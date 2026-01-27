Monopol pe muncitorii străini? Ordonanța care inflamează mediul de afaceri: 200.000 de euro garanție pentru un migrant și monitorizare pe doi ani

Fanatik, 27 ianuarie 2026 11:50

Guvernul impune garanții de sute de mii de euro și obligații fără precedent pentru agențiile de recrutare. Patronatele vorbesc despre monopol, blocaj economic și control excesiv asupra muncitorilor non-UE

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Fanatik

Acum 15 minute
12:10
Marius Șumudică, șocat de ce a văzut la vedetele lui Al Ittihad: „Venea un valet pentru fiecare jucător să le dea pachetul!” Fanatik
Echipa lui Marius Șumudică, Al Okhdood, a fost învinsă cu 2-1 de campioana Arabiei Saudite, Al Ittihad, iar tehnicianul a vorbit despre modul în care erau tratate starurile de la echipa adversă.
Acum 30 minute
12:00
Gigi Becali a pus tunurile pe Siyabonga Ngezana în vestiarul de la FCSB: „I-am spus în față ce știu despre el! Au râs toți!”. Exclusiv Fanatik
Gigi Becali nu a mai rezistat și i-a spus verde în față lui Siyabonga Ngezana în prezența colegilor de la FCSB. Ce s-a întâmplat, de fapt, în vestiarul campioanei României și de ce au râs jucătorii.
Acum o oră
11:50
Monopol pe muncitorii străini? Ordonanța care inflamează mediul de afaceri: 200.000 de euro garanție pentru un migrant și monitorizare pe doi ani Fanatik
Guvernul impune garanții de sute de mii de euro și obligații fără precedent pentru agențiile de recrutare. Patronatele vorbesc despre monopol, blocaj economic și control excesiv asupra muncitorilor non-UE
11:40
Mesajul lui Dan Șucu după debutul lui Olimpiu Moruțan la Rapid: „E încântat!”. Ce a gândit când UTA a deschis scorul Fanatik
După un început modest de meci, Rapid și-a revenit la Arad și s-a impus cu UTA, scor 2-1. Ce a spus Dan Șucu după ce Olimpiu Moruțan a intrat și a avut impact asupra cursului partidei.
Acum 2 ore
11:20
Olimpiu Moruțan a impresionat la debutul pentru Rapid: „Șansele la campionat au crescut cu 20%! E peste nivelul SuperLigii” Fanatik
Olimpiu Moruțan a reușit să impresioneze în debutul său la Rapid, la meciul câștigat cu UTA, în deplasare, 2-1, iar șansele formației bucureștene la titlu au crescut vertiginos.
11:10
Ultimele informații despre Lars Kramer, ieșit accidentat în UTA – Rapid 1-2. Exclusiv Fanatik
Care este starea lui Lars Kramer, fundașul central de la Rapid ieșit accidentat în victoria din deplasarea cu UTA. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.
10:50
Vinicius Junior, ultimatum pentru Florentino Perez! E gata să plece de la Real Madrid și să meargă un alt gigant al Europei Fanatik
Starul lui Real Madrid, Vinicius Junior, încă nu a semnat un nou contract cu formația de pe Santiago Bernabeu, iar viitorul său rămâne sub semnul întrebării.
10:40
Cine este, de fapt, Cosmin Mihalescu, omul care încearcă să o transforme pe Dinamo pe modelul Premier League. Directorul sportiv are un principiu clar: ”Doar banii fac diferența!” Fanatik
Cosmin Mihalescu ocupă postul de director sportiv la Dinamo din decembrie 2023, dar puține lucruri se știu despre el. Cine este și cum a ajuns în fotbal omul care se ocupă de transferurile ”câinilor”.
