Ilie Bolojan, întrebat despre varianta unui guvern minoritar, după atacurile PSD: „Nu exclud că se pot întâmpla astfel de lucruri”
HotNews.ro, 27 ianuarie 2026 11:50
Premierul Ilie Bolojan a spus marți, într-un interviu la RFI România, când a fost întrebat despre un posibil guvern minoritar fără PSD, că „nu exclude” un astfel de scenariu, însă a subliniat că „nu e…
• • •
Acum 5 minute
12:20
Călin Georgescu, despre crima din Cenei: „La rădăcina multor rele, sigur, stă politicul fără suflet” # HotNews.ro
Călin Georgescu, ieșit marți de la sediul Poliției Buftea, unde a semnat controlul judiciar, a vorbit despre crima din Cenei, Timiș, unde un copil a fost omorât de alți doi, spunând că de vină pentru această…
Acum 30 minute
12:00
Evoluție financiară majoră: Africa trimite acum mai mulți bani în China decât primește de la Beijing # HotNews.ro
Rolul Chinei ca principal finanțator al țărilor în curs de dezvoltare s-a schimbat în ultimul deceniu, împrumuturile acordate țărilor mai sărace scăzând drastic, în timp ce rambursările de datorie continuă să crească, potrivit unei analize…
12:00
Era cărbunelui se apropie de final în UE – România face progrese mari la energia solară, dar câteva obstacole rămân # HotNews.ro
Energia solară a crescut accelerat, cărbunele a coborât la un minim istoric, iar gazul natural rămâne pe un trend descendent, arată un raport care analizează piața energiei din UE și schimbările care s-au petrecut. În…
Acum o oră
11:50
Astronauții misiunii Artemis 2 ce se va îndrepta către Lună au intrat în carantina obligatorie de dinaintea lansării # HotNews.ro
Cei patru astronauți ai echipajului misiunii „Artemis 2”, care are drept obiectiv survolul Lunii, au intrat în carantină înaintea lansării anunțate pentru prima parte a lunii februarie, scrie marți site-ul Space.com, citat de Agerpres. „Această…
11:50
11:40
Fost judecător: Doar în trei județe sunt centre dedicate minorilor delicvenți, în restul județelor copiii făptuitori sunt găzduiți în centre împreună cu copiii-victimă # HotNews.ro
Fostul judecător Cristi Dănileț explică, într-o reacție pe blogul său, care sunt pârghiile pe care statul român le are în cazul minorilor care comit infracțiuni. Pentru că nu există centre specializate în subordinea direcțiilor de…
Acum 2 ore
11:20
O celebră cântăreață, trei compozitori și trei jurnaliști formează juriul de specialitate al Selecţiei Naţionale la Eurovision 2026. Eurovision 2026 va avea loc la Viena, în luna mai 2026, iar România se întoarce după ce…
11:20
E o idee bună să-ți monitorizezi somnul? Despre cât de eficiente sunt, de fapt, dispozitivele smart care fac asta, în newsletterul Good Tech din 28 ianuarie # HotNews.ro
Te trezești dimineața, te uiți la ceas sau la telefon și aplicația îți spune: „ai dormit 6 ore și 12 minute, scor 68”. Problema e că tu te simți… ok. Sau invers: te simți obosit,…
11:20
Doi europarlamentari români, sancționați politic după ce s-au abținut la votul pe moțiunea de cenzură împotriva lui von der Leyen. „Într-un fel e firesc”, spune un vicepreședinte al partidului # HotNews.ro
Un număr de 13 europarlamentari care fac parte din grupul PPE al Parlamentului European au primit interdicție să ia cuvânt în următoarele șase luni în plen, ca sancțiune după ce s-au abținut la votul votul…
11:20
Când schimbarea bruscă a copilului nu este o tulburare psihică clasică: ce sunt sindroamele PANDAS și PANS, posibile după infecții # HotNews.ro
Există sindroame neuropsihiatrice pediatrice care nu se instalează treptat, ci izbucnesc. PANDAS și PANS sunt printre ele: sindroame rare, insuficient cunoscute, care pot transforma radical un copil tipic într-un interval de zile sau chiar peste…
