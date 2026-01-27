Utilizatorii TikTok reclamă că videoclipurile critice la adresa ICE nu pot fi încărcate. Compania invocă probleme tehnice
Adevarul.ro, 27 ianuarie 2026 12:30
Mai mulți utilizatori TikTok susțin că videoclipurile care critică activitatea agenției americane de imigrație (ICE) nu pot fi încărcate pe platformă. TikTok afirmă însă că problemele sunt cauzate de defecțiuni tehnice și nu au legătură cu conținutul postat.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 15 minute
12:45
„Mănâncă, nenorocitule!”. Cum sunt torturați soldații ruși care au dezertat: dezbrăcați, legați de copaci cu capul în jos și obligați să mănânce zăpadă # Adevarul.ro
Noi imagini șocante arată cum soldați ruși care au refuzat să participe la atacuri pe front sunt pedepsiți de superiorii lor: sunt legați cu capul în jos de copaci, tremură de frig și poartă doar lenjeria intimă, după ce li s-au luat uniformele de iarnă.
12:45
Mesaje false de la curier sau apropiați, noua armă a escrocilor online. Cum funcționează fraudele # Adevarul.ro
Escrocii din mediul online devin tot mai inventivi și găsesc constant noi metode pentru a goli conturile celor care le cad în capcană. De la mesaje primite aparent de la persoane apropiate, până la false notificări de la curieri sau vânzări fictive de bilete, fraudele online sunt în plină expansiune
Acum 30 minute
12:30
Campionatul Mondial de fotbal, în pericol să nu se dispute. Trei țări europene discută boicotarea competiției de la vară # Adevarul.ro
În România, Campionatul Mondial de fotbal va fi transmis în direct de postul Antena 1.
12:30
Utilizatorii TikTok reclamă că videoclipurile critice la adresa ICE nu pot fi încărcate. Compania invocă probleme tehnice # Adevarul.ro
Mai mulți utilizatori TikTok susțin că videoclipurile care critică activitatea agenției americane de imigrație (ICE) nu pot fi încărcate pe platformă. TikTok afirmă însă că problemele sunt cauzate de defecțiuni tehnice și nu au legătură cu conținutul postat.
Acum o oră
12:15
Pus pe liber de Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero și-a schimbat meseria. Antrenorul va face ceva complet diferit de tenis # Adevarul.ro
Juan Carlos Ferrero (45 de ani) se reorientează către golf.
12:15
Atacuri rusești masive asupra Ucrainei. Pene de curent în Harkov și zeci de clădiri avariate la Odesa # Adevarul.ro
Dronele și rachetele rusești au lovit luni seară mai multe regiuni din Ucraina, vizând în special orașele Harkov și Odesa, provocând întreruperi masive de curent electric și rănirea a cel puțin 23 de persoane, au anunțat autoritățile ucrainene, citate de Reuters.
12:15
Peste 6.000 de morți confirmați în Iran după protestele reprimate violent. Sunt anchetate alte 17.000 de decese potențiale. # Adevarul.ro
Un ONG pentru drepturile omului a confirmat marți, 27 ianuarie, moartea a peste 6.000 de persoane în timpul protestelor violente care au zguduit Iranul la începutul lunii ianuarie, în timp ce investigațiile continuă asupra altor peste 17.000 de decese potențiale, relatează AFP.
12:00
Germania spune că nu mai poate trimite baterii Patriot suplimentare Ucrainei. Ministrul apărării face apel la aliați # Adevarul.ro
Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat că Berlinul nu mai are în prezent capacitatea să furnizeze Ucrainei sisteme suplimentare de rachete de apărare aeriană Patriot, relatează Ukrainska Pravda.
12:00
Proiecte de stocare energie la scară largă, aduse în România de o platformă europeană de investiţii # Adevarul.ro
O platformă europeană de investiţii în imobiliare intră pe piaţa sistemelor avansate de stocare a energiei în baterii (BESS) cu mai multe proiecte de stocare energie la scară largă în România.
