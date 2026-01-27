Greșelile pe care le faci iarna atunci când folosești dezumidificatorul. Cum poți evita asta
Gândul, 27 ianuarie 2026 11:50
Dezumidificatoarele pot părea ușor de folosit, însă mulți oameni nu știu că le folosesc greșit, iar asta le crește factura la energie. Dezumidificatoarele sunt printre cele mai utile dispozitive folosite iarna, ele ajută la uscarea mai rapidă a hainelor, iar utilizatorii nu trebuie să se îngrijoreze cu privire la acumularea de haine ude. Cu toate […]
Acum 5 minute
12:20
Un reputat medic neurolog dezvăluie ce produs refuză să consume. „Nu oferă absolut nimic valoros” # Gândul
Unul dintre cei mai cunoscuți medici neurologi americani trage un semnal de alarmă în privința riscurilor la care se supun oamenii care consumă acest produs. Deși este extrem de popular, în special în rândul tinerilor, consumat zilnic poate crește semnificativ riscul declanșării bolii Alzheimer. Potrivit Daily Mail, dr. Austin Perlmutter, medic și cercetător în neurologie, […]
12:20
Noutate de la WhatsApp. Aplicația va introduce un abonament lunar pentru eliminarea reclamelor # Gândul
Aplicația de mesagerie, WhatsApp, deținută de Meta, se pregătește de introducerea unui abonament lunar care le permite utilizatorilor să scape de reclamele din aplicație. În prezent, ea este gratuită și implică acceptarea reclamelor în secțiunile de Status și Channels, însă acest abonament va oferi și alte beneficii, potrivit indiciilor din codul aplicației. WhatsApp introduce un […]
Acum 15 minute
12:10
Ursula von der Leyen a încheiat „mama tuturor acordurilor“ cu India. Ce presupune și când va intra în vigoare. Taxele la autovehicule, reduse la 10% # Gândul
India și Uniunea Europeană au finalizat un acord comercial istoric, a declarat, marți, premierul indian Narendra Modi, relatează Reuters. După aproape două decenii de negocieri, acordul va deschide calea pentru India să-și deschidă „piața vastă și protejată“, către comerțul liber cu UE, cel mai mare partener comercial al său. „Ieri, a fost semnat un acord […]
12:10
Ion Cristoiu: Două evenimente spectaculoase care ne confirmă că suntem în plin Război pentru crearea Lumii multilaterale # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție „două evenimente spectaculoase care ne confirmă că suntem în plin Război pentru crearea Lumii multilaterale”. „În mai mult rânduri, atât în acest editorial video, cât și în jurnalul meu video am atras atenția că faimoasa criză a Groenlandei […]
12:10
În plină austeritate, economiile românilor cresc ca în basme. Depozitele în lei au crescut în decembrie 2025 până la 266,626 miliarde lei # Gândul
Deși ne aflăm în plină criză economică, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut în luna decembrie 2025 cu 3,6%, faţă de luna noiembrie, până la 266,626 miliarde lei, şi cu 5,7% (-3,6% în termeni reali) faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, arată datele Băncii Naţionale a României (BNR). La sfârşitul lunii decembrie […]
Acum o oră
11:50
Crimă în județul Iași. Un bărbat și-a omorât în bătaie iubita de 35 de ani, după ce ordinul de protecție i-a fost revocat # Gândul
O altă crimă a avut loc în județul Iași. Un bărbat și-a omorât în bătaie iubita în vârstă de 35 de ani, după ce, în urmă cu 4 luni, ordinul de protecție emis pe numele lui i-a fost revocat. Incidentul tragic a avut loc ieri seară, 26 ianuarie 2026. Bărbatul se află, acum, în custodia […]
11:50
11:40
Dan Negru, în vârstă de 54 de ani, a dat detalii despre cei doi copii și despre preocupările acestora. ”Sunt la o școală de stat” , a spus acesta. După foarte mulți ani, prezentatorul de televiziune Dan Negru a renunțat la colaborarea cu postul de televiziune Antena 1. La postul respectiv, Dan Negru a […]
11:40
S-a stins din viață doctorul Nicolae Poiană, unul dintre pionierii fertilizării in vitro din România # Gândul
