Monopol pe muncitorii străini? Ordonanța care inflamează mediul de afaceri: 200.000 de euro garanție pentru un migrant și monitorizare pe doi ani
Fanatik, 27 ianuarie 2026 11:50
Guvernul impune garanții de sute de mii de euro și obligații fără precedent pentru agențiile de recrutare. Patronatele vorbesc despre monopol, blocaj economic și control excesiv asupra muncitorilor non-UE
• • •
Acum 15 minute
12:10
Marius Șumudică, șocat de ce a văzut la vedetele lui Al Ittihad: „Venea un valet pentru fiecare jucător să le dea pachetul!” # Fanatik
Echipa lui Marius Șumudică, Al Okhdood, a fost învinsă cu 2-1 de campioana Arabiei Saudite, Al Ittihad, iar tehnicianul a vorbit despre modul în care erau tratate starurile de la echipa adversă.
Acum 30 minute
12:00
Gigi Becali a pus tunurile pe Siyabonga Ngezana în vestiarul de la FCSB: „I-am spus în față ce știu despre el! Au râs toți!”. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali nu a mai rezistat și i-a spus verde în față lui Siyabonga Ngezana în prezența colegilor de la FCSB. Ce s-a întâmplat, de fapt, în vestiarul campioanei României și de ce au râs jucătorii.
Acum o oră
11:50
Guvernul impune garanții de sute de mii de euro și obligații fără precedent pentru agențiile de recrutare. Patronatele vorbesc despre monopol, blocaj economic și control excesiv asupra muncitorilor non-UE
11:40
Mesajul lui Dan Șucu după debutul lui Olimpiu Moruțan la Rapid: „E încântat!”. Ce a gândit când UTA a deschis scorul # Fanatik
După un început modest de meci, Rapid și-a revenit la Arad și s-a impus cu UTA, scor 2-1. Ce a spus Dan Șucu după ce Olimpiu Moruțan a intrat și a avut impact asupra cursului partidei.
Acum 2 ore
11:20
Olimpiu Moruțan a impresionat la debutul pentru Rapid: „Șansele la campionat au crescut cu 20%! E peste nivelul SuperLigii” # Fanatik
Olimpiu Moruțan a reușit să impresioneze în debutul său la Rapid, la meciul câștigat cu UTA, în deplasare, 2-1, iar șansele formației bucureștene la titlu au crescut vertiginos.
11:10
Care este starea lui Lars Kramer, fundașul central de la Rapid ieșit accidentat în victoria din deplasarea cu UTA. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.
10:50
Vinicius Junior, ultimatum pentru Florentino Perez! E gata să plece de la Real Madrid și să meargă un alt gigant al Europei # Fanatik
Starul lui Real Madrid, Vinicius Junior, încă nu a semnat un nou contract cu formația de pe Santiago Bernabeu, iar viitorul său rămâne sub semnul întrebării.
10:40
Cine este, de fapt, Cosmin Mihalescu, omul care încearcă să o transforme pe Dinamo pe modelul Premier League. Directorul sportiv are un principiu clar: ”Doar banii fac diferența!” # Fanatik
Cosmin Mihalescu ocupă postul de director sportiv la Dinamo din decembrie 2023, dar puține lucruri se știu despre el. Cine este și cum a ajuns în fotbal omul care se ocupă de transferurile ”câinilor”.
Acum 4 ore
10:20
Adi Ilie taie în carne vie după dezastrul de la FCSB: „Problema este la antrenori. Toți jucătorii sunt nervoși la schimbări, nu mai au încredere în staff”. Exclusiv # Fanatik
FCSB a suferit o nouă înfrângere dură, 1-4 cu CFR Cluj, iar Adrian Ilie trage un semnal de alarmă. Problemele din vestiar și lipsa de încredere duc campioana României într-o situație extrem de complicată.
10:10
Antrenorul care a surclasat FCSB în acest sezon tocmai a fost demis. Vezi pe Fanatik.ro cine este tehnicianul care a fost îndepărtat de la echipă și cum a reacționat.
09:50
Fanatik Dinamo, marți, 27 ianuarie, ora 17:30. Cristi Coste, ediție specială alături de Florin Prunea, portarul de legendă al „câinilor” # Fanatik
Ediția de marți, 27 ianuarie ora 17:30, a emisiunii FANATIK DINAMO îl va avea ca invitat pe Florin Prunea, portarul de legendă al formației din Ștefan cel Mare.