12:00
„Bonjour”. Keir Starmer l-a imitat pe Emmanuel Macron: și-a pus ochelari de aviator și a salutat publicul în franceză # Adevarul.ro
Premierul britanic Keir Starmer a stârnit hohote de râs, după ce l-a imitat pe președintele francez Emmanuel Macron: și-a pus ochelari de aviator și a salutat publicul în franceză, în cadrul spectacolului de comedie The Political Party Live, de la Duchess Theatre din Londra.
12:00
Boom în industria aurului: singura rafinărie din România atinge afaceri de 40 de milioane de euro și un record de 5.000 de lingouri # Adevarul.ro
Rafinor, singura unitate de profil din țară, a transformat anul 2025 într-un succes istoric. Rezultatele solide nu doar că readuc în actualitate tradiția minieră a României, dar transformă producția locală de aur într-un pilon strategic pentru investitorii români.
12:00
Primul mare proces privind „dependența de social media” ajunge în fața unui juriu, în California # Adevarul.ro
Un proces care ar putea marca un punct de cotitură pentru industria tehnologică a început, marți, în California. Este pentru prima dată când un caz de presupusă „dependență de social media” ajunge în fața unui juriu din Statele Unite.
12:00
Scut anti-dronă „Made in Romania”: SkyLock, noua tehnologie Oves Enterprise testată în condiții reale de conflict # Adevarul.ro
Compania românească Oves Enterprise, cu expertiză în crearea de soluții software complexe și inovații AI destinate industriilor aerospațiale, de apărare și de securitate cibernetică, a lansat SkyLock, un sistem integrat de interceptare și neutralizare a dronelor ostile.
Acum 2 ore
11:45
Verdict crunt la vârful Justiției: „România e mai aproape de paradisul infractorilor decât de statul de drept” # Adevarul.ro
„România a ajuns mai aproape de a fi un paradis al infractorilor decât un stat de drept”, avertizează Claudiu Sandu, fost vicepreședinte CSM. Acesta trage un semnal de alarmă asupra modului în care legislația actuală este aplicată și cere magistraților o atitudine „responsabilă și severă”.
11:45
Cum văd românii relația "complicată" dintre apartenența la UE și suveranitatea națională # Adevarul.ro
38,9% dintre respondenți consideră că apartenența la UE limitează suveranitatea națională, aproape 38% cred că această limitare ajută la creșterea nivelului de trai, arată datele sondajului.
11:45
Cafeaua este una dintre cele mai populare băuturi din lume, apreciată pentru efectul său energizant și pentru aroma intensă. Mulți dintre noi începem ziua cu o ceașcă fierbinte de cafea și consideră că aceasta este esențială pentru a se trezi și a rămâne concentrați pe parcursul zilei.
11:30
Franța se opune achiziționării rachetelor britanice Storm Shadow pentru Ucraina din împrumutul UE # Adevarul.ro
Dezacordurile s-au amplificat în cadrul Uniunii Europene cu privire la utilizarea împrumutului pentru achizițiile militare ale Ucrainei, în special în ceea ce privește achiziționarea de arme în afara UE, potrivit The Telegraph.
11:30
Traficul de camioane este afectat la frontiera cu Serbia din cauza protestelor transportatorilor de marfă. MAI: Luați în calcul posibile întârzieri # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a transmis marţi, 27 ianuarie, că traficul de camioane este perturbat la frontiera României cu Serbia, ca urmare a protestelor transportatorilor de marfă din ţara vecină.
11:30
Ce spune premierul Ilie Bolojan despre impozitarea progresivă. De cât timp ar fi nevoie pentru ca această formulă să poată fi aplicată # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că introducerea impozitării progresive ar necesita minimum un an de pregătire tehnică, însă, în opinia sa, România nu dispune în prezent de condițiile necesare pentru a face acest pas.