Acum 4 ore
10:20
Adi Ilie taie în carne vie după dezastrul de la FCSB: „Problema este la antrenori. Toți jucătorii sunt nervoși la schimbări, nu mai au încredere în staff”. Exclusiv Fanatik
FCSB a suferit o nouă înfrângere dură, 1-4 cu CFR Cluj, iar Adrian Ilie trage un semnal de alarmă. Problemele din vestiar și lipsa de încredere duc campioana României într-o situație extrem de complicată.
10:10
A învins FCSB categoric, iar acum a fost dat afară! Fanatik
Antrenorul care a surclasat FCSB în acest sezon tocmai a fost demis. Vezi pe Fanatik.ro cine este tehnicianul care a fost îndepărtat de la echipă și cum a reacționat.
09:50
Fanatik Dinamo, marți, 27 ianuarie, ora 17:30. Cristi Coste, ediție specială alături de Florin Prunea, portarul de legendă al „câinilor” Fanatik
Ediția de marți, 27 ianuarie ora 17:30, a emisiunii FANATIK DINAMO îl va avea ca invitat pe Florin Prunea, portarul de legendă al formației din Ștefan cel Mare.
09:50
Transilvania, miza care poate decide viitorul Ungariei. Cum a ajuns Ardealul să fie în centrul luptei pentru putere de la Budapesta Fanatik
Cum au ajuns voturile maghiarilor ardeleni armă electorală în lupta dintre Viktor Orban și noul său rival, Peter Magyar. Transilvania, prinsă în mijlocul unei confruntări pentru putere
09:40
Turcii iau cu asalt Arena Națională! Câți spectatori sunt așteptați la FCSB – Fenerbahce în Europa League Fanatik
Un număr mare de spectatori este așteptat pe Arena Națională la partida dintre FCSB și Fenerbahce. Pe FANATIK găsiți toate detaliile despre asistența de pe stadionul din București.
09:20
Adi Ilie și Sorin Cârțu l-au analizat pe arbitrul Bîrsan. „Mai bine-i dați un ceai înainte, să-l calmați” / „E marcat când vine la Craiova. Stil de caporal”. Exclusiv Fanatik
Sorin Cârţu şi Adrian Ilie au fost iritaţi de stilul de arbitraj al lui Marcel Bîrsan în meciul Universitatea Craiova - FC Botoşani 2-0. Preşedintele de onoare al oltenilor l-a criticat pe arbitru.
09:10
Un supercomputer a dat verdictul în SuperLiga! Vești proaste pentru FCSB în lupta la play-off și cât de aproape este Universitatea Craiova de titlu Fanatik
FCSB a pierdut derby-ul cu CFR Cluj, scor 1-4, și și-a micșorat șansele de a mai ajunge în play-off-ul SuperLigii. Toate calculele au fost făcute de un supercomputer.
08:50
FRF, parteneriat cu federația aflată la aproape 10.000 kilometri distanță. Răzvan Burleanu a deschis prima zi a întâlnirilor. Foto Fanatik
O delegație a unei federații de pe alt continent se află în aceste zile la Casa Fotbalului, într-un parteneriat extrem de interesant. Care este, de fapt, scopul acestei vizite.
08:40
Victor Angelescu, reacție sinceră după ce i-a văzut împreună pe teren la Rapid pe Moruțan și Paraschiv: „Sunt convins” Fanatik
Victor Angelescu a oferit primele reacții după UTA - Rapid 1-2. Ce spune președintele giuleștenilor despre evoluțiile lui Daniel Paraschiv și Olimpiu Moruțan.
