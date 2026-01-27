Merz, între ambiția reformistă și erodarea prematură a puterii
Euractiv.ro, 27 ianuarie 2026 07:50
Cancelarul Friedrich Merz a recunoscut public că Germania nu a atins încă fundul și că drumul de urmat va implica și alte sacrificii; un avertisment care surprinde unul dintre principalele riscuri ale mandatului său, scrie „La Razon” (Spania).
• • •
Alte ştiri de Euractiv.ro
Acum 5 minute
08:20
Rutte: Europa nu poate satisface nevoile militare ale Ucrainei fără SUA. „Nu există alternativă” # Euractiv.ro
Europa își construiește industria de apărare, dar în prezent nu este capabilă să satisfacă nevoile Ucrainei fără ajutor militar din partea Statelor Unite, a declarat luni secretarul general al NATO, Mark Rutte, în fața Parlamentului European.
Acum 15 minute
08:10
„Cine votează pentru noi, va fi spre binele său cu siguranță, deoarece FiDeSz este alegerea sigură!”, a scris luni premierul pe pagina sa de socializare, notează Hurado.hu (Ungaria).
Acum 30 minute
08:00
Rata de aprobare confortabilă a prim-ministrului japonez Sanae Takaichi începe să scadă, potrivit sondajelor publicate luni în ajunul unei campanii electorale anticipate, notează „Le Figaro” (Franța).
Acum o oră
07:50
Cancelarul Friedrich Merz a recunoscut public că Germania nu a atins încă fundul și că drumul de urmat va implica și alte sacrificii; un avertisment care surprinde unul dintre principalele riscuri ale mandatului său, scrie „La Razon” (Spania).
07:40
Există momente când semnele de ruptură încetează să mai fie episoade dispersate și încep să formeze un model inteligibil. Aceasta este ceea ce observăm astăzi în sistemul internațional, scrie editorialistul „Diario de Noticias” (Portugalia).
07:30
Este democrația UE sub presiune? Manipularea informațiilor externe reprezintă o gravă amenințare # Euractiv.ro
Propaganda străină nu este un fenomen nou. Există de secole și odată cu ascensiunea mass-media a devenit mai vizibilă. Continuă să evolueze, adaptându-se la instrumente de comunicare mai noi, notează „Euronews” (Italia).
Acum 2 ore
07:20
Un sondaj realizat în exclusivitate pe 11.000 de cetățeni Uniunii Europene dezvăluie un pesimism profund referitor la țările lor, lume și Donald Trump, scrie „Politico” (Belgia).
07:10
Este sau nu zona Neptun Deep acoperită de Articolul 5 NATO: ce spun oficialii de la București # Euractiv.ro
Șeful Statului Major al Armatei, Vlad Gheorghiță, spunea recent că zona Neptun Deep din Marea Neagră nu ar fi acoperită de Articolul 5 NATO.
Acum 12 ore
23:00
„Cumpărăturile" MApN prin programul SAFE: 21 de proiecte, zece fiind în comun cu alte state # Euractiv.ro
Guvernul a prezentat luni după-amiază proiectele incluse de România în programul SAFE. De menționat că țara noastră are a doua cea mai mare alocare bugetară după Polonia.
Acum 24 ore
18:20
SAFE: 900 milioane de euro pentru protecția civilă. Arafat: Parte din echipamente-produse în România # Euractiv.ro
Printre echipamentele care ar putea fi produse în România se numără și un tren de intervenție și transport. Între 200 și 300 de persoane ar putea fi transportate în situații de urgență, precum cutremure mari.
17:10
Să alegi un aparat de aer condiționat poate părea o sarcină simplă la prima vedere, dar este esențial să ții cont de mai mulți factori dacă vrei să faci o alegere eficientă și economică.
16:50
„Cumpărăturile" MApN prin programul SAFE: 21 de proiecte, zece fiind în comun cu alte state # Euractiv.ro
Guvernul a prezentat luni după-amiază proiectele incluse de România în programul SAFE. De menționat că țara noastră are a doua cea mai mare alocare bugetară după Polonia.
15:50
La Ministerul Justiției a fost constituit un grup de lucru privind răspunderea penală a minorilor # Euractiv.ro
La nivelul Ministerului Justiției a fost constituit luni un grup de lucru pentru a se analiza oportunitatea și necesitatea modificării legislației în privința răspunderii penale a minorilor.
14:40
Nicușor Dan și Ilie Bolojan, discuții despre bugetul pe 2026 și vizita premierului în Germania # Euractiv.ro
Administrația Prezidențială informează că luni, la Palatul Cotroceni, a avut loc o întrevedere între președintele Nicușor Dan și prim-ministrul Ilie Bolojan.
12:50
Nicușor Dan: Memoria colectivă pare să se estompeze, iar mișcările extremiste sunt în ascensiune # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis luni un mesaj cu prilejul Zilei Comemorării Victimelor Holocaustului și memoriei victimelor pogromului legionar antievreiesc din București în care vorbește despre pericolele vremurilor în care trăim.
12:40
Șalupele rapide de intervenție cu scafandri MARTE, JUPITER și NEPTUN au intrat vineri în dotarea Forțelor Navale Române.
