Trump pedepseşte Seulul: taxe vamale de 25% pentru automobile şi alte bunuri, după ce negociase deja un acord
StirileProtv.ro, 27 ianuarie 2026 07:50
Donald Trump a anunţat luni majorarea la 25% a taxelor vamale aplicate anumitor bunuri provenite din Coreea de Sud.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 15 minute
08:10
România mizează pe fonduri europene de 20 miliarde de euro în 2026. Cum vor veni banii # StirileProtv.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, afirmă că legea bugetului de stat pentru anul în curs va ţine cont de estimări potrivit cărora România va atrage 20 de miliarde de euro din fonduri europene.
08:10
Bilanțul morților crește accelerat în SUA. Milioane de oameni, afectați de furtuna de zăpadă. „Nebunie curată” # StirileProtv.ro
Cel puțin 30 de persoane au murit în furtuna de zăpadă și frig care a lovit 23 de state din jumătatea estică a Americii.
Acum o oră
07:50
Trump pedepseşte Seulul: taxe vamale de 25% pentru automobile şi alte bunuri, după ce negociase deja un acord # StirileProtv.ro
Donald Trump a anunţat luni majorarea la 25% a taxelor vamale aplicate anumitor bunuri provenite din Coreea de Sud.
07:50
„Țarul” frontierelor de la Casa Albă, trimis de urgență în Minneapolis. Pe cine mizează Trump în criza din Minnesota # StirileProtv.ro
Tom Homan, responsabilul cu problema frontierelor din cadrul Administrației prezidențiale americane, se va întâlni mâine cu primarul orașului Minneapolis, Jacob Frey, a declarat luni președintele Statelor Unite, Donald Trump.
07:50
Un om de afaceri român a căzut de la etajul unui hotel de lux din Milano. Ce au descoperit anchetatorii în camera sa # StirileProtv.ro
Autoritățile din Italia anchetează moartea suspectă a unui afacerist român. Bărbatul, în vârstă de 54 de ani, a căzut de la etajul unui hotel de lux din Milano.
07:40
Vremea azi, 27 ianuarie 2026. Temperaturile scad și apar ploile și ninsorile în majoritatea regiunilor # StirileProtv.ro
Marți, temperaturile scad în majoritatea regiunilor, dar vremea rămâne destul de caldă pentru această perioadă. Avem 1...2 grade în nordul Moldovei și vreo 12 grade pe litoral.
07:30
Florin Piersic, 90 de ani de legendă: actorul care a cucerit scena, ecranul şi publicul român # StirileProtv.ro
Florin Piersic, una dintre cele mai carismatice şi iubite figuri ale scenei şi cinematografiei româneşti, împlineşte marţi 90 de ani.
07:30
Ministrul Finanţelor estimează scăderea inflaţiei din vară. Presiunea datoriei publice va persista # StirileProtv.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, estimează o scădere a inflaţiei în vară, previzionând o inflaţie de patru procente spre finalul anului.
Acum 2 ore
07:20
Europa nu se poate apăra singură fără ajutorul SUA, a avertizat șeful NATO. Rutte: „Nu mai continuați să visați” # StirileProtv.ro
Europa nu se poate apăra singură fără ajutorul Statelor Unite, a declarat luni, la Bruxelles, secretarul general al NATO, Mark Rutte, în Parlamentul European, relatează AFP.
07:20
Bugetul pe 2026 mizează pe fonduri europene record. Pîslaru anunţă 20 de miliarde de euro pentru investiţii # StirileProtv.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, afirmă că legea bugetului de stat pentru anul în curs va ţine cont de estimări potrivit cărora România va atrage 20 de miliarde de euro din fonduri europene.
Acum 12 ore
22:40
O femeie a descoperit o cameră video ascunsă sub capacul unei toalete, într-un restaurant din UK. Poliția a deschis o anchetă # StirileProtv.ro
O femeie a rămas complet șocată după ce a descoperit o cameră care transmitea live, ascunsă în toaleta unui restaurant cu specific thailandez din Leicester, Anglia.
22:30
Kanye West spune după lansarea unui cântec de omagiere a lui Hitler că nu este nazist. Dă vina pe o boală psihică # StirileProtv.ro
Kanye West spune, după ce a lansat un cântec de omagiere a lui Adolf Hitler, că nu este nazist și dă vina pe boala sa psihică pentru toate problemele pe care le provoacă.
22:20
O femeie și-a investit toate economiile într-o casă, după care a aflat că un autobuz îi va traversa grădina, în Franța # StirileProtv.ro
Laurence Maritano a spus că nu și-a imaginat niciodată acest scenariu atunci când a achiziționat casa, în 2020. Știa că o mică porțiune de teren aparține SNCF, pe care o estima la un metru și jumătate sau doi.