Conf. Dr. Nicolae Poiană, unul dintre cei mai importanți medici din domeniul obstetricii și ginecologiei din România, cu o carieră impresionantă de peste 40 de ani în slujba sănătății femeii, s-a stins din viață astăzi, pe data de 27 ianuarie. Nicolae Poiană a fost medic primar, conferențiar universitar și Doctor în Științe Medicale, recunoscut pentru […]
11:30
Orașul din România plasat pe locul 336 în topul Numbeo al costului vieții. Câți bani îi trebuie unei singure persoane să trăiască aici # Gândul
Cea mai mare bază de date colaborativă despre prețuri și cheltuieli urbane este realizată de cei de la Numbeo, care periodic fac actualizări la informațiile pe care le publică. Un oraș din România se plasează pe locul 336 în clasamentul costului vieții, scrie Ziarul de Iași. În Iași, costul vieții este de două ori și […]
11:30
Angajații care primesc zile în plus de odihnă în 2026. Cine beneficiază de ele și câte vor fi # Gândul
Pe lângă durata normală a concediului de odihnă anual, legislația muncii prevede acordarea unor zile libere în plus pentru anumite categorii de salariați, în funcție de condițiile de muncă, vârstă sau situații medicale specifice. Potrivit Ziarul Unirea, prevederile acestea sunt reglementate prin Codul Muncii și prin acte normative distincte și au ca obiectiv protejarea sănătății […]
Acum 2 ore
11:20
Fostul premier liberal acuză guvernul actual de „dictatură economică ambalată în discurs social”: „Cel mai periculos discurs din ultimii ani” # Gândul
Fostul premier liberal al României şi fost ministru de Finanţe, Florin Cîţu, atrage atenţia asupra discursului promovat de actualul guvern în spaţiul public. Cîţu consideră că este vorba despre „dictatură economică ambalată în discurs social”, pe care-l cataloghează drept „cel mai periculos discurs din ultimii ani (2022–2026)” Cîţu consideră periculos fenomenul normalizării „intervențiilor statului în […]
11:20
Unele dintre persoane ar putea scăpa de plata întreținerii, potrivit unei noi propuneri de lege. Modul în care se împart facturile lunare ar urma să se schimbe, în condițiile în care se va aproba noul cadru legislativ. Dacă pentru unii se transformă într-un avantaj, pentru alții ar putea să creeze revoltă. Iată mai jos despre […]
11:20
Călin Georgescu, din nou la Poliția Buftea: „Pe ce bază s-au anulat alegerile, nu s-a demonstrat nimic într-un an” # Gândul
Călin Georgescu s-a prezentat, marți, la sediul poliției din Buftea pentru a semna controlul judiciar. Se împlinește un an de când se află sub această măsură preventivă, iar în săptămânile următoare vor fi luate mai multe decizii importante în instanță. Peste 100 de oameni l-au asteaptat pe Georgescu la Poliția Buftea cu flori, steaguri și […]
11:20
„Cea mai mare captură de cocaină din istoria Portugaliei”. Poliția a interceptat un „narco-submarin” care se îndrepta spre Europa cu 9 tone la bord # Gândul
Poliția portugheză a efectuat o captură record de aproape nouă tone de cocaină, după ce a interceptat un „narco-submarin” în largul Insulelor Azore din mijlocul Oceanului Atlantic, relatează The Guardian. Autoritățile susțin că acesta ar putea fi cel mai mare transport de droguri descoperit vreodată la bordul unei ambarcațiuni semi-submersibile care avea ca destinație Europa. […]
11:10
Jurnalista Sidonia Bogdan denunţă un nou circuit de finanţare a jurnaliştilor de casă şi a propagandei politice. Totul a plecat de la poza Bolojan-Mihai Morar # Gândul
O fotografie care-l suprinde pe moderatorul de emisiuni radio Mihai Morar în compania premierului Ilie Bolojan la masă, în restaurantul Corsarul din Oradea, ascunde o adevărată poveste în care personaje mai sunt nişte corporaţii şi bănci româneşti, scrie jurnalista Sidonia Bogdan, marţi, pe facebook. Aceasta spune că povestea se extinde şi dincolo de graniţele restaurantului […]
11:10
