google cu sistemul de operare Android, a ajuns să domine modul în care consumatorii interacționează cu lumea digitală. Apple va utiliza modelele Gemini ale Google pentru a alimenta un asistent vocal Siri îmbunătățit, alături de alte funcții noi. Dar concurenții […]
Când apare la televizor, Ciprian Ciucu ne vorbește despre „reforme istorice", „instituții desființate" și „curaj politic", dar evită exact întrebările care ard: cine a distrus Bucureștiul, unde s-au scurs banii și de ce nimeni nu plătește? Sub o mască de reformator neînfricat, proaspătul primar general pare mai preocupat să-și construiască un nou profil de viitor […]
Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) atrage atenția că Guvernul intenționează să privatizeze serviciile din administrație, pe modelul externalizării colectării creanțelor bugetare. Disponibilizările de personal anunțate sunt primul pas în acest sens, astfel că, în câteva luni, instituțiile publice nu vor mai avea oameni să asigure serviciile esențiale și se vor face contracte cu […]
Barcelona a trăit un moment jenant în victoria cu 3-0 împotriva lui Oviedo din La Liga. Nu pe teren unde scorul a fost convingător ci în afara lui acolo unde noul Camp Nou a oferit imagini greu de explicat pentru un stadion renovat cu aproximativ un miliard și jumătate de euro. Ploaia torențială a transformat […]
Robert Moreno se află în centrul unui scandal neobișnuit în Rusia. Fostul selecționer interimar al Spaniei a fost demis de FC Sochi în septembrie 2025, după un start dezastruos de sezon, iar acum apar dezvăluiri surprinzătoare despre modul în care ar fi condus echipa. Andrei Orlov, fost director al clubului, susține că Moreno apela constant […]
Cifrele publicate de Institutul Național de Statistică (INS) arată o prăbușire totală a economiei, începând cu luna noiembrie 2025. Practic, toată industria s-a dus în cap, la fel și sectorul construcțiilor. Cele mai mari scăderi s-au înregistrat la capitolul comenzi noi în industrie, care s-au redus cu 12,6% față de luna precedentă. Cifra de afaceri […]
Ponderea dolarului american în rezervele valutare globale a scăzut semnificativ, ajungând la un minim istoric de 57% în 2025. Totuși, cota euro în totalul rezervelor deținute de băncile centrale din lume reprezintă doar 20%. Yuanul chinezesc rămâne un jucător aproape nesemnificativ, ponderea sa atingând un vârf de 3% în 2021 și scăzând de atunci sub […]
Noi amănunte în cazul care a zguduit o țară întreagă! Minorul de 13 ani suspect în crima înfiorătoare din Cenei, internat într-un centru de protecție. Ce urmează # National.ro
Băiatul de 13 ani din Timiș suspectat că ar fi ucis, alături de doi complici minori, un alt copil – în vârstă de 15 ani – ar fi fost preluat de autorități și dus, împreună cu mama sa, într-un centru al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, unde s-ar afla în prezent. Evacuat […]
Trăim într-o perioadă în care siguranța este invocată constant. Ne dorim stabilitate emoțională, predictibilitate, control asupra rezultatelor și reducerea riscurilor. Cu toate acestea, paradoxal, nivelul de anxietate și tensiune psihologică este în creștere. Din perspectivă neuropsihologică, această discrepanță poate fi explicată printr-un mecanism subtil: creierul modern ajunge să confunde siguranța cu hipercontrolul. Siguranța, din punct […]
Miruță reînvie ideea "mormanului de fiare vechi". Industria de apărare nu primește bani din SAFE # National.ro
Ministrul USR al Apărării, Radu Miruță, continuă politica de la Economie, ponegrind industria de apărare a României, pe care o consideră un fel de "morman de fiare vechi". Acesta a arătat că în societățile din acest sector cresc copaci la propriu și că nu ar avea capacitatea de a angrena comenzi noi. De cealaltă parte, […]