Acum 6 ore
08:20
Cum sunt irosiți banii publici la primăriile de sector. Suma uriașă aruncată pe fereastră de Primăria Sectorului 1 Fanatik
Autoritățile locale vor avea și mai mulți bani la buget, odată cu majorarea taxelor. Primăria Sectorului 1 a aruncat pe fereastră o sumă uriașă. La cine au ajuns banii
08:20
Ce a pățit, în România, unul dintre cei mai mari antrenori din lume. S-a întâlnit cu Giovanni Becali și Gică Popescu: „Unde mâncăm?” Fanatik
Giovanni Becali a povestit un episod de pomină care îl are în prim-plan pe legendar antrenor. Ce s-a întâmplat după ce au mers la masă
07:40
El e singurul fan care nu-i cere demisia lui Charalambous, dar vrea să plece antrenorul de portari de la FCSB! Exclusiv Fanatik
Deși FCSB e cu un pas în afara Europei, iar play-off-ul din SuperLiga e tot mai departe, Charalambous primește în continuare credit. Cine e fanul care nu-i cere demisia cipriotului, dar îl vrea plecat pe Marius Popa
07:20
Renunță la postul de deputat pentru a prinde Jocurile Olimpice. Decizia vice-campioanei de la Paris 2024 stârnește controverse în Parlament Fanatik
Includerea unei sportive de top, cu potențial de a obține o medalie la Olimpiadă, pe listele electorale și renunțarea ei la mandat după numai două luni agită apele pe scena politică
07:10
MM Stoica anunță unde a greșit cu jucătorii FCSB: ”Nu am reușit să rezolv asta” Fanatik
MM Stoica a dat cărțile pe față după înfrângerea usturătoare din meciul FCSB - CFR Cluj 1-4. Ce își reproșează oficialul campioanei României că nu a reușit să facă în acest sezon.
06:40
Presa locală din Arad, un nou derapaj grosolan după „cazul Slobozia”! Cine a fost ținta ziariștilor la finalul meciului UTA – Rapid 1-2: „Nu scăpa întreg!” Fanatik
După titlul deplasat de la finalul partidei cu Unirea Slobozia, presa din Arad lovește din nou! Arbitrul Sebastian Colțescu a fost ținta de această dată
Acum 8 ore
05:50
Ce implicare politică are mama lui Mario, băiatul ucis la Cenei. Cât de bogată este familia acestuia Fanatik
Octavia Berinde, mama lui Alin Mario, băiatul de 15 ani ucis la Cenei, este implicată de mai mulți ani în politica locală. Ea și-a depus declarația de avere
Acum 12 ore
01:10
S-a terminat ședința! Peluza Nord, protest fără precedent după umilințele suferite de FCSB! Gigi Mustață: „Am hotărât în unanimitate!” Fanatik
Peluza Nord a luat o decizie fără precedent după umilințele suferite de FCSB în acest an. Liderul galeriei, Gigi Mustață, a transmis ce vor face suporterii campioanei.
00:20
”E fix problema lor!”. Adrian Mihalcea, reacție uluitoare după ce Rapid a primit penalty cu UTA. Cum vede lupta la play-off Fanatik
UTA a pierdut partida cu Rapid, scor 1-2, după ce giuleștenii au egalat dintr-un penalty controversat. Ce a putut să spună Adrian Mihalcea despre decizia lui Sebastian Colțescu.
00:10
Două profeții șoc ale lui Mitică Dragomir în SuperLiga: pe ce loc termină FCSB și cine ia titlul. Exclusiv Fanatik
Dumitru Dragomir este la curent cu situația din SuperLiga și știe cum va arăta tabloul final. Ce a spus despre FCSB și pe cine vede noua campioană a României, de fapt.
00:00
Concluziile lui Bogdan Baratky, după UTA – Rapid 1-2: „Moruțan, piesa care lipsea și repriza care dă încredere pentru viitor” Fanatik
Bogdan Baratky a făcut analiza meciului UTA - Rapid, scor 1-2, în etapa a 23-a din SuperLiga. Olimpiu Moruțan le-a lăsat impresii pozitive fanilor giuleșteni.
