Surpriza Isack Hadjar – Cel mai rapid în prima zi de teste „secrete” F1 de la Barcelona
G4Media, 27 ianuarie 2026 08:50
Isack Hadjar a stabilit timpul de referință al primei zile de teste de la Barcelona, transmite racingnews365.com. Pilotul RedBull a fost urmat de George Russell (Mercedes) și de Franco Colapinto (Alpine). Sursa citată vorbește despre faptul că rezultatele sunt „neoficiale” în condițiile în care F1 a precizat că testele sunt „secrete” și că nu va […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
09:20
Tot mai mulți apicultori din Banat renunță la îndeletnicire. Se plâng de condițiile meteo vitrege, costurile ridicate și mierea ieftină din Ucraina: „Mercosur-ul o să ne omoare” # G4Media
Apicultorii din România se confruntă cu un sezon foarte slab pentru producția de miere, unul dintre cele mai dificile din ultimii ani, informează G4Food. Vremea capricioasă, cu alternanțe bruște între perioade reci, ploi abundente și episoade de secetă, alături de costurile ridicate cu întreținerea stupilor, combustibilul și tratamentele apicole, au pus o presiune suplimentară asupra […] © G4Media.ro.
09:20
Fanii Formulei 1 se pot delecta pe contul oficial de X al Marelui Circ cu imagini cu monopostul Audi în testele de la Barcelona. Au fost primele tururi parcurse vreodată de o mașină Audi în Marele Circ. Audi poate fi o amenințare majoră pentru marii coloși din F1. Istoricul său confirmă asta Gabriel Bortoleto a […] © G4Media.ro.
09:20
Portavionul american „Abraham Lincoln” a sosit în Golf / Iranul amenință că nu va ceda în fața protestelor # G4Media
Portavionul Abraham Lincoln și escorta sa au sosit în Orientul Mijlociu „pentru a promova securitatea și stabilitatea regională”, a anunțat luni Comandamentul Central al SUA (Centcom). „Avem o armadă mare în apropierea Iranului. Mai mare decât cea din Venezuela”, a declarat președintele american Donald Trump pentru site-ul Axios, făcând aluzie la capturarea președintelui venezuelean Nicolás […] © G4Media.ro.
Acum 10 minute
09:10
Editorial în presa din Timiș: De ce să achite timişorenii din nou nota de plată pentru circul, spoiala şi incompetenţa Olguţei? / Reacție după ce primarul Craiovei a cerut sprijin de la guvern pentru caloriferele reci # G4Media
Criza de la Craiova nu este doar despre calorifere reci, ci despre un sistem strâmb de 35 de ani: distribuirea fondurilor guvernamentale după criterii politice, nu după performanţă administrativă. Eset semnalul de alarmă tras de ziarul De Banat din Timișoara, care reclamă inechitatea distribuirii resurselor bugetare între județele țării. Cine ţipă mai tare, cine şantajează […] © G4Media.ro.
09:10
Premierul Orbán convoacă ambasadorul Ucrainei de la Budapesta după acuzațiile de influențare a alegerilor # G4Media
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a acuzat luni Ucraina că ar încerca să influențeze alegerile parlamentare programate pentru 12 aprilie. Ca urmare, a dispus convocarea ambasadorului ucrainean la Ministerul de Externe, scrie Euronews citat de Mediafax. Într-o postare pe rețelele sociale, Orbán a afirmat că lideri politici ucraineni, „inclusiv președintele”, au făcut declarații considerate de el […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
09:00
Lectorul Alexandru Toader de la Iași, acuzat de „avansuri intime” făcute unor studente „pentru a le trece examenul”, nu a dat curs „recomandării” Facultății de a se „abține” să predea – spune rectorul Liviu Maha, de la Universitatea Al.I. Cuza # G4Media
Alexandru Toader, lector la Facultatea de Drept a Universității Al. I. Cuza din Iași și fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, predă în continuare, deși Facultatea i-a „recomandat” să se „abțină” de la efectuarea activităților didactice, până la clarificarea situației declanșate de acuzațiile că ar fi făcut „avansuri intime” unor studente pentru a le […] © G4Media.ro.
