Chinezii de la Anta Sports iau o felie mare din Puma de la miliardarii francezi Pinault şi devin cel mai mare acţional al companiei germane
Economica.net, 27 ianuarie 2026 10:30
Grupul chinez Anta Sports a anunţat marţi că a ajuns la un acord cu Groupe Artémis, compania de investiţii a familiei franceze Pinault, pentru achiziţionarea unei participaţii de 29,06% în Puma, devenind cel mai mare acţionar al firmei germane de echipamente sportive, transmit DPA şi Reuters.
Acum 30 minute
10:30
10:20
Marea reformă a Guvernului Bolojan începe în câteva zile. Premierul anunţă o decizie pentru reforma administraţiei locale şi centrale şi măsurile de redresare economică până la finalul săptămânii # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan a declarat că până la finalul săptămânii urmează să fie luată o decizie referitoare la modul în care vor fi promovate proiectele pentru reforma administraţiei locale şi centrale şi privind măsurile de redresare economică.
Acum o oră
10:10
Investiție logistică majoră în București: GARBE Industrial și Fortress construiesc un depozit gigant, de circa 50 de milioane de euro # Economica.net
GARBE Industrial, cu active de peste 10 miliarde de euro și care a intrat pe piața românească în 2024, s-a asociat cu Fortress pentru construcția unui depozit gigant lângă București.
10:00
Prima rafinărie de aur din România – 5.000 de lingouri, afaceri de peste 40 mil. euro, în 2025 # Economica.net
RAFINOR, liderului industriei de prelucrare a metalelor prețioase din România, a încheiat 2025 cu rezultate financiare și operaționale solide, ceea ce confirmă rolul strategic al producției locale de aur în dezvoltarea pieței românești de investiții și în consolidarea unui sector industrial cu tradiție îndelungată pe plan național.
Acum 2 ore
09:50
Cumpărături online cu AI-ul. Supermarketul Sezamo a lansat un asistent virtual care îți face cumpărăturile la comanda ” o cină pentru patru” # Economica.net
Clienții supermarketului online Sezamo pot face cumpărături exprimânu-și nevoile unui asistent virtual, în loc să mai caute și să filtreze produsele din platformă, în urma integrării de către retailer a unei noi funcții în platformă.
09:50
OVES Enterprise din Cluj-Napoca lansează un sistem integrat de interceptare a dronelor testat în condiții reale în în Ucraina # Economica.net
OVES Enterprise, companie românească de dezvoltare de software, cu expertiză în crearea de soluții software complexe și inovații AI destinate industriilor aerospațiale, de apărare și de securitate cibernetică, anunță lansarea SkyLock, un sistem integrat de interceptare și neutralizare a dronelor ostile, dezvoltat pe platforma Nemesis AI.
09:40
„Lumea multipolară” – China e gata să colaboreze cu Finlanda pentru a susţine un sistem internaţional centrat pe ONU şi relaţii bune cu UE # Economica.net
Preşedintele chinez Xi Jinping l-a asigurat marţi pe prim-ministrul finlandez, Petteri Orpo, aflat în vizită în China, că Beijingul este pregătit să colaboreze cu Helsinki pentru a susţine un sistem internaţional centrat pe ONU şi a promova o lume multipolară bazată pe "globalizarea economică", au consemnat Xinhua şi Reuters.
09:30
Cel mai mare producător privat de petrol din Rusia, Lukoil, a cerut Guvernului scutiri fiscale, după scăderea semnificativă a cotaţiilor ţiţeiului rusesc Ural, care se tranzacţionează la un discount de aproape 50% faţă de cotaţia de referinţă pe plan global, a anunţat luni publicaţia rusă pro-Kremlin Izvestia, citată de Moscow Times.
09:20
Moment istoric. UE şi India au finalizat un acord comercial negociat timp de două decenii # Economica.net
India şi Uniunea Europeană au finalizat un acord comercial negociat cu întreruperi timp de două decenii, care deschide calea către piaţa indiană şi către liberul schimb, informează marţi Reuters.