09:50
Transilvania, miza care poate decide viitorul Ungariei. Cum a ajuns Ardealul să fie în centrul luptei pentru putere de la Budapesta # Fanatik
Cum au ajuns voturile maghiarilor ardeleni armă electorală în lupta dintre Viktor Orban și noul său rival, Peter Magyar. Transilvania, prinsă în mijlocul unei confruntări pentru putere
09:40
Turcii iau cu asalt Arena Națională! Câți spectatori sunt așteptați la FCSB – Fenerbahce în Europa League # Fanatik
Un număr mare de spectatori este așteptat pe Arena Națională la partida dintre FCSB și Fenerbahce. Pe FANATIK găsiți toate detaliile despre asistența de pe stadionul din București.
09:20
Adi Ilie și Sorin Cârțu l-au analizat pe arbitrul Bîrsan. „Mai bine-i dați un ceai înainte, să-l calmați” / „E marcat când vine la Craiova. Stil de caporal”. Exclusiv # Fanatik
Sorin Cârţu şi Adrian Ilie au fost iritaţi de stilul de arbitraj al lui Marcel Bîrsan în meciul Universitatea Craiova - FC Botoşani 2-0. Preşedintele de onoare al oltenilor l-a criticat pe arbitru.
09:10
Un supercomputer a dat verdictul în SuperLiga! Vești proaste pentru FCSB în lupta la play-off și cât de aproape este Universitatea Craiova de titlu # Fanatik
FCSB a pierdut derby-ul cu CFR Cluj, scor 1-4, și și-a micșorat șansele de a mai ajunge în play-off-ul SuperLigii. Toate calculele au fost făcute de un supercomputer.
08:50
FRF, parteneriat cu federația aflată la aproape 10.000 kilometri distanță. Răzvan Burleanu a deschis prima zi a întâlnirilor. Foto # Fanatik
O delegație a unei federații de pe alt continent se află în aceste zile la Casa Fotbalului, într-un parteneriat extrem de interesant. Care este, de fapt, scopul acestei vizite.
08:40
Victor Angelescu, reacție sinceră după ce i-a văzut împreună pe teren la Rapid pe Moruțan și Paraschiv: „Sunt convins” # Fanatik
Victor Angelescu a oferit primele reacții după UTA - Rapid 1-2. Ce spune președintele giuleștenilor despre evoluțiile lui Daniel Paraschiv și Olimpiu Moruțan.
Acum 6 ore
08:20
Cum sunt irosiți banii publici la primăriile de sector. Suma uriașă aruncată pe fereastră de Primăria Sectorului 1 # Fanatik
Autoritățile locale vor avea și mai mulți bani la buget, odată cu majorarea taxelor. Primăria Sectorului 1 a aruncat pe fereastră o sumă uriașă. La cine au ajuns banii
08:20
Ce a pățit, în România, unul dintre cei mai mari antrenori din lume. S-a întâlnit cu Giovanni Becali și Gică Popescu: „Unde mâncăm?” # Fanatik
Giovanni Becali a povestit un episod de pomină care îl are în prim-plan pe legendar antrenor. Ce s-a întâmplat după ce au mers la masă
07:40
El e singurul fan care nu-i cere demisia lui Charalambous, dar vrea să plece antrenorul de portari de la FCSB! Exclusiv # Fanatik
Deși FCSB e cu un pas în afara Europei, iar play-off-ul din SuperLiga e tot mai departe, Charalambous primește în continuare credit. Cine e fanul care nu-i cere demisia cipriotului, dar îl vrea plecat pe Marius Popa
07:20
Renunță la postul de deputat pentru a prinde Jocurile Olimpice. Decizia vice-campioanei de la Paris 2024 stârnește controverse în Parlament # Fanatik
Includerea unei sportive de top, cu potențial de a obține o medalie la Olimpiadă, pe listele electorale și renunțarea ei la mandat după numai două luni agită apele pe scena politică
07:10
MM Stoica a dat cărțile pe față după înfrângerea usturătoare din meciul FCSB - CFR Cluj 1-4. Ce își reproșează oficialul campioanei României că nu a reușit să facă în acest sezon.
06:40
Presa locală din Arad, un nou derapaj grosolan după „cazul Slobozia”! Cine a fost ținta ziariștilor la finalul meciului UTA – Rapid 1-2: „Nu scăpa întreg!” # Fanatik
După titlul deplasat de la finalul partidei cu Unirea Slobozia, presa din Arad lovește din nou! Arbitrul Sebastian Colțescu a fost ținta de această dată
Acum 8 ore
05:50
Ce implicare politică are mama lui Mario, băiatul ucis la Cenei. Cât de bogată este familia acestuia # Fanatik
Octavia Berinde, mama lui Alin Mario, băiatul de 15 ani ucis la Cenei, este implicată de mai mulți ani în politica locală. Ea și-a depus declarația de avere
Acum 12 ore
01:10
S-a terminat ședința! Peluza Nord, protest fără precedent după umilințele suferite de FCSB! Gigi Mustață: „Am hotărât în unanimitate!” # Fanatik
Peluza Nord a luat o decizie fără precedent după umilințele suferite de FCSB în acest an. Liderul galeriei, Gigi Mustață, a transmis ce vor face suporterii campioanei.