08:50
Maia Sandu pune presiune pentru acceptarea Republicii Moldova în UE: ”Extinderea nu este un act de generozitate, ci o investiție în securitate” # G4Media
Extinderea UE nu este un act de generozitate, ci o investiție în securitate, a declarat luni Maia Sandu, aflată într-o vizită oficială în Polonia. Declarației lui Sandu vine pe fondul reticenței în unele state membre UE față de integrarea Republicii Moldova și Ucrainei, obiectiv politic esențial pentru puterea de la Chișinău. Într-o conferință de presă […] © G4Media.ro.
08:50
Isack Hadjar a stabilit timpul de referință al primei zile de teste de la Barcelona, transmite racingnews365.com. Pilotul RedBull a fost urmat de George Russell (Mercedes) și de Franco Colapinto (Alpine). Sursa citată vorbește despre faptul că rezultatele sunt „neoficiale” în condițiile în care F1 a precizat că testele sunt „secrete” și că nu va […] © G4Media.ro.
Acum o oră
08:40
BREAKING Premierul Bolojan l-a demis pe șeful Vămilor, despre care G4Media a scris că a fost urmărit penal timp de 9 ani de DNA în dosarul lui Florian Walter, fostul patron Romprest / Noul președinte al Autorității Vamale e un om din afara sistemului # G4Media
Premierul Ilie Bolojan l-a demis luni pe Alexandru Bogdan Bălan, șeful Autorității Vamale Române (AVR), potrivit unui document publicat în Monitorul Oficial. G4Media a scris în exclusivitate în octombrie 2025 că Bălan a fost urmărit penal timp de 9 ani de DNA în dosarul lui Florian Walter, fostul patron Romprest. Tot G4Media a scris că […] © G4Media.ro.
08:40
Înregistrarea incidentelor antisemite, împiedicată de „lacune” legislative – raport al Ageniei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene # G4Media
Lupta contra antisemitismului în Europa este împiedicată de „lacune” în înregistrarea incidentelor, potrivit unui raport publicat marţi de Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA), informează AFP, citată de Agerpres. Agenţia constată că statele membre ale Uniunii Europene „clasează şi numără diferit” incidentele semnalate, ceea ce „falsifică” statisticile şi face comparaţiile inoperante. Instituția îndeamnă […] © G4Media.ro.
08:30
Dezinformarea, pe locul 2 în topul riscurilor globale pe termen scurt, arată un raport al Forumului Economic Mondial de la Davos # G4Media
Alianţa Europeană a Agenţiilor de Presă (EANA) subliniază rolul vital al mass-media în protejarea ecosistemului democratic al Europei și atrage atenția asupra necesității de a îmbuntăți condițiile în care jurnaliștii își fac meseria, cu prilejul Forumului Economic Mondial de la Davos. EANA îndeamnă guvernele, autorităţile de reglementare, mediul academic şi platformele digitale să sprijine un […] © G4Media.ro.
08:30
Aryna Sabalenka nu a avut vreo emoție și a obținut lejer calificarea în semifinalele de la Australian Open 2026. Lidera WTA a trecut de Iva Jovic, scor 6-3, 6-0. Cap de serie 27 la Melbourne, Iva a fost copleșită de importanța partidei, dar și de o adversară care a etalat un impresionant joc ofensiv. Principală […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
08:20
Cu lână de oaie, paie și chirpici, nu cu polistiren / 12 case tradiționale vor fi reparate cu materiale tradiționale în singurul sat rotund din România # G4Media
12 case tradiționale din singurul sat rotund din România, Charlottenburg, din județul Timiș, vpr fi reparate folosind tehnicile vechi, fără materiale moderne, anunță Opinia Timișoarei. Acestea vor intra în lucrări de reparații și restaurare pentru a nu se pierde și alte elemente importante de arhitectură. Primăria Bogda, de care ține așezarea, a lansat licitația pentru […] © G4Media.ro.
08:20
România, Italia și Slovacia cer UE un plan european extraordinar pentru sectorul lactatelor. Vor bani publici pentru fermierii care reduc producția ca să țină prețurile crescute # G4Media
Italia, România și Slovacia au cerut Comisiei Europene să elaboreze un „plan european extraordinar pentru sectorul lactatelor” pentru a aborda crizele „sistemice” cu care se confruntă acest sector, scrie agenția italiană ANSA, citată de Rador. Discuția, inițiată de ministrul Agriculturii, Francesco Lollobrigida, și susținută de omologii săi din Bratislava și București, va fi abordată în […] © G4Media.ro.
