Premierul Bolojan începe astăzi o vizită în Germania. Întâlnire cu Friedrich Merz și alți lideri politici și economici
HotNews.ro, 27 ianuarie 2026 07:50
Premierul Ilie Bolojan începe marţi, 27 ianuarie, o vizită oficială de două zile în Germania, „cel mai important partener comercial al României”, la invitaţia cancelarului federal Friedrich Merz, a anunțat Guvernul. Marți după-amiază, de la…
Acum 5 minute
08:20
Îi plăceau pantofii mei galbeni. Dar a ales să își continue mersul prin viață în aceleași încălțări din liceu # HotNews.ro
Pe băiatul ăsta îl evitasem o lungă perioadă de timp. Ceva parcă mă incomoda la el, îl vedeam mereu foarte articulat și încrezător. Nu îl evitam în mod fățiș, însă dacă se întâmpla să‑i fiu…
08:20
Tom Homan, pe care președintele american Donald Trump îl trimite la Minneapolis în urma împuşcării mortale a doi cetăţeni americani, este un oficial cu vechime în domeniul aplicării legii, care a promovat unele dintre politicile…
Acum 30 minute
08:00
Trump l-a demis brusc pe vârful de lance al luptei contra imigrației / Presa americană scrie că urmează un nume important din guvernul american # HotNews.ro
Greg Bovino a fost demis din funcția de „comandant general” al Poliției de Frontieră americane și se va întoarce la fostul său loc de muncă din El Centro, California, unde se așteaptă să se pensioneze…
Acum o oră
07:50
Acum 2 ore
07:10
Un tren numit eternitate. De ce nu ajunge niciodată la timp cursa CFR Călători care tocmai a avut 10 ore întârziere # HotNews.ro
Pe 9 ianuarie, trenul IR 79 Budapesta – București a făcut 26 de ore, după ce două locomotive s-au defectat pe drum. Nu e o întâmplare izolată. Acest tren întârzie zi de zi, cel mai…
07:00
Producătorul și distribuitorul de produse chimice și de curățare Chimopar, urmașă a Fabricii de Pulbere a Armatei, înființată în 1896 prin decret regal, a intrat în faliment în 2014 cu datorii de 16,5 milioane de…
07:00
INVESTIGAȚIE. Parcul IOR: 1500 de copaci tăiați, zeci de incendii și nicio instituție responsabilă. Astăzi, un dosar-cheie ajunge pe masa judecătorilor # HotNews.ro
Tribunalul București are astăzi termen într-un dosar care ar putea schimba situația juridică a zonei retrocedate din Parcul IOR. În dosar a apărut și moștenitorul fostei proprietare, Maria Cocoru: Petre Băjenaru, afaceristul central din schema…
Acum 4 ore
06:20
Europenii sunt pesimiști cam în toate privințele. Iar România conduce în topul pesimismului # HotNews.ro
Aproape două treimi din respondenți au spus că „cei mai buni ani i-am lăsat în urmă” (63%), iar 77% cred că viața în țara lor „va fi mai dificilă pentru următoarea generație”, potrivit unui sondaj…
05:50
Câteva zile au fost suficiente pentru ca unul dintre cele mai „stabile” colțuri ale sistemului financiar global să se prăbușească — și să capteze brusc atenția tuturor. Creșterea rapidă a randamentelor obligațiunilor guvernamentale japoneze (JGB),…
Acum 8 ore
00:50
Varianta guvernatorului din Minnesota după discuția cu Trump. Ce pas în spate e dispus președintele american să facă, potrivit lui Walz # HotNews.ro
Guvernatorul democrat al statului Minnesota, Tim Walz, afirmă că el și președintele american Donald Trump au avut o convorbire telefonică „productivă” luni, în cadrul căreia liderul de la Casa Albă a acceptat să ia în…
Acum 12 ore
00:10
Rețelele de socializare, interzise pentru copiii sub 15 ani. Vot dat în Adunarea Națională a Franței # HotNews.ro
Adunarea Naţională a Franţei a aprobat luni cu o majoritate covârşitoare articolul cheie al unei propuneri de lege care interzice utilizarea reţelelor de socializare pentru persoanele sub 15 ani, o măsură care vizează protejarea sănătăţii…