11:15
Orașe din România în topul celor mai scumpe din lume în 2026: Pe ce poziție se află București, Cluj-Napoca și Iași # Adevarul.ro
Cea mai mare bază de date globală despre costul vieții, Numbeo, a publicat clasamentul pentru 2026 al orașelor lumii, iar Zurich, Elveția, se menține pe primul loc în topul celor mai scumpe orașe. În total, au fost analizate 479 de orașe, dintre care 9 sunt din România.
11:15
De ce nu orice mașină de tocat merită cumpărată: Top 7 modele 2026 care te ajută să gătești mai rapid și mai bine + linkuri eMAG # Adevarul.ro
Descoperă cele mai bune 7 mașini de tocat 2026, selectate pentru performanță și fiabilitate. Gătește rapid și eficient acasă – cumpără direct de pe eMAG!
11:15
India și Uniunea Europeană au anunțat încheierea unui acord comercial de amploare, după aproape două decenii de negocieri intermitente, într-un moment în care ambele părți caută să-și consolideze relațiile economice pe fondul tensiunilor cu Statele Unite, relatează BBC.
11:15
Alina Gorghiu cere explicații după crima de la Hârlău. „Femicidul nu este un accident, ci rezultatul unor decizii greşite” # Adevarul.ro
Preşedintele Comisiei speciale împotriva violenţei domestice, deputatul liberal Alina Gorghiu, a reacţionat după ce o femeie de 35 de ani a fost ucisă de iubitul său la Hârlău, judeţul Iaşi, luni seară. Gorghiu a subliniat că femicidul „nu este un accident, ci rezultatul unor decizii greşite”.
11:00
Cât a costat o cursă de ridesharing de la Otopeni la Brașov. Controverse pe rețelele sociale # Adevarul.ro
Un client care a apelat la un serviciu de ridesharing pentru o cursă de la Aeroportul Otopeni la Brașov a stârnit reacții împărțite pe rețelele sociale după ce prețul afișat în aplicație a fost de 381,42 lei, pentru o durată de 178 de minute și un traseu de 159 de kilometri.
11:00
Cum va aborda Guvernul Bolojan reforma din administrația publică: angajarea răspunderii sau ordonanță de urgență? Ce spune premierul # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Executivul va stabili, până la finalul săptămânii, modul în care vor fi promovate cele două proiecte de lege privind reforma administrației publice.
Acum 4 ore
10:45
Rapperul Kanye West, autorul piesei Heil Hitler, a declarat luni, într-o scrisoare publicată în Wall Street Journal, că nu este „nici nazist, nici antisemit”, explicând că comportamentul său recent a fost influențat de tulburările sale bipolare.
10:45
Prin încheierea unor acorduri istorice în domeniul comerțului și securității, UE și India arată o cale de urmat în lumea fragmentată în care trăim.
10:30
„Sunt cei mai răi dintre oameni”. Actrița Natalie Portman se alătură vedetelor de la Hollywood în protestul împotriva lui Trump # Adevarul.ro
Hollywood continuă să se mobilizeze împotriva administrației Trump. După Joe Rogan, George Clooney, Robert de Niro și Sebastian Stan, Natalie Portman ia poziție fermă împotriva guvernului american.
10:30
Gestul formidabil al unui primar din Botoșani: și-a vândut firma și a cumpărat fiecărui angajat câte o mașină: „La început, nu am crezut” # Adevarul.ro
Un primar dintr-o comună din județul Botoșani a făcut un gest rar, care a emoționat comunitatea. Viorel Nichiteanu și-a vândut firma și a recompensat fiecare angajat cu un autoturism, modelele fiind alese după preferințele lor.
10:30
Premierul Ilie Bolojan i-a acuzat pe social-democrați de întârzierea reformelor. Invitat luni, la RFI, șeful executivului nu a exclus posibilitatea unui guvern minoritar, despre care a spus însă că nu este de dorit.
