Premierul Bolojan explică cum va demara reforma administrației: Asumarea răspunderii sau Ordonanță de Urgență

Newsweek.ro, 27 ianuarie 2026 11:50

Premierul Ilie Bolojan a declarat că reforma administrației publice va demara prin asumarea răspunde...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 5 minute
12:20
Fotbal: Arbitrul Horaţiu Feşnic va conduce partida Genk - Malmo FF, din Europa League Newsweek.ro
Arbitrul român Horaţiu Feşnic va conduce meciul echipa belgiană KRC Genk şi formaţia suedeză Malmo F...
Acum 30 minute
12:00
„Stejarii” joacă cu Germania primul meci din Campionatului European de Rugby 2026. Care e componența echipei? Newsweek.ro
„Stejarii” joacă cu Germania primul meci din Campionatului European de Rugby 2026, pe 8 februarie, l...
12:00
Șeful NATO respinge ideea unei armate europene. Mark Rutte: „Europa nu se poate apăra fără SUA” Newsweek.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, avertizează că Europa nu se poate apăra fără sprijinul State...
Acum o oră
11:50
Premierul Bolojan explică cum va demara reforma administrației: Asumarea răspunderii sau Ordonanță de Urgență Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că reforma administrației publice va demara prin asumarea răspunde...
11:40
VIDEO „Războiul” Bolojan - PSD: Liderul PNL nu exclude varianta unui guvern minoritar Newsweek.ro
„Războiul” Bolojan - PSD continuă. După ce unii lideri social-democrați l-au etichetat drept „lăutar...
11:40
Când ar putea demara proiectul „Casa Verde Fotovoltaice” în 2026? AFM: „Bugetul e în elaborare” Newsweek.ro
Viitorul programului „Casa Verde Fotovoltaice” rămâne incert, după suspendarea acestuia în 2025. Bug...
11:40
Top 4 modele de ghete confortabile pentru mers mult pe jos Newsweek.ro
Călătoriile ocazionale, plimbările lungi sau drumurile la serviciu pot deveni un adevărat test pentr...
Acum 2 ore
11:20
Călin Georgescu, acoperit de zbierăiturile susținătorilor săi radicalizați: „Suntem discreți și cu demnitate” Newsweek.ro
Călin Georgescu, fostul candidat prorus la alegerile prezidențiale din România s-a prezentat din nou...
11:10
Cât au ajuns chiriile în București? Garsonieră – 360 €, 2 camere – 500 €, 3 camere – 600 € Newsweek.ro
Prețurile chiriilor în București au ajuns la cote fără precedent și vor continua să crească având în...
11:00
Bolojan, despre Coaliție: Dacă cineva se uită la declarații ”ar crede că ne-am scos ochii acolo” Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, referitor la situația din coaliție, că, atunci când cineva se uită...
10:40
Ce înseamnă semnul „+” în bara de stare a telefonului mobil? Dacă îl vezi, trebuie să iei măsuri Newsweek.ro
Un simbol „plus” în bara de stare îi îndeamnă pe proprietarii de telefoane mobile să ia măsuri. Util...
10:40
Bucureștiul candidează pentru orașul care ar putea găzdui viitoarea Agenție Vamală a UE. Ce șanse are? Newsweek.ro
Nouă orașe europene se luptă să găzduiască o nouă agenție vamală la nivelul UE care să controleze mi...
10:30
De ce este periculos să ținem mâncarea caldă mai mult timp? Experții vorbesc de „regula celor 3 ore” Newsweek.ro
Menținerea alimentelor calde prezintă riscuri pentru sănătate. O agenție federală a emis instrucțiun...
Acum 4 ore
10:20
Un celebru producător de piese auto, aflat în faliment, a făcut un nou anunț. Ce urmează să facă? Newsweek.ro
Cunoscutul furnizor de piese auto First Brands, aflat în faliment, își închide o parte din afacerea ...
10:10
Avertisment pentru românii care vor să intre în Serbia. Traficul camioanelor, perturbat de proteste Newsweek.ro
E aglomerație la punctele de trecere a frontierei dintre România și Serbia. Traficul camioanelor est...
09:50
DHS suspendă accesul lui Gregory Bovino la rețelele sociale, după cele două crime comise de ICE în Minneapolis Newsweek.ro
Departamentul pentru Securitate Internă al SUA i-a suspendat accesul la conturile de social media lu...