09:00
Carburanții s-au scumpit din nou în benzinării, la unele stații s-a sărit pragul de 8 lei pe litru. Cât costă benzina și motorina azi, 22 ianuarie # Economica.net
Carburanții s-au scumpit din nou azi în benzinăriile Petrom, liderul pieței din România, azi dimineață. A crescut prețul motorinei, cel al benzinei a rămas neschimbat, iar motorina costă acum 8 lei litrul și chiar mai mult în unele stații.
Acum 4 ore
08:40
Prioritate zero pentru România – Banii din PNRR, obiectivul principal al Guvernului Bolojan # Economica.net
Obiectivul acestui an pentru toate ministerele este să atragă cât mai mulţi bani din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, deoarece astfel de proiecte la nivel european nu vor mai fi disponibile prea curând, a declarat luni seara ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.
08:30
Piața auto din România a înregistrat în 2025 o creștere peste media europeană – raport ACEA # Economica.net
În ciuda turbulențelor cauzate de deciziile guvernamentale cu privire la programul Rabla, piața auto din România a încheiat anul 2025 cu o creștere mai mare decât cea a pieței europene.
08:30
Investiţiile au crescut anul trecut cu aproximativ 16%, până la 138 miliarde lei, şi au ajuns la 7,2% din PIB, a declarat, luni seara, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.
08:00
PSD nu renunţă la programul de relansare economică şi ameninţă cu ieşirea din coaliţie. Grindeanu: Cele două pachete de măsuri trebuie să fie aprobate în acelaşi timp # Economica.net
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că nu va accepta ca Guvernul să îşi asume răspunderea separat pe pachetul de măsuri privind administraţia şi pe cel privind relansarea economică şi că în coaliţie s-a încercat decuplarea celor două pachete de măsuri. Potrivit lui Grindeanu, PSD va continua în coaliție numai dacă cele două pachete vor fi adoptate simultan.
07:20
Preşedintele american Donald Trump a anunţat luni că taxele vamale asupra anumitor bunuri sud-coreene vor fi acum de 25%, argumentând că parlamentul de la Seul nu a ratificat suficient de repede acordul comercial semnat între cele două ţări, notează AFP.
07:10
Când scade inflaţia şi ce creştere economică va avea România, în 2026 – Anunţ oficial de la ministrul Finanţelor # Economica.net
Creşterea economică pentru 2026 este evaluată precaut la 1%, iar scăderea inflaţiei este aşteptată începând cu trimestrul al treilea, a declarat, luni seara, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.
Acum 12 ore
22:30
CONFIRMARE Schimbare majoră în RCA, în premieră după falimentul Euroins. La cât au ajuns prețurile în 2026, în funcție de companie. Lider nou la vânzări – TABELE # Economica.net
Confirmare. Schimbare majoră în piața RCA, remarcată de Economica încă de pe finalul anului și consolidată în ianuarie 2026, conform ultimelor date. Sunt șanse mari ca, cel puțin în primul trimestru al acestui an, să avem pentru prima dată de la falimentul Euroins (aprilie 2023), un nou lider în ceea ce privește Primele Brute Subscrise (PBS). Datele analizate de noi arată că Groupama a pierdut prima poziție în topul după PBS și pierde teren și în clasamentul privind numărul de contracte vândute. În continuare, ultimele date din piața RCA, inclusiv prețurile medii.
22:20
Proiectantul Search Corporation a predat studiul de fezabilitate pentru Autostrada A13 Brașov - Făgăraș. În prezent, documentul se află în analiză, au spus pentru ECONOMICA.NET reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
22:20
Top constructori autostrăzi: Precon, Makyol și Ozaltin au avut cele mai mari progrese în decembrie # Economica.net
Constructorii au raportat progrese pe șantierele de autostrăzi și în ultima lună a anului trecut, în ciuda sezonului nefavorabil. Cele mai mari progrese din top au fost înregistrate în Transilvania, de către bihorenii de la Precon și turcii de la Makyol și Ozaltin.
22:20
România e ultima și în Inteligența Artificială (AI), la mare distanță de Bulgaria sau Republica Moldova. Sub media globală și ultima din Europa la adopția AI – RAPORT # Economica.net
Adopția inteligenței artificiale la nivel global a continuat să crească în a doua jumătate a anului 2025, cu un avans de 1,2 puncte procentuale față de prima jumătate a anului, potrivit celui mai recent raport al Microsoft care a arată că aproximativ una din șase persoane din întreaga lume utilizează acum instrumente generative de AI, un progres remarcabil pentru o tehnologie care abia recent a intrat în uzul curent.