11:20
Probleme cu funcționarea TikTok în SUA după ce platforma a fost preluată de un consorțiu american # HotNews.ro
Noua viață a TikTok în Statele Unite sub o structură de proprietate cu majoritate americană a început cu stângul, după ce utilizatorii s-au plâns de întreruperi extinse ale serviciului, pe care compania le-a pus pe…
11:10
VIDEO Cazul Cenei: „Am stat închisă în casă cu copiii”. Reportaj din Timiș după moartea lui Mario: alți părinți descriu amenințări și cum făptașii le-au bătut și lor fiul # HotNews.ro
Un tânăr agresat înaintea uciderii tânărului de 13 ani. Mulțimi de vecini revoltați, curioși veniți să filmeze pentru TikTok și un europarlamentar care a capitalizat furia localnicilor, sătui de lipsa de acțiuni din partea autorităților.…
11:10
Specialiștii Medicover subliniază importanța vaccinării HPV, a screeningului regulat și a controalelor ginecologice periodice pentru depistarea timpurie a cancerului de col uterin. Ianuarie este luna de conștientizare a cancerului de col uterin, motiv pentru care…
11:00
Premierul Japoniei afirmă că alianța cu SUA s-ar prăbuși dacă țara sa ar ignora un atac chinez în Taiwan # HotNews.ro
Premierul japonez Sanae Takaichi a declarat că alianța strategică a Japoniei cu Statele Unite s-ar prăbuși dacă Tokyo ar întoarce spatele unui conflict din Taiwan, însă s-a distanțat de comentariile anterioare care sugerau un posibil…
10:50
Bolojan anunță când se vor decide tăierile din administrație și măsurile de relansare economică. Cele două scenarii pe care le ia în considerare premierul # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat marți, într-un interviu la RFI, că până finalul acestei săptămâni se va lua o decizie cu privire la modul în care vor fi trecute prin Parlament proiectul de lege privind…
10:50
Ce a schimbat Boardul de Sustenabilitate din Ploiești în primul an: 1.300 de beneficiari și primele proiecte comunitare și de regenerare urbană # HotNews.ro
După un an de activitate, Boardul de Sustenabilitate din Ploiești demonstrează cum colaborarea dintre companii, ONG-uri și comunitatea locală poate genera rezultate concrete și sustenabile: un hub comunitar activ, micro-granturi pentru inițiative civice locale și…
10:40
Kanye West susține că suferă de o afecțiune cerebrală gravă și își cere scuze pentru comportamentul din ultimii ani: „Am pierdut contactul cu realitatea” # HotNews.ro
Rapperul american Kanye West („Ye”) a cumpărat luni o pagină întreagă în cotidianul The Wall Street Journal pentru a prezenta o scuză oficială pentru comportamentul tulburător care l-a transformat într-un paria în ultimii ani. El…
10:30
Cum va fi vremea în februarie. ANM anunță temperaturi neobișnuite după gerul intens din ianuarie # HotNews.ro
Vremea se va încălzi, iar temperaturile se vor situa uşor peste cele specifice perioadei din calendar, până în 23 februarie, în toată ţara. În același timp, sunt așteptate precipitații abundente, anunţă marţi meteorologii, care au…
10:30
Inteligența artificială și viitorul prognozelor meteo: O nouă perspectivă din inima Europei # HotNews.ro
În timp ce discuțiile globale despre inteligența artificială continuă să evolueze, un exemplu de stabilitate și inovație rămâne centrul de la Lugano, Elveția. Aici, Swiss National Supercomputing Centre (CSCS) a consolidat în ultimii ani o…
Acum 4 ore
10:20
UE și India au încheiat „mama tuturor acordurilor comerciale”: „Acesta este doar începutul” # HotNews.ro
