Planul lui Zelenski pentru a zdrobi armata lui Putin: Rusia trebuie să piardă 50.000 de militari pe lună”

Newsweek.ro, 27 ianuarie 2026 09:20

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirmă că Forțele de Apărare trebuie să provoace pierderi...

Acum 5 minute
09:50
DHS suspendă accesul lui Gregory Bovino la rețelele sociale, după cele două crime comise de ICE în Minneapolis Newsweek.ro
Departamentul pentru Securitate Internă al SUA i-a suspendat accesul la conturile de social media lu...
Acum 30 minute
09:30
Pensii înghețate în România, crescute cu 7% în Republica Moldova. Ce vrea Florin Manole să îi învețe pe vecini Newsweek.ro
Ministrul muncii, Florin Manole, s-a întâlnit cu omologul său din Republica Moldova pe care îl va aj...
Acum o oră
09:20
Ungaria mai face o autostradă care ajunge până la granița cu România. Ce traseu va avea? Newsweek.ro
Planificarea tronsonului de autostradă M44 între Békéscsaba și granița națională a atins o altă etap...
09:20
Planul lui Zelenski pentru a zdrobi armata lui Putin: Rusia trebuie să piardă 50.000 de militari pe lună” Newsweek.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirmă că Forțele de Apărare trebuie să provoace pierderi...
09:20
Trump a cedat sub presiunea crimelor din Minneapolis. O parte din agenții ICE, retrași din Minnesota Newsweek.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a avut o convorbire „productivă” cu guvernatorul statului Minnesota,...
09:00
Lider din industria AI: „Omenirea trebuie să se trezească”. Care sunt pericolele inteligenței artificiale Newsweek.ro
Dario Amodei, directorul companiei Anthropic, avertizează că omenirea „trebuie să se trezească” în f...
Acum 2 ore
08:50
Meta va vinde abonamente cu funcţii premium pe Facebook, Instagram şi WhatsApp. Ce noutăți vor aduce Newsweek.ro
Gigantul american Meta anunţă că va începe să testeze funcţionalităţi premium pentru platformele soc...
08:40
Bulgaria face miliarde din caviarul scos din Marea Neagră și Dunăre. România nu poate visa la așa ceva Newsweek.ro
Bulgaria a devenit cel mai mare exportator european de caviar negru pe care îl obține din Marea Neag...
08:40
Sorin Grindeanu amenință cu ieșirea de la guvernare: „Fără relansare economică PSD nu susține coaliția” Newsweek.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că partidul nu acceptă adoptarea măsurilor pentru administ...
08:20
Italia declară stare de urgență. Furtunile au provocat pagube de peste 1,5 miliarde de euro Newsweek.ro
Guvernul italian a declarat stare de urgență, deblocând fonduri în valoare de 100 de milioane de eur...
08:10
Când va reporni aplicația e-bloc prin care Asociațiile de proprietari pot plăti facturile online? Vești rele Newsweek.ro
Aplicația e-bloc prin care asociațiile de proprietari putea plăti facturile la întreținere online a ...
08:00
Anunț ciudat al ministrului apărării depsre pensie militare: Nu le tăiem? Are de gând să le crească în 2026? Newsweek.ro
Ministrul Apărării Radu Miruță a dat asigurări că pensiile militare nu vor scădea, deși acest subiec...
Acum 4 ore
07:50
Obiecte din casă care afectează energia pozitivă. Cum să scapi de stres și tensiune, potrivit Feng Shui Newsweek.ro
Obiecte din casă care afectează energia pozitivă. Cum să scapi de stres și tensiune, potrivit Feng S...
07:40
Ce se întâmplă cu împrumutul tău după deces? Se prescriu sau nu datoriile la bancă? Newsweek.ro
Un accident, o boală și, dintr-o dată, familia ta se confruntă cu ruina financiară. Cine va continua...
07:30
Statele Unite vor desfășura în România o unitate de trupe echipate cu tancuri Abrams. Distrug tot în Ucraina Newsweek.ro
SUA au convenit să îmbunătățească calitatea și letalitatea forțelor desfășurate în România, în speci...
07:20
Amintirile lui Florin Piersic la 90 de ani. Tatiana Iekel era foarte geloasă. „Nu a fost iubirea vieții mele” Newsweek.ro
La 90 de ani, Florin Piersic își rememorează viața plină de povești și iubiri intense. Tatiana Iekel...