08:10
Eu sunt B-14849 / Povestea băiatului de 13 ani care a supraviețuit lagărului de la Auschwitz / Carte de Octavian Fülöp, unul dintre cei trei supraviețuitori în viață din România, ai lagărului de la Auschwitz # G4Media
Octavian Fülöp este unul din cei trei supraviețuitori în viață, din România, ai lagărului de la Auschwitz. Deportat în 1944, a fost forțat să călătorească în condiții inumane timp de 72 de ore, închis într-un vagon de marfă, a îndurat foamea, a trecut prin selecțiile făcute sub coordonarea medicului nazist Josef Mengele, și a petrecut […] © G4Media.ro.
08:00
Inteligența artificială va crea daune civilizației umane, dacă guvernele nu iau în serios „ceea ce ar putea merge prost”, afirmă fondatorul celui mai popular sistem de IA pentru afaceri globale # G4Media
CEO-ul Anthropic, Dario Amodei, arhitectul celui mai puternic și popular sistem de inteligență artificială pentru afaceri globale, avertizează asupra „pericolului real” și iminent că inteligența supraumană va provoca daune la nivel civilizațional, în absența unei intervenții inteligente și rapide, scrie axios.com. Într-un eseu preluat de publicație, Amodei scrie: „Cred că intrăm într-un ritual de trecere, […] © G4Media.ro.
08:00
Este democrația UE sub presiune? Manipularea informațiilor externe este a doua cea mai gravă amenințare # G4Media
Analiză Euronews Italia, via Rador: Propaganda străină nu este un fenomen nou. Există de secole și odată cu ascensiunea mass-media a devenit mai vizibilă. Continuă să evolueze, adaptându-se la instrumente de comunicare mai noi. Internetul și rețelele de socializare au deschis noi canale puternice pentru propaganda internațională, inclusiv dezinformarea. Rusia a fost acuzată în mai […] © G4Media.ro.
08:00
Premierul Ilie Bolojan își începe vizita oficială în Germania, cu o importantă componentă economică / Germania, cel mai important partener comercial al României # G4Media
Premierul Ilie Bolojan începe marţi o vizită oficială de două zile în Germania, la invitaţia cancelarului federal Friedrich Merz. Germania este cel mai important partener comercial al României, cu o pondere de peste 20% din totalul exporturilor româneşti. În 2024, schimburile comerciale bilaterale a fost de circa 42 miliarde euro, cu exporturi în valoare de […] © G4Media.ro.
07:50
Uniunea Europeană pune WhatsApp sub o supraveghere mai strictă, după ce a decis că una dintre funcțiile aplicației a devenit o platformă online de mari dimensiuni, transmite Mediafax. Decizia a fost anunțată luni de autoritățile europene și nu are în vedere mesajele private dintre utilizatori. Este vizată doar funcția WhatsApp Channels. WhatsApp Channels permite administratorilor […] © G4Media.ro.
07:50
Reacție la programul național de stomatologie în spitale: „O glumă proastă la tarifele actuale” / Managerul Spitalului Județean din Sfântu Gheorghe: ”Infrastructura necesară lipsește cu desăvârșire” # G4Media
Anunțurile recente ale Ministerului Sănătății privind reintroducerea și finanțarea serviciilor de stomatologie în spitalele publice de stat (prin programe precum AP-STOMA) sunt privite cu reticență de conducerea Spitalului Județean din Sfântu Gheorghe, anunță WeRadio Sfântu Gheorghe. Managerul Spitalului, András Nagy Róbert, consideră inițiativa nefezabilă în condițiile actuale de piață. Principalul obstacol îl reprezintă tarifele decontate […] © G4Media.ro.
07:50
Procurorul CSM Claudiu Sandu, rechizitoriu dur al Justiției: ”Paradisul infractorilor. Legile sunt sub orice critică și favorizează infractorii. Mulți magistrați sunt cuprinși de milă când trebuie sa trimită un infractor la pușcărie” # G4Media
Procurorul CSM Claudiu Sandu, unul dintre puținii magistrați reformiști din Consiliul controlat de rețeaua Liei Savonea, a făcut marți o caracterizare extrem de dură a Justiției din România. Într-o postare pe rețelele sociale, cu titlul ”Paradisul infractorilor”, procurorul Sandu a plecat de la cazul criminalului turc fugit din țară în urma permisiei acordate de sistemul […] © G4Media.ro.
