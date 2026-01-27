Bolojan nu exclude un guvern minoritar, dar „nu este de dorit”: „Orice fel de scandal gratuit în coaliție are un cost”
Gândul, 27 ianuarie 2026 10:30
Ilie Bolojan nu exclude un guvern minoritar, însă consideră că „nu este de dorit”. Declaraţia a fost făcută marţi dimineaţă în cadrul unui interviu pentru RFI. Premierul i-a acuzat pe social-democrații că „dacă am fi respectat protocolul şi programul de guvernare, multe măsuri care azi nu sunt adoptate ar fi fost adoptate”. „Nu poţi să […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
10:50
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură anunță noi subvenții deblocate. Secretarul de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Emil Dumitru, a anunțat că fermierii urmează să încaseze în umrătoarea perioadă noi sume în contul intervențiilor de plăți compensatorii, fiid deblocate o serie de scheme achitate de bugetul Fondului european agricol pentru dezvoltarea rurală […]
10:50
Plouă cu găleata, inclusiv la munte. Risc mare de inundații. Meteorologii ANM vin cu date de ultimă oră, în exclusivitate pentru Gândul # Gândul
România se află sub un cod portocaliu emis de meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Codul vizează precipitații importante cantitativ. Este valabil până astăzi, 27 ianuarie, la ora 20:00. Meterologii și hidrologii avertizează, în același timp, că ploiele abundente din ultimele zile și topirea zăpezii atrag riscuri destul de mari de inundații. În zona deluroasă și […]
10:50
Vehiculele hibride-electrice au detronat mașinile exclusiv pe benzină ca principală opțiune de putere în rândul consumatorilor din Europa anul trecut. Aproximativ 1,88 milioane de vehicule noi au fost înregistrate în 2025 în Uniunea Europeană, o creștere de 1,8% față de anul precedent, potrivit Asociației Europene a Producătorilor de Automobile, relatează France24. Vânzările de vehicule hibride-electrice […]
Acum 15 minute
10:40
Val de atacuri cibernetice pe Downing Street: de câți ani accesează chinezii telefoanele oficialilor britanici. Boris Johnson și Rishi Sunak, vizați # Gândul
China a „spart“ telefoanele mobile ale unor înalți oficiali ai Downing Street timp de mai mulți ani, arată un raport publicat de The Telegraph. Potrivit sursei citate, se pare că operațiunea de „spionaj“ a compromis membri de rang înalt ai guvernului britanic și a expuș discuțiile lor private cu Beijingul. Se știe că hackerii, sponsorizați […]
10:40
Ioana din București și-a găsit mașina lovită în parcarea Auchan Militari. Ce bilețel a găsit pe parbriz # Gândul
O femeie din București și-a găsit mașina lovită în parcare Auchan Militari, recent. Pe un grup de Facebook, Ioana, persoana în cauză, a încărcat fotografii cu „pățania”, printre care și un bilețel pe care l-a găsit pe parbriz. Incidente rutiere au loc la ordinea zilei, iar o parte din întâmplări sunt prezente în parcările din […]
10:40
Anunțul începutului de an 2026 a fost făcut de Digi RCS-RDS și îi vizează pe toți abonații din România. Potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial al celor de la Digi, compania a devenit „principala destinație a portărilor mobile din România în 2025”. Așadar, Digi arată că are ofertele cele mai bune din piață, iar utilizatorii […]
Acum 30 minute
10:30
Bolojan nu exclude un guvern minoritar, dar „nu este de dorit”: „Orice fel de scandal gratuit în coaliție are un cost” # Gândul
Ilie Bolojan nu exclude un guvern minoritar, însă consideră că „nu este de dorit”. Declaraţia a fost făcută marţi dimineaţă în cadrul unui interviu pentru RFI. Premierul i-a acuzat pe social-democrații că „dacă am fi respectat protocolul şi programul de guvernare, multe măsuri care azi nu sunt adoptate ar fi fost adoptate”. „Nu poţi să […]
10:30