00:20
”E fix problema lor!”. Adrian Mihalcea, reacție uluitoare după ce Rapid a primit penalty cu UTA. Cum vede lupta la play-off # Fanatik
UTA a pierdut partida cu Rapid, scor 1-2, după ce giuleștenii au egalat dintr-un penalty controversat. Ce a putut să spună Adrian Mihalcea despre decizia lui Sebastian Colțescu.
00:10
Două profeții șoc ale lui Mitică Dragomir în SuperLiga: pe ce loc termină FCSB și cine ia titlul. Exclusiv # Fanatik
Dumitru Dragomir este la curent cu situația din SuperLiga și știe cum va arăta tabloul final. Ce a spus despre FCSB și pe cine vede noua campioană a României, de fapt.
00:00
Concluziile lui Bogdan Baratky, după UTA – Rapid 1-2: „Moruțan, piesa care lipsea și repriza care dă încredere pentru viitor” # Fanatik
Bogdan Baratky a făcut analiza meciului UTA - Rapid, scor 1-2, în etapa a 23-a din SuperLiga. Olimpiu Moruțan le-a lăsat impresii pozitive fanilor giuleșteni.
26 ianuarie 2026
23:50
Sebastian Colțescu, pus la zid în direct după UTA – Rapid 1-2: „Suntem mici” / „Asta i-am spus arbitrului” # Fanatik
Rapid a egalat-o pe UTA în meciul de la Arad în urma unui penalty controversat acordat de Sebastian Colțescu. Ce au declarat fotbaliștii arădeni la finalul partidei
23:40
Marius Șumudică, discurs războinic după ce a pierdut la limită în fața campioanei en-titre din Arabia Saudită: „Vom lupta până în ultimul moment” # Fanatik
Al Okhdood, echipa antrenată de Marius Șumudică, a pierdut la limită în fața lui Al-Ittihad, campioana la zi din campionatul Arabiei Saudite. Ce a declarat antrenorul român la finalul partidei
Acum 24 ore
23:20
„Vom semna actele mâine!”. Rapid, de neoprit pe piața transferurilor! Care este cel mai nou nume care vine în Giulești # Fanatik
Rapid s-a impus în meciul din deplasare cu UTA, scor 2-1. Însă, bucuria fanilor este dublă, deoarece președintele Victor Angelescu a oficializat un nou transfer.
23:20
Fosta jucătoare de volei care face furori cu ipostazele în care se fotografiază. Cum a apărut în vacanță # Fanatik
O sportivă care a jucat volei ani la rând a reușit să atragă toate privirile de partea sa. Iată felul în care s-a afișat în timpul unei concediu de vis.
23:20
Pontul zilei de marți, 27 ianuarie. Cotele de calificare în play-off ale echipelor din SuperLiga. Ce șanse au acum FCSB și CFR Cluj # Fanatik
Cu pontul zilei de marți, 27 ianuarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe cotele de calificare în play-off ale echipelor din SuperLiga.
23:00
Costel Gâlcă s-a convins de Olimpiu Moruțan, după cele 30 de minute jucate în UTA – Rapid 1-2: „Sper să se integreze cât mai repede” # Fanatik
Costel Gâlcă a oferit primele reacții după UTA - Rapid 1-2 din etapa 23 din SuperLiga. Ce a spus antrenorul giuleștenilor despre debutul lui Olimpiu Moruțan.
22:50
După UTA – Rapid 1-2, Victor Angelescu a intrat în direct și a dezvăluit negocierile: „Sperăm că va pleca” # Fanatik
Conducerea Rapidului se află în pline negocieri pentru plecarea unui jucător și speră că se va ajunge în curând la un acord. Despre ce fotbalist este vorba
22:40
Biletul zilei la pariuri de marți, 27 ianuarie 2026, poate aduce un câștig de 417 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal, ambele din Bundesliga.
22:40
MM Stoica l-a făcut praf pe Cristi Balaj după hora ironică de la FCSB – CFR Cluj 1-4: ”Am mai văzut șmecheriți din ăștia” # Fanatik
Campioana României a suferit o înfrângere extrem de dură în meciul FCSB - CFR Cluj 1-4. MM Stoica s-a arătat deranjat de modul în care s-au bucurat oficialii ardeleni și l-a taxat pe Cristi Balaj.