07:40
Franța va înlocui Zoom și Teams cu platforma proprie „Visio” / Măsura vine pentru a reduce dependența de furnizorii străini de software, în special cei din SUA # G4Media
Guvernul francez a anunțat lansarea completă a Visio, o platformă de videoconferințe dezvoltată la nivel național, care va înlocui Microsoft Teams, Zoom și alte instrumente non-europene în toate administrațiile statului până în 2027, relatează CyberInsider. Această măsură face parte din strategia Franței de a recâștiga controlul asupra infrastructurii digitale critice și de a reduce dependența […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
07:20
Familia Pinault vinde participația de 1,5 miliarde de euro în Puma către o companie din China # G4Media
Familia franceză Pinault a convenit să își vândă integral participația de 1,5 miliarde de euro în producătorul de echipament sportiv Puma către compania chineză Anta Sports, transmite Mediafax. Anta va plăti 35 de euro pe acțiune pentru pachetul de 29,06% deținut de Artemis, compania de investiții a familiei Pinault, care are în portofoliu și o […] © G4Media.ro.
07:20
Un deputat PNL reclamă că i-a fost spartă casa, însă imobilul nu apare în declarația de avere / Marilen Pirtea: ”Pentru acest imobil există o promisiune de vânzare-cumpărare” # G4Media
Deputatul PNL, Marilen Pirtea a explicat de ce locuința sa, care a fost spartă de hoți, sâmbătă, nu figurează în declarația sa de avere. Acesta a precizat că nu s-a făcut încă transferul de proprietate pentru imobil, anunță Mediafax. După jaful de sâmbătă, în urma căruia locuința din Dumbrăvița a deputatului PNL, Marilen Pirtea, a […] © G4Media.ro.
07:20
Toată lumea este în pericol” în Statele Unite, susține scriitorul Salman Rushdie / „Pentru cei care exercită puterea autoritar, cultura este inamicul” # G4Media
„Toată lumea este în pericol” în Statele Unite, a avertizat scriitorul Salman Rushdie, după moartea a doi americani ucişi de agenţi federali la Minneapolis, notează AFP, preluată de Agerpres. Intervievat de AFP, duminică, la Festivalul de Film Sundance, în Utah, scriitorul britanico-american de 78 de ani, care a supravieţuit unui atac violent cu cuţitul în […] © G4Media.ro.
07:10
Agenții federali vor începe marți retragerea din Minneapolis / Decizia vine pe fondul protestelor și al presiunii publice tot mai mari # G4Media
Primarul orașului Minneapolis, Jacob Frey, a declarat că unii agenți federali vor părăsi orașul după o convorbire telefonică avută cu Donald Trump, relatează Mediafax, care citează CNN și BBC. Agenții federali vor începe să părăsească Minneapolis de marți. Printre cei care pleacă se află și Gregory Bovino, comandant al Patrulei de Frontieră a Statelor Unite, […] © G4Media.ro.
06:40
Sectorul cărbunelui din România a înghițit subvenții de aproape 1 miliard de lei în ultimii cinci ani. De ce mai ținem în viață centralele care produc cea mai scumpă și mai poluantă energie? # G4Media
Sectorul minier și al producerii de energie din cărbune a primit în total subvenții de 899,2 milioane de lei începând cu anul 2021 și până la finalul anului 2025, din bugetul statului, arată datele furnizate de Ministerul Energiei la solicitarea Economedia. O parte din aceste sume au fost alocate pentru plata certificatelor de emisii de […] © G4Media.ro.
06:10
Sezonul 2026 al Formulei 1 va fi unul în care echipele vor da senzația unui joc „de-a șoarecele și pisica”, transmite McLaren prin vocea lui Mark Temple, directorul tehnic de performanță al echipei de la Woking. De asemenea oficialul „papaya” vorbește și despre principala armă a echipei sale: simulatorul, informează racingnews365.com. Scurgere misterioasă la testele […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
00:10
Holocaustul din România nu este o problemă a evreilor sau a romilor, ci a întregii societăți românești (OPINIE) # G4Media
(27 ianuarie – Ziua Memorială a Holocaustului, ziua în care în 1945 a fost eliberat lagărul de exterminare nazist de la Auschwitz) Scriu despre Holocaust de 35 de ani. Am început cu interviu cu șef rabinul Cultului Mozaic din România, Moses Rosen, publicat în cotidianul România liberă cu prilejul comemorării a 50 de ani de […] © G4Media.ro.