22:10
Ce salariu are președintele Bulgariei față de cel al României. Diferența este șocantă și nu în favoarea cui am fi crezut # StirileProtv.ro
Președintele Bulgariei are un salariu de peste 8.100 de euro pe lună, ceea ce înseamnă de două ori și jumătate mai mult decât președintele României. Nicușor Dan spunea anul trecut că șeful statului român are circa 3.000 de euro pe lună.
21:40
Stelele, planetele, oamenii și tot ce vedem sunt doar 15% din Univers. Restul e ”materia întunecată”, iar acum e dezvăluită # StirileProtv.ro
Întreaga materie pe care o vedem – stelele, planetele, oamenii, înseamnă doar 15% din Univers. Restul de 85% e misterioasa ”materie întunecată”, iar ultimele observații ale telescopului James Webb fac posibilă cea mai detaliată hartă a sa de până acum.
21:30
Măsuri de urgență în Asia. Controale în aeroporturi ca în pandemie, după depistarea unui virus periculos în India # StirileProtv.ro
Aeroporturi din mai multe părți ale Asiei au început să înăsprească măsurile de supraveghere sanitară și control al călătoriilor, după apariția unui focar de virus Nipah într-un stat din India.
21:20
NVIDIA lansează Earth-2, prima platformă AI accesibilă, rapidă și de mare precizie pentru prognoza meteo la nivel global # StirileProtv.ro
NVIDIA Earth-2 face inteligența artificială pentru prognoza meteo accesibilă la nivel global, în toate etapele, de la procesarea datelor inițiale de observație până la generarea prognozelor globale pe 15 zile sau a prognozelor locale de furtuni.
21:20
Horoscop 27 ianuarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu răscoliri emoționale. O să avem parte de revelații și o să putem schimba acele lucruri care ne-au ținut închiși, ca să ne eliberăm sufletește.
21:10
Mesaj incredibil al fostului șef FIFA, despre Cupa Mondială. ”Pentru suporteri, un singur sfat: evitați Statele Unite!” # StirileProtv.ro
Sepp Blatter, fostul preşedinte al FIFA, s-a declarat, într-un mesaj publicat luni pe reţeaua de socializare X, în favoarea ideii ca suporterii să nu se deplaseze în SUA în timpul Cupei Mondiale din 2026 (11 iunie-19 iulie) din motive de siguranţă.
21:00
Cum a creat haos în Ungaria un hacker de 17 ani din Bihor. Operațiune uriașă antitero a maghiarilor și a Poliției Române # StirileProtv.ro
Un hacker român de 17 ani și trei alți adolescenți maghiari au creat haos în Ungaria, în vara anului 2025, prin apeluri care anunțau atacuri teroriste sau amenințau cu moartea autoritățile. În uriașa anchetă declanșată a fost implicată și Poliția Română.
20:50
Maia Sandu acuză: „Rusia a cheltuit aproape 2% din PIB-ul Moldovei pentru a vicia alegerile parlamentare din 2025” # StirileProtv.ro
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că Rusia a cheltuit circa 2% din PIB-ul Moldovei, aproximativ 7 miliarde de lei moldovenești, pentru a influența alegerile parlamentare din 2025.
20:30
Un polițist din Baia Mare a fost rănit după ce autospeciala în care se afla a fost lovită într-o intersecție # StirileProtv.ro
Un polițist a fost rănit, luni seară, după ce autospeciala de poliție în care se afla, și care avea semnalele luminoase și acustice în funcțiune, a fost lovită de un autoturism, într-o intersecție din Baia Mare.
20:20
Primul mare lanț de benzinării din România care introduce defibrilatoare în stațiile sale. ”Fiecare minut este esențial” # StirileProtv.ro
Rompetrol și Fundația pentru SMURD au instalat defibrilatoare în 80 de benzinării, precum și în 11 spații publice din județele Constanța și Prahova. Defibrilatoarele salvatoare de vieți sunt amplasate în cele mai intens circulate zone.
20:00
Transylvania Open 2026, în direct pe VOYO, cu Sorana Cîrstea, Emma Răducanu, Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian # StirileProtv.ro
Transylvania Open revine în 2026 cu un tablou puternic de jucătoare, printre care Sorana Cîrstea, Emma Răducanu, Donna Vekić, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, la turneul WTA 250 de la Cluj-Napoca.
19:50
Miliarde de euro SAFE în economia României. Producătorii români de piese auto pot trece ușor la producția militară # StirileProtv.ro
Obiectivul principal al achiziţiilor prin programul SAFE este dezvoltarea industriei de apărare a României, a declarat luni Mihai Jurca, şeful Cancelariei prim-ministrului.