22:10
Curtea de Conturi Europeană cere revizuirea sprijinului agricol acordat de UE regiunilor sale ultraperiferice. Cum stă blocul comunitar la producția de banane și trestie de zahăr # Economica.net
Auditorii europeni cer revizuirea sprijinului agricol pe care îl acordă UE regiunilor sale ultraperiferice motivând că sprijinul a ajutat fermele să rămână competitive numai în anumite sectoare, cum ar fi cel al bananelor şi cel al producţiei de lapte, potrivit unui comunicat al Curţii de Conturi Europene (ECA), transmite Agerpres.
22:10
Dacă ne-am baza doar pe producția agro-alimentară autohtonă, în 2024 ne-ar fi ajuns tuturor doar cerealele, exceptând orezul, leguminoasele boabe, carnea de oaie și capră. Nici măcar producția de ouă, ușor excedentară cu un an în urmă, nu mai este asigurată 100% de producția locală. România pică tot mai grav testul autosuficienței alimentare.
Acum 24 ore
21:50
Autostrada Unirii A8: Sosește în șantier tablierul metalic pentru podul de la Ungheni, primul construit peste Prut după 60 de ani FOTO # Economica.net
Primele elemente de tablier metalic au sosit în șantierul Podului de Flori peste Prut de la Ungheni, informează luni secretarul des stat în Transporturi Irinel Ionel Scrioșteanu. Parte din A8, primul pod la nivel de autostradă cu Republica Moldova este construit de firma prahoveană Ness Proiect Europe și urmează să fie finalizat anul acesta.
21:50
Premierul canadian Mark Carney consideră că amenințările lui Trump sunt de fapt o tactică de negociere # Economica.net
Prim-ministrul canadian, Mark Carney, a minimalizat luni recentele ameninţări formulate de preşedintele american Donald Trump cu privire la impunerea de taxe vamale de 100%, apreciind că acestea se înscriu în primul rând într-o strategie de negociere comercială, transmite AFP, relatează Agerpres.
21:40
Radu Miruță: Nu este plan pentru a tăia nici pensie, nici soldă, nici a modifica criteriile după care astăzi se iese la pensie # Economica.net
Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a declarat, luni, că "nu este plan pentru a tăia nici pensie, nici soldă, nici a modifica criteriile după care astăzi se iese la pensie, în ceea ce priveşte calculul pensiei în zona militară sau a MAI".
21:20
Coaliția a stabilit ca ministrul Finanțelor să prezinte la negocierile cu Comisia Europeană un deficit bugetar de 6,2% din PIB – surse Agerpres # Economica.net
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, va merge miercuri la Bruxelles să discute pe tema bugetului, urmând să susţină un deficit de 6,2% din PIB pentru 2026, s-a stabilit în cadrul şedinţei coaliţiei de guvernare, au precizat pentru AGERPRES surse politice.
21:20
Maia Sandu: Rusia a cheltuilt 7 miliarde de lei moldovenești pentru a vicia rezultatele alegerilor legislative din 2025 # Economica.net
Moscova a cheltuit circa 2% din Produsul Intern Brut al Republicii Moldova (ceea ce reprezintă circa 7 miliarde lei moldoveneşti) pentru a vicia alegerile parlamentare din 2025, potrivit unei declaraţii făcute de preşedintele R. Moldova, Maia Sandu, în cadrul unei conferinţe de presă comune cu preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki, a relatat portalul Deschide.md, transmite Agerpres.
20:50
Mark Rutte, în Parlamentul European: Cine crede că Europa se poate apăra fără Statele Unite visează # Economica.net
Europa nu se poate apăra singură fără ajutorul Statelor Unite, a declarat luni, la Bruxelles, secretarul general al NATO, Mark Rutte, în Parlamentul European, relatează AFP, transmite Agerpres.
20:40
Ungaria va contesta la CJUE decizia Consiliului UE de interzice a importurilor de GNL din Rusia începând cu 2027 # Economica.net
Guvernul ultranaţionalist al Ungariei a anunţat luni că va contesta la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) aprobarea definitivă a interzicerii achiziţiilor de gaze naturale lichefiate (GNL) provenite din Rusia, transmite EFE, relatează Agerpres.