Vremea se încălzește în toată țara. Primăvara începe să-și intre în drepturi. Prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi peste normalul perioadei în aproape toată țara, până la finalul lunii februarie. În ultima actualizare a prognozei meteo, specialiștii ANM spun că precipitațiile vor fi frecvente, mai ales în zonele montane. Administrația Națională de Meteorologie a actualizat, marți, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 26 ianuarie – 23 […]
Acum o oră
10:20
Gigi Becali l-a criticat pe Mihai Stoica pentru transferurile făcute în iarnă, iar președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a replicat că l-a propus pe Daniel Graovac, iar Andre Duarte a jucat doar un meci, în timp ce Ofri Arad nu a debutat la formația roș-albastră. Omul de afaceri a spus că rezultatele slabe […]
10:10
Dosar de trafic de droguri, „păstrat” în sertar de DIICOT Iași vreme de 8 ani. Ce a pus capac la tot cazul # Gândul
Caz incredibil din justiția românească dezvăluit de Ziarul de Iași. Potrivit sursei citate, procurorii DIICOT au ținut la sertat timp de 8 ani un dosar de trafic de droguri, iar cazul a fost trimis în instanță cu doar câteva luni înainte de împlinirea termenului de prescripție. Conform sursei citate, nici n-au apucat judecătorii să stabilească […]
10:10
Miza „Groenlanda”. Instrucțiunile Kremlinului pentru presa de stat din Rusia. „Occident slăbit, NATO fracturată și un președinte american care se inspiră din strategia lui Putin” # Gândul
Presiunea lui Donald Trump pentru controlul SUA asupra Groenlandei a declanșat o nouă serie de instrucțiuni din partea Kremlinului cu privire la modul în care presa de stat rusă ar trebui să prezinte evenimentele actuale. Conform instrucțiunilor media obținute de site-ul independent Meduza, instituțiile de stat și cele pro-guvernamentale au fost sfătuite să prezinte impasul […]
10:10
Premierul Ilie Bolojan se află marţi în Germania, într-o vizită oficială în cadrul căreia va purta discuţii cu cancelarul Friedrich Merz. Bolojan spune că evenimentul are trei componente distincte şi a fost programat de câteva luni bune. Premierul a mai spus că va avea mai multe întâlniri pe componenta de dezvoltare economică, pentru că Germania […]
10:00
Valentine’s Day 2026, mai scump ca niciodată. Cât a ajuns să să coste un buchet de flori în 2026 # Gândul
Se apropie cu pași mari ziua de Valentine’s Day, cunoscută mai simplu drept „ziua îndrăgostiților”, însă în 2026 bărbații mai au de înfruntat un hop, pe lângă eforturile cât mai originele de a impresiona o domnișoară. și anume explozia prețurilor la buchetele de flori. Producătorii invocă majorarea costurilor de încălzire din sere, iar florăriile se […]
10:00
Bolojan se foloseşte de absorbţia banilor din PNRR ca să facă evaluarea miniştrilor din cabinet # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a mai fost întrebat la RFI dacă are în vedere o remaniere a vreunuia dintre miniştrii pe care îi are în cabinetul său. Acesta a răspuns că „fiecare ministru poate să-şi îmbunătăţească activitatea”. Bolojan a mai spus că aprecierlile la adresa miniştrilor din cabinetul său este un fapt care trebuie să se […]
10:00
Andrei Caramitru: „La noi nu mai există leadership. E ca și cum generalul de pe front e paralizat” # Gândul
Andrei Caramitru vorbește într-o postare pe Facebook despre starea leadership-ului la nivel înalt în România. Potrivit acestuia, indecizia și comunicarea „catastrofică” transformă vârful conducerii într-un factor de confuzie și neîncredere, nu într-un motor al decziilor clare și coordonate. Caramitru spune că leadership-ul înseamnă „să dai direcția, după ce ai ascultat toate punctele de vedere, să […]
Acum 2 ore
09:50
Premierul Ilie Bolojan spune că impozitarea progresivă este o soluţie care nu poate să fie implementată în viitorul apropiat # Gândul