Aurul a depășit pentru prima dată în istorie pragul de 5.000 de dolari, profitând de statutul său de valoare refugiu în contextul incertitudinilor geopolitice, comerciale și monetare generate de președinția lui Donald Trump. Prețul metalului galben, stimulat de slăbirea dolarului, crește continuu de doi ani: uncia valora puțin peste 2.000 de dolari în ianuarie 2024. […]
Când diplomații din SUA, Ucraina și Rusia s-au întâlnit la Abu Dhabi pentru negocieri de pace, europenii nici măcar nu au fost invitați să aștepte în anticameră. UE a dat dovadă de un dezinteres total față de diplomația dură. Dacă ar fi dorit cu adevărat să fie un actor strategic în timpul războiului dintre Rusia […]
1. România nu atacă pe nimeni, nu se poate apăra, dar taie bani de la Sănătate și Educație ca să se înarmeze. Asta înseamnă că n-are busolă. Dar îl are pe domnul Miruță la Ministerul Apărării. Demnul urmaș al lui Moșteanu a spus că Nicolae Ceaușescu a fost patriot, în felul lui. Pentru afirmația asta […]
Omul de afaceri turc condamnat după ce a ucis un polițist de la Rutieră, evadat din închisoare. Autoritățile îl caută # National.ro
Un cetăţean turc încarcerat la Penitenciarul Rahova nu a mai revenit în închisoare după permisia de trei zile pe care a avut-o între 23 şi 26 ianuarie. E considerat evadat. Poliţia informează că bărbatul a fost căutat la domiciliu, în Voluntari, dar nu a fost găsit, astfel că poliţiştii fac verficări pentru localizarea acestuia. Cetățeanul […]
VIDEO. Furtună de zăpadă în SUA. 10 morți, peste un milion de locuințe fără curent, foarte multe avioane blocate la sol # National.ro
Vreme deosebit de rece, ninsori și zăpadă, dar și depuneri de gheață. Cu asta se confruntă locuitorii din Statele Unite, din cauza unei furtuni deosebit de puternice de iarnă, care a lovit la finalul săptămânii trecute și continuă să aibă urmări. Din păcate, vremea rea a făcut și victime. Meteorologii anunță că și luni sunt […]
Un fizician de la Harvard spune că a găsit „adresa exactă" a lui Dumnezeu. Acolo timpul nu există # National.ro
Un fost fizician de la Harvard a stârnit controverse susținând că a aflat locația exactă a lui Dumnezeu. Dr. Michael Guillén afirmă că Dumnezeu ar putea avea o locație fizică în univers, la o distanță colosală de 439 miliarde de trilioane de kilometri. Conform lui Guillén, acolo timpul nu există, iar spațiul este accesibil doar […]
Un medic din Capitală, găsit fără suflare în propria locuință. Modul cumplit în care a murit # National.ro
O descoperire șocantă a avut loc într-un apartament din București. Un medic cu competențe în radiologie a fost găsit fără suflare în propria locuință. Din primele informații reiese că acesta și-a luat singur viața. O doctoriţă radiolog a fost găsită moartă în casă de fostul său partener de viaţă. Descoperirea șocantă a avut loc într-un […]
Cod portocaliu de ploi și lapoviță în mai multe județe. Zonele în care se anunță viscol – HARTĂ/Cum va fi vremea în București # National.ro
Vin vești de ultimă oră de la specialiștii ANM! Meteorologii au emis, luni dimineață, o avertizare Cod portocaliu și una Cod galben de ploi și lapoviță, însemnate cantitativ, valabile pentru mai multe județe ale țării,
Sprijin la facturi pentru românii vulnerabili, după eliminarea plafonării. Câți bani le oferă statul pentru curent și gaz # National.ro
Ministrul energiei, Bogdan Ivan, a anunțat menținerea ajutorului de 50 de lei lunar la energie pentru românii vulnerabili, dar și acordarea de vouchere pentru facturile la gaze. Ajutorul de 50 de lei pe lună acordat clienților vulnerabili pentru plata facturii la energie elecctrică va fi extins tot anul. Tichete de 50 și 100 lei pentru […] The post Sprijin la facturi pentru românii vulnerabili, după eliminarea plafonării. Câți bani le oferă statul pentru curent și gaz first appeared on Ziarul National.