26 ianuarie 2026
23:50
Sebastian Colțescu, pus la zid în direct după UTA – Rapid 1-2: „Suntem mici” / „Asta i-am spus arbitrului” Fanatik
Rapid a egalat-o pe UTA în meciul de la Arad în urma unui penalty controversat acordat de Sebastian Colțescu. Ce au declarat fotbaliștii arădeni la finalul partidei
23:40
Marius Șumudică, discurs războinic după ce a pierdut la limită în fața campioanei en-titre din Arabia Saudită: „Vom lupta până în ultimul moment” Fanatik
Al Okhdood, echipa antrenată de Marius Șumudică, a pierdut la limită în fața lui Al-Ittihad, campioana la zi din campionatul Arabiei Saudite. Ce a declarat antrenorul român la finalul partidei
Acum 24 ore
23:20
„Vom semna actele mâine!”. Rapid, de neoprit pe piața transferurilor! Care este cel mai nou nume care vine în Giulești Fanatik
Rapid s-a impus în meciul din deplasare cu UTA, scor 2-1. Însă, bucuria fanilor este dublă, deoarece președintele Victor Angelescu a oficializat un nou transfer.
23:20
Fosta jucătoare de volei care face furori cu ipostazele în care se fotografiază. Cum a apărut în vacanță Fanatik
O sportivă care a jucat volei ani la rând a reușit să atragă toate privirile de partea sa. Iată felul în care s-a afișat în timpul unei concediu de vis.
23:20
Pontul zilei de marți, 27 ianuarie. Cotele de calificare în play-off ale echipelor din SuperLiga. Ce șanse au acum FCSB și CFR Cluj Fanatik
Cu pontul zilei de marți, 27 ianuarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe cotele de calificare în play-off ale echipelor din SuperLiga.
23:00
Costel Gâlcă s-a convins de Olimpiu Moruțan, după cele 30 de minute jucate în UTA – Rapid 1-2: „Sper să se integreze cât mai repede” Fanatik
Costel Gâlcă a oferit primele reacții după UTA - Rapid 1-2 din etapa 23 din SuperLiga. Ce a spus antrenorul giuleștenilor despre debutul lui Olimpiu Moruțan.
22:50
După UTA – Rapid 1-2, Victor Angelescu a intrat în direct și a dezvăluit negocierile: „Sperăm că va pleca” Fanatik
Conducerea Rapidului se află în pline negocieri pentru plecarea unui jucător și speră că se va ajunge în curând la un acord. Despre ce fotbalist este vorba
22:40
Biletul zilei la pariuri de marți, 27 ianuarie 2026. Câștig de 417 de lei cu fotbal Fanatik
Biletul zilei la pariuri de marți, 27 ianuarie 2026, poate aduce un câștig de 417 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal, ambele din Bundesliga.
22:40
MM Stoica l-a făcut praf pe Cristi Balaj după hora ironică de la FCSB – CFR Cluj 1-4: ”Am mai văzut șmecheriți din ăștia” Fanatik
Campioana României a suferit o înfrângere extrem de dură în meciul FCSB - CFR Cluj 1-4. MM Stoica s-a arătat deranjat de modul în care s-au bucurat oficialii ardeleni și l-a taxat pe Cristi Balaj.
22:30
Olimpiu Moruțan, debut cu dreptul la Rapid! Pe ce poziție l-a introdus Costel Gâlcă în duelul cu UTA: ”Putem face un rezultat frumos anul acesta” Fanatik
Recent transferat de Rapid, Olimpiu Moruțan și-a făcut debutul la întâlnirea cu UTA. Pe ce post l-a introdus Costel Gâlcă și în locui cui a intrat pe teren.
22:20
Oțelul își vinde căpitanul după ce a revenit pe loc de play-off. Transfer de 400.000 de euro. Exclusiv Fanatik
Oțelul a dat lovitura după ce s-a impus în fața lui Csikszereda în etapa 23 din SuperLiga. Gălățenii își vând căpitanul pentru o sumă importantă. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
21:50
Ce a făcut Anamaria Prodan după ce Antena 1 a scos din grilă Survivor: Povești din junglă. Impresara a oferit imaginea momentului Fanatik
Anamaria Prodan nu mai prezintă showul Survivor: Povești din junglă, de la Antena 1, alături de Raluca Bădulescu. Cum a primit, de fapt, impresara această veste.