10:15
„UE ar putea decide să ne unim”. Scenariul exploziv lansat de un fost ministru al Apărării din Moldova # Adevarul.ro
UE ar putea decide că România și Moldova trebuie să se unească, spune Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării din Republica Moldova. Într-un interviu pentru „Adevărul”, Anatol Șalaru explică motivele pentru care dinspre Chișinău a început să se vorbească tot mai mult despre unire.
10:00
Românii, între realul și falsul din online: cât de vulnerabili suntem în fața fraudelor prin conținut creat cu AI # Adevarul.ro
Pe măsură ce tehnologia evoluează, inteligența artificială devine tot mai prezentă în viața noastră digitală – de la recomandări personalizate, la generarea de texte și imagini. Însă, în același timp, această tehnologie aduce și riscuri crescute pentru utilizatorii online.
10:00
Ilie Bolojan: „Ne-am asumat: reducerea cheltuielilor publice cu 20%. Acest lucru nu înseamnă neapărat concedieri masive, ci o eficientizare a proceselor” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a precizat că în 2026, România are un buget record pentru investiții, peste 7% din PIB. Referitor la reducerea cheltuielilor în sectorul public cu 20%. „acest lucru nu înseamnă neapărat concedieri masive, ci o eficientizare a proceselor”, a spus șeful Guvernului.
10:00
Vremea în România: Temperaturile vor fi mai ridicate decât normalul până la sfârșitul lunii februarie # Adevarul.ro
Meteorologii anunță că în următoarele patru săptămâni valorile termice medii vor fi ușor mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă, iar precipitațiile vor fi, în general, apropiate de normal sau ușor excedentare.
10:00
„Așa arată sărăcia în Germania”: cerșetor cu geacă Moncler și pantofi Adidas, filmat în Gara din Köln. Imaginile au stârnit controverse # Adevarul.ro
Un bărbat cerșetor, îmbrăcat într-o geacă Moncler și pantofi Adidas, surprins de deputatul CDU din Germania, Carsten Müller, în Gara Centrală din Köln, a stârnit un adevărat val de controverse în mediul online
09:30
Germania ar putea interzice munca part-time pentru majoritatea angajaților. Excepții doar pentru părinți și îngrijitori # Adevarul.ro
Partidul Uniunea Creștin-Democrată (CDU), condus de premierul Friedrich Merz, intenționează să adopte o moțiune care ar limita dreptul la muncă cu normă parțială în Germania.
09:30
Apocalipsa nucleară pândește Europa: Rusia riscă o catastrofă prin repornirea reactorului de la centrala Zaporojie, avertizează Ucraina # Adevarul.ro
Ucraina acuză Rusia de „terorism nuclear” și avertizează că planul Kremlinului de a reporni reactorul 1 de la cea mai mare centrală nucleară din Europa de Est ar putea avea consecințe devastatoare pentru întreg continentul.
09:30
Crește alocația zilnică de hrană pentru persoanele vulnerabile. Cine sunt beneficiarii în 2026 # Adevarul.ro
Începând cu anul 2026, statul român va majora alocația zilnică de hrană destinată persoanelor vulnerabile aflate în sistemul de servicii sociale, o măsură menită să răspundă creșterii costurilor de trai și să asigure un aport alimentar adecvat celor care depind de sprijin instituțional.
09:30
Povestea lui Edward Hamel: primul evreu din istoria lui Ajax Amsterdam care a murit la Auschwitz # Adevarul.ro
27 ianuarie a fost declarată Ziua Comemorării Holocaustului.
09:30
Adunarea Naţională a Franţei a aprobat luni, 26 ianuarie, cu o majoritate covârşitoare, articolul cheie al unei propuneri de lege care prevede interzicerea utilizării reţelelor de socializare pentru persoanele sub 15 ani, o măsură care vizează protejarea sănătăţii copiilor şi adolescenţilor.