Statul, marele câștigător după explozia inflației. Guvernul Bolojan merge pe plus, românii, la sapă de lemn # National.ro
Datele oficiale ale Institutului Național de Statistică (INS) arată că inflația anuală din România a continuat să rămână la niveluri înalte în 2025 și a influențat direct prețurile alimentelor. În noiembrie 2025 rata anuală a inflației a fost de aproape 10%. Românii cu greu mai fac față scumpirilor, mai ales că veniturile lor stagnează. Puțini […] The post Statul, marele câștigător după explozia inflației. Guvernul Bolojan merge pe plus, românii, la sapă de lemn first appeared on Ziarul National.
Tragedie în Oradea: Un adolescent a murit după ce ar fi căzut de la înălțime/Polițiștii fac cercetări # National.ro
Tragedie în Oradea, luni dimineaţă, 26 ianuarie. Un adolescent a murit după ce ar fi căzut de la înălțime, fiind găsit fără suflare lângă un bloc. Poliția face cercetări în acest caz, pentru a stabili exact cum anume s-a produs nenorocirea. Conform primelor informații, un minor ce avea avea în jur de 14 ani a […] The post Tragedie în Oradea: Un adolescent a murit după ce ar fi căzut de la înălțime/Polițiștii fac cercetări first appeared on Ziarul National.
Venezuela trimite primul transport de petrol direct în SUA după noul acord. Ce cantitate au luat americanii # National.ro
Primul vas care transportă petrol din Venezuela, în urma acordului dintre Caracas și Washington de luna aceasta, a luat drumul Statelor Unite ale Americii. Tancul petrolier încărcat cu aproximativ 1 milion de barili de ţiţei greu venezuelean a plecat duminică din portul Jose cu destinaţia Louisiana Offshore Oil Port (LOOP) din Statele Unite. Ce cantitate […] The post Venezuela trimite primul transport de petrol direct în SUA după noul acord. Ce cantitate au luat americanii first appeared on Ziarul National.
Opoziția anunță moțiune de cenzură împotriva lui Bolojan/Ședință importantă la Coaliție # National.ro
Se anunță o săptămână decisivă pe scena politică. În contextul în care în cursul zilei de luni, liderii coaliției de guvernare urmează să se întâlnească pentru a pune la punct forma finală a pachetului trei de „reforme”, asupra căruia premierul Ilie Bolojan intenționează să-și asume răspunderea Guvernului în fața Parlamentului, vine un anunț important din […] The post Opoziția anunță moțiune de cenzură împotriva lui Bolojan/Ședință importantă la Coaliție first appeared on Ziarul National.
Chiriașii caută, de obicei, apartamente în zone bine conectate, cu acces la transport, școli, centre comerciale și chiar oportunități de muncă. În București, prețurile medii ale chiriilor s-au menținut relativ constante de la o lună la alta. Deși prețurile au cunoscut ușoare fluctuații la finalul anului trecut, zonele de nord rămân în continuare cele mai […] The post Cât costă chiria în București, în funcție de cartier, la început de 2026 first appeared on Ziarul National.
VIDEO Momentul în care fanii lui Bolsonaro sunt loviți de fulger, la un miting. Aproape 100 de răniți # National.ro
Zeci de oameni, susținători ai fostului preşedinte de extremă dreapta Jair Bolsonaro, au fost loviți de fulger, duminică, la Brasilia. Peste 80 de persoane au fost rănite, opt dintre acestea fiind în stare gravă. Marşul de duminică s-a transformat într-o tragedie cumplită. Zeci de oameni au fost răniți grav în urma fulgerului. Opt victime sunt […] The post VIDEO Momentul în care fanii lui Bolsonaro sunt loviți de fulger, la un miting. Aproape 100 de răniți first appeared on Ziarul National.
Revoltă în comuna în care stă băiatul de 13 ani, implicat în uciderea lui Mario. Vânătoarea ucigașului, transmisă live pe TiKTok # National.ro
Este revoltă în localitatea Sânmihaiu Român din județul Timiș, după ce mai mulți localnici au aflat că minorul de 13 ani, implicat în crima care a șocat România, a fost mutat chiar la ei în comună, în casa bunicilor. Mai multe echipaje de Poliție și jandarmi patrulează în localitate, pentru a potoli mulțimea furioasă. Peste […] The post Revoltă în comuna în care stă băiatul de 13 ani, implicat în uciderea lui Mario. Vânătoarea ucigașului, transmisă live pe TiKTok first appeared on Ziarul National.