00:00
Grindeanu: Nici liberalii nu sunt de acord cu măsurile de austeritate. Pare că în jurul acestui tip de politică au mai rămas doar USR-işti # HotNews.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, susţine că nici membrii PNL, partidul condus de premierul Ilie Bolojan, nu sunt de acord cu măsurile de austeritate propuse de prim-ministru şi implementate de Guvern. „Pare că în jurul acestui…
26 ianuarie 2026
23:40
Reacții vehemente în Polonia, după ce un europarlamentar naționalist a lăudat omorurile comise de ICE în Minneapolis # HotNews.ro
Un europarlamentar naționalist polonez a stârnit un scandal în țara sa după ce a publicat videoclipurile cu uciderea a doi cetățeni americani în oraşul Minneapolis de către poliția anti-imigrație și a transmis că agenții ICE…
23:40
Sprijinul americanilor pentru politica lui Trump în domeniul imigrației a ajuns cel mai scăzut nivel, după împușcăturile mortale din Minneapolis # HotNews.ro
Gradul de aprobare din partea populației față de politica din domeniul imigrației a președintelui Donald Trump a scăzut la cel mai mic nivel de la revenirea lui la Casa Albă, arată un nou sondaj Reuters/Ipsos,…
23:30
Femeie ucisă de iubitul său în județul Iași. Bărbatul a avut ordin de interdicție, dar a fost anulat de instanță # HotNews.ro
O femeie de 35 de ani a fost omorâtă în bătaie, luni seară, de iubitul său, fapta având loc la Hârlău, judeţul Iaşi. Bărbatul de 45 de ani a fost găsit de poliţişti, fiind dus…
23:20
„Au făcut aproape imposibil ca un republican să câștige alegerile în Minnesota”. Un candidat din partidul lui Trump se retrage din cursa pentru postul de guvernator # HotNews.ro
Avocatul Chris Madel s-a retras luni din cursa republicană pentru funcţia de guvernator de Minnesota, denunţând ceea ce a numit o campanie de răzbunare împotriva statului de către autorităţile federale, după ce ofiţerii au ucis…
23:10
Cel mai negru scenariu pentru care se antrenează Bundeswehr-ul. Atac pe scară largă al Rusiei, peste doar 2 ani, luat în calcul de un general german # HotNews.ro
Fiecare bărbat din Germania de Vest știa cândva ce trebuie să facă în caz de război. Acum, generalul-locotenent Gerald Funke elaborează o strategie similară pentru era atacurilor cibernetice și a dronelor. Rusia lansează un război…
22:40
DOCUMENT „Diaspora neascultată”, un studiu despre cum își văd țara românii din străinătate. Antipatia față de politicieni îi unește/ Cum diferă electoratele lui Nicușor Dan și George Simion/ „Potențialul populismului în viitor” # HotNews.ro
Românii din diaspora percep în mod diferit modul în care evoluează țara, în funcție de locul lor de origine sau de nivelul educației, însă toți au în comun ostilitatea față de față de clasa politică…
22:30
Spitalul „Sf. Pantelimon” a primit o ambulanţă de peste 80.000 de euro. Motivul pentru care stă nefolosită, potrivit directorului medical # HotNews.ro
Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Pantelimon” din Bucureşti a primit, în urma unei sponsorizări, o ambulanţă evaluată la peste 80.000 de euro, însă autosanitara nu poate fi utilizată pentru că salariul ambulanţierului care ar trebui…
21:50
Casa Albă a afirmat luni că președintele Donald Trump nu vrea să vadă oameni răniți sau uciși pe străzile Statelor Unite, dar el nu va renunța la eforturile de a-i deporta pe „străinii ilegali violenți…
21:50
Laszlo Balint exultă după victoria cu Csikszereda: „E un jucător fantastic”. Ce spune despre momentul în care a căzut nocturna # HotNews.ro