26 ianuarie 2026
23:10
Două secţii ale Spitalului de Recuperare Borşa se închid temporar: lipsa medicilor / ”E o situaţie dificilă” # G4Media
Secţia de Cardiologie din Spitalul de Recuperare din oraşul Borşa şi cabinetul din ambulatoriul destinat acestei specialităţi urmează să îşi suspende activitatea până la sfârşitul lunii februarie, a declarat, luni seara, pentru Agerpres, primarul Sorin Timiş. ”Secţia de cardiologie, urmează să şi suspende activitatea. Secţia de pediatrie are deja activitatea suspendată temporar. Unul dintre medici […] © G4Media.ro.
23:10
Încă un femicid: o femeie de 35 de ani din județul Iași a fost ucisă de partener / În august anul trecut, împotriva bărbatului a fost emis un ordin de protecție care a fost revocat de instanță # G4Media
O femeie în vârstă de 35 de ani a fost ucisă de partenerul său. Tragedia s-a petrecut în județul Iași, iar bărbatul, în vârstă de 45 de ani, a fost depistat la scurt timp, transmite MEDIAFAX. „La data de 26 ianuarie a.c., în jurul orei 18:45, polițiștii din cadrul Secției nr. 9 Poliție Rurală Hârlău […] © G4Media.ro.
22:40
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a respins luni apelurile venite din partea unor politicieni europeni pentru crearea unei armate europene separate de Alianța Nord-Atlantică, pe fondul îndoielilor legate de angajamentul lui Donald Trump față de securitatea Europei, transmite MEDIAFAX. Într-un discurs susținut în Parlamentul European, la Bruxelles, Rutte le-a transmis susținătorilor unui astfel de […] © G4Media.ro.
22:40
Un bărbat de 20 de ani a fost ucis în Milano de către polițiști în civil / Bărbatul avea o armă, dar era o replică / Ministrul de Interne: ”Nu vom acorda imunitate nimănui” # G4Media
Un bărbat de 20 de ani, nord african, a fost ucis în Milano de către o patrulă de poliție, anunță Corriere della Sera. Incidentul s-a petrecut în cartierul Rogoredo, o zonă cunoscută pentru traficul de droguri. Tânărul s-ar fi apropiat de un grup de polițiști în civil în timp ce era înarmat. La vederea armei, […] © G4Media.ro.
22:20
VIDEO Un american și-a luat cele patru pisici, mama și o prietenă și s-a mutat în România / A vândut tot în Florida și și-a cumpărat aici o casă / ”Aveam nevoie de o ieșire” / ”Sunt dependent de covrigi” # G4Media
Big Mike, fost barman și lucrător în domeniul securității cibernetice a vândut tot în America și s-a mutat în România. Întreaga sa aventură, de la plecarea din SUA până la lucrurile pe care le învață aici le descrie cu mult umor pe paginile sale de socializare. ”Eu, cele patru pisici ale mele, mama mea și […] © G4Media.ro.
22:20
Un republican se retrage din cursa pentru funcția de guvernator al statului Minnesota și acuză administrația Trump de represalii asupra cetățenilor # G4Media
Chris Madel, un candidat în cadrul alegerilor primare din Partidul Republican pentru funcția de guvernator al statului Minnesota, și-a anunțat retragerea din cursa electorală, acuzând administrația Trump de represalii împotriva cetățenilor, transmite MEDIAFAX. „Nu pot susține represaliile declarate de republicani la nivel național asupra cetățenilor statului nostru și nici nu mă pot considera membru al […] © G4Media.ro.
22:10
Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, va susţine la Bruxelles un deficit de 6,2% din PIB pentru 2026 (surse) # G4Media
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, va merge miercuri la Bruxelles să discute pe tema bugetului, urmând să susţină un deficit de 6,2% din PIB pentru 2026, s-a stabilit în cadrul şedinţei coaliţiei de guvernare, au precizat pentru Agerpres surse politice. Totodată, liderii coaliţiei au convenit ca pentru pachetul pe administraţie şi pentru cel privind relansarea economică […] © G4Media.ro.