09:15
Șefă de la ATI, trimisă în judecată pentru umilirea unei asistente: „Marș afară, pleacă din secția mea, tâmpito!” # Adevarul.ro
Un caz neobișnuit ajunge luna viitoare pe rolul Judecătoriei Oradea: dr. Alexandra Gociu, șefa compartimentului ATI din Maternitatea Spitalului Județean Bihor, urmează să fie judecată pentru purtare abuzivă, după ce ar fi jignit repetat o asistentă din subordine.
09:15
Alertă la un liceu din Baia Mare: peste 300 de elevi și profesori evacuați după ce s-a simțit un miros puternic de gaze # Adevarul.ro
Peste 300 de elevi și cadre didactice de la Colegiul Tehnic „George Barițiu” din Baia Mare au fost evacuați, marți dimineață, după ce în incinta unității de învățământ a fost semnalat un miros puternic de gaze.
09:00
Misterul casei nedeclarate în care locuiește consilierului onorific al lui Bolojan: Marilen Pirtea explică de ce imobilul nu figurează în declarația de avere # Adevarul.ro
Deputatul PNL Marilen Pirtea, rector al Universității de Vest din Timișoara și membru în Biroul Executiv al partidului, a reacționat public după ce în spațiul public au apărut suspiciuni legate de faptul că imobilul în care locuiește nu figurează în declarația sa de avere.
Acum 6 ore
08:45
Umilință pentru „șeful anti-imigrație” al lui Trump. Greg Bovino, retrogradat după moartea lui Alex Pretti în Minneapolis # Adevarul.ro
Greg Bovino, considerat până recent „vârful de lance” al campaniei dure anti-imigrație a administrației Trump, a fost retrogradat din funcția de „comandant general” al Poliției de Frontieră americane.
08:45
Încă un eșec profesional bate la ușa lui Șumudică. Antrenorul nu iese din subsolul din Arabia Saudită # Adevarul.ro
Marius Șumidică are o experiență dificilă în fotbalul arab.
08:45
Soarta turismului în Groenlanda după declarațiile lui Trump. „Primim multe întrebări despre cât de sigură este” # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a reaprins atenția asupra Groenlandei, iar turiștii și antreprenorii locali simt efectele: rezervările pentru excursii de aventură sunt amânate, iar incertitudinea geopolitică ridică întrebări despre siguranța insulei.
08:30
Trei soldați ruși s-au predat în fața unui robot de luptă ucrainean. Videoclipul a devenit viral pe internet # Adevarul.ro
În timpul iernii 2026, trei soldați ruși s-au predat unui robot terestru al Forțelor Armate Ucrainene, după ce au fost atacați activ de drone FPV ucrainene.
08:30
Scriitorul premiat cu Nobel, Salman Rushdie, avertizează cu privire la violența politică în SUA: „Cred că toată lumea este în pericol acum” # Adevarul.ro
„Toată lumea este în pericol” în Statele Unite, a avertizat scriitorul Salman Rushdie, el însuși supravieţuitor al unui atac violent cu cuţitul în urmă cu trei ani, după moartea a doi americani ucişi de agenţi federali la Minneapolis, potrivit AFP.
08:00
Avertisment pentru Groenlanda. Locuitorii Insulelor Virgine Americane privesc cu îngrijorare negocierile SUA–Danemarca # Adevarul.ro
Locuitorii Insulelor Virgine Americane privesc cu îngrijorare negocierile SUA–Danemarca privind Groenlanda, temându-se că extinderea influenței americane ar putea repeta experiența lor istorică de pierdere a controlului asupra teritoriului și identității culturale.
07:30
„Águas de Março” este una dintre cele mai iubite piese din istoria muzicii, e un sentiment mai presus de toate celelalte titluri clasicizate, prin construcție, prin emoția unitară, imperturbabilă și prin interpretările care a făcut-o sublimă. Este reflectarea simplității geniului.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.