Laszlo Balint, antrenorul echipei Oțelul Galați, a reacționat după victoria obținută împotriva echipei FK Csikszereda, scor 3-0, în etapa a 23-a din SuperLiga. Golurile gazdelor au fost marcate de Patrick Fernandes (‘5) și Nuno Pedro…
21:40
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat luni că după recuperarea rămășițelor ultimului ostatic din Fâșia Gaza „următoarea etapă este dezarmarea Hamas” și nu reconstrucția enclavei devastate de război, informează EFE și Agerpres. „Suntem la începutul…
21:30
Ministrul Miruță reclamă „dezinformări” pe tema unui „val de pensionări” în Armată: 75% dintre angajații care astăzi ar fi putut să se pensioneze au decis să nu o facă # HotNews.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a afirmat luni că 75% din cei vreo 3700 de angajați care ar fi putut să se pensioneze la acest moment au decis să nu se pensioneze, fără să primească niciun…
21:10
Însoțit de nave de război, portavionul USS Abraham Lincoln al armatei americane a ajuns în Orientul Mijlociu # HotNews.ro
Un portavion american și nave de război de sprijin au ajuns în Orientul Mijlociu, au declarat luni doi oficiali americani pentru Reuters, ceea ce extinde capacitățile președintelui Donald Trump de a consolida forțele americane în…
21:00
Rusia a cheltuit echivalentul a 2% din PIB-ul Moldovei pentru vicierea alegerilor parlamentare, spune Maia Sandu # HotNews.ro
Moscova a cheltuit circa 2% din Produsul Intern Brut al Republicii Moldova (ceea ce reprezintă circa 7 miliarde lei moldoveneşti) pentru a vicia alegerile parlamentare din 2025, potrivit unei declaraţii făcute de preşedintele R. Moldova,…
20:50
Zelenski vrea ca negociatorii ucraineni și ruși să se reunească mai devreme. „Ucraina va fi cât se poate de pregătită” # HotNews.ro
Discuțiile dintre negociatorii ucraineni și cei ruși ar urma să fie reluate duminica viitoare, a precizat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, solicitând totodată aliaților să nu slăbească presiunea asupra Moscovei, scrie Reuters. În discursul video de…
20:40
Scandal diplomatic între Italia și Israel. Doi carabinieri au fost amenințați cu arma în Cisiordania # HotNews.ro
Şeful diplomaţiei italiene, Antonio Tajani, l-a convocat la sediul Ministerului de Externe pe ambasadorul Israelului la Roma, după ce doi carabinieri italieni care lucrează la consulatul general italian de la Ierusalim au fost ameninţaţi duminică…
20:20
„Nu este problema noastră” sau tăierea tortului Groenlanda. Cum se poziționează partidele radicale din Europa la amenințările lui Trump # HotNews.ro
Cele mai recente amenințări ale lui Donald Trump nu plasează doar Uniunea Europeană într-o situație de decizie strategică, dar îi pune în dificultate și pe liderii radicali din Europa, care au reușit în trecut să…
20:20
Anunțul lui Trump după ce l-a trimis la Minnesota pe „Țarul Frontierelor”. „Păream pe aceeași lungime de undă” # HotNews.ro
Președintele Donald Trump a anunțat luni că a avut o discuție telefonică „foarte bună” cu Tim Walz, guvernatorul statului Minnesota, și că cei doi doresc să colaboreze pentru a îmbunătăți situația din Minnesota, unde agenții…
20:10
O lege împotriva antisemitismului provoacă dispute în Franța. Proiectul este contestat de către partidele de stânga # HotNews.ro
O propunere de lege menită să lupte împotriva „unor noi forme” de antisemitism, mascate ca antisionism, stârneşte controverse în Franţa, relatează luni AFP. Oponenţii săi de stânga văd în aceasta o confuzie între evrei şi…
19:40
UE impune reguli mai stricte și pentru WhatsApp. Măsura vizează o singură funcție a rețelei # HotNews.ro