BERBEC Dacă vă schimbați mentalitatea și nu credeți că știți totul, mintea dvs. va fi foarte receptivă și puteți lua decizii foarte interesante. Trebuie să lași idei noi să intre în viața ta sau moduri de abordare a lucrurilor care sunt diferite de cele cu care ești obișnuit. TAUR Tot ceea ce propuneți astăzi nu […] The post Horoscop 26 ianuarie 2026 – Există multă confuzie first appeared on Ziarul National.
Un sunet de clopot la ora 09:30, altul la ora 16:00: acest ritual mediatizat, care reglementează tranzacțiile pe Wall Street de peste un secol, ar putea să-și piardă din strălucire. Bursa americană dorește să treacă la tranzacționarea non-stop, ceea ce este pe placul micilor investitori. NYSE a anunțat deja intenția de a deschide o platformă […] The post De ce Wall Street vrea să rămână deschisă non-stop first appeared on Ziarul National.
Huiduielile care l-au întâmpinat pe președintele Nicușor Dan la Focșani și Iași nu sunt simple episoade de nervozitate colectivă și nu trebuie tratate nici ca accidente de protocol. Vedem în ele simptomele unei boli grave, ignorate cu obstinație de actuala putere. România, în ianuarie 2026, nu mai este doar nemulțumită, este ruptă în două. O […] The post România și riscul producerii unui război civil first appeared on Ziarul National.
Interesul SUA pentru Venezuela arată că sistemele energetice și monetare devin din ce în ce mai strâns legate de geopolitică. Petrolul nu mai este doar o marfă, ci un instrument strategic care modelează alianțele și utilizarea dolarului. În afară de retorica americană privind promovarea democrației, protecția drepturilor omului și combaterea terorismului, înaintea aventurilor militare în […] The post Petrolul, instrument strategic care modelează alianțele și utilizarea dolarului first appeared on Ziarul National.
Răsturnare de situație în cazul internaționalului Radu Drăgușin. După ce AC Milan a intrat pe fir, AS Roma a revenit puternic în negocieri și pune din nou presiune pe Tottenham pentru transferul fundașului român de 23 de ani. Dacă inițial cereau 25 de milioane de euro în schimbul românului, pentru a-și recupera investiția făcută la […] The post Radu Drăgușin, între AS Roma și AC Milan first appeared on Ziarul National.
Suporterii lui Manchester United au ajuns la capătul răbdării și pregătesc un protest de amploare în fața stadionului Old Trafford, pe 1 februarie, înaintea primului meci de campionat pe teren propriu din acest sezon, contra celor de la Fulham. Țintele sunt clare frații Avram și Joel Glazer și mai ales Jim Ratcliffe, acționarul minoritar intrat […] The post „Un clovn, nu ești un salvator!” first appeared on Ziarul National.
Unindu-se în jurul principiului integrității teritoriale și al suveranității, în timp ce avertizau asupra unor contramăsuri economice severe, europenii au obținut la Davos o aparentă retragere a lui Donald Trump în ceea ce privește Groenlanda. Europa se confruntă din nou cu puteri expansioniste. Rusia continuă eforturile de a cuceri Ucraina, iar Statele Unite au cerut […] The post Ce a învățat UE din criza Groenlandei first appeared on Ziarul National.
Ministerul Sănătății a decis extinderea la nivel național a programului pilot de vaccinare antigripală în farmaciile comunitare, scopul fiind de a vaccina cât mai mulți români. Farmaciștii vor fi obligați să se vaccineze și să-i convingă pe cetățeni să se injecteze, una dintre metode fiind purtarea unui ecuson pe care să scrie ”sunt vaccinat”. Mai […] The post Farmaciștii, obligați să îi convingă pe români să accepte vaccinarea antigripală first appeared on Ziarul National.
Eforturile crescânde ale lui Donald Trump de a destabiliza Cuba sunt o continuare firească a strategiei remodelării Americii Latine. Cuba este un dușman înverșunat al Statelor Unite. În ultimii ani s-a intensificat activitatea militară și de informații a Chinei pe insulă. În același timp, Havana a continuat să colaboreze strâns cu cele mai ostile elemente […] The post Schimbarea regimului în Cuba are sens strategic pentru Trump first appeared on Ziarul National.