Uniunea Europeană și India au oficializat marți încheierea ceea ce a fost supranumit drept „mama tuturor acordurilor comerciale”, au anunțat șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și premierul indian Narendra Modi. „Europa și India…
10:10
Ce spun sondajele din Ungaria înainte de alegerile decisive de peste două luni și jumătate # HotNews.ro
Partidul de opoziție de centru-dreapta din Ungaria, Tisza, și-a menținut în ianuarie avansul de 10 puncte procentuale față de partidul Fidesz al premierului Viktor Orban, potrivit unui nou sondaj publicat luni seara, transmite Reuters. Fidesz…
10:10
Ministerul Energiei a transformat în lei fonduri europene de 1,7 miliarde de euro, pe care i-a ținut la bancă pentru dobânzi / La ce bancă au fost plasate sumele # HotNews.ro
Fondurile europene gestionate de Ministerul Energiei și care trebuiau să ajungă la beneficiari au fost plasate, în decembrie 2024, la depozitele CEC Bank, cu scopul obținerii de dobânzi. Plasamentele în depozite bancare din luna decembrie…
09:40
Ilie Bolojan l-a demis pe șeful Vămilor care a fost urmărit penal de DNA timp de 9 ani. Cine i-a luat locul # HotNews.ro
Alexandru Bogdan Bălan a fost eliberat din funcția de președinte al Autorității Vamale Române, printr-o decizie luată de premierul Ilie Bolojan. Bălan fusese numit în 18 septembrie 2025 în fruntea Autorității Vamale și s-a confruntat…
09:20
Capitala petrolieră a SUA freamătă de entuziasm: Un nou El Dorado al „aurului negru” s-a deschis, iar nume precum Halliburton vor să ia parte la acțiune # HotNews.ro
Într-un bar din centrul orașului Houston, Matthew Goitia, director la Pelorus Terminals, își expune ideea inițială de a recondiționa și construi terminale maritime care să poată amesteca și exporta țiței și să expedieze produse chimice…
09:10
Ce înseamnă să ai prediabet și cele mai importante trei măsuri ce pot opri instalarea lui # HotNews.ro
Peste 634 de milioane de adulți din întreaga lume trăiesc cu toleranță scăzută la glucoză, una dintre formele de prediabet, potrivit celei mai recente ediții a IDF Diabetes Atlas, publicată de Federația Internațională de Diabet.…
09:00
Procurorul din CSM care apare în documentarul Recorder critică dur legislația și magistrații: „Îi luăm în brațe pe infractori și îi considerăm victime” # HotNews.ro
Procurorul Claudiu Sandu, fost vicepreședinte al Consiliului Superior al Magistraturii, spune, într-un mesaj postat pe Facebook, că legile și modul în care sunt aplicate „favorizează infractorii”, iar magistrații sunt „cuprinși de milă” când pronunță sentința…
09:00
Statele Unite vor ceva de la Ucraina înainte să-i ofere garanțiile de securitate: „Se opresc de fiecare dată când sunt gata de semnat” # HotNews.ro
Administrația Donald Trump a semnalat Ucrainei că garanțiile de securitate ale SUA depind de acceptarea de către Kiev a unui acord de pace care probabil va impune cedarea regiunii Donbas către Rusia, a scris marți…
Acum 6 ore
08:20
Îi plăceau pantofii mei galbeni. Dar a ales să își continue mersul prin viață în aceleași încălțări din liceu # HotNews.ro
Pe băiatul ăsta îl evitasem o lungă perioadă de timp. Ceva parcă mă incomoda la el, îl vedeam mereu foarte articulat și încrezător. Nu îl evitam în mod fățiș, însă dacă se întâmpla să‑i fiu…
08:20
Tom Homan, pe care președintele american Donald Trump îl trimite la Minneapolis în urma împuşcării mortale a doi cetăţeni americani, este un oficial cu vechime în domeniul aplicării legii, care a promovat unele dintre politicile…
08:00
Trump l-a demis brusc pe vârful de lance al luptei contra imigrației / Presa americană scrie că urmează un nume important din guvernul american # HotNews.ro