09:30
Pensii înghețate în România, crescute cu 7% în Republica Moldova. Ce vrea Florin Manole să îi învețe pe vecini Newsweek.ro
Ministrul muncii, Florin Manole, s-a întâlnit cu omologul său din Republica Moldova pe care îl va aj...
09:20
Ungaria mai face o autostradă care ajunge până la granița cu România. Ce traseu va avea? Newsweek.ro
Planificarea tronsonului de autostradă M44 între Békéscsaba și granița națională a atins o altă etap...
09:20
Planul lui Zelenski pentru a zdrobi armata lui Putin: Rusia trebuie să piardă 50.000 de militari pe lună” Newsweek.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirmă că Forțele de Apărare trebuie să provoace pierderi...
09:20
Trump a cedat sub presiunea crimelor din Minneapolis. O parte din agenții ICE, retrași din Minnesota Newsweek.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a avut o convorbire „productivă” cu guvernatorul statului Minnesota,...
09:00
Lider din industria AI: „Omenirea trebuie să se trezească”. Care sunt pericolele inteligenței artificiale Newsweek.ro
Dario Amodei, directorul companiei Anthropic, avertizează că omenirea „trebuie să se trezească” în f...
08:50
Meta va vinde abonamente cu funcţii premium pe Facebook, Instagram şi WhatsApp. Ce noutăți vor aduce Newsweek.ro
Gigantul american Meta anunţă că va începe să testeze funcţionalităţi premium pentru platformele soc...
08:40
Bulgaria face miliarde din caviarul scos din Marea Neagră și Dunăre. România nu poate visa la așa ceva Newsweek.ro
Bulgaria a devenit cel mai mare exportator european de caviar negru pe care îl obține din Marea Neag...
08:40
Sorin Grindeanu amenință cu ieșirea de la guvernare: „Fără relansare economică PSD nu susține coaliția” Newsweek.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că partidul nu acceptă adoptarea măsurilor pentru administ...
Acum 6 ore
08:20
Italia declară stare de urgență. Furtunile au provocat pagube de peste 1,5 miliarde de euro Newsweek.ro
Guvernul italian a declarat stare de urgență, deblocând fonduri în valoare de 100 de milioane de eur...
08:10
Când va reporni aplicația e-bloc prin care Asociațiile de proprietari pot plăti facturile online? Vești rele Newsweek.ro
Aplicația e-bloc prin care asociațiile de proprietari putea plăti facturile la întreținere online a ...
08:00
Anunț ciudat al ministrului apărării depsre pensie militare: Nu le tăiem? Are de gând să le crească în 2026? Newsweek.ro
Ministrul Apărării Radu Miruță a dat asigurări că pensiile militare nu vor scădea, deși acest subiec...
07:50
Obiecte din casă care afectează energia pozitivă. Cum să scapi de stres și tensiune, potrivit Feng Shui Newsweek.ro
Obiecte din casă care afectează energia pozitivă. Cum să scapi de stres și tensiune, potrivit Feng S...
07:40
Ce se întâmplă cu împrumutul tău după deces? Se prescriu sau nu datoriile la bancă? Newsweek.ro
Un accident, o boală și, dintr-o dată, familia ta se confruntă cu ruina financiară. Cine va continua...
07:30
Statele Unite vor desfășura în România o unitate de trupe echipate cu tancuri Abrams. Distrug tot în Ucraina Newsweek.ro
SUA au convenit să îmbunătățească calitatea și letalitatea forțelor desfășurate în România, în speci...
07:20
Amintirile lui Florin Piersic la 90 de ani. Tatiana Iekel era foarte geloasă. „Nu a fost iubirea vieții mele” Newsweek.ro
La 90 de ani, Florin Piersic își rememorează viața plină de povești și iubiri intense. Tatiana Iekel...
07:10
Horoscop 28 ianuarie. Luna în Gemeni aduce noroc la bani Berbecilor. Peștii au o zi liniștită Newsweek.ro
Horoscop 28 ianuarie. Luna în Gemeni aduce noroc la bani Berbecilor. Peștii au o zi liniștită. Pentr...
06:40
EXCLUSIV Ce spune guvernul despre Ordonanța care ar modifica pensiile militare? Distribuită masiv online Newsweek.ro
Draftul unei Ordonanțe de Urgență care ar fi modificat vârsta de pensionare pentru militari și poliț...
Acum 24 ore
22:20
Grindeanu: Pachetul privind Administraţia şi cel de relansare economică trebuie să fie aprobate simultan Newsweek.ro
Sorin Grindeanu, liderul PSD, spune că pachetul privind Administraţia şi cel privind relansarea econ...