19:50
În România, numărul celor care iau credite ipotecare de la bănci a crescut. Județul Ilfov, cea mai mare creștere # StirileProtv.ro
Numărul celor care iau credite ipotecare de la bănci a crescut, chiar dacă tranzacțiile imobiliare au scăzut ușor la nivel național. Nu și în Ilfov, însă, unde noile zone rezidențiale atrag mii de cumpărători cu venituri bune.
19:50
Românii din Marea Britanie, avertizați de MAE. Furtuna Chandra va provoca inundații, vânt puternic și blocaje în trafic # StirileProtv.ro
Ministerul Afacerilor Externe avertizează că furtuna Chandra va aduce rafale puternice de vânt și ploi abundente în Marea Britanie, luni și marți, provocând posibile perturbări în transportul rutier și feroviar.
19:40
Cum se împart cele 16,68 miliarde de euro, credit de la UE, pentru securitatea României. Acțiuni comune cu Franța și Germania # StirileProtv.ro
Peste 16 miliarde de euro va investi România în înzestrarea armatei și stimularea industriei de apărare. Ministrul Apărării a desecretizat luni lista proiectelor prin care țara noastră își va consolida capacitățile militare.
19:30
Guvernul s-a răzgândit. Unii pacienți ar putea fi scutiți de la neplata primei zile de concediu medical # StirileProtv.ro
Pacienții cu boli cronice care merg des la medic pentru tratamente sau investigații ar putea fi scutiți de la neplata primei zile de concediu medical. Pentru ceilalți, prima zi de concediu de boală nu va mai fi decontată începând cu 1 februarie.
19:30
Gazele rusești, interzise în Uniunea Europeană din 2027. Câte miliarde de euro virează acum europenii în conturile lui Putin # StirileProtv.ro
Uniunea Europeană închide robinetul pentru gazul rusesc. Importurile vor fi reduse treptat, iar din 2027 interzise complet în țările Uniunii. Decizia a fost adoptată oficial, chiar dacă Slovacia și Ungaria au votat împotrivă.
19:30
Un stat din UE propune pedepse cu închisoarea pentru minorii de 13 ani care comit infracțiuni extrem de grave # StirileProtv.ro
Guvernul suedez a anunţat luni că urmează să prezinte un proiect de lege vizând reducerea vârstei răspunderii penale de la 15 la 13 ani pentru infracţiuni grave, deschizând calea pentru pedepse cu închisoarea în anumite cazuri, relatează AFP.
19:30
Tragedie sfâșietoare în Brașov. Un pompier a fost trimis să intervină la accidentul în care i-a murit copilul # StirileProtv.ro
Accident cumplit în județul Brașov. O fată de 14 ani a murit și alți patru copii au fost răniți, după ce mașina cu care mergeau la școală s-a răsturnat pe un drum abrupt, acoperit de gheață, în comuna Poiana Mărului.
19:30
Tot mai mulți șoferi urcă la volan după ce au consumat alcool, în ciuda controalelor din trafic. În fiecare zi, agenții descoperă în medie 80 de șoferi care conduc, deși sunt în stare de ebrietate.
19:30
Povestea copilului de 11 ani, salvat cu ajutorul unui mesaj RO-Alert. Gestul unui șofer de troleibuz a adus un final fericit # StirileProtv.ro
Poveste emoționantă încheiată cu bine, grație unui mesaj RO-Alert. Un copil de 11 ani din București, care s-a rătăcit, a fost ajutat de șoferul unui troleibuz să găsească drumul spre casă.
19:30
După ger, urmează ploi abundente și risc de inundații. Cod galben și portocaliu în mai multe județe # StirileProtv.ro
După valul de ger, urmează un episod de ploi abundente. Meteorologii au emis un cod galben și portocaliu de precipitații abundente și de risc de inundații pentru mai multe județe.
Acum 24 ore
19:20
Cine este milionarul turc evadat din Penitenciarul Rahova. În 2015, beat la volan, a ucis un polițist de la Brigada Rutieră # StirileProtv.ro
Unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri turci din România a fost dat în urmărire generală și este căutat inclusiv peste granițe.
19:20
Filmul morții lui Alex Pretti, împușcat de 10 ori în 5 secunde de agenții ICE în Minneapolis # StirileProtv.ro
Donald Trump a anunțat că îl trimite la Minneapolis pe cel supranumit țarul frontierelor, Tom Homan, după ce un asistent medical de 37 de ani, Alex Pretti, a fost împușcat mortal de agenți federali ICE.
19:20
Cum vor funcționa în România și alte state „zonele automatizate” de apărare NATO. Sistemul, operațional la finalul lui 2027 # StirileProtv.ro
NATO va instala zone automatizate de apărare la granița cu Rusia. Acestea vor fi amplasate în România, Polonia și Finlanda care devin astfel linia dură a apărării pe flancul estic.