Impozitarea progresivă, despre care s-a tot bătut monedă de către PSD, este o măsură fiscală care nu poate fi deocamdată implementată, a declarat premierul Ilie Bolojan în cadrul unui interviu pentru RFI, marţi dimineaţă. Premierul a mai spus că, în ultimele luni, nu au mai existat discuţii în coaliţie pe marginea acestui subiect. Explicaţia prim-ministrului […]
09:50
Inundații în Dolj. În urma precipitațiilor a fost închis drumul DJ 641, localitatea Pielești # Gândul
Drum închis din cauza ploilor, în Dolj. În urma precipitațiilor a fost închis drumul DJ 641, localitatea Pielești (sat Pârșani), pârâul Teslui. În această dimineață, în jurul orei 06:30, ca urmare a precipitațiilor căzute în ultima perioadă, s-au produs scurgeri de pe versanți și torenți, care au condus la creșteri de niveluri și debite pe […]
09:40
Gigi Becali nu a mai fost la baza de antrenament a FCSB de patru ani, dar acum a decis să-și facă apariția. A avut ședință cu jucătorii trei ore, nemulțumit de rezultate. Echipa roș-albastră nu e în play-off, pierde pe bandă rulantă, iar în Europa League e ca și eliminată. FCSB e pe locul 11, […]
09:30
DRDP Craiova a anunțat, marți, 27 ianuarie 2026, că au început să cadă pietre și blocuri de stâncă pe Clisura Dunării și în Defielul Jiului, în urma fenomenului de îngheț – dezgheț. Drumarii vin și cu o serie de recomandări pentru șoferi. DRDP Craiova anunță căderi de pietre și blocuri de stâncă pe Clisura Dunării […]
09:30
Mândria lui Nicolae Ceaușescu, scoasă la vânzare. Autoritățile scot la licitație complexul sportiv din oraș, cu stadion și un teren de 30.000 mp # Gândul
Cândva considerată una dintre localitățile industriale cele mai importante din România, Mârșa este astăzi doar umbra unui oraș care în anii ’70-’80 era în plină dezvoltare. Acum, autoritățile au decis să vândă întregul complex sportiv care a aparținut Uzinei Mecanice, scrie PROSPORT. Bunuri imobile precum stadionul pe care a jucat echipa Carpați Mârșa, dar și […]
09:30
Mai multe firme de distribuție de combustibili sunt afectate de o prevedere din „Ordonanța Trenuleț”. Acestea trebuie să depună garanții și să aibă active de 1 milion de euro # Gândul
Peste 2.000 de firme de distribuție de produse energetice sunt afectate de o măsură introdusă prin „Ordonanța trenuleț” prin care li se cere să depună garanții și să aibă active de aproximativ 1 milion de euro, în doar trei luni. Firmele spun că măsura le va obliga să închidă afacerea, iar mai mulți antreprenori din […]
09:30
Bolojan spune că sunt posibile mai multe variante de adoptare a noilor măsuri fiscale şi se amână cu o săptămână # Gândul
Asumarea răspunderii pe noul pachet fiscal şi pe legislaţia referitoare la reducerea cheltuielilor în administraţie se amână cu o săptămână, a anunţat premierul Ilie Bolojan în cadrul unui interviu pentru RFI. Potrivit acestuia, încă nu s-a stabilit care dintre metodele de adoptare este mai rapidă. S-a referit fie la asumarea răspunderii, fie la ordonanţă de […]
09:20
Cum explică rectorul Marilen Pirtea existenţa vilei călcată de hoţi şi pe care nu o avea în declaraţia de avere # Gândul
Pentru că pe imobilul care tocmai i-a fost călcat de hoţi „există o promisiune de vânzare-cumpărare, încheiată la notar, cu proprietarul de drept al imobilului”, rectorul Universităţii de Vest din Timişoara, deputatul PNL Marilen Pirtea, spune că „Până la finalizarea tranzacţiei şi transferul efectiv al dreptului de proprietate, imobilul nu poate fi declarat ca bun […]
09:10
Armata SUA își dezvoltă armele cu energie direcționată. Laserele și microundele de mare putere vs. drone și rachete ieftine # Gândul
Armele cu energie dirijată, inclusiv laserele și microundele de mare putere, trec de la experimentare la implementare, la scară largă, pe mai multe paliere ale Armatei SUA. Această schimbare reflectă presiunea tot mai mare de a contracara dronele și atacurile unor rachete ieftine, dar fără a epuiza rezervele tradiționale de interceptoare, mult mai costisitoare. Un […]
09:10
Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, a anunţat că locuitorii din sector pot depune cereri pentru un loc de parcare şi îşi pot actualiza datele personale sau informaţiile despre maşina deţinută direct în platforma deschisă pe 15 ianuarie, în doar 3 minute. Pentru aceia care nu se descurcă cu rezervarea online, au fost deschise şi […]
09:10
Vortexul polar lovește România. Luna februarie vine cu ger greu crunt. Vortexul polar lovește România Meteorologii avertizează că destabilizarea vortexului polar va aduce un aer rece peste zona Carpaților. Astfel, România va avea parte de un nou val de ger crunt. Gerul lovește decisiv în februarie Meteorologii spun că acest proces va debuta odată cu […]
09:10
Stare de urgență în Italia. Ciclonul Harry a devastat sudul peninsulei. Doar în Sicilia pagubele depășesc 1.500.000.000 de euro # Gândul
Guvernul Italiei a declarat stare de urgență după furtuna maritimă „Ciclonul Harry”, care a afectat grav sudul țării. Doar în Sicilia, pagubele sunt estimate la peste 1,5 miliarde de euro, cele mai lovite fiind zonele de coastă și infrastructura. Guvernul de la Roma a declarat stare de urgență și a deblocat fonduri în valoare de […]
09:00
Patrick André de Hillerin scrie despre jefuirea vilei lui Marilen Pirtea, care nu există în declaraţia de avere: „Hoții au devenit mai tari decât ANI” # Gândul
Rectorul Universităţii de Vest din Timişoara, Marilen Pirtea, a fost călcat de hoţi în vila pe care nu o are trecută în nicio declaraţie de avere. Episodul i-a amintit jurnalistului Patrick André de Hillerin de o poveste de pe vremea comunismului ceauşist cu întâmplări asemănătoare care ar trebui să-i ruşineze şi pe angajaţii Agenţiei Naţionale […]
09:00
O altă tragedie s-a produs în Italia, la Milano. Un afacerist român în vârstă de 54 de ani a decedat, după ce a căzut de la etajul unui hotel de lux situat în apropierea Domului din Milano. Procurorii investighează un caz de moarte suspectă și îi caută pe cei care ar fi fost în cameră […]
Acum 4 ore
08:50
Cine intră primul într-un restaurant, bărbatul sau femeia? Regula de bun-simț pe care puțini o cunosc # Gândul
Regulile de bun-simț clarifică una dintre cele mai frecvente dileme sociale – cine intră primul într-un restaurant sau bar. Deși puțini mai respectă regulile de bun-simț într-un 2026 tot mai agitat, codul bunelor maniere oferă răspunsuri precise despre intrare, așezare la masă și comportamentul corect într-un local public, scrie Cancan.ro. Atunci când merg la restaurant, […]
08:50
Război în Orientul Mijlociu, ziua 843. Netanyahu anunță ce prioritate are în Fâșia Gaza: „Nu reconstrucția” # Gândul
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat, în Parlament, că, după recuperarea rămășițelor ultimului ostatic din Fâșia Gaza, „următoarea etapă este dezarmarea Hamas și nu reconstrucția” regiunii devastate de război. „Suntem la începutul următoarei etape. Care este următoarea etapă? Următoarea etapă este dezarmarea Hamas și demilitarizarea Fâșiei Gaza. Următoarea etapă nu este reconstrucția, ci dezarmarea Hamas […]
08:40
Cătălin Măruță (47 de ani) va mai prezenta emisiunea „La Măruță” până pe 6 februarie 2026. Show-ul de la Pro TV își „trage cortina”, după 18 ani de activitate pe micile ecrane. Decizia aparține șefilor din Pache Protopopescu, care relevă faptul că închiderea formatului este parte a unui „proces de adaptare a strategiei de conținut”. […]
08:40
Guvernul Bolojan s-a împrumutat anul trecut mai mult decât avea nevoie. Ce se va întâmpla cu banii rămași # Gândul
Guvernul Bolojan a împrumutat anul trecut aproximativ 265 mld. lei, sumă care depășește nevoia de finanțare a statului, formată din 99 mld. lei pentru plata datoriei vechi ajunsă la scadență și aproximativ 145 mld. lei pentru deficitul bugetar. Astfel, au rămas 20 mld. lei care ar putea reprezenta prefinanțarea pentru anul 2026, arată o analiză […]
08:30