22:10
Ministrul Apărării s-a întâlnit cu vicepreşedintele de Operaţiuni Strategice Internaţionale Lockheed Martin Newsweek.ro
Ministrul Apărării, a avut o întrevedere cu vicepreşedintele pentru Operaţiuni Strategice Internaţio...
21:50
De pe 6 februarie, Spitalul &#34;Sf. Pantelimon&#34; se întoarce în garda de chirurgie vasculară de urgenţă Newsweek.ro
De pe 6 februarie, Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Pantelimon" se întoarce în garda de chirurgie vas...
21:20
Ce achiziţii urmează la MAI? Un tren, avioane multirol, elicoptere, roboți și drone pentru situații de urgență Newsweek.ro
Ce achiziţii urmează la MAI, în Programul SAFE? Vor fi cumpărate un tren, avioane multirol, elicopte...
21:10
16.000.000.000 € are de cheltuit România, în Programul SAFE, pentru achiziţiile din Apărare Newsweek.ro
16.000.000.000 € are de cheltuit România, până în anul 2030, în Programul SAFE, pentru achiziţiile p...
20:50
VIDEO Distrugătoarele SUA cu rachete Tomahawk au ajuns în Orientul Mijlociu. Liderul Iranului s-a ascuns Newsweek.ro
Portavionul american Abraham Lincoln a sosit luni în Orientul Mijlociu, însoțit de nave de război, p...
20:30
Şedinţa Coaliţiei s-a terminat în coadă de peşte. PSD şi PNL nu s-ar fi înţeles pe reforma din Administraţie Newsweek.ro
Şedinţa Coaliţiei, din această seară, s-a terminat în coadă de peşte, după ce PSD şi PNL nu s-ar fi ...
20:10
Cum să elimini energia negativă din casa ta prin Feng Shui. Urmează câțiva pași simpli Newsweek.ro
Cum să elimini energia negativă din casa ta prin Feng Shui. În Feng Shui, există o metodă de curățar...
19:50
FMI se pregătește pentru o rundă globală de depreciere a dolarului american. Alternativa: obligaţiunile comune Newsweek.ro
FMI se pregătește pentru o rundă globală de depreciere a dolarului american, din cauza turbilenţelor...
19:40
VIDEO 4 rachete Flamingo au spulberat o fabrică-cheie pentru avioanele Su-34 în Belgorod, Rusia Newsweek.ro
O fabrică esențială pentru producția de avioane militare rusești Su-34 a fost lovită de patru rachet...
19:30
Tipurile de paste mai puțin cunoscute, care sunt pline de proteine și fibre. Potrivite dacă ții dietă Newsweek.ro
Pastele pe bază de leguminoase reprezintă una dintre cele mai bune alternative la pastele tradiționa...
19:20
Motivul surprinzător despre care nimeni nu vorbește atunci când ești constipat. Are legătură cu vezica urinară Newsweek.ro
Constipația nu afectează doar digestia. Un motiv ignorat ține de vezica urinară: intestinul plin apa...
19:10
Bulgaria intră în ultima săptămână de folosite a monedei leva. Avem la sud o economie complet euro-izată Newsweek.ro
Bulgaria, statul nostru vecin de la sud, intră în ultima săptămână de folosite a monedei leva (leul ...
19:00
Evaluare Pentagon: NATO european depășește mult Rusia la scară economică. Poate apăra singură Flancul estic Newsweek.ro
Noua Strategie Națională de Apărare a Pentagonului semnalează un pas înapoi față de angajamentul de ...
18:30
Florin Piersic împlinește 90 de ani: „Am trăit ca amanții” – povestea dureroasă a despărțirii de marea iubire Newsweek.ro
La 90 de ani, Florin Piersic păstrează amintiri vii despre marea sa iubire, Anna Széles — o poveste ...
18:20
Horoscop chinezesc săptămâna 26 ianuarie - 1 februarie. Șobolan - viitor, Bou - sănătate, Tigru - energie Newsweek.ro
Horoscopul săptămânal chinezesc al semnului tău animal este aici pentru perioada 26 ianuarie - 1 feb...
18:10
Un român a încercat să fure un tren dintr-o gară din Austria şi a rănit o poliţistă Newsweek.ro
Un român de 37 de ani a fost reținut de forțele de intervenție rapidă, după ce s-a urcat într-un tre...
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.