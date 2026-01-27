Planul lui Zelenski pentru a zdrobi armata lui Putin: Rusia trebuie să piardă 50.000 de militari pe lună”
Newsweek.ro, 27 ianuarie 2026 09:20
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirmă că Forțele de Apărare trebuie să provoace pierderi...
Acum 5 minute
09:50
DHS suspendă accesul lui Gregory Bovino la rețelele sociale, după cele două crime comise de ICE în Minneapolis # Newsweek.ro
Departamentul pentru Securitate Internă al SUA i-a suspendat accesul la conturile de social media lu...
Acum 30 minute
09:30
Pensii înghețate în România, crescute cu 7% în Republica Moldova. Ce vrea Florin Manole să îi învețe pe vecini # Newsweek.ro
Ministrul muncii, Florin Manole, s-a întâlnit cu omologul său din Republica Moldova pe care îl va aj...
Acum o oră
09:20
Ungaria mai face o autostradă care ajunge până la granița cu România. Ce traseu va avea? # Newsweek.ro
Planificarea tronsonului de autostradă M44 între Békéscsaba și granița națională a atins o altă etap...
09:20
Planul lui Zelenski pentru a zdrobi armata lui Putin: Rusia trebuie să piardă 50.000 de militari pe lună” # Newsweek.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirmă că Forțele de Apărare trebuie să provoace pierderi...
09:20
Trump a cedat sub presiunea crimelor din Minneapolis. O parte din agenții ICE, retrași din Minnesota # Newsweek.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a avut o convorbire „productivă” cu guvernatorul statului Minnesota,...
09:00
Lider din industria AI: „Omenirea trebuie să se trezească”. Care sunt pericolele inteligenței artificiale # Newsweek.ro
Dario Amodei, directorul companiei Anthropic, avertizează că omenirea „trebuie să se trezească” în f...
Acum 2 ore
08:50
Meta va vinde abonamente cu funcţii premium pe Facebook, Instagram şi WhatsApp. Ce noutăți vor aduce # Newsweek.ro
Gigantul american Meta anunţă că va începe să testeze funcţionalităţi premium pentru platformele soc...
08:40
Bulgaria face miliarde din caviarul scos din Marea Neagră și Dunăre. România nu poate visa la așa ceva # Newsweek.ro
Bulgaria a devenit cel mai mare exportator european de caviar negru pe care îl obține din Marea Neag...
08:40
Sorin Grindeanu amenință cu ieșirea de la guvernare: „Fără relansare economică PSD nu susține coaliția” # Newsweek.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că partidul nu acceptă adoptarea măsurilor pentru administ...
08:20
Italia declară stare de urgență. Furtunile au provocat pagube de peste 1,5 miliarde de euro # Newsweek.ro
Guvernul italian a declarat stare de urgență, deblocând fonduri în valoare de 100 de milioane de eur...
08:10
Când va reporni aplicația e-bloc prin care Asociațiile de proprietari pot plăti facturile online? Vești rele # Newsweek.ro
Aplicația e-bloc prin care asociațiile de proprietari putea plăti facturile la întreținere online a ...
08:00
Anunț ciudat al ministrului apărării depsre pensie militare: Nu le tăiem? Are de gând să le crească în 2026? # Newsweek.ro
Ministrul Apărării Radu Miruță a dat asigurări că pensiile militare nu vor scădea, deși acest subiec...
Acum 4 ore
07:50
Obiecte din casă care afectează energia pozitivă. Cum să scapi de stres și tensiune, potrivit Feng Shui # Newsweek.ro
Obiecte din casă care afectează energia pozitivă. Cum să scapi de stres și tensiune, potrivit Feng S...
07:40
Un accident, o boală și, dintr-o dată, familia ta se confruntă cu ruina financiară. Cine va continua...
07:30
Statele Unite vor desfășura în România o unitate de trupe echipate cu tancuri Abrams. Distrug tot în Ucraina # Newsweek.ro
SUA au convenit să îmbunătățească calitatea și letalitatea forțelor desfășurate în România, în speci...
07:20
Amintirile lui Florin Piersic la 90 de ani. Tatiana Iekel era foarte geloasă. „Nu a fost iubirea vieții mele” # Newsweek.ro
La 90 de ani, Florin Piersic își rememorează viața plină de povești și iubiri intense. Tatiana Iekel...
