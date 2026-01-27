Reducere de 50% la impozitul pe clădiri pentru locuințele cu panouri fotovoltaice, în Moșnița Nouă

17:20

Ziua Mondială de Luptă Împotriva Leprei este marcată în ultima duminică a lunii ianuarie, având ca scop creșterea gradului de conștientizare asupra unei boli considerate printre cele mai vechi afecțiuni ale omenirii, dar care continuă să reprezinte o problemă de sănătate publică la nivel global. Avertizarea a fost transmisă, azi, de Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie„Dr.Victor Babeș” Timișoara.