07:10
Horoscop 28 ianuarie. Luna în Gemeni aduce noroc la bani Berbecilor. Peștii au o zi liniștită Newsweek.ro
Horoscop 28 ianuarie. Luna în Gemeni aduce noroc la bani Berbecilor. Peștii au o zi liniștită. Pentr...
06:40
EXCLUSIV Ce spune guvernul despre Ordonanța care ar modifica pensiile militare? Distribuită masiv online Newsweek.ro
Draftul unei Ordonanțe de Urgență care ar fi modificat vârsta de pensionare pentru militari și poliț...
Acum 12 ore
22:20
Grindeanu: Pachetul privind Administraţia şi cel de relansare economică trebuie să fie aprobate simultan Newsweek.ro
Sorin Grindeanu, liderul PSD, spune că pachetul privind Administraţia şi cel privind relansarea econ...
22:10
Ministrul Apărării s-a întâlnit cu vicepreşedintele de Operaţiuni Strategice Internaţionale Lockheed Martin Newsweek.ro
Ministrul Apărării, a avut o întrevedere cu vicepreşedintele pentru Operaţiuni Strategice Internaţio...
21:50
De pe 6 februarie, Spitalul &#34;Sf. Pantelimon&#34; se întoarce în garda de chirurgie vasculară de urgenţă Newsweek.ro
De pe 6 februarie, Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Pantelimon" se întoarce în garda de chirurgie vas...
21:20
Ce achiziţii urmează la MAI? Un tren, avioane multirol, elicoptere, roboți și drone pentru situații de urgență Newsweek.ro
Ce achiziţii urmează la MAI, în Programul SAFE? Vor fi cumpărate un tren, avioane multirol, elicopte...
21:10
16.000.000.000 € are de cheltuit România, în Programul SAFE, pentru achiziţiile din Apărare Newsweek.ro
16.000.000.000 € are de cheltuit România, până în anul 2030, în Programul SAFE, pentru achiziţiile p...
Acum 24 ore
20:50
VIDEO Distrugătoarele SUA cu rachete Tomahawk au ajuns în Orientul Mijlociu. Liderul Iranului s-a ascuns Newsweek.ro
Portavionul american Abraham Lincoln a sosit luni în Orientul Mijlociu, însoțit de nave de război, p...
20:30
Şedinţa Coaliţiei s-a terminat în coadă de peşte. PSD şi PNL nu s-ar fi înţeles pe reforma din Administraţie Newsweek.ro
Şedinţa Coaliţiei, din această seară, s-a terminat în coadă de peşte, după ce PSD şi PNL nu s-ar fi ...
20:10
Cum să elimini energia negativă din casa ta prin Feng Shui. Urmează câțiva pași simpli Newsweek.ro
Cum să elimini energia negativă din casa ta prin Feng Shui. În Feng Shui, există o metodă de curățar...
19:50
FMI se pregătește pentru o rundă globală de depreciere a dolarului american. Alternativa: obligaţiunile comune Newsweek.ro
FMI se pregătește pentru o rundă globală de depreciere a dolarului american, din cauza turbilenţelor...
19:40
VIDEO 4 rachete Flamingo au spulberat o fabrică-cheie pentru avioanele Su-34 în Belgorod, Rusia Newsweek.ro
O fabrică esențială pentru producția de avioane militare rusești Su-34 a fost lovită de patru rachet...
19:30
Tipurile de paste mai puțin cunoscute, care sunt pline de proteine și fibre. Potrivite dacă ții dietă Newsweek.ro
Pastele pe bază de leguminoase reprezintă una dintre cele mai bune alternative la pastele tradiționa...
19:20
Motivul surprinzător despre care nimeni nu vorbește atunci când ești constipat. Are legătură cu vezica urinară Newsweek.ro
Constipația nu afectează doar digestia. Un motiv ignorat ține de vezica urinară: intestinul plin apa...
19:10
Bulgaria intră în ultima săptămână de folosite a monedei leva. Avem la sud o economie complet euro-izată Newsweek.ro
Bulgaria, statul nostru vecin de la sud, intră în ultima săptămână de folosite a monedei leva (leul ...
19:00
Evaluare Pentagon: NATO european depășește mult Rusia la scară economică. Poate apăra singură Flancul estic Newsweek.ro
Noua Strategie Națională de Apărare a Pentagonului semnalează un pas înapoi față de angajamentul de ...
18:30
Florin Piersic împlinește 90 de ani: „Am trăit ca amanții” – povestea dureroasă a despărțirii de marea iubire Newsweek.ro
La 90 de ani, Florin Piersic păstrează amintiri vii despre marea sa iubire, Anna Széles — o poveste ...