22:00
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, despre ministrul Agriculturii, în contextul Mercosur: L-am văzut supărat în dreptul propriei semnături / ”România este prezentă în aceste negocieri de 18 ani” # G4Media
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a oferit o explicație detaliată despre poziția României privind acordul comercial Uniunea Europeană – Mercosur, după controversele apărute în spațiul public și declarațiile tensionate ale unor lideri politici, anunță Mediafax. Țoiu a reamintit că acordul Mercosur este rezultatul unor negocieri care durează de aproape 25 de ani și în care […] © G4Media.ro.
22:00
Companii aeriene care acceptă animale în cabină: Reguli, sfaturi și ce trebuie să mănânce câinele înainte de zbor # G4Media
Călătoriile cu avionul nu mai sunt rezervate doar oamenilor. Tot mai mulți stăpâni aleg să își ia câinele în cabină, iar companiile aeriene încep să răspundă acestei nevoi. Totuși, zborul cu un animal de companie presupune mai mult decât un bilet cumpărat din timp: reguli stricte, documente obligatorii și o pregătire atentă – inclusiv din punct […] © G4Media.ro.
21:50
Grindeanu, nou atac la premierul Bolojan și poziționare de partea președintelui: În jurul acestui tip de politică de austeritate au mai rămas o parte din USR-iști și corul de lăudători din zona ONG / Dau dreptate lui Nicușor Dan că nu era nevoie să creștem TVA # G4Media
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a lansat, luni seara, într-o intervenție telefonică la România TV, un nou atac la adresa premierului Ilie Bolojan, afirmând că în jurul acestui tip de politică de austeritate au mai rămas o parte din USR-iști și „corul de lăudători” din zona ONG. În schimb, liderul PSD a precizat că îi dă […] © G4Media.ro.
21:30
Italia declară stare de urgenţă după furtunile din sud / Pagubele sunt estimate la peste 1 miliard de euro # G4Media
Guvernul Italiei a declarat luni stare de urgenţă pentru regiunile sale sudice afectate de o furtună violentă săptămâna trecută, promiţând ajutor financiar rapid pentru a reconstrui drumurile şi companiile afectate de vremea severă, informează Agerpres, care citează Reuters. Ploi care au căzut fără încetare, vânturi puternice şi valuri înalte de până la nouă metri s-au […] © G4Media.ro.
21:30
VIDEO Oana Țoiu: Ne-am bucurat în momentul în care am văzut invitația președintelui Trump pentru Consiliul pentru Pace / E o recunoaștere implicită a aportului României în regiune: avem relații diplomatice neîntrerupte atât cu Israel, cât și cu Palestina # G4Media
Ministra de Externe, Oana Țoiu, a declarat, luni seara, la B1TV, că autoritățile de la București s-au bucurat în momentul în care au văzut invitația președintelui Trump pentru ca România să facă parte din Consiliul pentru Pace, fiind o recunoaștere implicită a aportului României în regiune, țara noastră având relații diplomatice neîntrerupte atât cu Israel, […] © G4Media.ro.
21:20
Un bărbat din Alba și-a uitat buletinul în gunoiul aruncat ilegal în localitatea vecină / A mers și a curățat tot atunci când a fost chemat de primar # G4Media
Un bărbat din județul Albva a fost rugat de primarul unei comune vecine să vină să strângă gunoiul și să-și ia cartea de identitate. Bărbatul a aruncat ilegal gunoiul în altă localitate decât cea în care locuia, însă acolo și-a uitat și buletinul, relatează Alba24. Primarul din Șpring, Iulia Stănilă, a făcut apel, pe Facebook […] © G4Media.ro.
21:00
Hackeri GRU s-ar afla în spatele tentativei de întrerupere a alimentării cu energie electrică în Polonia, în decembrie 2025 / Rusia e acuzată că a vizat două centrale termice și electrice # G4Media
O încercare eșuată din decembrie de a distruge părți din rețeaua energetică a Poloniei a fost opera unor hackeri ai guvernului rus, cunoscuți pentru că au provocat în trecut întreruperi în furnizarea energiei, potrivit unei firme de cercetare în domeniul securității care a investigat incidentul, notează TechCrunch. Săptămâna trecută, ministrul polonez al Energiei, Milosz Motyka, […] © G4Media.ro.