Rapid continuă lupta pentru titlu după 2-1 la Arad, iar noi ne vedem la „EXCLUSIV RAPID”, în direct pe YouTube – ProSport, de la ora 16:45 # Gândul
Ascultăm împreună ce a declarat Costel Gâlcă după victoria cu UTA și vorbim cu fostul președinte din Giulești, Grigore Sichitiu despre debutul lui Moruțan, absența lui Pașcanu și Kramer în următorul meci, împortriva clujenilor lui Bergodi sau despre transferul brazilianului Talisson. Avem și alte subiecte extrem de interesante pe care le dezbatem cu voi. Vă […]
11:10
De mai mulți ani, Ethan Hawke se simte „umilit” de Tom Cruise. Motivul pentru care se consideră „inferior” starului din „Misiune: Imposibilă” # Gândul
De mai mulți ani, Ethan Hawke se simte „umilit” de Tom Cruise. Motivul pentru care se consideră „inferior” starului din „Misiune: Imposibilă”. De mai mulți ani, Ethan Hawke se simte „umilit” de Tom Cruise „Veteranul” Tom Cruise a ridicat standardele prea sus pentru colegii săi de breaslă, scrie nypost.com. În timpul promovării noului său film, […]
11:00
Parlamentarii francezi au adoptat proiectul de lege care interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale. Macron spune că „pasul este major” # Gândul
Parlamentarii francezi au adoptat un proiect de lege controversat care interzice accesul copiilor sub 15 la platformele de socializare. Votul a fost unul decisiv, cu 130 de voturi „pentru” și 21 „împotrivă”, iar președintele Emmanuel Macron a salutat imediat rezultatul votului și a transmis un mesaj pe platforma X. Adunarea Națională a Franței a aprobat […]
10:50
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură anunță noi subvenții deblocate. Secretarul de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Emil Dumitru, a anunțat că fermierii urmează să încaseze în umrătoarea perioadă noi sume în contul intervențiilor de plăți compensatorii, fiid deblocate o serie de scheme achitate de bugetul Fondului european agricol pentru dezvoltarea rurală […]
10:50
Plouă cu găleata, inclusiv la munte. Risc mare de inundații. Meteorologii ANM vin cu date de ultimă oră, în exclusivitate pentru Gândul # Gândul
România se află sub un cod portocaliu emis de meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Codul vizează precipitații importante cantitativ. Este valabil până astăzi, 27 ianuarie, la ora 20:00. Meterologii și hidrologii avertizează, în același timp, că ploiele abundente din ultimele zile și topirea zăpezii atrag riscuri destul de mari de inundații. În zona deluroasă și […]
10:50
Vehiculele hibride-electrice au detronat mașinile exclusiv pe benzină ca principală opțiune de putere în rândul consumatorilor din Europa anul trecut. Aproximativ 1,88 milioane de vehicule noi au fost înregistrate în 2025 în Uniunea Europeană, o creștere de 1,8% față de anul precedent, potrivit Asociației Europene a Producătorilor de Automobile, relatează France24. Vânzările de vehicule hibride-electrice […]
10:40
Val de atacuri cibernetice pe Downing Street: de câți ani accesează chinezii telefoanele oficialilor britanici. Boris Johnson și Rishi Sunak, vizați # Gândul
China a „spart“ telefoanele mobile ale unor înalți oficiali ai Downing Street timp de mai mulți ani, arată un raport publicat de The Telegraph. Potrivit sursei citate, se pare că operațiunea de „spionaj“ a compromis membri de rang înalt ai guvernului britanic și a expuș discuțiile lor private cu Beijingul. Se știe că hackerii, sponsorizați […]
10:40
Ioana din București și-a găsit mașina lovită în parcarea Auchan Militari. Ce bilețel a găsit pe parbriz # Gândul
O femeie din București și-a găsit mașina lovită în parcare Auchan Militari, recent. Pe un grup de Facebook, Ioana, persoana în cauză, a încărcat fotografii cu „pățania”, printre care și un bilețel pe care l-a găsit pe parbriz. Incidente rutiere au loc la ordinea zilei, iar o parte din întâmplări sunt prezente în parcările din […]
10:40