07:10
Horoscop 28 ianuarie. Luna în Gemeni aduce noroc la bani Berbecilor. Peștii au o zi liniștită # Newsweek.ro
Horoscop 28 ianuarie. Luna în Gemeni aduce noroc la bani Berbecilor. Peștii au o zi liniștită. Pentr...
06:40
EXCLUSIV Ce spune guvernul despre Ordonanța care ar modifica pensiile militare? Distribuită masiv online # Newsweek.ro
Draftul unei Ordonanțe de Urgență care ar fi modificat vârsta de pensionare pentru militari și poliț...
Acum 12 ore
22:20
Grindeanu: Pachetul privind Administraţia şi cel de relansare economică trebuie să fie aprobate simultan # Newsweek.ro
Sorin Grindeanu, liderul PSD, spune că pachetul privind Administraţia şi cel privind relansarea econ...
22:10
Ministrul Apărării s-a întâlnit cu vicepreşedintele de Operaţiuni Strategice Internaţionale Lockheed Martin # Newsweek.ro
Ministrul Apărării, a avut o întrevedere cu vicepreşedintele pentru Operaţiuni Strategice Internaţio...
21:50
De pe 6 februarie, Spitalul "Sf. Pantelimon" se întoarce în garda de chirurgie vasculară de urgenţă # Newsweek.ro
De pe 6 februarie, Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Pantelimon" se întoarce în garda de chirurgie vas...
21:20
Ce achiziţii urmează la MAI? Un tren, avioane multirol, elicoptere, roboți și drone pentru situații de urgență # Newsweek.ro
Ce achiziţii urmează la MAI, în Programul SAFE? Vor fi cumpărate un tren, avioane multirol, elicopte...
21:10
16.000.000.000 € are de cheltuit România, în Programul SAFE, pentru achiziţiile din Apărare # Newsweek.ro
16.000.000.000 € are de cheltuit România, până în anul 2030, în Programul SAFE, pentru achiziţiile p...
Acum 24 ore
20:50
VIDEO Distrugătoarele SUA cu rachete Tomahawk au ajuns în Orientul Mijlociu. Liderul Iranului s-a ascuns # Newsweek.ro
Portavionul american Abraham Lincoln a sosit luni în Orientul Mijlociu, însoțit de nave de război, p...
20:30
Şedinţa Coaliţiei s-a terminat în coadă de peşte. PSD şi PNL nu s-ar fi înţeles pe reforma din Administraţie # Newsweek.ro
Şedinţa Coaliţiei, din această seară, s-a terminat în coadă de peşte, după ce PSD şi PNL nu s-ar fi ...
20:10
Cum să elimini energia negativă din casa ta prin Feng Shui. Urmează câțiva pași simpli # Newsweek.ro
Cum să elimini energia negativă din casa ta prin Feng Shui. În Feng Shui, există o metodă de curățar...
19:50
FMI se pregătește pentru o rundă globală de depreciere a dolarului american. Alternativa: obligaţiunile comune # Newsweek.ro
FMI se pregătește pentru o rundă globală de depreciere a dolarului american, din cauza turbilenţelor...
19:40
VIDEO 4 rachete Flamingo au spulberat o fabrică-cheie pentru avioanele Su-34 în Belgorod, Rusia # Newsweek.ro
O fabrică esențială pentru producția de avioane militare rusești Su-34 a fost lovită de patru rachet...
19:30
Tipurile de paste mai puțin cunoscute, care sunt pline de proteine și fibre. Potrivite dacă ții dietă # Newsweek.ro
Pastele pe bază de leguminoase reprezintă una dintre cele mai bune alternative la pastele tradiționa...
19:20
Motivul surprinzător despre care nimeni nu vorbește atunci când ești constipat. Are legătură cu vezica urinară # Newsweek.ro
Constipația nu afectează doar digestia. Un motiv ignorat ține de vezica urinară: intestinul plin apa...
19:10
Bulgaria intră în ultima săptămână de folosite a monedei leva. Avem la sud o economie complet euro-izată # Newsweek.ro
Bulgaria, statul nostru vecin de la sud, intră în ultima săptămână de folosite a monedei leva (leul ...
19:00
Evaluare Pentagon: NATO european depășește mult Rusia la scară economică. Poate apăra singură Flancul estic # Newsweek.ro
Noua Strategie Națională de Apărare a Pentagonului semnalează un pas înapoi față de angajamentul de ...
18:30
Florin Piersic împlinește 90 de ani: „Am trăit ca amanții” – povestea dureroasă a despărțirii de marea iubire # Newsweek.ro
La 90 de ani, Florin Piersic păstrează amintiri vii despre marea sa iubire, Anna Széles — o poveste ...