11:10
Femicidul, incriminat prin lege și sancționat cu închisoare pe viață, raport favorabil în Parlament # Euractiv.ro
Comisia juridică și Comisia specială "România fără violență domestică" au adoptat, în ședință comună, raportul asupra proiectului de lege privind prevenirea și combaterea femicidului și a violențelor care le preced.
09:40
Rusia „nu va discuta niciodată nimic cu ministrul de externe al UE, Kaja Kallas”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, explicând că „nu vom discuta niciodată nimic cu ea, informează ANSA (Italia).
09:40
Un sondaj realizat de CURS în luna ianuarie arată intenția de vot la alegerile parlamentare, iar partidul extremist AUR este pe locul I, pe II și III fiind PSD și PNL.
09:30
Prim-adjunctul șefului Serviciului de Informații Externe al Ucrainei (SZRU), Oleh Luhovski, susține că, de la începutul invaziei ruse la scară largă, industria de apărare din Belarus s-a integrat în cea a Rusiei.
09:20
Ce mai fac mercenarii Wagner în Africa? Fabricile morții care finanțează războiul din Ucraina # Euractiv.ro
Din Sudan până în Republica Centrafricană, trecând prin Mali, Malawi, Burkina Faso și Niger, mercenarii Wagner transformă câmpurile aurifere din Africa de Vest în fabrici ale morții.
09:00
„Cel mai mare sistem anti-drone din Europa”: țara care e aproape de semnarea unui contract istoric # Euractiv.ro
Ministrul polonez al apărării a anunțat semnarea iminentă a unui contract pentru înființarea „celui mai mare sistem anti-drone din Europa” în această țară membră NATO, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
08:50
După declarațiile optimiste ale lui Putin din noiembrie și decembrie, realitatea de pe teren arată că progresele rusești rămân foarte limitate în tot Donbasul, rezumă „Corriere della Sera” (Italia) situația frontului din Ucraina.
08:40
Fac ce fac și se întorc mereu la Anchorage, la locul „răscumpărării” lui Putin pe scena mondială și la promisiunea lui Trump de capitulare a Ucrainei, singura formulă care e sinonimă cu pacea pentru Kremlin, notează „Il Corriere della Sera” (Italia).
08:30
Bilanțul ultimului naufragiu din Marea Mediterană e de 50 de morți și un supraviețuitor # Euractiv.ro
Un migrant a fost salvat în apele internaționale de nava Star, care l-a debarcat și l-a dus în Malta. Acesta a raportat că cel puțin 50 de persoane și-au pierdut viața vineri într-un naufragiu în centrul Mediteranei, anunță „La Stampa” (Italia).
Ieri
08:10
Deși Parlamentul European a întârziat aplicarea acordul Mercosur-UE, un astfel de gest venit din partea brazilienilor ar avea o considerabilă semnificație politică, consideră un editorialist al „O Globo” (Brazilia).
08:00
Starmer negociază o „resetare” a relațiilor cu blocul comunitar, iar UE activează un cadru juridic pentru ca o viitoare ruptură să fie atât de costisitoare încât să fie impracticabilă din punct de vedere politic, scrie „La Razon” (Spania).
07:50
Sánchez respinge oferta lui Trump ca Spania să participe la Consiliul pentru Pace pentru Gaza # Euractiv.ro
Printre argumentele invocate de premierul spaniol se numără și acela că noul organism se află în afara cadrului Națiunilor Unite și că Autoritatea Națională Palestiniană nu este reprezentată, scrie „El Periodico” (Spania).
07:40
Securitate internă și sprijin „mai limitat” pentru aliați: Pentagonul își dezvăluie noua strategie # Euractiv.ro
Armata americană îi va acorda prioritate securității internă și izolării Chinei, oferindu-le în același timp un sprijin „mai limitat” aliaților din Europa și din alte părți, a indicat Pentagonul vineri în noua lui strategie de apărare.
25 ianuarie 2026
10:30
Președintele rus Vladimir Putin pare să fi lăsat deoparte, cel puțin pentru moment, delirul său de grandoare și se mulțumește cu controlul provinciei ucrainene Donbas ca principală victorie a sa după patru ani de război sângeros, comentează EFE.
09:40
Un sondaj Eurobazooka arată că 74% dintre români văd risc ridicat de război în Uniunea Europeană, 46% vor armată europeană, iar opinia despre Donald Trump rămâne profund divizată. Datele indică sprijin pentru reînarmare, dar și un reflex atlantist.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:50
Zelenski: Discuțiile Ucraina-SUA-Rusia au fost constructive și ar putea continua săptămâna viitoare # Euractiv.ro
Potrivit unor surse, în timpul discuțiilor au fost examinate documente privind „teritoriul, garanțiile (de securitate) și alte aspecte” ale unei soluționări negociate a conflictului, informează Agerpres.
19:40
Un bărbat a murit împușcat de agenți federali în Minneapolis, pe fondul operațiunilor anti-imigrație # Euractiv.ro
Un bărbat de 51 de ani a murit după ce a fost împușcat de agenți federali, sâmbătă dimineață, 24 ianuarie, în Minneapolis, în contextul operațiunilor federale de imigrație desfășurate în Minnesota, potrivit relatărilor presei americane.