Şeful Finanţelor vorbeşte despre scandalurile din coaliţie. Alexandru Nazare: „Ne autosabotăm” # Gândul
Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, consideră toate scandalurile din coaliţie doar o formă de auto-sabotare a reprezentanţilor guvernamentali, menite să-i decredibilizeze în rândul românilor. Nazare a vorbit luni, la emisiunea Sinteza Zilei, şi despre un scenariu care să vizeze schimbarea din funcţie a premierului Ilie Bolojan. replica ministrului a fost una fără echivoc: „Nici nu […]
08:30
Trump continuă ofensivă tarifară asupra aliaților. SUA ridică taxele la 25% asupra bunurilor din Coreea de Sud # Gândul
Președintele american Donald Trump a anunțat luni că Statele Unite vor majora taxele vamale aplicate anumitor bunuri sud-coreene la 25%, invocând întârzierea ratificării acordului comercial bilateral de către parlamentul de la Seul. „Acordurile comerciale sunt foarte importante pentru America. În fiecare dintre aceste acorduri, am acționat rapid pentru a reduce tarifele în conformitate cu tranzacția […]
08:20
Şeful Finanţelor vorbeşte desptre scandalurile din coaliţie. Alexandru Nazare: „Ne auto-sabotăm” # Gândul
Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, consideră toate scandalurile din coaliţie doar o formă de auto-sabotare a reprezentanţilor guvernamentali, menite să-i decredibilizeze în rândul românilor. Nazare a vorbit luni, la emisiunea Sinteza Zilei, şi despre un scenariu care să vizeze schimbarea din funcţie a premierului Ilie Bolojan. replica ministrului a fost una fără echivoc: „Nici nu […]
08:10
Guvernul Bolojan a făcut un sacrificiu mare pentru un câștig mic. Încasările din TVA au crescut cu numai 11% în 2025, dar majorarea a adus inflație, șomaj și scăderea consumului # Gândul
Deși a operat prima creștere de TVA de la criza financiară din 2008-2009, guvernul Bolojan nu a reușit să strângă cu mult mai mult din această taxă. Conform unui document consultat în exclusivitate de Gândul, încasările din taxa pe consum au crescut cu numai 11% în 2025, prin comparație cu anul precedent. Creșterea este mică, […]
08:10
Imediat după victoria la Arad, 2-1 cu UTA, Victor Angelescu a anunțat că jucătorul se transferă de la Rapid. „Suntem în negocieri, cred că va pleca” # Gândul
Imediat după ce Rapid a câștigat la Arad, 2-1 cu UTA, Victor Angelescu a intervenit telefonic la Digi Sport și a anunțat că un jucător se va transfera de la Rapid. „Suntem în negocieri, cred că va pleca”, a transmis acționarul minoritar al clubului. Giuleștenii au plecat cu trei puncte din poate cea mai dificilă […]
08:00
Te-ai întrebat vreodată ce se întâmplă în corpul tău, dacă dormi 45 de minute după-amiază? Cercetătorii au efectuat un studiu pentru a descoperi ce beneficii aduce sănătății dormitul sub o oră, după-amiază. Potrivit experților, creativitate este stimulată, iar siesta poate să îmbunătățească abilitățile parnetale și să crească bucuria. Siesta sau somnul de după-amiază poate să […]
07:40
Iarnă „bipolară” în București. Pe ce dată se întorc ninsorile, potrivit meteorologilor Accuweather # Gândul
După un final de ianuarie în care mercurul din termometre a mai început să urce, dându-ne speranțe că vremea rea a luat sfârșit, meteorologii trag un semnal de alarmă: iarna nu și-a spus, încă, ultimul cuvânt. Conform prognozei Accuweather pentru luna februarie, publicată recent, ninsorile se întorc în București de la 1 februarie. Se așteaptă […]
07:40
Rapid a învins UTA, 2-1, în ultimul meci din etapa 23 a Superligii. Arădenii au deschis scorul prin Marius Coman (19), iar giuleștenii au întors rezultatul prin Alexandru Dobre (43 – penalty) și Leo Bolgado (79). Olimpiu Moruțan a debutat la Rapid, internaționalul român intrând în minutul 62 în locul lui Claudiu Petrila. Rapid a […]
07:30
Un client a comandat un Uber de la Aeroportul Otopeni la Brașov. Câți bani i s-au cerut pentru cursa de 178 minute # Gândul