Pretinzând „achiziționarea totală a Groenlandei”, Donald Trump a găsit un motiv care îndepărtează complet administrația sa de majoritatea țărilor europene și are potențialul de a dezmembra NATO. Desigur, destrămarea atlantismului a fost prevăzută de multe ori în trecut, dar încă nu s-a produs, în principal din cauza dependenței Europei de garanțiile militare ale SUA. De […] The post Groenlanda, America și sfârșitul atlantismului first appeared on Ziarul National.
Inspectorii ANAF, trimiși după cai verzi pe pereți. Marea evaziune poate să mai aștepte # National.ro
Inspectorii ANAF vor fi obligați să-și neglijeze activitățile serioase de control și să se deplaseze pe teren, la apelul celor de la ISCTR, pentru a confisca sumele nefiscalizate în cazul operatorilor de transport care nu eliberează bilete de călătorie. Prevederea se regăsește într-un proiect de act normativ, elaborat de Ministerul Transporturilor, care completează Ordonanța de […] The post Inspectorii ANAF, trimiși după cai verzi pe pereți. Marea evaziune poate să mai aștepte first appeared on Ziarul National.
Fisurile din relația transatlantică sunt permanente și subliniază ce devine clar de când Donald Trump a revenit la putere: Europa trebuie să-și asume o responsabilitate mult mai mare pentru propria apărare deoarece, în multe privințe, rămâne dependentă de armamentul american. Cheltuielile europene pentru apărare sunt deja cu 50% mai mari în termeni nominali decât în […] The post Europa rămâne periculos de dependentă de armele SUA first appeared on Ziarul National.
1. Pe oameni îi împarți în prieteni, cunoscuți, cetățeni de care ai auzit și alții care nu există. Față de America, România e în categoria a patra sau, cu indulgență, a treia, fiindcă îi avem pe Ilie Năstase și Nadia. Nu îl puneți și pe Brâncuși! Americanii îl consideră sculptor francez, e Brancusi, fără […] The post Ce-i al lui e al lui. Nicușor horește frumos first appeared on Ziarul National.
Guvernul Bolojan respinge proiectul legislativ care cere publicarea surselor de finanțare a ONG-urilor. Prea multă birocrație! # National.ro
Executivul a anunțat că nu susține adoptarea inițiativei legislative care cere transparența privind veniturile, forma, proveniența finanțărilor, precum și activitatea financiară a asociațiilor și fundațiilor. Principalul motiv invocat de Guvern este birocrația excesivă, având în vedere că Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor ar supraveghea pe bază de risc activitatea ONG-urilor. Mai […] The post Guvernul Bolojan respinge proiectul legislativ care cere publicarea surselor de finanțare a ONG-urilor. Prea multă birocrație! first appeared on Ziarul National.
Există persoane care funcționează bine în exterior, dar trăiesc cu o tensiune internă constantă. Își îndeplinesc responsabilitățile, sunt productive, organizate și rareori lipsesc de la obligații. Cu toate acestea, descriu o stare de neliniște de fond, o presiune continuă și dificultatea de a se relaxa chiar și atunci când lucrurile par sub control. Această experiență […] The post Anxietatea funcțională: când performanța ascunde suprasolicitarea first appeared on Ziarul National.
VIDEO Performanță incredibilă! Un alpinist a escaladat turnul din Taipei de 101 etaje fără corzi și echipament de protecție # National.ro
Alpinistul american Alex Honnold, în vârstă de 40 de ani, a „atins cerul”. Acesta a escaladat, fără coardă, unul dintre cei mai înalți zgârie-nori din lume, situat în Taipei, Taiwan. Alpinistul a cucerit zgârie-norul din Taipei, care are 101 etaje, fără echipament de protecție și fără corzi. Cățărarea extremă a durat doar 90 de minute. […] The post VIDEO Performanță incredibilă! Un alpinist a escaladat turnul din Taipei de 101 etaje fără corzi și echipament de protecție first appeared on Ziarul National.