Comisia Europeană a decis luni că serviciul de mesagerie WhatsApp trebuie să respecte reguli mai stricte în Uniunea Europeană, deoarece funcţia sa Canale ajunge acum la cel puţin 45 de milioane de utilizatori în blocul…
Acum 24 ore
19:20
Donald Trump anunță că nu va fi prezent la Super Bowl și critică artiştii invitaţi: „O alegere deplorabilă” # HotNews.ro
Preşedintele american a dezvăluit publicaţiei New York Post că nu va participa la Super Bowl din California, în 8 februarie, unde vor concerta Green Day şi Bad Bunny, doi artişti care critică deschis politica administrației…
19:10
„Mult noroc!”. Șeful NATO ridiculează o idee a Europei apărută în urma ambiției lui Trump de preluare a Groenlandei # HotNews.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a respins luni apelurile unor politicieni europeni de seamă pentru înființarea unei armate europene separate, provocate de îndoielile privind angajamentul președintelui american Donald Trump față de securitatea continentului, care…
19:00
Și Suedia vrea să reducă vârsta răspunderii penale la 13 ani: „Suntem într-o situație de urgență” # HotNews.ro
Guvernul suedez a anunţat luni că urmează să prezinte un proiect de lege vizând reducerea vârstei răspunderii penale de la 15 la 13 ani pentru infracţiuni grave, deschizând calea pentru pedepse cu închisoarea în anumite…
18:50
Primarul din Slatina cere Consiliului Local 100.000 lei pentru flori şi mărţişoare de 1 şi 8 martie # HotNews.ro
Primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo, a iniţiat un proiect de hotărâre, aflat pe agenda şedinţei de consiliu local de la finalul lunii ianuarie, pentru oferirea a 3.000 de mărţişoare şi a tot atâtea flori,…
18:40
Blocadă cu sute de camioane, în patru țări din Balcanii de Vest. Șoferii, înfuriați de noi reguli ale UE # HotNews.ro
Sute de șoferi de camion din patru țări din Balcanii de Vest au început luni să blocheze mai multe puncte de trecere a frontierei pentru mărfuri către Uniunea Europeană, în semn de protest față de…
18:30
Afaceristul turc evadat de la Rahova a plecat în Turcia, spun autoritățile: „Luăm în calcul într-un procent foarte mare” # HotNews.ro
Autoritățile din România cred „într-o mare măsură” că cetățeanul turc Atas Abdullah, condamnat la 22 de ani și zece luni de închisoare și care a evadat din Penitenciarul Rahova, se află deja în Turcia, a…
18:30
Câți condamnați pentru omor au primit permisii în 2025. Ce spune ANP, după cazul afaceristului turc condamnat pentru omor, care nu s-a mai întors în închisoare după ce a fost lăsat în permisie # HotNews.ro
Administrația Națională a Penitenciarelor precizează că peste 400 de persoane condamnate pentru omor sau tentativă de omor au fost recompensate cu permisie, de 24 de ore sau cu o durată mai mare, în cursul anului…
18:20
Volkswagen spune că nu va mai putea construi fabrica Audi din SUA în condițiile tarifelor lui Trump # HotNews.ro
Grupul german Volkswagen AG nu va putea construi planificata fabrică pentru marca sa premium Audi în Statele Unite, dacă nu sunt reduse taxele vamale, a afirmat directorul general al VW, Oliver Blume, într-un interviu acordat…
18:20
VIDEO Ministrul Apărării, întrebat dacă își cere scuze după declarația legată de Ceaușescu: „Admit că nu a fost cea mai fericită exprimare” # HotNews.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, evită să își ceară scuze, însă admite că nu a avut „cea mai fericită exprimare” atunci când a fost întrebat dacă el consideră că Nicolae Ceaușescu a fost „patriot”. Miruță susține…
18:10
Asociațiile de pacienți îi cer ministrului Sănătății ca o parte dintre bolnavi să aibă plătită și prima zi de concediu medical. Varianta luată în calcul # HotNews.ro