22:30
Olimpiu Moruțan, debut cu dreptul la Rapid! Pe ce poziție l-a introdus Costel Gâlcă în duelul cu UTA: ”Putem face un rezultat frumos anul acesta” # Fanatik
Recent transferat de Rapid, Olimpiu Moruțan și-a făcut debutul la întâlnirea cu UTA. Pe ce post l-a introdus Costel Gâlcă și în locui cui a intrat pe teren.
22:20
Oțelul își vinde căpitanul după ce a revenit pe loc de play-off. Transfer de 400.000 de euro. Exclusiv # Fanatik
Oțelul a dat lovitura după ce s-a impus în fața lui Csikszereda în etapa 23 din SuperLiga. Gălățenii își vând căpitanul pentru o sumă importantă. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
21:50
Ce a făcut Anamaria Prodan după ce Antena 1 a scos din grilă Survivor: Povești din junglă. Impresara a oferit imaginea momentului # Fanatik
Anamaria Prodan nu mai prezintă showul Survivor: Povești din junglă, de la Antena 1, alături de Raluca Bădulescu. Cum a primit, de fapt, impresara această veste.
21:50
Meci nebun pentru Cosmin Contra în Qatar: gol în minutul 90+3 și 28 de penalty-uri! Cum s-a terminat partida # Fanatik
Cosmin Contra a trăit un meci de infarct în Qatar! Antrenorul lui Al Arabi s-a calificat în sferturile Cupei după ce a egalat în prelungiri și a câștigat după 24 de lovituri de departajare
21:30
Penalty controversat în UTA – Rapid! Sebastian Colțescu și-a menținut decizia din teren, deși a fost chemat la monitorul VAR. Video # Fanatik
Sebastian Colțescu a dictat o lovitură de la 11 metri pentru Rapid puternic contestată de cei de la UTA. Arbitrul a fost chemat la monitorul VAR pentru a revedea faza, însă și-a menținut decizia din teren
21:20
Dublă lovitură pentru Rapid la Arad! S-a accidentat în finalul primei reprize și a cerut schimbare # Fanatik
Rapid a întâmpinat o problemă majoră în finalul primei reprize a meciului cu UTA Arad. Unul dintre jucători s-a accidentat și nu a mai putut continua.
21:10
Romanul care a anticipat ascensiunea lui Donald Trump și evenimentele din Minnesota. Cum a ajuns sloganul MAGA într-o distopie de acum câteva decenii # Fanatik
Ascensiunea lui Donald Trump și evenimentele sociale, economice și climatice din America zilelor noastre au fost anticipate încă din anii ’90 în seria de romane ”Earthseed”, a autoarei Octavia Butler
20:50
Mihai Stoica, dezvăluiri în premieră despre Ngezana. Ce se întâmplă, de fapt, cu fundașul FCSB: „L-am avertizat pe Gigi din vară. Chiar am insistat să nu joace” # Fanatik
Mihai Stoica a vorbit deschis despre ce se întâmplă cu Siyabonga Ngezana. Sud-africanul, cândva cel mai bun stoper din SuperLiga, a devenit gafeurul de serviciu de la FCSB
20:40
Ce au strigat suporterii giuleșteni chiar la intrarea pe stadionul din Arad. Tensiuni înainte de UTA – Rapid. Foto # Fanatik
Rapid o întâlnește pe UTA în etapa 23 din SuperLiga. Înainte de startul partidei, suporterii giuleșteni i-au provocat pe fanii arădeni. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
20:30
Cum a ajuns Zeljko Kopic la Dinamo. Antrenorul a intrat deja în istoria clubului și i-a impresionat pe fani: „A fost cea mai bună alegere” # Fanatik
Zeljko Kopic se află din decembrie 2023 pe banca lui Dinamo, iar tehnicianul croat a avut un impact uriaș asupra clubului. Cum a ajuns, de fapt, acesta la gruparea „roș-albă”.
20:20
Andrei Vlad a rămas liber de contract! „Messi al portarilor” a ratat o șansă uriașă în Kazahstan # Fanatik
Andrei Vlad, fostul portar al celor de la FCSB, a rămas din nou fără echipă după experiența de la Aktobe. Ce se întâmplă cu cel ce era cândva poreclit „Messi al portarilor”
20:00
Fanatik SuperLiga, marți, 27 ianuarie 2026, ora 13:30. Horia Ivanovici, ediție de colecție după UTA – Rapid # Fanatik
Fanatik SuperLiga revine cu o ediție specială, marți, 27 ianuarie, ora 13:30. Horia Ivanovici vă invită la o emisiune spectaculoasă la început de 2026 alături de Dănuț Lupu, Robert Niță și Marius Șumudică.
19:40