20:20
La Trevora Electric, găsești panouri fotovoltaice monocristaline de 450W: când sunt necesare? Află aici (P) # Economica.net
2026 înseamnă optimizarea costurilor, iar facturile la energie sunt primele vizate. Află aici de ce să alegi panouri fotovoltaice la preț accesibil, disponibil în rate la Trevora Electric.
20:00
MOL va cumpăra compania petrolieră sârbă NIS cu un miliard de euro, deși Guvernul de la Belgard ar fi oferit dublu rușilor ca să o preia # Economica.net
Preşedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a anunţat luni că rușii de la Gazprom vând participația la compania petrolieră NIS către compania ungară MOL pentru un miliard de euro, în condițiile în care Guvernul de la Belgrad ar fi oferit dublu.
19:40
Primăria Constanța vrea să contracteze o finanțare prin emisiune de obligațiuni în sumă totală de 110 milioane de euro, potrivit Radio România Constanța
19:30
Românii de la ENEVO țintesc afaceri aproape triple în 2026 – 350 mil. euro, construiesc acum 1,5 GW în regenerabil, 1 GWh în stocare și au trecut granițele țării. Încep anul cu unul dintre cele mai mari proiecte hibride din Europa # Economica.net
ENEVO Group, cel mai mare contractor EPC român pentru proiecte de energie regenerabilă, a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri de 135 de milioane de euro, iar așteptările pentru acest an sunt ca ea să crească de două ori și jumătate, până la 350 de milioane de euro, inclusiv pe fondul extinderii internaționale. Compania începe anul din poziția de contractor pentru cel mai mare parc fotovoltaic care se construiește acum în România și unul dintre cele mai mari parcuri hibride din Europa.
19:10
Guvernul prezintă cum se împart banii primiți de România prin intermediul SAFE. 9,53 de miliarde de euro merg spre înzestrarea Armatei și infrastructurii asociate # Economica.net
Obiectivul principal al achiziţiilor prin programul SAFE este dezvoltarea industriei de apărare a României, a declarat luni Mihai Jurca, şeful Cancelariei prim-ministrului.
18:40
ADR vrea să cumpere serivii de auditare pentru proiectul „Migrarea aplicaţiilor şi sistemelor informatice în cloud (MAS IC)”, finanțat prin PNRR # Economica.net
Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) scoate la licitaţie un contract estimat la peste 6,8 milioane de lei pentru servicii de audit tehnic şi financiar în cadrul proiectului "Migrarea aplicaţiilor şi sistemelor informatice în cloud (MAS IC)", relatează Agerpres.
18:20
ONRC: Numărul firmelor radiate în 2025 a crescut foarte ușor în 2025. Cele mai multe au fost din domeniile comerțului cu ridicata și amănuntul și repararea mașinilor și motocicletelor # Economica.net
Un număr de 83.232 de firme au fost radiate la nivel naţional în 2025, cu 0,27% mai multe comparativ cu perioada similară din anul anterior, conform statisticilor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), transmite Agerpres.
18:10
Gigantul norvegian Petronor, adus în fața instanței pentru o mită de 25 de milioane de dolari dată președintelui Republicii Congo # Economica.net
Doi norvegieni şi o filială a grupului petrolier norvegian Petronor au fost inculpaţi pentru dare de mită în valoare de aproximativ 25 de milioane de dolari către preşedintele Republicii Congo (Congo-Brazzaville), Denis Sassou Nguesso (foto), şi familia acestuia, a anunţat luni parchetul norvegian, transmite AFP, relatează Agerpres.
17:50
PPC, unul dintre cei mai mari furnizori de energie electrică din România, care a lansat în premieră pentru piața de la noi o ofertă de energie electrică pentru clienți casnici în care prețul este fix timp de trei ani, o prelungește. Din nou.
17:40
BNR cumpără servicii de verificare și întreținere a sistemelor de securitate. Licitația e deschisă până pe 3 februarie # Economica.net
Banca Naţională a României (BNR) organizează licitaţie deschisă pentru achiziţionarea de servicii de verificare şi întreţinere a sistemelor de securitate, valoarea contractului fiind estimată la 2,74 de milioane de lei, fără TVA, relatează Agerpres.