20:50
Ungaria și Slovacia amenință că vor da în judecată UE din cauza interdicției privind gazul rusesc / ”Nu putem accepta soluții care nu reflectă capacitățile reale și circumstanțele specifice ale fiecărei țări” # G4Media
Ungaria și Slovacia au anunțat că vor contestă la Curtea de Justiție a Uniunii Europene decizia de interzicere a importurilor de gaz din Rusia, susținând că măsura va afecta interesele naționale ale celor două state, anunță Mediafax. „Ungaria va intenta o acțiune în justiție la Curtea de Justiție a UE de îndată ce decizia privind […] © G4Media.ro.
20:40
Radu Miruţă: Nu este plan de a tăia nici pensie, nici soldă, nici de a modifica criteriile de calcul al pensiei în zona militară # G4Media
Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a declarat, luni, că „nu este plan pentru a tăia nici pensie, nici soldă, nici a modifica criteriile după care astăzi se iese la pensie, în ceea ce priveşte calculul pensiei în zona militară sau a MAI”, transmite Agerpres. El a fost întrebat într-o conferinţă de presă – pornind de […] © G4Media.ro.
20:40
Câinii Salvamont: Acolo unde speranța „prinde miros”. În 2025, eroii cu blană au participat la peste 100 de misiuni desfășurate în mediul natural și în avalanșă (VIDEO) # G4Media
În 2025, câinii Salvamont au demonstrat, încă o dată, cât de vital este rolul lor în operațiunile de salvare montană. Potrivit unei postări publicate pe Facebook de Departamentul pentru Situații de Urgență, acești câini au fost implicați în 111 misiuni desfășurate în mediul natural și în zone afectate de avalanșe. Câinii Salvamont: Acolo unde speranța „prinde miros” […] © G4Media.ro.
20:40
Maia Sandu susține că Rusia a cheltuit circa 350 de milioane de euro pentru a vicia alegerile parlamentare din Moldova / Asta înseamnă aproape 2% din PIB-ul țării # G4Media
Moscova a cheltuit circa 2% din Produsul Intern Brut al Republicii pentru a vicia alegerile parlamentare din 2025, potrivit unei declaraţii făcute de preşedintele R. Moldova, Maia Sandu, relatează Agerpres, care citează Deschide.md. Afirmația a fost făcută în cadrul unei conferinţe de presă comune cu preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki. „Estimăm că Rusia a cheltuit aproape […] © G4Media.ro.
20:30
Tribunalul Bucureşti a emis, luni, un mandat european de arestare pe numele cetăţeanului turc Atas Abdullah, care nu s-a întors din permisiunea de ieşire de la Penitenciarul Rahova, transmite Agerpres. „În completarea activităţilor desfăşurate privind evadarea numitului Atas Abdullah, la solicitarea Serviciului de Investigaţii Criminale, Tribunalul Bucureşti a emis un Mandat European de Arestare, acesta […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
20:20
Trump ar fi de acord să ia în considerare reducerea numărul de agenți ICE în Minnesota, după o convorbire cu guvernatorul statului # G4Media
Donald Trump l-a trimis pe Tom Homan, responsabilul său pentru securitatea frontierelor, să conducă operațiunile ICE în statul Minnesota, după ce al doilea incident mortal cu împușcături din Minneapolis în trei săptămâni a stârnit proteste la nivel național. Totoată, Trump a purtat o convorbire telefonică cu guvernatorul statului Minnesota pentru a discuta despre „colaborare”, transmite […] © G4Media.ro.
20:20
Nvidia promite prognoze meteo și alerte rapide / Prognoza meteo ar urma să fie realizată folosind modele de inteligență artificială # G4Media
Nvidia, gigantul cipurilor care a ajuns să conducă în cursa inteligenței artificiale, intră și în domeniul vremii: compania a anunțat luni că lansează Earth-2, o platformă cu software open-source și modele AI care promit să facă prognozele meteo mai rapide și mai precise – inclusiv „nowcast”, anunță Mediafax. Nvidia a anunțat luni, 26 ianuarie 2026, […] © G4Media.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.