Anunțul începutului de an 2026 a fost făcut de Digi RCS-RDS și îi vizează pe toți abonații din România. Potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial al celor de la Digi, compania a devenit „principala destinație a portărilor mobile din România în 2025”. Așadar, Digi arată că are ofertele cele mai bune din piață, iar utilizatorii […]
10:30
Bolojan nu exclude un guvern minoritar, dar „nu este de dorit”: „Orice fel de scandal gratuit în coaliție are un cost” # Gândul
Ilie Bolojan nu exclude un guvern minoritar, însă consideră că „nu este de dorit”. Declaraţia a fost făcută marţi dimineaţă în cadrul unui interviu pentru RFI. Premierul i-a acuzat pe social-democrații că „dacă am fi respectat protocolul şi programul de guvernare, multe măsuri care azi nu sunt adoptate ar fi fost adoptate”. „Nu poţi să […]
10:30
Vremea se încălzește în toată țara. Primăvara începe să-și intre în drepturi. Prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi peste normalul perioadei în aproape toată țara, până la finalul lunii februarie. În ultima actualizare a prognozei meteo, specialiștii ANM spun că precipitațiile vor fi frecvente, mai ales în zonele montane. Administrația Națională de Meteorologie a actualizat, marți, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 26 ianuarie – 23 […]
Acum 4 ore
10:20
Gigi Becali l-a criticat pe Mihai Stoica pentru transferurile făcute în iarnă, iar președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a replicat că l-a propus pe Daniel Graovac, iar Andre Duarte a jucat doar un meci, în timp ce Ofri Arad nu a debutat la formația roș-albastră. Omul de afaceri a spus că rezultatele slabe […]
10:10
Dosar de trafic de droguri, „păstrat” în sertar de DIICOT Iași vreme de 8 ani. Ce a pus capac la tot cazul # Gândul
Caz incredibil din justiția românească dezvăluit de Ziarul de Iași. Potrivit sursei citate, procurorii DIICOT au ținut la sertat timp de 8 ani un dosar de trafic de droguri, iar cazul a fost trimis în instanță cu doar câteva luni înainte de împlinirea termenului de prescripție. Conform sursei citate, nici n-au apucat judecătorii să stabilească […]
10:10
Miza „Groenlanda”. Instrucțiunile Kremlinului pentru presa de stat din Rusia. „Occident slăbit, NATO fracturată și un președinte american care se inspiră din strategia lui Putin” # Gândul
Presiunea lui Donald Trump pentru controlul SUA asupra Groenlandei a declanșat o nouă serie de instrucțiuni din partea Kremlinului cu privire la modul în care presa de stat rusă ar trebui să prezinte evenimentele actuale. Conform instrucțiunilor media obținute de site-ul independent Meduza, instituțiile de stat și cele pro-guvernamentale au fost sfătuite să prezinte impasul […]
10:10
Premierul Ilie Bolojan se află marţi în Germania, într-o vizită oficială în cadrul căreia va purta discuţii cu cancelarul Friedrich Merz. Bolojan spune că evenimentul are trei componente distincte şi a fost programat de câteva luni bune. Premierul a mai spus că va avea mai multe întâlniri pe componenta de dezvoltare economică, pentru că Germania […]
10:00
Valentine’s Day 2026, mai scump ca niciodată. Cât a ajuns să să coste un buchet de flori în 2026 # Gândul
Se apropie cu pași mari ziua de Valentine’s Day, cunoscută mai simplu drept „ziua îndrăgostiților”, însă în 2026 bărbații mai au de înfruntat un hop, pe lângă eforturile cât mai originele de a impresiona o domnișoară. și anume explozia prețurilor la buchetele de flori. Producătorii invocă majorarea costurilor de încălzire din sere, iar florăriile se […]
10:00
Bolojan se foloseşte de absorbţia banilor din PNRR ca să facă evaluarea miniştrilor din cabinet # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a mai fost întrebat la RFI dacă are în vedere o remaniere a vreunuia dintre miniştrii pe care îi are în cabinetul său. Acesta a răspuns că „fiecare ministru poate să-şi îmbunătăţească activitatea”. Bolojan a mai spus că aprecierlile la adresa miniştrilor din cabinetul său este un fapt care trebuie să se […]