17:30
ANSVSA a dat 429 de amenzi în urma controalelor efectuate săptămâna trecută. Instituția a emis și 30 de ordonanțe de încetarea activității # Economica.net
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a aplicat sancţiuni contravenţionale în valoare totală de peste 4 milioane de lei şi a emis 30 de ordonanţe de suspendare a activităţii, în urma controalelor efectuate în perioada 19-23 ianuarie în sectorul panificaţiei, la nivel naţional, relatează Agerpres.
17:10
Cale ferată România – Moldova: „CFR”-ul de peste Prut lansează licitație pentru proiectarea refacerii a 30 km de linie feroviară # Economica.net
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” anunță inițierea procedurii de achiziție sectorială, prin licitație deschisă, a serviciilor de proiectare la obiectivul „Asigurarea stabilității terasamentului și liniei de cale ferată Cahul - Giurgiulești, tronsonul “Colibaș – Giurgiulești” (circa 30 kilometri).
17:10
Șeful Volkswagen Oliver Blume spune că grupul german nu va putea construi planificata fabrică Audi din SUA în contextul actualelor taxe vamale. Negocierile cu Trump nu au dus la niciun rezultat # Economica.net
Grupul german Volkswagen AG nu va putea construi planificata fabrică pentru marca sa premium Audi în Statele Unite, dacă nu sunt reduse taxele vamale, a afirmat directorul general al VW, Oliver Blume, într-un interviu acordat publicaţiei Handelsblatt, transmite DPA, relatează Agerpres.
17:00
Avertisment de la companiile de asigurări. Peste 800 de incendii au avut loc în România în primele două săptămâni ale anului # Economica.net
Sezonul rece vine cu riscuri asupra locuințelor și bunurilor, care nu trebuie ignorate. cea mai mare despăgubire plătită în primul semestru al anului trecut pentru o locuință afectată de un incendiu a fost de peste 760.000 de lei, în timp ce pentru o companie pagubele acoperite s-au ridicat la 36 de milioane de lei. Chiar și în cazul unui autovehicul asigurat CASCO, cea mai mare despăgubire a depășit 560.000 de lei, potrivit datelor Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și reasigurare din România.
16:40
Bitcoin cade sub pragul de 90.000 de dolari, dinca cauza tensiunilor din interiorul NATO și al amenințărilor cu noi tarife vamale # Economica.net
Bitcoin a revenit sub 90.000 de dolari, pe fondul sentimentului general de prudență al pieței, în contextul tensiunilor geopolitice dintre SUA și NATO, al noilor amenințări cu tarife vamale asupra importurilor canadiene și al incertitudinii macroeconomice. Randamentele obligațiunilor japoneze au atins niveluri maxime în ultimele decenii, în timp ce inflația, deși stabilă, se menține peste ținta de 2% a Fed.
16:30
Preţul gazelor naturale în SUA a crescut luni cu aproape 20%, după o puternică furtună de iarnă, care a afectat regiuni extinse din America de Nord, majorând cererea pentru încălzire şi perturbând aprovizionarea, transmite Bloomberg.
16:30
Încrederea în rândul companiilor germane nu a reuşit să se îmbunătăţească la începutul anului, iar previziunile privind redresarea economiei rămân rezervate, arată rezultatele sondajului lunar publicat luni de institutul Ifo, transmite DPA.
16:20
Aurul, obligaţiunile şi acţiunile pot avea roluri complementare într-un portofoliu orientat spre protecţia la inflaţie în 2026, într-un context economic caracterizat de volatilitate şi presiuni asupra puterii de cumpărare, arată o analiză realizată de XTB, dată luni publicităţii.
16:10
Compania aeriană low-cost Ryanair şi-a îmbunătăţit previziunile privind creşterea traficului anual de pasageri şi a anunţat că se aşteaptă la o majorare a profitului anual, după ce preţurile biletelor au crescut mai mult decât se estima, transmite DPA.
16:10
Primăria sectorului 6 anunță să se va introduce sens unic pe 9 străzi din cartierele Drumul Taberei și Militari, în zilele următoare
16:00
Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, luni, 2,4 miliarde de lei de la bănci, printr-o emisiune de obligaţiuni de stat şi una de certificate de trezorerie cu discont, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).
