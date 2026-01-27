Bolojan nu exclude un guvern minoritar, dar „nu este de dorit”: „Orice fel de scandal gratuit în coaliție are un cost”

06:10

Trei zile de foc pentru nişte influenceri care au vrut să vadă pe pielea lor ce înseamnă să fii militar şi să te antrenezi ca să-ţi aperi ţara. Au mers târâş, au învăţat să aprindă focul în pădure, să se orienteze şi chiar să asambleze şi să dezasambleze o armă. MApN nu a fost deloc […]