Ce spune Bolojan despre un guvern minoritar, fără PSD

19:30

ENEVO Group, cel mai mare contractor EPC român pentru proiecte de energie regenerabilă, a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri de 135 de milioane de euro, iar așteptările pentru acest an sunt ca ea să crească de două ori și jumătate, până la 350 de milioane de euro, inclusiv pe fondul extinderii internaționale. Compania începe anul din poziția de contractor pentru cel mai mare parc fotovoltaic care se construiește acum în România și unul dintre cele mai mari parcuri hibride din Europa.