21:50
Meci nebun pentru Cosmin Contra în Qatar: gol în minutul 90+3 și 28 de penalty-uri! Cum s-a terminat partida Fanatik
Cosmin Contra a trăit un meci de infarct în Qatar! Antrenorul lui Al Arabi s-a calificat în sferturile Cupei după ce a egalat în prelungiri și a câștigat după 24 de lovituri de departajare
21:30
Penalty controversat în UTA – Rapid! Sebastian Colțescu și-a menținut decizia din teren, deși a fost chemat la monitorul VAR. Video Fanatik
Sebastian Colțescu a dictat o lovitură de la 11 metri pentru Rapid puternic contestată de cei de la UTA. Arbitrul a fost chemat la monitorul VAR pentru a revedea faza, însă și-a menținut decizia din teren
21:20
Dublă lovitură pentru Rapid la Arad! S-a accidentat în finalul primei reprize și a cerut schimbare Fanatik
Rapid a întâmpinat o problemă majoră în finalul primei reprize a meciului cu UTA Arad. Unul dintre jucători s-a accidentat și nu a mai putut continua.
21:10
Romanul care a anticipat ascensiunea lui Donald Trump și evenimentele din Minnesota. Cum a ajuns sloganul MAGA într-o distopie de acum câteva decenii Fanatik
Ascensiunea lui Donald Trump și evenimentele sociale, economice și climatice din America zilelor noastre au fost anticipate încă din anii ’90 în seria de romane ”Earthseed”, a autoarei Octavia Butler
20:50
Mihai Stoica, dezvăluiri în premieră despre Ngezana. Ce se întâmplă, de fapt, cu fundașul FCSB: „L-am avertizat pe Gigi din vară. Chiar am insistat să nu joace” Fanatik
Mihai Stoica a vorbit deschis despre ce se întâmplă cu Siyabonga Ngezana. Sud-africanul, cândva cel mai bun stoper din SuperLiga, a devenit gafeurul de serviciu de la FCSB
20:40
Ce au strigat suporterii giuleșteni chiar la intrarea pe stadionul din Arad. Tensiuni înainte de UTA – Rapid. Foto Fanatik
Rapid o întâlnește pe UTA în etapa 23 din SuperLiga. Înainte de startul partidei, suporterii giuleșteni i-au provocat pe fanii arădeni. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
20:30
Cum a ajuns Zeljko Kopic la Dinamo. Antrenorul a intrat deja în istoria clubului și i-a impresionat pe fani: „A fost cea mai bună alegere” Fanatik
Zeljko Kopic se află din decembrie 2023 pe banca lui Dinamo, iar tehnicianul croat a avut un impact uriaș asupra clubului. Cum a ajuns, de fapt, acesta la gruparea „roș-albă”.
20:20
Andrei Vlad a rămas liber de contract! „Messi al portarilor” a ratat o șansă uriașă în Kazahstan Fanatik
Andrei Vlad, fostul portar al celor de la FCSB, a rămas din nou fără echipă după experiența de la Aktobe. Ce se întâmplă cu cel ce era cândva poreclit „Messi al portarilor”
20:00
Fanatik SuperLiga, marți, 27 ianuarie 2026, ora 13:30. Horia Ivanovici, ediție de colecție după UTA – Rapid Fanatik
Fanatik SuperLiga revine cu o ediție specială, marți, 27 ianuarie, ora 13:30. Horia Ivanovici vă invită la o emisiune spectaculoasă la început de 2026 alături de Dănuț Lupu, Robert Niță și Marius Șumudică.
19:40
Horia Ivanovici şi Dumitru Dragomir, ediţie specială după FCSB – CFR Cluj 1-4 | Profeţiile lui Mitică Fanatik
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.