Greg Bovino a fost demis din funcția de „comandant general” al Poliției de Frontieră americane și se va întoarce la fostul său loc de muncă din El Centro, California, unde se așteaptă să se pensioneze…
07:50
Premierul Bolojan începe astăzi o vizită în Germania. Întâlnire cu Friedrich Merz și alți lideri politici și economici # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan începe marţi, 27 ianuarie, o vizită oficială de două zile în Germania, „cel mai important partener comercial al României”, la invitaţia cancelarului federal Friedrich Merz, a anunțat Guvernul. Marți după-amiază, de la…
07:10
Un tren numit eternitate. De ce nu ajunge niciodată la timp cursa CFR Călători care tocmai a avut 10 ore întârziere # HotNews.ro
Pe 9 ianuarie, trenul IR 79 Budapesta – București a făcut 26 de ore, după ce două locomotive s-au defectat pe drum. Nu e o întâmplare izolată. Acest tren întârzie zi de zi, cel mai…
07:00
Producătorul și distribuitorul de produse chimice și de curățare Chimopar, urmașă a Fabricii de Pulbere a Armatei, înființată în 1896 prin decret regal, a intrat în faliment în 2014 cu datorii de 16,5 milioane de…
07:00
INVESTIGAȚIE. Parcul IOR: 1500 de copaci tăiați, zeci de incendii și nicio instituție responsabilă. Astăzi, un dosar-cheie ajunge pe masa judecătorilor # HotNews.ro
Tribunalul București are astăzi termen într-un dosar care ar putea schimba situația juridică a zonei retrocedate din Parcul IOR. În dosar a apărut și moștenitorul fostei proprietare, Maria Cocoru: Petre Băjenaru, afaceristul central din schema…
Acum 8 ore
06:20
Europenii sunt pesimiști cam în toate privințele. Iar România conduce în topul pesimismului # HotNews.ro
Aproape două treimi din respondenți au spus că „cei mai buni ani i-am lăsat în urmă” (63%), iar 77% cred că viața în țara lor „va fi mai dificilă pentru următoarea generație”, potrivit unui sondaj…
05:50
Câteva zile au fost suficiente pentru ca unul dintre cele mai „stabile” colțuri ale sistemului financiar global să se prăbușească — și să capteze brusc atenția tuturor. Creșterea rapidă a randamentelor obligațiunilor guvernamentale japoneze (JGB),…
Acum 12 ore
00:50
Varianta guvernatorului din Minnesota după discuția cu Trump. Ce pas în spate e dispus președintele american să facă, potrivit lui Walz # HotNews.ro
Guvernatorul democrat al statului Minnesota, Tim Walz, afirmă că el și președintele american Donald Trump au avut o convorbire telefonică „productivă” luni, în cadrul căreia liderul de la Casa Albă a acceptat să ia în…
00:10
Rețelele de socializare, interzise pentru copiii sub 15 ani. Vot dat în Adunarea Națională a Franței # HotNews.ro
Adunarea Naţională a Franţei a aprobat luni cu o majoritate covârşitoare articolul cheie al unei propuneri de lege care interzice utilizarea reţelelor de socializare pentru persoanele sub 15 ani, o măsură care vizează protejarea sănătăţii…
00:00
Grindeanu: Nici liberalii nu sunt de acord cu măsurile de austeritate. Pare că în jurul acestui tip de politică au mai rămas doar USR-işti # HotNews.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, susţine că nici membrii PNL, partidul condus de premierul Ilie Bolojan, nu sunt de acord cu măsurile de austeritate propuse de prim-ministru şi implementate de Guvern. „Pare că în jurul acestui…
26 ianuarie 2026
23:40
Reacții vehemente în Polonia, după ce un europarlamentar naționalist a lăudat omorurile comise de ICE în Minneapolis # HotNews.ro
Un europarlamentar naționalist polonez a stârnit un scandal în țara sa după ce a publicat videoclipurile cu uciderea a doi cetățeni americani în oraşul Minneapolis de către poliția anti-imigrație și a transmis că agenții ICE…
23:40