19:20
Politico: „Nimeni nu-l mai poate crede”. UE își recalibrează relația cu SUA după criza Groenlandei # Euractiv.ro
Liderii UE spun că relația transatlantică a intrat într-o nouă fază de neîncredere, după ce Donald Trump a amenințat aliați europeni cu tarife în disputa privind Groenlanda și a publicat mesaje private primite de la omologi, relatează „Politico”.
10:10
Președintele Nicușor Dan a declarat sâmbătă, într-o vizită la Colegiul Național „Unirea” din Focșani, că "trăim într-o societate în care avem o confuzie de valori" și trebuie să luptăm pentru valori cum ar fi adevărul sau știința.
23 ianuarie 2026
21:10
Merz și Meloni bat palma: producție comună de armament și exerciții militare germano-italiene # Euractiv.ro
Germania și Italia își extind cooperarea în apărare și economie: producție comună de drone, nave și sisteme antirachetă, plus mai multe exerciții militare. Acordul a fost semnat la Roma de Merz și Meloni, informează dpa (Germania).
16:40
Judecătoare de la București denunță blocarea concursurilor și delegările „de avarie” devenite regulă # Euractiv.ro
Judecătoarea Ana-Maria Puiu de la Tribunalul București a ieșit public pe pagina de Facebook și reclamă practica păguboasă a delegărilor de către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a unor persoane agreate pe funcții de conducere.
16:00
Bolojan: Nu este certă eliminarea plafonării prețului la gaz, dar nici nu o putem lungi foarte mult # Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, la Radioul public, faptul că nu este certă eliminarea plafonării prețului la gaz din primăvară, dar "nici nu o putem lungi foarte mult".
10:10
Dan, despre plagiatul ministrului Justiției: Sunt bătălii mai importante în care doresc să mă implic # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, la finalul reuniunii informale a Consiliului European, că sunt bătălii mai importante în care ar dori să se implice, întrebat dacă ministrul Justiției, acuzat de plagiat, ar trebui să demisioneze.
09:20
Război hibrid, dizidenți ruși, extrema dreaptă austriacă: dezvăluirile din procesului lui Egisto Ott # Euractiv.ro
Procesul unui fost agent al serviciilor secrete austriece, suspectat că ar fi trădat în favoarea Moscovei, a început joi, 22 ianuarie, în capitala Austriei. Un prilej de a înțelege cum a arată o operațiune de mare amploare într-o țară a UE.
08:50
O țară din cadrul NATO nu are armată și, prin urmare, nu investește în apărare precum celelalte națiuni, notează „La Razon” (Spania), încercând să răspundă la întrebarea ce ar face această țară în caz de intervenție militară străină.
08:40
Pentagonul și-a informat aliații europeni cu privire la retragerea iminentă a aproximativ 200 de membri ai personalului american din anumite structuri dependente de organizația de apărare colectivă, scrie „Le Monde” (Franța).
08:30
Raportul dintre datoria publică și Produsul Intern Brut (PIB) în Zona Euro a crescut la 88,5% în al treilea trimestru al anului trecut, scrie „Sabah” (Turcia).
08:00
Ambiția Bruxelles-ului de a conecta continentul prin coridoare de transport moderne până în 2030 a fost deja declarată oficial drept nefezabilă, scrie Gloria Hristova în „Economic.bg” (Bulgaria) interpretând un raport al Curții de Conturi Europene.
07:50
Datorită creșterii și influenței sale diplomatice, Polonia a devenit un jucător cheie în Europa. O dinamică complexă care a început în urmă cu mai bine de treizeci de ani, explică „L'Express” (Franța) sub semnătura Charlottei Baris.
07:40
Dacă motivația este securitatea, SUA au deja aprobarea Danemarcei pentru a-și spori prezența militară pe insulă. Amenințările nu fac decât să slăbească NATO; ipoteza potrivit căreia nu există rațiuni de stat, ci vanitate, nu mai poate fi exclusă.
07:30
Ambițiile lui Trump privind Groenlanda îi pun în dificultate pe extremiștii de dreapta din Europa # Euractiv.ro
Liderii populiști sunt prinși între apropierea lor afișată față de președintele american și apărarea suveranității statelor. Dacă Orban sau Meloni adoptă un profil discret, alții își asumă o poziție de susținere sau respingere a proiectului.
07:10
Faptul că Europa a înlocuit gazul rusesc cu importuri de GNL, care sunt din ce în ce mai dominate de SUA, ar putea oferi administrației Trump o altă pârghie asupra regiunii, avertizează UniCredit, citată de „Money Review” (Grecia).
07:00
Groenlanda: rolul crucial al secretarului general al NATO în „răzgândirea” lui Donald Trump la Davos # Euractiv.ro
Olandezul, care a menținut întotdeauna relații bune cu președintele american, a propus un transfer de suveranitate asupra uneia sau mai multor baze militare de pe insulă. Rămâne ca aceste concesii să fie aprobate de danezi și groenlandezi.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.