Reprezentanții asociațiilor de pacienți cronici au participat, luni, la o întâlnire cu ministrul Sănătății, căruia i-au cerut soluții pentru ca o parte dintre bolnavii cronici, care au nevoie de internări periodice, să aibă plătită prima…
18:10
Decizie categorică împotriva unei intervenții militare în Iran. Anunțul Emiratelor Arabe Unite, după ce Trump a trimis o „armadă” spre Golf # HotNews.ro
Emiratele Arabe Unite (EAU) nu vor permite utilizarea spațiului său aerian, a teritoriului sau a apelor sale teritoriale pentru acțiuni militare ostile împotriva Iranului, a anunțat luni ministerul de Externe al țării din Orientul Mijlociu,…
18:10
VIDEO Liberalul Hubert Thuma iese la atac și îi aduce aminte lui Ilie Bolojan ce declara în 2017, când era primar / Thuma este principalul contestatar al premierului în PNL # HotNews.ro
Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, cere „claritate” din partea Guvernului condus de Ilie Bolojan când vine vorba despre banii de la bugetul de stat care urmează să fie transferați către autoritățile locale pentru investițiile…
18:00
Armata israeliană a anunțat luni într-un comunicat că a recuperat și identificat trupul lui Ran Gvili, ultimul ostatic din Gaza, o operațiune salutată de prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, relatează agențiile AFP și DPA, citate de…
17:50
Ungaria va cere în instanță anularea interdicției UE privind achizițiile de gaze lichefiate din Rusia # HotNews.ro
Guvernul ultranaţionalist al Ungariei a anunţat luni că va contesta la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) aprobarea definitivă a interzicerii achiziţiilor de gaze naturale lichefiate (GNL) provenite din Rusia, transmite EFE. „Această reglementare…
17:40
„Pe fonduri europene s-a făcut rahatul praf”. „PSD ar trebui să se lămurească dacă sunt la opoziție sau la guvernare” – ministrul Pîslaru, despre atacurile parlamentarului PSD Câciu față de Guvernul Bolojan # HotNews.ro
Partidul Social Democrat ar trebuie să se lămurească singur dacă este la guvernare sau în opoziție, a declarat, într-un interviu pentru StartupCafe.ro, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, după ce parlamentarul PSD Adrian Câciu,…
17:30
Îngrijorări că sute de persoane s-au înecat în Marea Mediterană în timpul trecerii ciclonului „Harry” # HotNews.ro
Paza de Coastă a Italiei estimează că alte 380 de persoane care au plecat din Tunisia în timpul ciclonului „Harry”, care a generat valuri uriașe în Marea Mediterană, ar fi murit înecate. Paza de Coastă…
17:30
Un român a încercat să fure un tren dintr-o gară din Austria. Dus la secție, el i-a agresat pe polițiști # HotNews.ro
Un român de 37 de ani a fost reţinut de forţele de intervenţie rapidă, după ce s-a urcat într-un tren aflat într-o gară din Austria folosind un ciocan de urgenţă şi a încercat să plece…
17:20
UE și India se pregătesc să semneze „mama tuturor acordurilor comerciale”. Ce presupune importantul pact de liber-schimb # HotNews.ro
Uniunea Europeană și India sunt pe punctul de a încheia un acord de liber schimb mult așteptat, anunțul fiind preconizat pentru marți, în cadrul unui summit la New Delhi, scrie Reuters. Mișcarea vine după ce…
17:20
Schema prin care Ministerul Energiei a câștigat 121 de milioane de euro, bani care nu sunt „obiectul controlului altor autorități” # HotNews.ro
Din decembrie 2024, companiile de stat pot să transforme fonduri europene în lei, să le plaseze în bănci sub formă de depozite pentru a aduna alte câștiguri sub formă de dobânzi. Aceste decizii „reprezintă decizii…