10:00
Andrei Caramitru: „La noi nu mai există leadership. E ca și cum generalul de pe front e paralizat” # Gândul
Andrei Caramitru vorbește într-o postare pe Facebook despre starea leadership-ului la nivel înalt în România. Potrivit acestuia, indecizia și comunicarea „catastrofică” transformă vârful conducerii într-un factor de confuzie și neîncredere, nu într-un motor al decziilor clare și coordonate. Caramitru spune că leadership-ul înseamnă „să dai direcția, după ce ai ascultat toate punctele de vedere, să […]
09:50
Premierul Ilie Bolojan spune că impozitarea progresivă este o soluţie care nu poate să fie implementată în viitorul apropiat # Gândul
Impozitarea progresivă, despre care s-a tot bătut monedă de către PSD, este o măsură fiscală care nu poate fi deocamdată implementată, a declarat premierul Ilie Bolojan în cadrul unui interviu pentru RFI, marţi dimineaţă. Premierul a mai spus că, în ultimele luni, nu au mai existat discuţii în coaliţie pe marginea acestui subiect. Explicaţia prim-ministrului […]
09:50
Inundații în Dolj. În urma precipitațiilor a fost închis drumul DJ 641, localitatea Pielești # Gândul
Drum închis din cauza ploilor, în Dolj. În urma precipitațiilor a fost închis drumul DJ 641, localitatea Pielești (sat Pârșani), pârâul Teslui. În această dimineață, în jurul orei 06:30, ca urmare a precipitațiilor căzute în ultima perioadă, s-au produs scurgeri de pe versanți și torenți, care au condus la creșteri de niveluri și debite pe […]
09:40
Gigi Becali nu a mai fost la baza de antrenament a FCSB de patru ani, dar acum a decis să-și facă apariția. A avut ședință cu jucătorii trei ore, nemulțumit de rezultate. Echipa roș-albastră nu e în play-off, pierde pe bandă rulantă, iar în Europa League e ca și eliminată. FCSB e pe locul 11, […]
09:30
DRDP Craiova a anunțat, marți, 27 ianuarie 2026, că au început să cadă pietre și blocuri de stâncă pe Clisura Dunării și în Defielul Jiului, în urma fenomenului de îngheț – dezgheț. Drumarii vin și cu o serie de recomandări pentru șoferi. DRDP Craiova anunță căderi de pietre și blocuri de stâncă pe Clisura Dunării […]
09:30
Mândria lui Nicolae Ceaușescu, scoasă la vânzare. Autoritățile scot la licitație complexul sportiv din oraș, cu stadion și un teren de 30.000 mp # Gândul
Cândva considerată una dintre localitățile industriale cele mai importante din România, Mârșa este astăzi doar umbra unui oraș care în anii ’70-’80 era în plină dezvoltare. Acum, autoritățile au decis să vândă întregul complex sportiv care a aparținut Uzinei Mecanice, scrie PROSPORT. Bunuri imobile precum stadionul pe care a jucat echipa Carpați Mârșa, dar și […]
09:30
Mai multe firme de distribuție de combustibili sunt afectate de o prevedere din „Ordonanța Trenuleț”. Acestea trebuie să depună garanții și să aibă active de 1 milion de euro # Gândul
Peste 2.000 de firme de distribuție de produse energetice sunt afectate de o măsură introdusă prin „Ordonanța trenuleț” prin care li se cere să depună garanții și să aibă active de aproximativ 1 milion de euro, în doar trei luni. Firmele spun că măsura le va obliga să închidă afacerea, iar mai mulți antreprenori din […]
09:30
Bolojan spune că sunt posibile mai multe variante de adoptare a noilor măsuri fiscale şi se amână cu o săptămână # Gândul
Asumarea răspunderii pe noul pachet fiscal şi pe legislaţia referitoare la reducerea cheltuielilor în administraţie se amână cu o săptămână, a anunţat premierul Ilie Bolojan în cadrul unui interviu pentru RFI. Potrivit acestuia, încă nu s-a stabilit care dintre metodele de adoptare este mai rapidă. S-a referit fie la asumarea răspunderii, fie la ordonanţă de […]
09:20
Cum explică rectorul Marilen Pirtea existenţa vilei călcată de hoţi şi pe care nu o avea în declaraţia de avere # Gândul
