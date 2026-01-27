ENERGIEEEE

14:50

1. România nu atacă pe nimeni, nu se poate apăra, dar taie bani de la Sănătate și Educație ca să se înarmeze. Asta înseamnă că n-are busolă. Dar îl are pe domnul Miruță la Ministerul Apărării. Demnul urmaș al lui Moșteanu a spus că Nicolae Ceaușescu a fost patriot, în felul lui. Pentru afirmația asta […]