18:20
Horoscop chinezesc săptămâna 26 ianuarie - 1 februarie. Șobolan - viitor, Bou - sănătate, Tigru - energie Newsweek.ro
Horoscopul săptămânal chinezesc al semnului tău animal este aici pentru perioada 26 ianuarie - 1 feb...
18:10
Un român a încercat să fure un tren dintr-o gară din Austria şi a rănit o poliţistă Newsweek.ro
Un român de 37 de ani a fost reținut de forțele de intervenție rapidă, după ce s-a urcat într-un tre...
17:50
Opt oferte au fost depuse pentru construirea ultimului tronson al Autostrăzii Unirii A8 Newsweek.ro
Au fost depuse opt oferte pentru proiectarea și execuția tronsonului final al Autostrăzii Unirii A8,...
17:40
Spitalele din județul Buzău ar putea colabora cu Spitalul Universitar de Urgență București Newsweek.ro
Spitalele din județul Buzău ar putea colabora cu Spitalul Universitar de Urgență București. În județ...
17:30
Franța a declarat că nu va putea să furnizeze combustibil trupelor sale în caz de război Newsweek.ro
Franța a declarat că nu va putea să furnizeze combustibil trupelor sale în caz de război. Pentru a î...
17:20
Ce se întâmplă cu ”supergripa” din acest an. Și cei vaccinați se pot îmbolnăvi acum. Un medic explică de ce Newsweek.ro
„Supergripa” din acest an i-a speriat pe români. Mulți au ajuns la spital iar specialiștii spun că u...
17:10
GRAFIC Cum a evoluat venitul real al gospodăriilor din UE între 2004 și 2024? +22% media UE, România +134% Newsweek.ro
Un grafic realizat de Eurostat arată cum evoluat venitul real al gospodăriilor din țările UE, pe cap...
16:50
Radu Marinescu: Grup de lucru pentru analiza modificării condițiilor răspunderii penale a minorilor Newsweek.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat, luni, constituirea unui grup de lucru care să analiz...
16:50
Militari din SUA, România, Franța și Polonia vin la Cincu, la cel mai mare exercițiu de artilerie din Europa Newsweek.ro
Cel mai amplu exercițiu de interoperabilitate al artileriei Forțelor Terestre ale SUA desfășurat în ...
16:50
Soldații lui Putin din Ucraina au primit motorete și trotinete electrice Kalashnikov. Au și remorcă Newsweek.ro
Producătorul redutabilei arme de asalt AK47, Kalashnikov, s-a apucat să fabrice și motorete, și trot...
16:50
Un general de top aliat al lui Xi Jinping, acuzat de scurgere de informații despre programul nuclear către SUA Newsweek.ro
Zhang Youxia, vicepreședintele Comisiei Militare Centrale a PCC, cel mai înalt general al Chinei est...
16:30
225.000 pensionari cer indexarea pensiilor din luna februarie. Ce șanse au? Ce le propune ministrul muncii? Newsweek.ro
Pensionarii nu își pot apăra drepturile la pensie. Ei nu au nicio armă cu care să „amenințe” guvernu...
16:10
Florin Piersic, la 90 de ani, și-a făcut „testamentul” de suflet. Ultima dorință față de poporul român Newsweek.ro
Florin Piersic împlinește, mâine, 90 de ani. Actorul a adresat un mesaj în care le cere românilor să...
16:00
O femeie care a călcat într-o gură de canal descoperită a câștigat despăgubiri de 5.000 de euro Newsweek.ro
O ieșeancă și-a rupt piciorul călcând într-o gură de canal descoperită, care s-a dovedit a fi un căm...
16:00
VIDEO Doar în România vezi! Un șofer de camion întoarce liniștit pe Autostrada A3 și o ia pe contrasens Newsweek.ro
Imagini incredibile, cum, probabil, doar în România vezi! Un șofer de camion întoarce liniștit pe Au...
15:50
ANAF lasă interacțiunea cu contribuabilii pe seama inteligenței artificiale. Se numește ANA și e în SPV Newsweek.ro
ANAF lasă interacțiunea cu contribuabilii pe seama inteligenței artificiale. Este un chatbot, se num...
15:40
Ce legătură are Relu Fenechiu cu firma care a strâns sute de contracte cu statul anul trecut Newsweek.ro
Mariana Fenechiu, ultima soție a fostului ministru liberal al Transporturilor Relu Fenechiu, a const...