18:20
Horoscop chinezesc săptămâna 26 ianuarie - 1 februarie. Șobolan - viitor, Bou - sănătate, Tigru - energie # Newsweek.ro
Horoscopul săptămânal chinezesc al semnului tău animal este aici pentru perioada 26 ianuarie - 1 feb...
18:10
Un român de 37 de ani a fost reținut de forțele de intervenție rapidă, după ce s-a urcat într-un tre...
17:50
Opt oferte au fost depuse pentru construirea ultimului tronson al Autostrăzii Unirii A8 # Newsweek.ro
Au fost depuse opt oferte pentru proiectarea și execuția tronsonului final al Autostrăzii Unirii A8,...
17:40
Spitalele din județul Buzău ar putea colabora cu Spitalul Universitar de Urgență București # Newsweek.ro
Spitalele din județul Buzău ar putea colabora cu Spitalul Universitar de Urgență București. În județ...
17:30
Franța a declarat că nu va putea să furnizeze combustibil trupelor sale în caz de război # Newsweek.ro
Franța a declarat că nu va putea să furnizeze combustibil trupelor sale în caz de război. Pentru a î...
17:20
Ce se întâmplă cu ”supergripa” din acest an. Și cei vaccinați se pot îmbolnăvi acum. Un medic explică de ce # Newsweek.ro
„Supergripa” din acest an i-a speriat pe români. Mulți au ajuns la spital iar specialiștii spun că u...
17:10
GRAFIC Cum a evoluat venitul real al gospodăriilor din UE între 2004 și 2024? +22% media UE, România +134% # Newsweek.ro
Un grafic realizat de Eurostat arată cum evoluat venitul real al gospodăriilor din țările UE, pe cap...
16:50
Radu Marinescu: Grup de lucru pentru analiza modificării condițiilor răspunderii penale a minorilor # Newsweek.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat, luni, constituirea unui grup de lucru care să analiz...
16:50
Militari din SUA, România, Franța și Polonia vin la Cincu, la cel mai mare exercițiu de artilerie din Europa # Newsweek.ro
Cel mai amplu exercițiu de interoperabilitate al artileriei Forțelor Terestre ale SUA desfășurat în ...
16:50
Soldații lui Putin din Ucraina au primit motorete și trotinete electrice Kalashnikov. Au și remorcă # Newsweek.ro
Producătorul redutabilei arme de asalt AK47, Kalashnikov, s-a apucat să fabrice și motorete, și trot...
16:50
Un general de top aliat al lui Xi Jinping, acuzat de scurgere de informații despre programul nuclear către SUA # Newsweek.ro
Zhang Youxia, vicepreședintele Comisiei Militare Centrale a PCC, cel mai înalt general al Chinei est...
16:30
225.000 pensionari cer indexarea pensiilor din luna februarie. Ce șanse au? Ce le propune ministrul muncii? # Newsweek.ro
Pensionarii nu își pot apăra drepturile la pensie. Ei nu au nicio armă cu care să „amenințe” guvernu...
16:10
Florin Piersic, la 90 de ani, și-a făcut „testamentul” de suflet. Ultima dorință față de poporul român # Newsweek.ro
Florin Piersic împlinește, mâine, 90 de ani. Actorul a adresat un mesaj în care le cere românilor să...
16:00
O femeie care a călcat într-o gură de canal descoperită a câștigat despăgubiri de 5.000 de euro # Newsweek.ro
O ieșeancă și-a rupt piciorul călcând într-o gură de canal descoperită, care s-a dovedit a fi un căm...
16:00
VIDEO Doar în România vezi! Un șofer de camion întoarce liniștit pe Autostrada A3 și o ia pe contrasens # Newsweek.ro
Imagini incredibile, cum, probabil, doar în România vezi! Un șofer de camion întoarce liniștit pe Au...
15:50
ANAF lasă interacțiunea cu contribuabilii pe seama inteligenței artificiale. Se numește ANA și e în SPV # Newsweek.ro
ANAF lasă interacțiunea cu contribuabilii pe seama inteligenței artificiale. Este un chatbot, se num...
15:40
Ce legătură are Relu Fenechiu cu firma care a strâns sute de contracte cu statul anul trecut # Newsweek.ro
Mariana Fenechiu, ultima soție a fostului ministru liberal al Transporturilor Relu Fenechiu, a const...