Un client a comandat un Uber de la Aeroportul Otopeni, iar destinația solicitată în aplicație a fost Brașov. Cursa rezervată a fost acceptată de unul dintre șoferii de ridesharing, iar pe un grup de Facebook a postat prețul cursei de 178 de minute. Pe un grup de Facebook destinat șoferilor de ridesharing, un utilizator a […]
07:20
27 Ianuarie, calendarul zilei: Florin Piersic împlinește 90 de ani, Cătălin Măruță 48. Andrei Pavel face 52 de ani # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 27 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Florin Piersic este una dintre cele mai reprezentative și iubite figuri ale culturii române, actor de teatru și film cu o carieră excepțională, întinsă pe parcursul a peste 60 de ani. Născut […]
07:10
Valentin Stan: Nicușor i-a certat pe ieșeni pentru că nu au un proiect de țară, dar a recunoscut că nici el nu are vreun proiect # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a criticat modul în care Nicușor Dan a răspuns cetățenilor care l-au primit cu huiduieli la ceremoniile organizate cu ocazia Zilei Unirii. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, profesorul Valentin Stan a vorbit despre modul în care […]
Acum 6 ore
06:40
Valentin Stan: Dacă ești huiduit, ar trebui să te bucuri că trăiești într-o țară în care poți fi huiduit # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum cei care sunt huiduiți trebuie să se bucure că trăiesc într-o țară în care se poate face asta. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Atunci când […]
06:10
Armata pune la muncă batalionul de influenceri. După târâş pe coate şi instrucţie în frig, aceştia trebuie să promoveze frumuseţea milităriei # Gândul
Trei zile de foc pentru nişte influenceri care au vrut să vadă pe pielea lor ce înseamnă să fii militar şi să te antrenezi ca să-ţi aperi ţara. Au mers târâş, au învăţat să aprindă focul în pădure, să se orienteze şi chiar să asambleze şi să dezasambleze o armă. MApN nu a fost deloc […]
05:10
Șeful echipei de anchetă care cercetează condițiile în care deținutul Abdullah Ataș a primit ultima sa permisie este chiar ofițerul care, în luna decembrie 2025, a semnat actele prin care criminalul turc a primit învoire să părăsească închisoarea. Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) a informat, luni, printr-un comunicat de presă, că fuga deținutului Abdullah Ataș […]
Acum 12 ore
00:30
Pace în Fâșia Gaza: Israel și Hamas au cooperat în recuperarea osemintelor ultimului ostatic israelian. Președintele Herzog și-a dat jos insigna # Gândul
Israel a recuperat rămășițele ultimului ostatic din Fâșia Gaza, a comunicat armata israeliană luni. Prima fază a planului de pace propus de președintele Donald Trump a fost încheiat. Potrivit Reuters , rămășițele aparțin ofițerului de poliție Ran Gvili, captiv pentru mai mult de 840 de zile. El a păzit kibuțul Alumim la atacul Hamas de pe 7 […]
26 ianuarie 2026
23:40
România numără copacii din Republica Moldova. Sprijin de 1,7 mil. euro pentru inventarierea fondului forestier moldovean # Gândul
Aflat într-o vizită de lucru la Brașov, ministrul moldovean al Mediului, Gheorghe Hajder, a anunțat că Republica Moldova va primi un sprijin de 1,7 milioane de euro din partea României pentru realizarea primului inventar forestier. Potrivit responsabililor Ministerului Mediului de la Chișinău, inventarul forestier va oferi în premieră date detaliate despre starea reală a pădurilor. […]
23:20
După Mercosur, UE încheie un acord istoric cu India. Ursula: „Succesul Indiei va face lumea mai stabilă și mai prosperă” # Gândul
În timp ce SUA presează Canada să refuze acordul comercial cu China, amenințând-o cu tarife de 100%, Uniunea Europeană a semnat încă un acord comercial de liber schimb cu India după semnarea acordului istoric cu Mercosur. La ceremonia semnării acordului au participat președintele Consiliului European Antonio Costa și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.