19:10
Cei doi adolescenți arestați în cazul crimei din Cenei au mai agresat un tânăr, în decembrie. Victima și-a retras plângerea # StirileProtv.ro
După uciderea adolescentului de 15 ani din Timiș, ministrul Justitiei a anunțat că un grup de lucru va analiza posibilitatea ca răspunderea penală a minorilor să fie modificată.
18:50
Analiză: Dacia Sandero, lider al vânzărilor auto în Europa. Modelul Duster rămâne în Top 10 # StirileProtv.ro
Dacia Sandero rămâne lider al vânzărilor în Europa, iar Duster se menține în top 10, constructorul de la Mioveni depășind 10 milioane de vehicule vândute la nivel global, arată o analiză a specialiştilor Romanian Economic Monitor (RoEM) - UBB FSEGA.
18:30
Studiu: Omenirea nu este pregătită pentru a face faţă creşterii temperaturilor extreme # StirileProtv.ro
Aproape 3,8 miliarde de oameni ar putea fi expuși la valuri de căldură extremă până în 2050, potrivit unui studiu publicat luni.
17:50
Demi Moore, apariție spectaculoasă la Paris, la Haute Couture Week. Ținuta cu care a atras toate privirile | GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Vedetele s-au adunat la Paris pentru Haute Couture Week. În fruntea acestui val de celebrități s-au aflat Jeff Bezos și soția sa, Lauren Sánchez Bezos, care au sosit în Orașul Iubirii pentru a participa la prezentarea Schiaparelli Spring/Summer 2026.
17:40
Ce a descoperit un cuplu în timp ce renova o casă veche de peste 200 de ani. Colecția bizară de obiecte ascunsă în perete # StirileProtv.ro
Un cuplu care se află în procesul de renovare unei case din perioada victoriană a prezentat o colecție bizară de obiecte pe care le-au descoperit ascunse în spatele pereților.
17:40
Horoscop 26 ianuarie – 1 februarie 2026, cu Cristina Demetrescu. Săptămâna surprizelor, iubirii și succesului pentru zodii # StirileProtv.ro
Cristina Demetrescu a prezentat previziunile săptămânale pentru horoscop, acoperind perioada 26 ianuarie – 1 februarie 2026, în cadrul emisiunii „Vorbește Lumea” de la PRO TV. Află ce influențe astrale afectează fiecare zodie.
17:30
Cu cât se scumpesc gazele de la 1 aprilie, dacă va fi eliminată plafonarea. Simularea AEI arată o ”repoziționare brutală” # StirileProtv.ro
Prețul final al gazelor pentru populație ar urma să crească și cu 32% de la 1 aprilie, dacă va eliminată plafonarea, potrivit Asociației Energia Inteligentă (AEI). Premierul Ilie Bolojan anunța că eliminarea plafonului ar urma să fie amânată.
17:30
Un român a încercat să fure un tren dintr-o gară din Austria şi a rănit o poliţistă # StirileProtv.ro
Un român de 37 de ani a fost reținut de forțele de intervenție rapidă, după ce s-a urcat într-un tren aflat într-o gară din Austria, folosind un ciocan de urgență, și a încercat să plece cu acesta, fără a reuși să îl pornească.
17:30
Ce a descoperit un cuplu în timp ce renova o casă veche de 100 de ani. Colecția bizară de obiecte ascunsă în perete # StirileProtv.ro
Un cuplu care se află în procesul de renovare unei case din perioada victoriană a prezentat o colecție bizară de obiecte pe care le-au descoperit ascunse în spatele pereților.
17:30
Un fost judecător reclamă că s-a procedat nelegal în cazul copilului de 13 ani implicat în crima din judeţul Timiş # StirileProtv.ro
Fostul judecător Cristi Dănileț reclamă, luni, că s-a procedat nelegal în cazul copilului de 13 ani implicat în crima din județul Timiș, dar care nu răspunde penal.
17:20
Polițiștii din Maramureș au oprit în toiul nopții o mașină care mergea ciudat. Când au văzut cine era la volan au avut un șoc # StirileProtv.ro
Un băiat de 14 ani din Maramureș a fost prins în trafic la volanul unei mașini de o patrulă de polițiști. Agenții au sesizat că autoturismul e condus în mod nesigur și i-au făcut semn să oprească.
17:10
Băiatul de 13 ani acuzat de crima din Cenei a fost internat într-o clinică de neuropsihiatrie alături de mama lui # StirileProtv.ro
Băiatul de 13 ani din Timiș, acuzat că și-a ucis un prieten cu doi ani mai mare, a fost internat cu mama într-o clinică de neuropsihiatrie.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.