Pentru că pe imobilul care tocmai i-a fost călcat de hoţi „există o promisiune de vânzare-cumpărare, încheiată la notar, cu proprietarul de drept al imobilului”, rectorul Universităţii de Vest din Timişoara, deputatul PNL Marilen Pirtea, spune că „Până la finalizarea tranzacţiei şi transferul efectiv al dreptului de proprietate, imobilul nu poate fi declarat ca bun […]
09:10
Armata SUA își dezvoltă armele cu energie direcționată. Laserele și microundele de mare putere vs. drone și rachete ieftine # Gândul
Armele cu energie dirijată, inclusiv laserele și microundele de mare putere, trec de la experimentare la implementare, la scară largă, pe mai multe paliere ale Armatei SUA. Această schimbare reflectă presiunea tot mai mare de a contracara dronele și atacurile unor rachete ieftine, dar fără a epuiza rezervele tradiționale de interceptoare, mult mai costisitoare. Un […]
09:10
Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, a anunţat că locuitorii din sector pot depune cereri pentru un loc de parcare şi îşi pot actualiza datele personale sau informaţiile despre maşina deţinută direct în platforma deschisă pe 15 ianuarie, în doar 3 minute. Pentru aceia care nu se descurcă cu rezervarea online, au fost deschise şi […]
09:10
Vortexul polar lovește România. Luna februarie vine cu ger greu crunt. Vortexul polar lovește România Meteorologii avertizează că destabilizarea vortexului polar va aduce un aer rece peste zona Carpaților. Astfel, România va avea parte de un nou val de ger crunt. Gerul lovește decisiv în februarie Meteorologii spun că acest proces va debuta odată cu […]
09:10
Stare de urgență în Italia. Ciclonul Harry a devastat sudul peninsulei. Doar în Sicilia pagubele depășesc 1.500.000.000 de euro # Gândul
Guvernul Italiei a declarat stare de urgență după furtuna maritimă „Ciclonul Harry”, care a afectat grav sudul țării. Doar în Sicilia, pagubele sunt estimate la peste 1,5 miliarde de euro, cele mai lovite fiind zonele de coastă și infrastructura. Guvernul de la Roma a declarat stare de urgență și a deblocat fonduri în valoare de […]
09:00
Patrick André de Hillerin scrie despre jefuirea vilei lui Marilen Pirtea, care nu există în declaraţia de avere: „Hoții au devenit mai tari decât ANI” # Gândul
Rectorul Universităţii de Vest din Timişoara, Marilen Pirtea, a fost călcat de hoţi în vila pe care nu o are trecută în nicio declaraţie de avere. Episodul i-a amintit jurnalistului Patrick André de Hillerin de o poveste de pe vremea comunismului ceauşist cu întâmplări asemănătoare care ar trebui să-i ruşineze şi pe angajaţii Agenţiei Naţionale […]
09:00
O altă tragedie s-a produs în Italia, la Milano. Un afacerist român în vârstă de 54 de ani a decedat, după ce a căzut de la etajul unui hotel de lux situat în apropierea Domului din Milano. Procurorii investighează un caz de moarte suspectă și îi caută pe cei care ar fi fost în cameră […]
08:50
Cine intră primul într-un restaurant, bărbatul sau femeia? Regula de bun-simț pe care puțini o cunosc # Gândul
Regulile de bun-simț clarifică una dintre cele mai frecvente dileme sociale – cine intră primul într-un restaurant sau bar. Deși puțini mai respectă regulile de bun-simț într-un 2026 tot mai agitat, codul bunelor maniere oferă răspunsuri precise despre intrare, așezare la masă și comportamentul corect într-un local public, scrie Cancan.ro. Atunci când merg la restaurant, […]
08:50
Război în Orientul Mijlociu, ziua 843. Netanyahu anunță ce prioritate are în Fâșia Gaza: „Nu reconstrucția” # Gândul
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat, în Parlament, că, după recuperarea rămășițelor ultimului ostatic din Fâșia Gaza, „următoarea etapă este dezarmarea Hamas și nu reconstrucția” regiunii devastate de război. „Suntem la începutul următoarei etape. Care este următoarea etapă? Următoarea etapă este dezarmarea Hamas și demilitarizarea Fâșiei Gaza. Următoarea etapă nu este reconstrucția, ci dezarmarea Hamas […]