Sprijinul americanilor pentru politica lui Trump în domeniul imigrației a ajuns cel mai scăzut nivel, după împușcăturile mortale din Minneapolis # HotNews.ro
Gradul de aprobare din partea populației față de politica din domeniul imigrației a președintelui Donald Trump a scăzut la cel mai mic nivel de la revenirea lui la Casa Albă, arată un nou sondaj Reuters/Ipsos,…
23:30
Femeie ucisă de iubitul său în județul Iași. Bărbatul a avut ordin de interdicție, dar a fost anulat de instanță # HotNews.ro
O femeie de 35 de ani a fost omorâtă în bătaie, luni seară, de iubitul său, fapta având loc la Hârlău, judeţul Iaşi. Bărbatul de 45 de ani a fost găsit de poliţişti, fiind dus…
Acum 24 ore
23:20
„Au făcut aproape imposibil ca un republican să câștige alegerile în Minnesota”. Un candidat din partidul lui Trump se retrage din cursa pentru postul de guvernator # HotNews.ro
Avocatul Chris Madel s-a retras luni din cursa republicană pentru funcţia de guvernator de Minnesota, denunţând ceea ce a numit o campanie de răzbunare împotriva statului de către autorităţile federale, după ce ofiţerii au ucis…
23:10
Cel mai negru scenariu pentru care se antrenează Bundeswehr-ul. Atac pe scară largă al Rusiei, peste doar 2 ani, luat în calcul de un general german # HotNews.ro
Fiecare bărbat din Germania de Vest știa cândva ce trebuie să facă în caz de război. Acum, generalul-locotenent Gerald Funke elaborează o strategie similară pentru era atacurilor cibernetice și a dronelor. Rusia lansează un război…
22:40
DOCUMENT „Diaspora neascultată”, un studiu despre cum își văd țara românii din străinătate. Antipatia față de politicieni îi unește/ Cum diferă electoratele lui Nicușor Dan și George Simion/ „Potențialul populismului în viitor” # HotNews.ro
Românii din diaspora percep în mod diferit modul în care evoluează țara, în funcție de locul lor de origine sau de nivelul educației, însă toți au în comun ostilitatea față de față de clasa politică…
22:30
Spitalul „Sf. Pantelimon” a primit o ambulanţă de peste 80.000 de euro. Motivul pentru care stă nefolosită, potrivit directorului medical # HotNews.ro
Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Pantelimon” din Bucureşti a primit, în urma unei sponsorizări, o ambulanţă evaluată la peste 80.000 de euro, însă autosanitara nu poate fi utilizată pentru că salariul ambulanţierului care ar trebui…
21:50
Casa Albă a afirmat luni că președintele Donald Trump nu vrea să vadă oameni răniți sau uciși pe străzile Statelor Unite, dar el nu va renunța la eforturile de a-i deporta pe „străinii ilegali violenți…
21:50
Laszlo Balint exultă după victoria cu Csikszereda: „E un jucător fantastic”. Ce spune despre momentul în care a căzut nocturna # HotNews.ro
Laszlo Balint, antrenorul echipei Oțelul Galați, a reacționat după victoria obținută împotriva echipei FK Csikszereda, scor 3-0, în etapa a 23-a din SuperLiga. Golurile gazdelor au fost marcate de Patrick Fernandes (‘5) și Nuno Pedro…
21:40
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat luni că după recuperarea rămășițelor ultimului ostatic din Fâșia Gaza „următoarea etapă este dezarmarea Hamas” și nu reconstrucția enclavei devastate de război, informează EFE și Agerpres. „Suntem la începutul…
21:30
Ministrul Miruță reclamă „dezinformări” pe tema unui „val de pensionări” în Armată: 75% dintre angajații care astăzi ar fi putut să se pensioneze au decis să nu o facă # HotNews.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a afirmat luni că 75% din cei vreo 3700 de angajați care ar fi putut să se pensioneze la acest moment au decis să nu se pensioneze, fără să primească niciun…
